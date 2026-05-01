Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Мартин Димитров: Асен Василев собственоръчно раздели ПП и ДБ

1 Май, 2026 19:28 1 164 25

  • мартин димитров-
  • пп-
  • демократична българия-
  • продължаваме промяната-
  • асен василев

Предупредихме го да не го прави

Мартин Димитров: Асен Василев собственоръчно раздели ПП и ДБ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Асен Василев собственоръчно раздели "Продължаваме промяната" (ПП) и "Демократична България" (ДБ), въпреки че беше предупреден, че това е сериозна грешка. Това заяви народният представител от "Демократична България" Мартин Димитров. По думите му решението за раздалечаването между двете формации е било политически избор на ръководството на ПП, а ДБ е настоявала то да не бъде предприемано. Това съобщиха от пресцентъра на "Да, България" за ФОКУС.

"Казахме му, че е грешка. Казахме му да не го прави. Казахме му, че сме получили общ мандат от избирателите и че сега да се разделяме не е добре", посочи Димитров. По думите му въпреки предупрежденията Асен Василев е останал твърд в решението си. "Той го направи. Оттук нататък няма смисъл да живеем в драматични настроения. Трябва да продължим напред", добави той.

Според него лидерът на ПП е избрал друга политическа посока. "Очевидно е решил да прави модерна левица и смята, че отделянето ще му даде по-голям шанс за това", допълни по темата народният представител.

Димитров подчерта, че след този развой "Демократична България" трябва ясно да поеме по собствен път и да се утвърди като силна дясна политическа сила. Според него формацията има възможност да запълни свободното дясно пространство и да представлява избирателите, които очакват ясни икономически реформи, ниски данъци и категорична европейска ориентация.

По негови думи, "Демократична България" трябва да се утвърди като ясна дясна формация и да бъде основната проевропейска опозиция на Румен Радев.

Според него още в първия ден на новия парламент са се видели действия, които показват политическо сближаване между Радев, Борисов и Пеевски. Мартин Димитров използва като аргумент това, че Радев директно помогна на Пеевски да има зам.-председател в Народното събрание, а малко по-късно ГЕРБ и ДПС одобриха кандидатурата на Михаела Доцова за председател на 52-рото Народно събрание.

"От днес на Румен Радев му се случва нещо, което според мен още сам не е осъзнал, че огромната отговорност вече е върху неговата глава." Мартин Димитров подчерта, че лидерът на "Прогресивна България" вече трябва да носи реалната тежест за управлението, съставянето на кабинет и изпълнението на обещанията си, включително да не се повишават данъците.

Според него Радев е изправен пред тежка и сложна задача, а подкрепата за него занапред по-скоро ще намалява. "Следващата зима ще бъде изключително изпитание за Румен Радев и неговото управление", посочи депутатът от "Демократична България".

Димитров продължи, че най-големият тест пред Радев ще бъде бюджетът. Той предупреди, че дефицитът е сериозен и за да не се увеличават данъците, ще са нужни мащабни реформи, ограничаване на разходите и бързи решения още до юли.

Димитров постави под въпрос готовността на хората около президента да се справят със задачата. "Не знам те да имат дори един готов законопроект", коментира той и подчерта, че от "Демократична България" вече са внесли конкретни предложения в подкрепа на бизнеса и за оптимизиране на администрацията.

"Без реформи, ограничаване на разходите и стимулиране на икономиката България рискува да натрупа голям дълг и да се повтори румънският и гръцкият сценарий на неовладяни проблемни разходи", заключи Димитров.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малтин димитлоф аутиста

    10 7 Отговор
    слагам кукуряка в партер и го почвам

    19:30 01.05.2026

  • 2 Човекът изпълнява поръчка

    6 17 Отговор
    на роднината си Радев Разделителя на нацията.

    19:30 01.05.2026

  • 3 педерасатанасов

    6 8 Отговор
    кокора е в цикъл

    19:30 01.05.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    9 6 Отговор
    власт! Иначе Кокорчо немаше да има зам. на парламента и в комисиите. хахахахахахаха Тоя е болен асковски каунь!

    19:31 01.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    Един добър ден за българската демокрация.

    19:32 01.05.2026

  • 6 киру тъпуту

    9 6 Отговор
    ние мросто даваме милиони на крайна а ди-би са направо фашисти

    19:32 01.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 СЗО

    7 3 Отговор
    Коки иска целия кокал.

    19:36 01.05.2026

  • 9 историк

    7 5 Отговор
    малТИНЯ , ти отдавна си затънал в блатото на мафията , и само в затвора ще станеш Човек.

    19:36 01.05.2026

  • 10 МАЛТИНЧО

    12 5 Отговор
    Известен единствено с това, че няма и един работен ден.

    19:38 01.05.2026

  • 11 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    17 4 Отговор
    Мартинчо време е да си намериш истинска работа и да спреш да смучеш българска сиромашка кръв Цял живот един пирон не си забил...не знаеш триона или отвертката или чука от къде се хващат..цял живот работа за 5 лв не си извършил..но за сметка на това вирееш цял живот като паразит на гърба на българите
    ТИ СИ ПРОВАЛ ВЪВ ВСЕКИ АСПЕКТ
    ПРОВАЛЕН СИ КАТО ПОЛИТИК...ЕДИН ЗАКОН РЕШЕНИЕ ИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО НЕ СИ ВНЕСЪЛ
    ЕДИН ЗАКОН НЕ СИ ГЛАСУВАЛ НОРМАЛНО В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО
    ПРОВАЛЕН СИ И КАТО ДАНЪКОПЛАТЕЦ ЗАЩОТО СМУЧЕШ ОТ НАШИТЕ НАРОДНИ ПАРИ
    ПРОВАЛЕН СИ И КАТО ЧОВЕК

    ПРАВИЛНО АСЕН ВАСИЛЕВ ВИ БИ ШУТА -- ВИЕ ДБ С ДСБ БЯХТЕ КОТВА ЗА ПП

    19:39 01.05.2026

  • 12 Мнението на доказано безсмислен и

    9 5 Отговор
    Зловреден политик е престъпно да се публикува

    19:42 01.05.2026

  • 13 РЕалисто

    12 2 Отговор
    на Кокорчев бюджетите се ползват с години, а ДБ се лепнаха за него зада оцелеят, време е при бкп-то ................

    19:45 01.05.2026

  • 14 Мария

    10 3 Отговор
    ПП на следващите избори ще имат много по голям шанс да спечелят сами отколкото с тези десни динозаври в стил Костов ..българина се нуждае от социална политика съчетана с национализъм а не от разни де.ге.нерати неолибералсоросооди и разни там лобисти на мутро олигархията като този сме.шник Мартин Димитров

    Коментиран от #24

    19:48 01.05.2026

  • 15 Василев

    5 4 Отговор
    ....е много умен човек, първо махна Про100киро, после дб, а до следващите избори и другите от ПП лисици и пиявици ще махне....ще направи наистина модерна партия

    Коментиран от #23

    19:49 01.05.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    7 3 Отговор
    Рев голям! Мръсника, който един ден трудов стаж няма се паникьосва, че я влезе пак я не!
    Е за този не Белене трябва ми Ловеч! Да троши камъни с голи ръце, че да си изкара всички заплати взети до сега!

    19:50 01.05.2026

  • 17 УМИРАМ ОТ СМЯХ!!!

    4 2 Отговор
    Тез младежи от ППДБ на ляво и дясно говориха как ако им се даде властта, ще ни оправят след изборите. Е - изборите минаха, а те милите не само, че както винаги си взеха взеха своите 13% при безспорно честни избори ами и единна парламентарна група не можаха да формират дори!!!

    Коментиран от #21

    19:51 01.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 МАРТИНЧО

    5 2 Отговор
    Е българската Кая Калас - от години едно си знае, едно си бае.

    19:56 01.05.2026

  • 20 Мартинчо

    9 1 Отговор
    вие защо от ДСБ и Да, България не си направихте партия. Прилепите се към ПП и така влязохте в няколко парламента. Първата грешка на ПП след свалянето на правителството на Петков, е, че се коалирахте преди изборите. Втората им грешка да се вържат на нефелната промяна на конституцията на Христо Иванов. Като Иванов седеше в скута на Пеевски, а после се измъкна по терлици в Брюксел. Трето, той също провали ротацията. Непрекъснато ходите по студията и говорите едни и същи опорки. Преди сформирането на Желязковото по равителство пак ходихте на преговори с Борисов. Вие предадохте коалицията. В миналия парламент много рядко давахте заедно брифинг. Поне сега ще знаем различните ви позиции.

    19:58 01.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Как досега ви е търпял Асен??

    5 2 Отговор
    Така е Мартине.Асен е човек на действията.Единствен той се опълчи на бюджетна комисия на глутницата, която искаше да ни окраде с 18 милиарда.Единствен той може да прави бюджети, в които се вдигат заплати и дълга пада.Единствен той след 30 години крадене, започна да ни информира от кои пера и как смятат да ни ограбят мафиотите.Никой лидер няма кураж да излезе на дебат с него.То и затова няма дебати на лидерите.

    20:08 01.05.2026

  • 23 Ами на роднината си

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Василев":

    Румен Радев се е метнал: чисти всички, които му помогнаха да стигне дотук.
    Изтъка си платното, ритна кросното. Радев добре го е обучил.

    20:08 01.05.2026

  • 24 Не позна

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мария":

    Опитай пак.

    20:09 01.05.2026

  • 25 нннн

    3 1 Отговор
    0 + 0 = 00
    Раздели двете нули, но вонята остана.

    20:17 01.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове