Антон Кутев: До петък ще имаме ново правителство

5 Май, 2026 11:42 1 298 42

От "Прогресивна България" имат готовност да внесат бюджет в най-кратки срокове

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До петък ще имаме ново правителство. Това каза депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова, съобщи БНТ.

Антон Кутев, "Прогресивна България": "Ние сме наясно, че българите очакват бързи действия и сме готови за тях. Сигурно е, че до края на седмицата ще има правителство.

Основните цели пред правителството и пред управлението са ясни в този момент, това споделихме пред президента Йотова.

На първо място тук стои борбата със завладяната държава и корупцията. Разбира се, изключително важна част от нашата работа са цените и икономическото въздействие и инфлацията и възможностите по някакъв начин тя да бъде овладяна като изключително сериозен проблем.

Оттук нататък това, което може да очаквате от нас е динамична, бърза работа в интерес на българските граждани и за издигане на държавността."

Антон Кутев обяви, че от "Прогресивна България" имат готовност да внесат бюджет в най-кратки срокове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 10 Отговор
    Диктатура в стил Тръмп.

    11:44 05.05.2026

  • 2 А дано

    7 11 Отговор
    С Бога напред!

    Коментиран от #24

    11:45 05.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Урааа !

    11 2 Отговор
    Е и ?

    11:45 05.05.2026

  • 5 Трол

    13 2 Отговор
    Таман за Деня на победата ще го сформират.

    11:47 05.05.2026

  • 6 Владко тъпъту

    9 4 Отговор
    Аз не разбрах защо ме водят кат мечка, мога само да режа гуми пред къщата ми в Горна Малина

    11:47 05.05.2026

  • 7 Ще пуснем бял дим

    8 6 Отговор
    После димът от ТЕЦ-овете може и да спре.
    Честито !

    11:48 05.05.2026

  • 8 Хората

    16 3 Отговор
    на Кутьо ли дадоха мандат??

    11:48 05.05.2026

  • 9 Запретнах ръкави

    8 3 Отговор
    Виках "Урррааааа"...., ама пак не ми се работи...

    11:48 05.05.2026

  • 10 Майора

    15 5 Отговор
    Ало Кутев , стига с клишето завладяна държава, държавата е завладяна от НПО на Сорос и подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови , Прокопиев , Цв.Василев и останалите , които ви подкрепят!

    11:50 05.05.2026

  • 11 Развитие

    12 3 Отговор
    С БКП напред Ето ви истинска завладяна държава Кога е имало гласуване за БКП

    11:50 05.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гълъби,

    13 3 Отговор
    кутки, абе къде е батко?

    11:51 05.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Някой

    4 5 Отговор
    Браво в петък трябва да има голяма манифестация,по големия случай !

    11:52 05.05.2026

  • 17 "в интерес на българските граждани"

    6 1 Отговор
    Ама на кои? Щото онези стоитци хиляди на държавна хранилка и те се водят такива.

    11:53 05.05.2026

  • 18 Ина

    11 2 Отговор
    Според мен, някой трябва да дръпне микрофона на Сл. Василев и на Кутев. С толкова много дрънкане само бели ще направят.

    11:54 05.05.2026

  • 19 За сектата

    8 4 Отговор
    Слънце Ориент и за Боташ, Урааа!

    11:54 05.05.2026

  • 20 МДАА

    3 6 Отговор
    Да почнат най напред с бюджета съдебната система из основи промяна и вкарани крадци на топло кметове анализатори депутати министри и партийни лидери. Както във Румъния. Ще тръгне напред и БЪЛТАРИЯ

    Коментиран от #30

    11:54 05.05.2026

  • 21 сара

    13 0 Отговор
    Чакаме победителят да излезе иззад кулисите...да чуем него.

    11:55 05.05.2026

  • 22 Днес е годишнина

    12 1 Отговор
    От Баташкото клане!
    Поклон мред паметта на жертвите на башибузука!
    Онова огромното на мазнини и кухо в главата да отиде в Батак!
    Никаква охрана няма да му помогне!

    11:56 05.05.2026

  • 23 МДАА

    2 7 Отговор
    Да почнат най напред с бюджета съдебната система из основи промяна и вкарани крадци на топло кметове анализатори депутати министри и партийни лидери. Както във Румъния. Ще тръгне напред и БЪЛТАРИЯ

    11:56 05.05.2026

  • 24 Днес се прекланяме

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "А дано":

    Пред жертвите в Батак!
    И всички тия с минусите ще ви резнат тиквите. Да не ни дишате въздуха!

    11:59 05.05.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 3 Отговор
    КОГАТО ДАЖЕ ПОЧИВНАТА СТАНЦИЯ НА РИОСВ
    СМОЛЯН РАЙКОВСКИ ЛИВАДИ
    ....
    СИ ИЗЛИВА МРЪСНИТЕ ВОДИ В ДЕРЕТО НА СВЛАЧИЩЕТО
    ЗАЕДНО С ФОРЕСТ НУК АПАРТ ХОТЕЛ , РАЙКОВ СКИ ЛОДЖ И АПАРТАМЕНТИ ВИКИ , РОК ЕНЕРГО ПАМПОРОВО
    .....
    И СА ПРИЧИНИЛИ СВЛАЧИЩЕТО НА ПЪТЯ
    ......
    ТРЯБВА ДА СЕ КОПА НАИСТИНА МНОГО МНОГО ДЪЛБОКО ! ГУГЪЛ КАРТИ

    11:59 05.05.2026

  • 26 111

    10 4 Отговор
    Нека да взимат властта,че да могат по-бързо да слязат от трона!
    Тежка е царската корона и тепърва ще разберат това

    12:01 05.05.2026

  • 27 Калин

    10 5 Отговор
    Това означава, че Румен Радев ще бъде като министър председател заедно с Фицо и Вучич на Червения площад за деня на победата!
    Браво!!!

    Коментиран от #31

    12:01 05.05.2026

  • 28 Българин

    7 4 Отговор
    Най-важаната задача е да служи изцяло на руските интереси и да прокарва руската политика у бизнес интереси и тука, и в ивропата! За това сме избрали радев и ако посмее да се ослушва, много бързо ще бъде изгонен!

    12:06 05.05.2026

  • 29 Според Йотата

    9 1 Отговор
    служебното правителство не се справило? Дали служебният гълъбарник с нещо се беше справил. Тия криви магарета заслужаваха служебно на каките

    12:07 05.05.2026

  • 30 Анонимен

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "МДАА":

    България върви напред А сега с тези БКП се върна назад 50 години

    12:10 05.05.2026

  • 31 Фицо

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Калин":

    няма да ходи на парада, обаче. Ще бъде в Москва за срещи но няма да ходи на парада ит съображения за сигурност.

    12:11 05.05.2026

  • 32 успех

    5 6 Отговор
    Дано да сте по-успешни от недъгавите управления досега.

    Коментиран от #35

    12:13 05.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Какъв !

    5 1 Отговор
    Наивник !

    Или пък !

    Шизофреник !

    12:21 05.05.2026

  • 35 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "успех":

    БКП успешни хахахаха завладяха цялата държава

    12:23 05.05.2026

  • 36 Костадинката

    4 0 Отговор
    ще го канят ли и него в президентството?

    12:24 05.05.2026

  • 37 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Ново правителство.. със стари министри!
    40 години поправяме един модел, който видимо не работи, колко пък акъл трябва, че да не настъпваш една и съща мотика толкова време... Айде честита ви нова поправка - вярвайте, че тоя път ще проработи и че старите и те ще работят... за вас...

    12:27 05.05.2026

  • 38 хмммм

    2 0 Отговор
    Птев, знае ли се..

    12:30 05.05.2026

  • 39 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    И ТОЗИ ДЕГЕНЕРАТ

    12:32 05.05.2026

  • 40 Цвете

    2 1 Отговор
    А ТИ, КАКВА РОЛЯ ЩЕ ИГРАЕШ? И Е ДОБРЕ ДА СЕ ЗНАЕ С КОГО ЩЕ СЕ " СЪЮЗИТЕ? 🙄🐷😉🎃😉🤔

    12:43 05.05.2026

  • 41 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    Кутев хората гласуваха за Радев-не за теб.Ти си един пребоядисан комунист/за кой ли път/....колко бои смени?Щерката в БСП....Жена ти в коя партия ще е...?

    12:49 05.05.2026

  • 42 българина

    1 1 Отговор
    чехия словакия и унгария няма да участват в абсурдните заеми за Украйна, а България? в петък ще има 1 млн разочаровани ....

    13:07 05.05.2026

