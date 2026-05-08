Продължава разследването на тежкия инцидент в София с двама пострадали пред банкомат

Продължава разследването на тежкия инцидент в София, при който 79-годишен шофьор удари двама пешеходци. По първоначална информация от Столичната полиция, водачът вероятно е объркал педалите на газта и спирачката, което е довело до внезапното тръгване на колата към банкомата на сградата срещу него, уточни "Нова телевизия".
По това време на устройството имало човек и още един мъж, който чакал да го използва.
От Спешната помощ уточниха, че 32-годишен мъж е с множество наранявания и е откаран в „Пирогов“, а другият пострадал - на 47, е транспортиран до Военномедицинската академия.
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Що за глупости ръсите рано-рано.
Колата явно беше паркирана срещу фасадата, няма къде повече напред, и вместо задна е включена на драйв...и те така
07:13 08.05.2026
07:19 08.05.2026
3 Студопор
Къде ви учат да пишете статии? Във фейсбук ли??
07:40 08.05.2026
07:40 08.05.2026
4 Спас
До коментар #3 от "Студопор":Класиката е "вървят един човек и една жена"🤗
08:17 08.05.2026
