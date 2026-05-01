Скандал в БНТ заради свалена преди ефир украинска значка

Българската национална телевизия (БНТ) проверява случай със свалена значка с флага на Украйна от ревера на гост минути преди негово телевизионно участие, съобщават от БГНЕС. Инцидентът засяга изпълнителния директор на студио "Орфей" към Министерството на културата Павел Павлов, който е бил принуден да премахне символа преди да влезе в студиото на сутрешното предаване "100% будни".

След случката Павлов е изпратил официално писмо до генералния директор на телевизията Милена Милотинова, в което изразява несъгласието си с наложените ограничения.

"Въпреки изразеното от мен несъгласие ми бе наложено да сваля значката. Носенето на значка с цветовете на Украйна е символично изразяване на политическо мнение, което не е забранено от закона", заявява Павел Павлов в своята позиция.

Той допълва, че обществената медия има задължение да гарантира плурализъм и безпристрастност, поради което "не следва произволно да цензурира мнение извън законовите рамки".

От ръководството на медията разпространиха писмо до пресата, в което поднасят своите извинения на госта за това, че се е почувствал засегнат. От БНТ са категорични, че ще изяснят всички обстоятелства около записа на празничното издание на предаването.

От държавната телевизия подчертават, че ръководството не е давало инструкции за ограничаване на свободата на изразяване чрез носене на лични символи.

"Няма нито официална, нито неофициална политика за ограничаване на правото на изразяване на своите събеседници по какъвто и да е въпрос, нито ограничения за гости в предаванията, подкрепящи Украйна", се посочва в изявлението на БНТ.

Скандалът с премахнатата значка се разразява само часове след друго телевизионно участие, което предизвика дебати. По време на свое гостуване в медията, конституционният съдия Янаки Стоилов повдигна въпроса дали не трябва да бъде сменен дизайнът на телевизионното студио. Причината за неговия коментар е фактът, че декорът е решен в синьо и жълто – цветовете, които съвпадат с тези на националния флаг на Украйна.