Мартин Димитров: Асен Василев собственоръчно раздели ПП и ДБ

Асен Василев собственоръчно раздели "Продължаваме промяната" (ПП) и "Демократична България" (ДБ), въпреки че беше предупреден, че това е сериозна грешка. Това заяви народният представител от "Демократична България" Мартин Димитров. По думите му решението за раздалечаването между двете формации е било политически избор на ръководството на ПП, а ДБ е настоявала то да не бъде предприемано. Това съобщиха от пресцентъра на "Да, България" за ФОКУС.
"Казахме му, че е грешка. Казахме му да не го прави. Казахме му, че сме получили общ мандат от избирателите и че сега да се разделяме не е добре", посочи Димитров. По думите му въпреки предупрежденията Асен Василев е останал твърд в решението си. "Той го направи. Оттук нататък няма смисъл да живеем в драматични настроения. Трябва да продължим напред", добави той.
Според него лидерът на ПП е избрал друга политическа посока. "Очевидно е решил да прави модерна левица и смята, че отделянето ще му даде по-голям шанс за това", допълни по темата народният представител.
Димитров подчерта, че след този развой "Демократична България" трябва ясно да поеме по собствен път и да се утвърди като силна дясна политическа сила. Според него формацията има възможност да запълни свободното дясно пространство и да представлява избирателите, които очакват ясни икономически реформи, ниски данъци и категорична европейска ориентация.
По негови думи, "Демократична България" трябва да се утвърди като ясна дясна формация и да бъде основната проевропейска опозиция на Румен Радев.
Според него още в първия ден на новия парламент са се видели действия, които показват политическо сближаване между Радев, Борисов и Пеевски. Мартин Димитров използва като аргумент това, че Радев директно помогна на Пеевски да има зам.-председател в Народното събрание, а малко по-късно ГЕРБ и ДПС одобриха кандидатурата на Михаела Доцова за председател на 52-рото Народно събрание.
"От днес на Румен Радев му се случва нещо, което според мен още сам не е осъзнал, че огромната отговорност вече е върху неговата глава." Мартин Димитров подчерта, че лидерът на "Прогресивна България" вече трябва да носи реалната тежест за управлението, съставянето на кабинет и изпълнението на обещанията си, включително да не се повишават данъците.
Според него Радев е изправен пред тежка и сложна задача, а подкрепата за него занапред по-скоро ще намалява. "Следващата зима ще бъде изключително изпитание за Румен Радев и неговото управление", посочи депутатът от "Демократична България".
Димитров продължи, че най-големият тест пред Радев ще бъде бюджетът. Той предупреди, че дефицитът е сериозен и за да не се увеличават данъците, ще са нужни мащабни реформи, ограничаване на разходите и бързи решения още до юли.
Димитров постави под въпрос готовността на хората около президента да се справят със задачата. "Не знам те да имат дори един готов законопроект", коментира той и подчерта, че от "Демократична България" вече са внесли конкретни предложения в подкрепа на бизнеса и за оптимизиране на администрацията.
"Без реформи, ограничаване на разходите и стимулиране на икономиката България рискува да натрупа голям дълг и да се повтори румънският и гръцкият сценарий на неовладяни проблемни разходи", заключи Димитров.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Тракиец 🇺🇦🇮🇷
ТИ СИ ПРОВАЛ ВЪВ ВСЕКИ АСПЕКТ
ПРОВАЛЕН СИ КАТО ПОЛИТИК...ЕДИН ЗАКОН РЕШЕНИЕ ИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО НЕ СИ ВНЕСЪЛ
ЕДИН ЗАКОН НЕ СИ ГЛАСУВАЛ НОРМАЛНО В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО
ПРОВАЛЕН СИ И КАТО ДАНЪКОПЛАТЕЦ ЗАЩОТО СМУЧЕШ ОТ НАШИТЕ НАРОДНИ ПАРИ
ПРОВАЛЕН СИ И КАТО ЧОВЕК
ПРАВИЛНО АСЕН ВАСИЛЕВ ВИ БИ ШУТА -- ВИЕ ДБ С ДСБ БЯХТЕ КОТВА ЗА ПП
19:39 01.05.2026
ДрайвингПлежър
Е за този не Белене трябва ми Ловеч! Да троши камъни с голи ръце, че да си изкара всички заплати взети до сега!
19:50 01.05.2026
Ами на роднината си
До коментар #15 от "Василев":Румен Радев се е метнал: чисти всички, които му помогнаха да стигне дотук.
Изтъка си платното, ритна кросното. Радев добре го е обучил.
20:08 01.05.2026
нннн
Раздели двете нули, но вонята остана.
20:17 01.05.2026