Рекорден брой отличия „Син флаг“ за България през 2026 г

30 Април, 2026 12:51 723 8

26 плажа и 6 пристанища получават престижния международен знак за качество

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 26 плажа и 6 пристанища по Черноморието бяха удостоени със "Син флаг" за сезон 2026. Престижното международно отличие е най-широко признатият в света стандарт за устойчиво управление на крайбрежните зони. Това е най-високият брой сертифицирани обекти в историята на страната, съобщиха от Българското движение "Син флаг".

Отличието е най-разпознаваемият в света екоетикет в туризма и се присъжда по строги международни критерии, отнасящи се до чиста морска вода, екологично управление, безопасност, образователни инициативи, достъпност, надеждна инфраструктура и поддържане на високо ниво на обслужване. Сертификатът се подновява ежегодно след детайлна проверка и постоянен контрол, което гарантира, че плажовете и пристанищата поддържат устойчиво високо ниво на качество.

През 2026 година Международното жури на Програма „Син флаг” взе решение да награди:

- плажовете Бялата лагуна, Албена, Кранево Север, Кранево-Централен, Златни пясъци, Слънчев ден, Хижа „Черноморец“, Бяла Юг, Обзор-Централен, Робинзон, Свети Влас-Изток, Свети Влас-Нов, Свети Влас-Централен, Слънчев бряг-Север, Слънчев бряг-Централен, Слънчев бряг-Юг, Несебър-Юг, Поморие-Изток, Бургас-Север, Къмпинг “Черноморец“, Созопол-Централен, Созопол-Харманите, Дюни, Дюни-Юг, Аркутино, Бутамята.

- пристанищата „Карантината”-Варна, Марина „Диневи“-Свети Влас, Поморие, Сарафово, Крайморие, Ченгене скеле.

За туристите „Син флаг“ е гаранция за чиста вода, безопасност и качествена инфраструктура. Това е отличието, което най-ясно показва, че плажът или пристанището са поддържани, сигурни и управлявани с грижа към природата. България има все повече такива места — и това е добра новина за всички, които избират Черноморието.


  1 Брюксел е неадекватен

    7 1 Отговор
    Вчера край Варна ринаха мазут!
    Нов иде от Туапсе!

    12:53 30.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 1 Отговор
    Путана Николакис Флаг за България и
    Трябва да се Атинизира Уникално

    12:55 30.04.2026

  • 4 Вече

    3 0 Отговор
    само на Лайноморието !

    13:02 30.04.2026

  • 5 Фончо

    3 1 Отговор
    Колко пари струва тоз флак че ми трабва за барата

    13:10 30.04.2026

  • 6 Кирил

    3 0 Отговор
    Мазутните петна са синкави сигурно?
    Или може би фекалните води?
    Или корупцията?

    13:42 30.04.2026

  • 7 оня с коня

    1 1 Отговор
    Кранево ми е ежегоден курорт и не е необходим Син Флаг да ми обяснява какви са условията за плажуване след като имам лични наблюдения.

    13:58 30.04.2026

  • 8 Перо

    1 0 Отговор
    А бетона и цените къде са?

    14:36 30.04.2026

