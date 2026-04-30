Надежда Йорданова за разделянето на ПП и ДБ: Политическа грешка. Но няма да имаме две кандидатури за президент

За съжаление, вчера колегите от „Продължаваме промяната” ни уведомиха, че са решили да формират собствена ПГ. Считаме, че това е политическа грешка. При резултатите от изборите, където се вижда свръхконцентрация на власт, е необходима обединена група, която да отстоява европейския път на страната. Това заяви пред Нова телевизия Надежда Йорданова от „Демократична България“, цитирана от novini.bg.

„Предстоят и президентски избори. Ние считаме, че не е оценен рискът от това разединение как ще се отрази върху планирането на обща кандидатура“, подчерта тя и бе категорична, че това обаче не значи, че ще има две различни кандидатури за президент.

На въпрос кое счупи отношенията в коалицията, тя уточни: „Във всяка коалиция има трудности, търкания. Казвали сме, че сме различни, но до момента винаги сме намирали общ път.“