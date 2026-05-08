Продължава разследването на тежкия инцидент в София с двама пострадали пред банкомат

Продължава разследването на тежкия инцидент в София, при който 79-годишен шофьор удари двама пешеходци. По първоначална информация от Столичната полиция, водачът вероятно е объркал педалите на газта и спирачката, което е довело до внезапното тръгване на колата към банкомата на сградата срещу него, уточни "Нова телевизия".

По това време на устройството имало човек и още един мъж, който чакал да го използва.

От Спешната помощ уточниха, че 32-годишен мъж е с множество наранявания и е откаран в „Пирогов“, а другият пострадал - на 47, е транспортиран до Военномедицинската академия.