Транспортният бранш отлага националния протест, исканията остават

8 Май, 2026 08:18 366 2

Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Националният протест на транспортните фирми, планиран за днес в София, се отлага за следващата седмица заради клетвата на новото правителство. Въпреки това превозвачите остават категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, изброи БНТ.

„В момента цената на гражданската отговорност, която е задължителна за всички превозни средства, е в изключителни трендове от порядъка между 3 и 7 хиляди евро, което според нас нарушава пазарните правила. Настояваме Комисията за финансов надзор да предприеме спешни мерки, тъй като имаме съмнения за картелни практики“, каза Йордан Арабаджиев.

Превозвачите твърдят, че обещаната от служебното правителство помощ към момента не е изпълнена.

„Към момента подкрепата, която е получена от държавата за транспортния бизнес по отношение на товарния транспорт, е нула евро“, заяви Арабаджиев.

Той уточни, че автобусният бранш също не е получил очакваната финансова подкрепа.

По думите му на превозвачите е била обещана държавна помощ в размер на 50 милиона евро, както и отсрочка по лизинговите плащания.

„На първо място беше обещана държавна помощ от 50 милиона евро, която към момента все още не е задействана и няма нищо по нея. На следващо място беше обещано отлагане на лизинговите вноски до края на годината“, посочи Арабаджиев.

От сектора предупреждават, че растящите цени на горивата поставят малките фирми в невъзможност да работят.

„Браншът е изправен пред критична ситуация, тъй като от една страна цената на горивото расте непрекъснато. Това означава увеличение на разходите за транспортната услуга, която не може да бъде поета като марж от превозвача“, заяви той.

Според данни на организацията вече има компании, които са прекратили дейност - около 20% са спрели транспортната дейност.

Превозвачите очакват спешен диалог с новото правителство и транспортното министерство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 етикет

    Отговор
    И защо се отказват от протеста?! Ааааа,има много стоки и пътници за транспортиране,аха! Парите не трябва да се изпускат.

    08:20 08.05.2026

  2 кой мy дpeмe

    Отговор
    мойта гражданска е 30 левро
    евроинс

    08:21 08.05.2026

