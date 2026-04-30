Край или пореден епизод на сагата? СОС одобри 75-метровия небостъргач в „Младост“

Край или пореден епизод на сагата? СОС одобри 75-метровия небостъргач в „Младост“

30 Април, 2026 15:51 989 18

Проектът предизвика остри критики от страна на опозицията. От „Спаси София“ определиха доклада като „22-етажна корупция“

Край или пореден епизод на сагата? СОС одобри 75-метровия небостъргач в „Младост“ - 1
Снимка: Фейсбук/Марта Георгиева
Столичният общински съвет (СОС) одобри спорен доклад, който дава възможност на частен инвеститор да изгради 75-метров небостъргач върху почти изцяло общински терен на бул. „Александър Малинов“ в район „Младост“. Решението е прието с 34 гласа „за“, като предизвика сериозни дебати в залата и остра обществена реакция, съобщава БНТ. Срещу предоставянето на терена се обявиха част от общинските съветници и местни жители, които определят проекта като рисков за района.

Докладът е внесен от кмета на район „Младост“ Ивайло Кукурин и предвижда реализиране на публично-частно партньорство.

Според приетото предложение частен инвеститор, който притежава около 8% от земята, ще получи право на строеж и ще стане собственик на приблизително 74% от бъдещата сграда, която се предвижда да бъде 22-етажна. В замяна Столичната община ще получи 30% от готовата сграда, които да бъдат използвани за нуждите на нова районна администрация.

Проектът предизвика остри критики от страна на опозицията. От „Спаси София“ определиха доклада като „22-етажна корупция“, твърдейки, че сделката ощетява общината и обслужва частен интерес. Те подчертаха и че район „Младост“ страда от недостиг на зелени площи и липса на достатъчно паркове. Критики отправи и Марта Георгиева от „Демократична България“, която заяви, че новото строителство допълнително ще натовари района, ще увеличи трафика и ще намали зелените пространства, вместо да подобри градската среда.

От своя страна кметът на район „Младост“ Ивайло Кукурин защити проекта, като подчерта, че той представлява форма на публично-частно партньорство, което ще спести значителни разходи на Столичната община за изграждане на административна инфраструктура. По думите му общината ще получи готови помещения за нуждите на районната администрация и обслужването на гражданите. Кукурин заяви още, че зоната е предвидена за по-високо застрояване още в предходни устройствени планове и че проектът не следва да се възприема като презастрояване, а като част от развитието на района.

За или против – един дългогодишен градоустройствен казус

Проектът за 75-метров небостъргач не е нов и има дълга предистория, която започва още по времето на управлението на ГЕРБ и кмета Йорданка Фандъкова. Още през 2021–2022 г. е заявен първоначален инвестиционен интерес от компанията „Гаранти Коза“, свързвана с мащабни проекти в района, но впоследствие теренът става обект на интерес и от други инвеститори. Тогава ГЕРБ предлага публично-частно партньорство, но предложението среща остра съпротива от ПП-ДБ и „Спаси София“, които в онзи момент са в опозиция и го определят като „скрита приватизация“ и „подарък за инвеститора“. Под обществен и политически натиск предложението тогава е оттеглено.

През 2026 г. казусът се връща в почти идентичен вид, но вече с обрат в политическите роли. Докладът е внесен от кмета на район „Младост“ Ивайло Кукурин, представител на ПП–ДБ–„Спаси София“, въпреки че именно неговата политическа формация преди години атакуваше подобни предложения. Това води до разцепление – част от ПП–ДБ подкрепят проекта като прагматично решение за осигуряване на нова административна сграда без разход за бюджета, докато „Спаси София“ се дистанцират и го определят като „срамен доклад“.

Сблъсъкът се концентрира около два противоположни прочита. Поддръжниците на проекта твърдят, че чрез публично-частното партньорство общината ще получи нова и модерна сграда за администрацията на „Младост“, която в момента се помещава в остаряла база, без да отделя собствени средства. Според тях теренът е неизползваем и „заключен“ между частни имоти, а именно този модел е единственият реалистичен начин да се реализира проект в тази зона, която и по Общия устройствен план допуска високо застрояване по основни булеварди.

Критиците обаче изтъкват, че сделката е силно неравностойна – общината предоставя около 92% от земята, а в замяна получава едва около 26–30% от бъдещата сграда, докато инвеститор с минимален дял от около 8% земя получава контрол върху основната част от проекта. Според тях това е схема, която заобикаля прозрачните търгове за общинска земя и лишава общината от възможността да реализира значително по-голяма финансова стойност, която би могла да покрие както административна сграда, така и обществени пространства.

Допълнителен аргумент срещу проекта е рискът от транспортен колапс, тъй като бул. „Александър Малинов“ вече е силно натоварен, а нов мащабен обект би увеличил сериозно трафика в района. Освен това се подчертава, че „Младост“ е символ на презастрояване и че жителите настояват за зелени площи, а не за нови високи сгради.

Реакцията на гражданите също е остра, като местни инициативни комитети вече заявяват намерение да обжалват решението пред съда и пред областния управител. Район „Младост“ има дълга история на граждански протести срещу застрояване, включително случаи, довели до сериозни политически и институционални последици. Опасенията днес са, че одобреният проект може да се превърне в прецедент и да отвори път за поредица от високи сгради по булевард „Александър Малинов“, което би променило трайно градската среда, нарушило въздушните течения от Витоша и задълбочило ефекта на „топлинен остров“ в един от най-гъсто застроените райони на София.

Затова и, въпреки че СОС подкрепи кмета на района Кукурин, все още не е ясно дали това е краят или просто пореден епизод от дългогодишната градоустройствена сага в район „Младост“.


  • 1 Дупничанин

    6 1 Отговор
    За Хаяши нещо? М?

    15:54 30.04.2026

  • 2 Въй

    5 0 Отговор
    СОСът одобри 75-метровия небоизстъргвач в квартал „Старост“.

    15:55 30.04.2026

  • 3 Сталин

    18 0 Отговор
    България е безнадеждна пародия на държава

    15:56 30.04.2026

  • 4 Хасковски каунь

    4 1 Отговор
    35%
    .А колко да получи? Всичко?

    15:57 30.04.2026

  • 5 Иванчо

    20 1 Отговор
    Мафията показа как може да се сготви един кмет (Иванчева) и сега никой не сме да противоречи.

    Коментиран от #11

    15:57 30.04.2026

  • 6 гост

    10 1 Отговор
    Made in GERB, корупцията тук никога не спи, тя работи

    15:59 30.04.2026

  • 7 ПИКО

    9 3 Отговор
    Кукурин и Терзиев са напаст. Петроханци ОСТАВКА!

    16:00 30.04.2026

  • 8 бла бла

    16 1 Отговор
    Ей за това опандизиха Иванчева, за да могат да си строят грозотиите.

    Коментиран от #10

    16:01 30.04.2026

  • 9 Сталин

    12 0 Отговор
    София е микс между гетата на Карачи и биндовилите на Рио ,кочина където всичко е унищожено няма трева няма дървета няма цветя,и най мизерните гета в Европа са рай , цървулите в София живеят във вечен прах и шум ,няма отстояние между сградите няма въздух, всичко е залято с бетон ,дори няма врабчета и бръмбари от отровите които денонощно се бълват от колите

    16:01 30.04.2026

  • 10 Сталин

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "бла бла":

    Който се бори срещу корупцията в България отива в затвора

    16:05 30.04.2026

  • 11 Да и никой неможе

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Иванчо":

    Да Й върне здравето.
    Безобразни сделки се вихрят

    16:12 30.04.2026

  • 12 Софиянеца

    3 0 Отговор
    Нека кочината стане още по-голяма отколкото е сега.

    16:13 30.04.2026

  • 13 Аззззз

    3 0 Отговор
    И кой е привилегирования частен инвеститор?
    Да не се окаже " рекетирания" Ваклин?

    16:16 30.04.2026

  • 14 Логично

    6 0 Отговор
    Хората в Младост не защитиха Иванчева от Борисов и Гешев , когато ѝ направиха постановка . Сега ще си носят последствията .

    16:16 30.04.2026

  • 15 Много сбръчкано

    2 0 Отговор
    Парцелът е много малък за този мастодонт, на мястото на бивш паркинг платен. Транспортните ленти са тесни и еднопосочни, защо не разшириха пътното платно(където е дъгата на сградата). Това ще е новото кръстовище тапа. Паркирането в района и сега е ад, нощно време си затапен отвсякъде, дано не ти се наложи излизане по спешност.

    16:19 30.04.2026

  • 16 гумата

    0 0 Отговор
    Столична община не разбира от градоустройство и вече е вредна за гражданите на град София. Този сериозен строителен обект не може да бъде обслужен от улиците, но общинарите очевидно нехаят нито за гражданите, нито за собствениците на бъдещия обект. Това е престъпно прецакване на живота на хората.

    16:23 30.04.2026

  • 17 фирмата "Гаранти Коза"

    1 0 Отговор
    на българска ли ви мяза? По-скоро ми напомня за Коза ностра. Едва ли думата "коза" тук е с българското си значение. На италиански "кОза" означава нещо... Ама каквой туй ниещу ни знам. Впрочем, сетих се да питам ИИ. Ето отговорът: „Гаранти Коза“ (Garanti Koza) е голяма строителна и инвестиционна компания с произход от Турция...Турската компания майка е обявила несъстоятелност (фалит) около 2021 г. Въпреки това, проектите в България продължават чрез местни структури, макар и с забавяния." Хм.

    16:25 30.04.2026

  • 18 Този

    0 0 Отговор
    Кукурин показа на кого е човек. След мизериите, които сътвори лъсна. И от тук нататък внимавайте кого предлагате за кмет в Младост.

    16:27 30.04.2026

