Времето днес, прогноза за събота, 2 май: Дъждовно и студено за сезона, на мекга с отрицателни температури

Времето днес, прогноза за събота, 2 май: Дъждовно и студено за сезона, на мекга с отрицателни температури

2 Май, 2026 04:27, обновена 2 Май, 2026 03:31 520 3

Максималните ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 12°

Времето днес, прогноза за събота, 2 май: Дъждовно и студено за сезона, на мекга с отрицателни температури - 1
Съществено затопляне предстои през новата седмица, когато максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат около и над 20°. Преди това обаче, и в събота, и в неделя, ще остане много по-студено от обичайното за началото на месец май.

Днес ще има райони с отрицателни минимални температури, главно в котловините в Западна България, където ще има условия за слани. В повечето места температурите рано сутринта ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около 0°.

След слънчевото начало на деня, около и след обяд облачността над почти цялата страната ще се увеличи и на много места ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 12°. Ще духа умерен, в Югоизточна България и по Южното Черноморие – временно силен североизточен вятър.

Силен вятър и в планините. И там ще има валежи, като границата между сняг и дъжд ще се спусне до около 1200 метра от север-североизток.

И в неделя сутринта ще има места с температури около и малко под нулата, където ще има опасност от слани, но максималните температури слабо ще се повишат. Ще остане ветровито, но превалявания ще има главно в източните и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд.

В началото на новата седмица ще преобладава слънчево време. И в понеделник сутринта ще има температури около и малко под нулата и опасност от слани, но през следващите дни и минималните температури ще се повишават. Все по-високи ще бъдат и максималните температури.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Горски

    2 2 Отговор
    Хубав и успешен ден на всички! С изключение на троловете, американофилите, укрофилите, евро джендърите, натовците и израелтяните. Всички вие изброените да ви заточат в Сибир, паразити такива, бял ден да не видите.

    03:35 02.05.2026

  • 2 Сечко

    2 2 Отговор
    …на мекга с отрицателни температури…

    Някой може ли да ми преведе какво значи
    …на мекга…?

    03:41 02.05.2026

  • 3 Име

    2 0 Отговор
    Хубав ден!

    03:48 02.05.2026

