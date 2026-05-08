Продължава разследването на тежкия инцидент в София с двама пострадали пред банкомат

8 Май, 2026 07:06 1 423 5

По това време на устройството имало човек и още един мъж, който чакал да го използва

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването на тежкия инцидент в София, при който 79-годишен шофьор удари двама пешеходци. По първоначална информация от Столичната полиция, водачът вероятно е объркал педалите на газта и спирачката, което е довело до внезапното тръгване на колата към банкомата на сградата срещу него, уточни "Нова телевизия".

По това време на устройството имало човек и още един мъж, който чакал да го използва.

От Спешната помощ уточниха, че 32-годишен мъж е с множество наранявания и е откаран в „Пирогов“, а другият пострадал - на 47, е транспортиран до Военномедицинската академия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    7 0 Отговор
    Объркал е скоростите, не спирачката и газта.....
    Що за глупости ръсите рано-рано.
    Колата явно беше паркирана срещу фасадата, няма къде повече напред, и вместо задна е включена на драйв...и те така

    07:13 08.05.2026

  • 2 БайБоцимир

    8 3 Отговор
    След определена възраст е добре да се правят по-засълбочвни прегледи преди да се дава разрешение за шофиране. Рефлексите са забавени и често преценката е трудна.

    07:19 08.05.2026

  • 3 Студопор

    10 0 Отговор
    "Човек и още един мъж"... Който явно е бил не-човек. Не може ли да се каже "двама мъже" или просто "двама души"?
    Къде ви учат да пишете статии? Във фейсбук ли??

    Коментиран от #4

    07:40 08.05.2026

  • 4 Спас

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Студопор":

    Класиката е "вървят един човек и една жена"🤗

    08:17 08.05.2026

  • 5 Трол

    0 0 Отговор
    Проверете го за наркотици този дядо.

    08:18 08.05.2026

