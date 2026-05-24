Стойчо Кацаров: Намалете областните управи от 28 на 6

Бившият министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров предложи радикална оптимизация на държавния апарат чрез закриване на по-голямата част от областните управи в страната. В своя позиция относно възможностите за съкращаване на бюджетните разходи, той призовава за намаляване на регионалните структури от настоящите 28 на едва 9 или дори 6, аргументирайки се с напредналата дигитализация и отпадналите функции на тези институции.

Според Кацаров освен самите областни управи, драстична редукция трябва да претърпят и всички регионални структури на министерствата и ведомствата, които в момента поддържат дублиращо присъствие във всеки от 28-те областни центъра. Той е категоричен, че поддържането на подобен апарат е неоправдано в ерата на новите технологии.

„Във времето на електронно управление, повсеместна дигитализация на административните услуги и внедряване на изкуствен интелект в работата, да работиш на гише е архаизъм, а близостта на административните услуги до хората не изисква физическо присъствие на място“, аргументира се бившият министър.

Кацаров прави паралел с времето, когато самият той е заемал поста областен управител на Софийска област. Тогава общият брой на управите в България е бил девет, а институцията е била натоварена с тежки задачи покрай продажбата на земи с отстъпено право на строеж и прехвърлянето на държавна собственост след приватизационни сделки.

„Тези процеси отдавна приключиха. Днес основно занимание на Областните управи е да се пречкат на общините и кметовете“, заявява д-р Кацаров.

В заключение той определя настоящия модел като огромна бюрократична тежест, която не само че не помага на обществото, но и директно спъва инициативните и предприемчиви българи.