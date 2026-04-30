Надежда Йорданова за разделянето на ПП и ДБ: Политическа грешка. Но няма да имаме две кандидатури за президент

30 Април, 2026 08:24 1 042 24

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За съжаление, вчера колегите от „Продължаваме промяната” ни уведомиха, че са решили да формират собствена ПГ. Считаме, че това е политическа грешка. При резултатите от изборите, където се вижда свръхконцентрация на власт, е необходима обединена група, която да отстоява европейския път на страната. Това заяви пред Нова телевизия Надежда Йорданова от „Демократична България“, цитирана от novini.bg.

„Предстоят и президентски избори. Ние считаме, че не е оценен рискът от това разединение как ще се отрази върху планирането на обща кандидатура“, подчерта тя и бе категорична, че това обаче не значи, че ще има две различни кандидатури за президент.

На въпрос кое счупи отношенията в коалицията, тя уточни: „Във всяка коалиция има трудности, търкания. Казвали сме, че сме различни, но до момента винаги сме намирали общ път.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 достатъпа

    15 1 Отговор
    путкаетая овцъ

    08:29 30.04.2026

  • 2 лют пипер

    17 2 Отговор
    За президент имайте три кандидатури!

    Коментиран от #9

    08:30 30.04.2026

  • 3 Надка Й.

    16 0 Отговор
    Няма да имаме два президента, защото трудно се концентрирам върху два членове....... на партията!

    Коментиран от #20

    08:30 30.04.2026

  • 4 Майстора

    23 0 Отговор
    Сега вече се разделиха.В едната група са умните, а в другата красивите.Познай кой, кой е.

    08:31 30.04.2026

  • 5 още

    16 0 Отговор
    достазаспалапутарана е тая уфтцъ

    08:32 30.04.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    20 2 Отговор
    Хвани едните, па удари другите. На никой няма да липсват тези боклуци и ПП и ДБ. Мислят да издигат лама Гяуров за президент. Без МВР и машинките този път мушенгиите им няма как да станат.

    08:33 30.04.2026

  • 7 Бай Араб

    10 0 Отговор
    Говорящата челюст изказа мнение.

    08:35 30.04.2026

  • 8 консерва

    7 0 Отговор
    „Продължаваме подмяната”намерили ли са нов път? Примерно:Печатане на евробанкноти.

    08:37 30.04.2026

  • 9 Да де

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "лют пипер":

    След сглобката на ДБ и ПП с герберо-пеевските крадци, нямат никакъв шанс да спечелят каквито и да е избори.

    08:43 30.04.2026

  • 10 Перо

    10 1 Отговор
    И какво ще постигнат с това разделение, освен задоволяване на селски амбиции за повече зам.-председатели на НС! Малкият мук от ДСБ не може да се помири, ако не е зам.-председател! Цялата джендърия в НС е едно недоразумение, наложено от вън за разложение на държавността!

    08:44 30.04.2026

  • 11 Ний ша Ва упрайм

    9 0 Отговор
    тарикатите искат власт. Тарикатите искат 2-3 зам. председатели на Параламента

    08:45 30.04.2026

  • 12 арлингтън

    5 0 Отговор
    Политическа дрешка. Ще имаме кандидатури за онова,койданиготури.

    08:46 30.04.2026

  • 13 хихи

    8 0 Отговор
    Една ви стига - Емили Тротинетката...
    Толкова много Тротинетки сте в София та печелите от раз..

    08:46 30.04.2026

  • 14 в кратце

    3 0 Отговор
    разделянето на ПейПравилно и Давай по-Бързичко,че заспивам!

    08:49 30.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Вашето мнение

    6 0 Отговор
    Паветни, докато имате за депутати говорещи кафеварки на ристювуту нпо власт няма да видите освен в нечий скут. Щом това високоинтелигентно и особено красиво ви е депутат бързайте към скута на шиши.

    08:56 30.04.2026

  • 17 Коста

    3 0 Отговор
    Как ДБ с по-малко гласове от ПП имат повече места в Парламента?

    08:58 30.04.2026

  • 18 тортиля

    2 0 Отговор
    Киро брадясалият какво каза по въпроса?!

    08:58 30.04.2026

  • 19 мнение

    4 1 Отговор
    Поредните шутирани - ПП шутираха ДБ по доста фин начин. Асенчо пипа твърдо и умело, защото видя, че мнението за ПП е лошо. След петроханската история е редно да изтряска и Терзиев, като го изключи от ПП. Много е лошо, че запознаха да наричат ПП петроханци, т.е. наложително е премахване на всичко гнило от редиците на ПП. Докато свързват ПП с петроханския случай ПП бял ден няма да види. Ако не се изчистят ПП пропадането им ще продължи и на следващите избори ще гледат откриването на парламентарната сесия по телевизията.

    08:59 30.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Госпожо

    5 0 Отговор
    Йорданова, нашето семейство гласува за ПП-ДБ.....всъщност за какво е дало гласа си....с каква надежда,за какво.

    08:59 30.04.2026

  • 22 ицата иванов

    4 0 Отговор
    ех ленкм ленче какво убаво кафе правеше когато бяхме аз просто киро кокорчо баи танас в скута на делян по цял ден си бъбрихме и пиехме мазно турско кафе

    08:59 30.04.2026

  • 23 На кой

    6 0 Отговор
    му дреме за вашите проблеми. Ясно е че сте некадърници във всичко и сега понеже ви издърпаха килимчето и минавате в публиката се чудите как да се доберете отново да шведската маса. Ми няма как да стане ако ще да се резцепите на още 2х20 партийни.

    09:06 30.04.2026

  • 24 Реалист

    4 0 Отговор
    Тази Джофра, жената зад щанда...какво ми я давате тук?! Променкаджиите на Фатмака дръпнаха с Машините на Мадуро каквото можаха, налърдаха се за последно в парламента...защото ако се бяха разделили преди това, много от тях нямаше да са депутати.

    09:10 30.04.2026

