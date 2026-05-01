Мартин Димитров: Асен Василев собственоръчно раздели ПП и ДБ

Асен Василев собственоръчно раздели "Продължаваме промяната" (ПП) и "Демократична България" (ДБ), въпреки че беше предупреден, че това е сериозна грешка. Това заяви народният представител от "Демократична България" Мартин Димитров. По думите му решението за раздалечаването между двете формации е било политически избор на ръководството на ПП, а ДБ е настоявала то да не бъде предприемано. Това съобщиха от пресцентъра на "Да, България" за ФОКУС.

"Казахме му, че е грешка. Казахме му да не го прави. Казахме му, че сме получили общ мандат от избирателите и че сега да се разделяме не е добре", посочи Димитров. По думите му въпреки предупрежденията Асен Василев е останал твърд в решението си. "Той го направи. Оттук нататък няма смисъл да живеем в драматични настроения. Трябва да продължим напред", добави той.

Според него лидерът на ПП е избрал друга политическа посока. "Очевидно е решил да прави модерна левица и смята, че отделянето ще му даде по-голям шанс за това", допълни по темата народният представител.

Димитров подчерта, че след този развой "Демократична България" трябва ясно да поеме по собствен път и да се утвърди като силна дясна политическа сила. Според него формацията има възможност да запълни свободното дясно пространство и да представлява избирателите, които очакват ясни икономически реформи, ниски данъци и категорична европейска ориентация.

По негови думи, "Демократична България" трябва да се утвърди като ясна дясна формация и да бъде основната проевропейска опозиция на Румен Радев.

Според него още в първия ден на новия парламент са се видели действия, които показват политическо сближаване между Радев, Борисов и Пеевски. Мартин Димитров използва като аргумент това, че Радев директно помогна на Пеевски да има зам.-председател в Народното събрание, а малко по-късно ГЕРБ и ДПС одобриха кандидатурата на Михаела Доцова за председател на 52-рото Народно събрание.

"От днес на Румен Радев му се случва нещо, което според мен още сам не е осъзнал, че огромната отговорност вече е върху неговата глава." Мартин Димитров подчерта, че лидерът на "Прогресивна България" вече трябва да носи реалната тежест за управлението, съставянето на кабинет и изпълнението на обещанията си, включително да не се повишават данъците.

Според него Радев е изправен пред тежка и сложна задача, а подкрепата за него занапред по-скоро ще намалява. "Следващата зима ще бъде изключително изпитание за Румен Радев и неговото управление", посочи депутатът от "Демократична България".

Димитров продължи, че най-големият тест пред Радев ще бъде бюджетът. Той предупреди, че дефицитът е сериозен и за да не се увеличават данъците, ще са нужни мащабни реформи, ограничаване на разходите и бързи решения още до юли.

Димитров постави под въпрос готовността на хората около президента да се справят със задачата. "Не знам те да имат дори един готов законопроект", коментира той и подчерта, че от "Демократична България" вече са внесли конкретни предложения в подкрепа на бизнеса и за оптимизиране на администрацията.

"Без реформи, ограничаване на разходите и стимулиране на икономиката България рискува да натрупа голям дълг и да се повтори румънският и гръцкият сценарий на неовладяни проблемни разходи", заключи Димитров.