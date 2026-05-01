Скандал в БНТ заради свалена преди ефир украинска значка

Българската национална телевизия (БНТ) проверява случай със свалена значка с флага на Украйна от ревера на гост минути преди негово телевизионно участие, съобщават от БГНЕС. Инцидентът засяга изпълнителния директор на студио "Орфей" към Министерството на културата Павел Павлов, който е бил принуден да премахне символа преди да влезе в студиото на сутрешното предаване "100% будни".
След случката Павлов е изпратил официално писмо до генералния директор на телевизията Милена Милотинова, в което изразява несъгласието си с наложените ограничения.
"Въпреки изразеното от мен несъгласие ми бе наложено да сваля значката. Носенето на значка с цветовете на Украйна е символично изразяване на политическо мнение, което не е забранено от закона", заявява Павел Павлов в своята позиция.
Той допълва, че обществената медия има задължение да гарантира плурализъм и безпристрастност, поради което "не следва произволно да цензурира мнение извън законовите рамки".
От ръководството на медията разпространиха писмо до пресата, в което поднасят своите извинения на госта за това, че се е почувствал засегнат. От БНТ са категорични, че ще изяснят всички обстоятелства около записа на празничното издание на предаването.
От държавната телевизия подчертават, че ръководството не е давало инструкции за ограничаване на свободата на изразяване чрез носене на лични символи.
"Няма нито официална, нито неофициална политика за ограничаване на правото на изразяване на своите събеседници по какъвто и да е въпрос, нито ограничения за гости в предаванията, подкрепящи Украйна", се посочва в изявлението на БНТ.
Скандалът с премахнатата значка се разразява само часове след друго телевизионно участие, което предизвика дебати. По време на свое гостуване в медията, конституционният съдия Янаки Стоилов повдигна въпроса дали не трябва да бъде сменен дизайнът на телевизионното студио. Причината за неговия коментар е фактът, че декорът е решен в синьо и жълто – цветовете, които съвпадат с тези на националния флаг на Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #6
16:41 01.05.2026
2 Всяка сутрин една руса невротичка
Коментиран от #7
16:42 01.05.2026
3 Милотинова
Коментиран от #16
16:43 01.05.2026
4 Истерията на
16:43 01.05.2026
5 алабала
Коментиран от #14
16:43 01.05.2026
6 Мурка
До коментар #1 от "Тома":БЕЗ ЛИЦЕМЕРИЕ ------МОЖЕ ДА СТЕГНЕ МЕШКАТА И НИКОЙ НЯМА ДА ГО СПРЕ
16:44 01.05.2026
7 без име
До коментар #2 от "Всяка сутрин една руса невротичка":и на мен, не се държи подобаващо, а сякаш някое малко дете го дават пред камерата
16:45 01.05.2026
8 трябвало е по скоро да го изритат
16:45 01.05.2026
9 Милотина показваше отрязани руски глави
16:45 01.05.2026
10 Зафиров
16:46 01.05.2026
11 Още малко
16:46 01.05.2026
12 Гай Юлий
16:47 01.05.2026
13 Веднага да му
16:47 01.05.2026
14 Бай онзи
До коментар #5 от "алабала":Точно.Подкрепям на 1000%.
16:48 01.05.2026
15 а1а1а1
16:48 01.05.2026
16 Подкрепящ
До коментар #3 от "Милотинова":...Милотинова ,но е трябвало да му свали значката в едно с...главата...
16:49 01.05.2026
17 Сатана Z
16:49 01.05.2026
18 ЗАСРАМЕТЕ РОДООСТЪПНИЦИ
16:49 01.05.2026
19 Ако ме поканят на
16:50 01.05.2026
20 А бе
16:51 01.05.2026
21 Не е ли по добре направо вместо БНТ
16:52 01.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ееееееееее
16:55 01.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 4 канала на БНТ???
16:55 01.05.2026
26 Радко Пиратко
16:57 01.05.2026
27 Павел Пенев
16:57 01.05.2026
28 Които иска
16:57 01.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 БНТ на Милотинова
Много добре знаят, че Радев подкрепя Путин.
16:59 01.05.2026
31 копейка с чалма
направо в кухите лейки
няма сваляне
17:00 01.05.2026
32 АЙДЕГЪЧ
17:02 01.05.2026
33 Що бе
17:02 01.05.2026
34 Държавната телевизия
Не да подтиска изразяването на тази подкрепа!
Срам за Милотинова!
Коментиран от #35, #36, #39, #53
17:02 01.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Обективен
До коментар #34 от "Държавната телевизия":Срамно е да се носи значка на губещата страна
17:06 01.05.2026
37 БНТ
17:06 01.05.2026
38 какви времена само
17:07 01.05.2026
39 Боко от Банкя
До коментар #34 от "Държавната телевизия":Аман от вас, проукраински тролчета! На Украйна ли сте граждани или на България!
17:08 01.05.2026
40 хехйеб
17:09 01.05.2026
41 А имаше години
17:09 01.05.2026
42 Име
17:10 01.05.2026
43 българин
17:10 01.05.2026
44 Хи хи
17:11 01.05.2026
45 рано сутрин нерви
17:11 01.05.2026
46 А ако беше дошъл
Коментиран от #59
17:12 01.05.2026
47 Бесен - Язовец
17:12 01.05.2026
48 В държавата
Коментиран от #60
17:13 01.05.2026
49 ти да видиш
17:14 01.05.2026
50 ИНТЕРЕСНО
ЯВНО ИМА ЧЕРВЕН ТЕЛЕФОН ДИРЕКТНО С БНТ
ТЕПЪРВА ДЪРЖ.МЕДИИ ЩЕ ИМАТ
ПРОБЛЕМИ С ПИ АРА НА блт.21....☝
17:14 01.05.2026
51 Язе
17:14 01.05.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Фен
17:16 01.05.2026
55 Гробар
17:16 01.05.2026
56 Хейт
17:16 01.05.2026
57 Оня
17:18 01.05.2026
58 Ний ша Ва упрайм
17:19 01.05.2026
59 ои8уйхътгрф
До коментар #46 от "А ако беше дошъл":Ако интервюират ирански гражданин- няма проблем...
Всички бг граждани искащи да подкрепят държава Х у войната ѝ срещу враг У имат свободата да си опаковат багажа и да отидат доброволци на съответният фронт...
17:19 01.05.2026
60 без име
До коментар #48 от "В държавата":ами смени поне чорапите си щом ти мирише, за гащите ти няма да коментирам, ти си го знаеш....
17:20 01.05.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Някой
17:24 01.05.2026