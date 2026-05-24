Стойчо Кацаров: Намалете областните управи от 28 на 6

24 Май, 2026 18:16, обновена 24 Май, 2026 18:43 570 8

Драстична редукция трябва да претърпят и всички регионални структури на министерствата и ведомствата

Снимка: БГНЕС
Бившият министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров предложи радикална оптимизация на държавния апарат чрез закриване на по-голямата част от областните управи в страната. В своя позиция относно възможностите за съкращаване на бюджетните разходи, той призовава за намаляване на регионалните структури от настоящите 28 на едва 9 или дори 6, аргументирайки се с напредналата дигитализация и отпадналите функции на тези институции.

Според Кацаров освен самите областни управи, драстична редукция трябва да претърпят и всички регионални структури на министерствата и ведомствата, които в момента поддържат дублиращо присъствие във всеки от 28-те областни центъра. Той е категоричен, че поддържането на подобен апарат е неоправдано в ерата на новите технологии.

„Във времето на електронно управление, повсеместна дигитализация на административните услуги и внедряване на изкуствен интелект в работата, да работиш на гише е архаизъм, а близостта на административните услуги до хората не изисква физическо присъствие на място“, аргументира се бившият министър.

Кацаров прави паралел с времето, когато самият той е заемал поста областен управител на Софийска област. Тогава общият брой на управите в България е бил девет, а институцията е била натоварена с тежки задачи покрай продажбата на земи с отстъпено право на строеж и прехвърлянето на държавна собственост след приватизационни сделки.

„Тези процеси отдавна приключиха. Днес основно занимание на Областните управи е да се пречкат на общините и кметовете“, заявява д-р Кацаров.

В заключение той определя настоящия модел като огромна бюрократична тежест, която не само че не помага на обществото, но и директно спъва инициативните и предприемчиви българи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Търновец

    2 0 Отговор
    Ново Учредително събрание нова конституция, двукамарен парламент, нова столица, нулирване на 5000 кмета наместници и общинари, нулирване на върховна прокуратура и съд, да се прекрати практиката от София да се парашутират депутати шефове на държавни служби като инспекция по труда, в София има твърде много чиновници и голяма концентрация на еласт

    Коментиран от #6

    18:27 24.05.2026

  • 2 Тома

    2 0 Отговор
    В България парите са като вестници за заплати на администрацията.Богата държава

    18:27 24.05.2026

  • 3 28 са колкото българските букви

    3 0 Отговор
    6 за всеки княз Сакскобурготски

    18:30 24.05.2026

  • 4 Софийски селянин,Пенсионер

    4 0 Отговор
    Помня го това време при Соца,Русе беше към Разградска област..
    А Сливен беше към Бургаска област.

    18:30 24.05.2026

  • 5 Те на министрите

    2 0 Отговор
    сложиха по 4 - 5 подуправители , да се слухтят един друг ! Лъжиците вяра и на себе си нямат , та камо ли на други ! Нещата са тревожни , последствията катастрофални ! Дългове и хаос !

    18:31 24.05.2026

  • 6 София е като процесор с много

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Търновец":

    Транзистори които живеят в нея

    18:31 24.05.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    4 0 Отговор
    Червен килим имаше за Дара - Големата Дупара!
    Нямаше червен килим за най добрият математик в света, който е българин!
    Племето яко се е бъгнало!

    18:32 24.05.2026

  • 8 Мачу пичу

    0 0 Отговор
    А общините с отпаднала необходимост? Кога?
    Всички общини с под 50000 жители обединяване и махане от държавната ясла на хиляди партийни хрантутници

    18:38 24.05.2026

