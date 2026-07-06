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Никола Янков за АЕЦ "Белене": Двама души, които нямат пари, се договарят без кръчмаря – Европейската комисия

Никола Янков за АЕЦ "Белене": Двама души, които нямат пари, се договарят без кръчмаря – Европейската комисия

6 Юли, 2026 18:40 925 34

  • никола янков-
  • аец белене-
  • двама души-
  • пари-
  • кръчмар-
  • европейска комисия

От техническа гледна точка идеята е добра, но от Украйна не можем да очакваме пари за това, защото Украйна пари няма, коментира темата и Явор Куюмджиев- бивш зам.-министър на енергетиката

Никола Янков за АЕЦ "Белене": Двама души, които нямат пари, се договарят без кръчмаря – Европейската комисия - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От техническа гледна точка идеята е добра, но от Украйна не можем да очакваме пари за това, защото Украйна пари няма. Това каза в предаването "Лице в лице" бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев във връзка с думите на премиера Румен Радев, че е предложил на украинския президент Володимир Зеленски България и Украйна да строят заедно АЕЦ "Белене", като се осигури и европейско финансиране за проекта.

Може би премиерът е имал предвид участие на украински специалисти. В Украйна осем реактора работят само с украински специалисти. Те развиха колосален капацитет за работа с ядрени централи, заяви Куюмджиев, цитиран от novini.bg.

Ние сме минали два основни етапа за изграждането на атомна централа. Остават ни етапите строителство на сграда, доставка и производство на оборудване на турбогенератора и системите за контрол и управление, посочи бившият зам.-енергиен министър.

Аз ще добавя шестата фаза – финансирането, защото то също отнема години, отбеляза икономистът Никола Янков.
Тук говорим за две държави, които нямат пари по обясними причини – Украйна и България. Двама души, които нямат пари, се договарят без кръчмаря – Европейската комисия. Но това няма да се случи, защото това не са семки и бонбонки, става въпрос за над 15 млрд. евро. Този проект трябва да бъде вкаран в частния сектор, където му е мястото. Премиерът трябва да покани частни инвеститори, но той не го прави. В частния сектор големият проблем е липсата на корупция – не можете да откраднете парите на частника. Докато с държавния сектор това се случва и сме го виждали - затова нямаме магистрали, нямаме и детска болница. Начинът да се случи този проект е с частни инвестиции, подчерта Янков.

Всичко останало е изпълнимо, основният въпрос остава кой ще се подпише за въвеждането в експлоатация на реакторите, защото конструкторът е руски, коментира Явор Куюмджиев.

Руската връзка е да няма политическа воля за частно строителство толкова години, защото личните договорки бяха с руснаците, добави Никола Янков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Азззззззз

    8 11 Отговор
    А ек откъде има пари бре?! Аман от дебили!

    Коментиран от #25, #31

    18:41 06.07.2026

  • 2 пръц

    9 4 Отговор
    Е та нали затова премиера кани украинци, а не руснаци каква руска връска го тресе тоя.

    18:43 06.07.2026

  • 3 1302

    4 11 Отговор
    Не знам какво ще се договарят с кръчмаря при положение, че и той вече е закачен на кварталните лихвари.

    18:44 06.07.2026

  • 4 Така е

    16 6 Отговор
    Украина пари няма, само яде бой !

    Коментиран от #7

    18:46 06.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ООрана държава

    4 7 Отговор
    Щом е за зелио, еврокомисията е съгласна...

    18:48 06.07.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "Така е":

    бандерите си заслужават боя, дори малко бой ядат още трябва

    18:48 06.07.2026

  • 8 койдазнай

    6 6 Отговор
    Не е лошо да се направи една инвентаризация, какво е доставено от Росатом. Защото повече от платеното оборудване, въобще не е доставено, включително единият корпус на реактор. Отделно другият е доставен бракуван, след като е повреден при инцидент по време на монтажа в АЕЦ Осторовец в Белорус.

    18:50 06.07.2026

  • 9 Иван

    9 5 Отговор
    Частни инвеститори тоест безмозъчни мутри с подарен бизнес и милиарди от всякакви националности най вече кравари не бива да се доближават до ядрени проекти .

    18:50 06.07.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 4 Отговор
    БРАТЯ ВЕЛЧЕВИ , БРАТЯ ВЕРТИГОВИ , БРАТЯ МАРГИНИ, ДЕЛЯН ДЖУКИЧ И ФАМИЛИЯ, СЕРГЕЙ ЕВРЕЕВИЧ, ЕНЕРГОХОЛД, МАДЖО , ПАШАТА , ЦЕЦА БОРИСЛАВОВИЧ, ЛИТЕКСА, МЕДНИТЕ РУДНИЦИ
    ......
    ВСИЧКИ СА В БИЗНЕСА С ФОТОВОЛТАИЦИТЕ И ПЕРКИТЕ
    .... ТОВА Е НОВИЯ АЕЦ :)

    18:54 06.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 3 Отговор
    СЛЕД ЖАН ВИДЕНОВ, ВСИЧКИ МИНИСТРИ И ЗАМ. МИНИСТРИ
    НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЗИ ОТ КАБИНЕТА РАДЕВ
    СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИТЕ НА ТОКА И ВОДАТА

    Коментиран от #14

    18:57 06.07.2026

  • 13 Мусорчик

    2 1 Отговор
    Това са чорапени партенки. А ние вЕрваме.

    19:00 06.07.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ВСИЧКИ ЗА ЗА ЗАТВОРА ... ЗАБРАВИХ НАЙ ГЛАВНОТО !

    19:01 06.07.2026

  • 15 Чорапа, с фуражката

    2 3 Отговор
    Ако нема да се крадне нема да го прайме.

    19:04 06.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Летеца иска да е-бе гявола докато е във въздуха.

    19:05 06.07.2026

  • 18 Ами

    4 1 Отговор
    Радев много добре знае, че окраина няма пари.
    За това и намаза ските на Зеленски :)
    Отнсно финасирането на проекта ... Инвеститори има.
    Но най-добре е това да е втория стълб на пенсионното осигуряване.
    Така се гарантира един добър доход на бъдещите пенсионери.

    19:07 06.07.2026

  • 19 ЕС да даде парите, а Укр. да му построил

    2 3 Отговор
    Наглия Боташ освен, че няма и пари, няма и право да казва не, на това къде тези които имат пари, ще ги дават и харчат.

    19:09 06.07.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ФЕЦ И ПЕРКИТЕ
    СА ПРИЧИНАТА ЗА СКЪПИЯ ТОК В БЪЛГАРИЯ
    .....
    НЕ ЗАЩОТО ТЕХНОЛОГИИТЕ СА ЛОШИ,
    А ЗАЩОТО СА ПОСТРОЕНИ ОТ МУТРИ И ТО С ЕВРО ПАРИ
    ......
    А МУТРИТЕ КАТО ПИЯВИЦИ ИСКАТ ДА СМУЧАТ КРЪВ :)
    .. ВСЕКИ БЪЛГАРИН КАТО СЕ СЪБУДИ ( И ДЕЦАТА ) ВЕЧЕ СА ПЛАТИЛИ ПОНЕ ПО 1 ЛЕВЧЕ НА БАТ МУТРАН ... САМО ЗА ТОКА

    Коментиран от #30

    19:09 06.07.2026

  • 21 Премиерът

    1 1 Отговор
    много добре знае,че от укра нищо не може да очаква,но и те да знаят че договорът с тях,е само.лист хартия!Тия"специалисти" реват яко съссорос ки сълзи! Значи според тях АЕЦ Белене с 15милиарда е неизгоден,а бяха готови да подпишат с Уестингхаус за 40 милиарда! Тоя бивш министър е за затвор,а не да ръси глупости тука!

    19:13 06.07.2026

  • 22 име

    2 0 Отговор
    Пари има, държавата има, и хората биха инвестирали в акции, и инвеститори с капитали има. Но няма политическа воля. 40години да не можем да направим нов АЕЦ не е от нямане на пари. Ако бяхме сложили двата реактора към 2014, сега щяха да са се избили. Обаче тогава пcиxoдесните ни обясняваха колко губещ проект бил Белене, не ни трябвал ток, всичко щяло да става енергийно ефективно, цената на тока сякаш вовеки ще е константно ниска, тока от соларите щял да е безплатен, само за пренос да си плащаме... И като бяха на власт с пpоcтoкиpчовците, ни дума не казаха кога ще избием многократно по-скъпите краварски реактори в Козлодуй. Които се оказа, че няма да ги прави Уестингхаус, а Хюндай, само че пcиxoдесните сключиха договор с Устингхаус без конкурс. Е затова не вярвам Радев да има воля да довърши Белене, а и с Уестингхаус просто ще потънат едни пари и накрая няма да имале ядрена енергетика.

    19:13 06.07.2026

  • 23 големдебил

    2 2 Отговор
    Браво Яворе за изречението че Румбата не кани частния сектор щот там не може да се краде.Голем смех !!!Изобщо статията е готина,изкефи ме.

    Коментиран от #29

    19:14 06.07.2026

  • 24 Специалисти

    1 1 Отговор
    от украйна?! Видяхме колко са специалисти,след като си взривиха Чернобил! Айде мерси,нема нужда!

    Коментиран от #32

    19:15 06.07.2026

  • 25 тръц

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Азззззззз":

    Как от къде бе,от всички страни в ЕС.Нали плащат за да са член на Ес.

    19:16 06.07.2026

  • 26 3.14К

    1 1 Отговор
    Само хабилитиран олиг@френ може да предложи съвместно стрителство на АЕЦ Белене с най-големия корупционер и терорист в момента. Този обект може да се изгради с публично частно партньорство 4 пъти по-малко стедства от блоковете на Уестингхаус в Козлодуй!

    19:16 06.07.2026

  • 27 ЗЕЛЕНСКИ ИМА ПАРА

    2 1 Отговор
    Зеленски открадна пара за пет АЕЦ-а.

    19:16 06.07.2026

  • 28 И на теб да ти вкарат нещо, сдухльо

    2 0 Отговор
    Този проект трябва да бъде вкаран в частния сектор, където му е мястото"

    19:16 06.07.2026

  • 29 Ника

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "големдебил":

    говори сам по себе си!Така е!

    19:17 06.07.2026

  • 30 Не е само това!

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Тока ни става скъп,защото АЕЦа ни работи за укра! Безплатно!

    19:19 06.07.2026

  • 31 Идеята да се тегли заем

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Азззззззз":

    за сметка на Укр. по принцип е оригинална.Най - добрия заем които БГ може да вземе Защото няма да се връща -))
    Друг е въпросът че е утопична. Ама е начин да им затворим мераците за подаръци.

    19:20 06.07.2026

  • 32 Всъщност тогава го взривиха

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Специалисти":

    рашките. Беше техен, ама карай!

    19:22 06.07.2026

  • 33 НЯМАМЕ НИЩО ЗАРАДИ ТАКИВА СЮРТУЦИ КАТ

    0 0 Отговор
    КУЮМДЖИЕВ И ЯНКОВ ДЕТО НЯМА КОЙ ДА ГИ УТИЛИЗИРА С МАЛКО ОЛОВО !А ТОВА ЧЕ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР НЯМА КАК ДА СЕ КРАДЕ Е ВЪПИЮЩА ГЛУПОСТ !

    19:24 06.07.2026

  • 34 ТОВА ОБОРУДВАНЕ Е ВЕЧЕ

    0 0 Отговор
    30 ГОДИНИ БЕ, КОИ ЩЕ ДАДЕ ГАРАНЦИЯ ЧЕ ЩЕ РАБОТИ, ТРЯБВА И СТАТОР ОТ РУСИЯ, ПАК МАЛУМНА РАБОТА

    19:31 06.07.2026

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