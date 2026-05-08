Транспортният бранш отлага националния протест, исканията остават

Националният протест на транспортните фирми, планиран за днес в София, се отлага за следващата седмица заради клетвата на новото правителство. Въпреки това превозвачите остават категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, изброи БНТ.

„В момента цената на гражданската отговорност, която е задължителна за всички превозни средства, е в изключителни трендове от порядъка между 3 и 7 хиляди евро, което според нас нарушава пазарните правила. Настояваме Комисията за финансов надзор да предприеме спешни мерки, тъй като имаме съмнения за картелни практики“, каза Йордан Арабаджиев.

Превозвачите твърдят, че обещаната от служебното правителство помощ към момента не е изпълнена.

„Към момента подкрепата, която е получена от държавата за транспортния бизнес по отношение на товарния транспорт, е нула евро“, заяви Арабаджиев.

Той уточни, че автобусният бранш също не е получил очакваната финансова подкрепа.

По думите му на превозвачите е била обещана държавна помощ в размер на 50 милиона евро, както и отсрочка по лизинговите плащания.

„На първо място беше обещана държавна помощ от 50 милиона евро, която към момента все още не е задействана и няма нищо по нея. На следващо място беше обещано отлагане на лизинговите вноски до края на годината“, посочи Арабаджиев.

От сектора предупреждават, че растящите цени на горивата поставят малките фирми в невъзможност да работят.

„Браншът е изправен пред критична ситуация, тъй като от една страна цената на горивото расте непрекъснато. Това означава увеличение на разходите за транспортната услуга, която не може да бъде поета като марж от превозвача“, заяви той.

Според данни на организацията вече има компании, които са прекратили дейност - около 20% са спрели транспортната дейност.

Превозвачите очакват спешен диалог с новото правителство и транспортното министерство.