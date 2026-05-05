Антон Кутев: До петък ще имаме ново правителство

До петък ще имаме ново правителство. Това каза депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова, съобщи БНТ.

Антон Кутев, "Прогресивна България": "Ние сме наясно, че българите очакват бързи действия и сме готови за тях. Сигурно е, че до края на седмицата ще има правителство.

Основните цели пред правителството и пред управлението са ясни в този момент, това споделихме пред президента Йотова.

На първо място тук стои борбата със завладяната държава и корупцията. Разбира се, изключително важна част от нашата работа са цените и икономическото въздействие и инфлацията и възможностите по някакъв начин тя да бъде овладяна като изключително сериозен проблем.

Оттук нататък това, което може да очаквате от нас е динамична, бърза работа в интерес на българските граждани и за издигане на държавността."

Антон Кутев обяви, че от "Прогресивна България" имат готовност да внесат бюджет в най-кратки срокове.