Никола Янков за АЕЦ "Белене": Двама души, които нямат пари, се договарят без кръчмаря – Европейската комисия

От техническа гледна точка идеята е добра, но от Украйна не можем да очакваме пари за това, защото Украйна пари няма. Това каза в предаването "Лице в лице" бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев във връзка с думите на премиера Румен Радев, че е предложил на украинския президент Володимир Зеленски България и Украйна да строят заедно АЕЦ "Белене", като се осигури и европейско финансиране за проекта.

Може би премиерът е имал предвид участие на украински специалисти. В Украйна осем реактора работят само с украински специалисти. Те развиха колосален капацитет за работа с ядрени централи, заяви Куюмджиев, цитиран от novini.bg.

Ние сме минали два основни етапа за изграждането на атомна централа. Остават ни етапите строителство на сграда, доставка и производство на оборудване на турбогенератора и системите за контрол и управление, посочи бившият зам.-енергиен министър.

Аз ще добавя шестата фаза – финансирането, защото то също отнема години, отбеляза икономистът Никола Янков.

Тук говорим за две държави, които нямат пари по обясними причини – Украйна и България. Двама души, които нямат пари, се договарят без кръчмаря – Европейската комисия. Но това няма да се случи, защото това не са семки и бонбонки, става въпрос за над 15 млрд. евро. Този проект трябва да бъде вкаран в частния сектор, където му е мястото. Премиерът трябва да покани частни инвеститори, но той не го прави. В частния сектор големият проблем е липсата на корупция – не можете да откраднете парите на частника. Докато с държавния сектор това се случва и сме го виждали - затова нямаме магистрали, нямаме и детска болница. Начинът да се случи този проект е с частни инвестиции, подчерта Янков.

Всичко останало е изпълнимо, основният въпрос остава кой ще се подпише за въвеждането в експлоатация на реакторите, защото конструкторът е руски, коментира Явор Куюмджиев.

Руската връзка е да няма политическа воля за частно строителство толкова години, защото личните договорки бяха с руснаците, добави Никола Янков.