Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Скандал в БНТ заради свалена преди ефир украинска значка

1 Май, 2026 16:38 2 030 62

  • бнт-
  • скандал-
  • значка-
  • украйна-
  • павел павлов

Павел Павлов обвини държавната медия в политическа цензура

Снимка: Архив
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската национална телевизия (БНТ) проверява случай със свалена значка с флага на Украйна от ревера на гост минути преди негово телевизионно участие, съобщават от БГНЕС. Инцидентът засяга изпълнителния директор на студио "Орфей" към Министерството на културата Павел Павлов, който е бил принуден да премахне символа преди да влезе в студиото на сутрешното предаване "100% будни".

След случката Павлов е изпратил официално писмо до генералния директор на телевизията Милена Милотинова, в което изразява несъгласието си с наложените ограничения.

"Въпреки изразеното от мен несъгласие ми бе наложено да сваля значката. Носенето на значка с цветовете на Украйна е символично изразяване на политическо мнение, което не е забранено от закона", заявява Павел Павлов в своята позиция.

Той допълва, че обществената медия има задължение да гарантира плурализъм и безпристрастност, поради което "не следва произволно да цензурира мнение извън законовите рамки".

От ръководството на медията разпространиха писмо до пресата, в което поднасят своите извинения на госта за това, че се е почувствал засегнат. От БНТ са категорични, че ще изяснят всички обстоятелства около записа на празничното издание на предаването.

От държавната телевизия подчертават, че ръководството не е давало инструкции за ограничаване на свободата на изразяване чрез носене на лични символи.

"Няма нито официална, нито неофициална политика за ограничаване на правото на изразяване на своите събеседници по какъвто и да е въпрос, нито ограничения за гости в предаванията, подкрепящи Украйна", се посочва в изявлението на БНТ.

Скандалът с премахнатата значка се разразява само часове след друго телевизионно участие, което предизвика дебати. По време на свое гостуване в медията, конституционният съдия Янаки Стоилов повдигна въпроса дали не трябва да бъде сменен дизайнът на телевизионното студио. Причината за неговия коментар е фактът, че декорът е решен в синьо и жълто – цветовете, които съвпадат с тези на националния флаг на Украйна.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    104 9 Отговор
    Освен че са му свалили значката трябваше и една трудовашка количка да му направя в студиото на поклонника на укронацистите

    Коментиран от #6

    16:41 01.05.2026

  • 2 Всяка сутрин една руса невротичка

    57 6 Отговор
    ми опъва нервите!

    Коментиран от #7

    16:42 01.05.2026

  • 3 Милотинова

    15 79 Отговор
    ще допуска само цветовете на Путлерландия и значки Герой на СССР!

    Коментиран от #16

    16:43 01.05.2026

  • 4 Истерията на

    105 6 Отговор
    Един платен национален предател, работещ за българското министерство на културата. При какви хора отиват парите ни? Хубаво е да се разбере кой стои зад този човек. Всъщност въпросът е риторичен.

    16:43 01.05.2026

  • 5 алабала

    101 6 Отговор
    този павлов да ходи да си показва политическото си мнение в къщи, аз като данъкоплатец не желая разни поплювковци да ми демонстрират мераците си по националната телевизия...

    Коментиран от #14

    16:43 01.05.2026

  • 6 Мурка

    70 5 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    БЕЗ ЛИЦЕМЕРИЕ ------МОЖЕ ДА СТЕГНЕ МЕШКАТА И НИКОЙ НЯМА ДА ГО СПРЕ

    16:44 01.05.2026

  • 7 без име

    33 5 Отговор

    До коментар #2 от "Всяка сутрин една руса невротичка":

    и на мен, не се държи подобаващо, а сякаш някое малко дете го дават пред камерата

    16:45 01.05.2026

  • 8 трябвало е по скоро да го изритат

    68 7 Отговор
    от телевизията с ритници , този нацист

    16:45 01.05.2026

  • 9 Милотина показваше отрязани руски глави

    24 9 Отговор
    от чеченци в праймтаймана БНТ и затова стана генерален директор на БНТ

    16:45 01.05.2026

  • 10 Зафиров

    23 20 Отговор
    Кой беше този Янаки?

    16:46 01.05.2026

  • 11 Още малко

    55 5 Отговор
    И с пречупен кръст ще иска да го покажат този никаквец.

    16:46 01.05.2026

  • 12 Гай Юлий

    35 6 Отговор
    Няма кой да го удовлетвори, та да припечели някое €, за да плати на филиповски керестелия да му го на цепи.

    16:47 01.05.2026

  • 13 Веднага да му

    48 6 Отговор
    Бъде помогнато да стигне още утре до фронта .

    16:47 01.05.2026

  • 14 Бай онзи

    23 5 Отговор

    До коментар #5 от "алабала":

    Точно.Подкрепям на 1000%.

    16:48 01.05.2026

  • 15 а1а1а1

    63 6 Отговор
    Предаване, посветено на 150 години от Априлското въстание, и тоя се явява с такава значка! Адмирации за режисьора! Трябвало е директно да го изгони! Браво и на Янаки Стоилов!

    16:48 01.05.2026

  • 16 Подкрепящ

    32 6 Отговор

    До коментар #3 от "Милотинова":

    ...Милотинова ,но е трябвало да му свали значката в едно с...главата...

    16:49 01.05.2026

  • 17 Сатана Z

    40 6 Отговор
    Лицето носещо украинският парцал на ревера си е държавен служител незнайно защо поканен в държавата телевизия.Нас държа ,че това е номер на украинските служби ,които са окупирали държавата

    16:49 01.05.2026

  • 18 ЗАСРАМЕТЕ РОДООСТЪПНИЦИ

    57 6 Отговор
    УКРАИНСКА ЗНАЧКА ВМЕСТО БЪЛГАРСКА.НЕВИЖДАНА ИДИОТЩИНА.

    16:49 01.05.2026

  • 19 Ако ме поканят на

    22 5 Отговор
    интервю ще нося значка на султан Баязид, дали ще ме накарат да я сваля?

    16:50 01.05.2026

  • 20 А бе

    40 6 Отговор
    Стига с тия бандеровски фашисти БНТ-само с Българско знаме

    16:51 01.05.2026

  • 21 Не е ли по добре направо вместо БНТ

    34 7 Отговор
    Да го кръстим УНТ.

    16:52 01.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ееееееееее

    26 7 Отговор
    как може да сте такива продажни плужеци , бе , къде е България за вас ?

    16:55 01.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 4 канала на БНТ???

    24 6 Отговор
    Не са ли твърде много за тази бедна държавица???

    16:55 01.05.2026

  • 26 Радко Пиратко

    15 25 Отговор
    още не е взел властта и почва цензурата по медиите!

    16:57 01.05.2026

  • 27 Павел Пенев

    33 6 Отговор
    Напълно основателно този лакей на украинските фашисти е принуден да не прави пропаганда в студиото.

    16:57 01.05.2026

  • 28 Които иска

    28 7 Отговор
    да подкрепя 00храйна с мешка и сухарна торба да заминава там

    16:57 01.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 БНТ на Милотинова

    14 19 Отговор
    вече почва да се натяга на Радев!

    Много добре знаят, че Радев подкрепя Путин.

    16:59 01.05.2026

  • 31 копейка с чалма

    10 17 Отговор
    на нас ни забиват петолъчките
    направо в кухите лейки
    няма сваляне

    17:00 01.05.2026

  • 32 АЙДЕГЪЧ

    11 4 Отговор
    В НА Ц,И О-Н, АЛЕН Е-ФИР .....НА Ц,ИО-НА,ЛНИ ЗНА-ЧКИ ...............Т ОЧ,КА..............! И НЕ МЕ ТРИ---Й БЕ У--------Р,ОД.!

    17:02 01.05.2026

  • 33 Що бе

    26 6 Отговор
    Да не би някой с руска значка да го допуснат?

    17:02 01.05.2026

  • 34 Държавната телевизия

    12 30 Отговор
    трябва да подкрепя политиката на България спрямо Украйна, на пълна подкрепа на войната на Украйна с руския агресор!

    Не да подтиска изразяването на тази подкрепа!

    Срам за Милотинова!

    Коментиран от #35, #36, #39, #53

    17:02 01.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Обективен

    16 7 Отговор

    До коментар #34 от "Държавната телевизия":

    Срамно е да се носи значка на губещата страна

    17:06 01.05.2026

  • 37 БНТ

    8 21 Отговор
    е мракобесна телевизия. Едно време един мой колега, който носеше кръстче по време на лекции. го изключиха от университета. Това е безобразие. Онзи ден Янаки Стоилов- чугунен комунист- прави забележка за интериора на студиото. Съвсем изперкаха тези, мислят, че е соц!

    17:06 01.05.2026

  • 38 какви времена само

    19 4 Отговор
    Закъчи си я на гъзза следващия път

    17:07 01.05.2026

  • 39 Боко от Банкя

    19 6 Отговор

    До коментар #34 от "Държавната телевизия":

    Аман от вас, проукраински тролчета! На Украйна ли сте граждани или на България!

    17:08 01.05.2026

  • 40 хехйеб

    9 3 Отговор
    Да го обявят за десидент и да му дадат пожизнена пенсия

    17:09 01.05.2026

  • 41 А имаше години

    11 4 Отговор
    Когато по БНТ (и не само) бяха изхвърлили Червените великденски яйца ! Имаше само жълто-сини! Но есяко нещо с времето си!

    17:09 01.05.2026

  • 42 Име

    14 4 Отговор
    Павелчо, забоди си и една значка на дупето!

    17:10 01.05.2026

  • 43 българин

    14 5 Отговор
    От какъв зор трябва окраинските дивотии да висят по български сгради??

    17:10 01.05.2026

  • 44 Хи хи

    14 3 Отговор
    Браво на Милотинова, никакви урковски значки !! Националната Телевизия затова е национална, може да се носят САМО български значки, а не като тоя предател да се кичи с чужди символи !!

    17:11 01.05.2026

  • 45 рано сутрин нерви

    9 3 Отговор
    Сега как да го забележат от пасолството?

    17:11 01.05.2026

  • 46 А ако беше дошъл

    8 5 Отговор
    С иранска значка....?

    Коментиран от #59

    17:12 01.05.2026

  • 47 Бесен - Язовец

    9 2 Отговор
    Това е нац медия и соросите ше се съобразяват ше ди правят реклама някъде другаде не в ТВ платена от данъкоплатците.

    17:12 01.05.2026

  • 48 В държавата

    6 9 Отговор
    замириса на зелени чорапи!

    Коментиран от #60

    17:13 01.05.2026

  • 49 ти да видиш

    12 1 Отговор
    Дооолна укропровокация на национален празник!

    17:14 01.05.2026

  • 50 ИНТЕРЕСНО

    3 4 Отговор
    „НАРОДНИЯ УДАРЕН ИНСТРУМЕНТ.”.АНТ.КУТ.
    ЯВНО ИМА ЧЕРВЕН ТЕЛЕФОН ДИРЕКТНО С БНТ
    ТЕПЪРВА ДЪРЖ.МЕДИИ ЩЕ ИМАТ
    ПРОБЛЕМИ С ПИ АРА НА блт.21....☝

    17:14 01.05.2026

  • 51 Язе

    11 0 Отговор
    Да се махат тия чужди значки от бг ефира. Поздравления за БНТ. Времето на сглобкаджиите приключи

    17:14 01.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Фен

    5 1 Отговор
    Да си турне иранското знаме. Боклук.

    17:16 01.05.2026

  • 55 Гробар

    8 0 Отговор
    Мръсният фашист да се радва, че са го пуснали да си отиде жив от студиото.

    17:16 01.05.2026

  • 56 Хейт

    9 0 Отговор
    Тоя смотльо още ли не е разбрал, че тук не е Киев? Властта се смени.

    17:16 01.05.2026

  • 57 Оня

    3 0 Отговор
    Ще му поема разноските до руската област У - крайна нека защитава на воля! И черно чувалче ще му купя!

    17:18 01.05.2026

  • 58 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    що въобще канят такива хленчести кавали?

    17:19 01.05.2026

  • 59 ои8уйхътгрф

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "А ако беше дошъл":

    Ако интервюират ирански гражданин- няма проблем...
    Всички бг граждани искащи да подкрепят държава Х у войната ѝ срещу враг У имат свободата да си опаковат багажа и да отидат доброволци на съответният фронт...

    17:19 01.05.2026

  • 60 без име

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "В държавата":

    ами смени поне чорапите си щом ти мирише, за гащите ти няма да коментирам, ти си го знаеш....

    17:20 01.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Някой

    0 0 Отговор
    Не са много тъп. нар. ите, дето слагат онзи жълто-син парцал дето сварят. Но са много гласовити.

    17:24 01.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове