Никола Янков за АЕЦ "Белене": Двама души, които нямат пари, се договарят без кръчмаря – Европейската комисия

От техническа гледна точка идеята е добра, но от Украйна не можем да очакваме пари за това, защото Украйна пари няма. Това каза в предаването "Лице в лице" бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев във връзка с думите на премиера Румен Радев, че е предложил на украинския президент Володимир Зеленски България и Украйна да строят заедно АЕЦ "Белене", като се осигури и европейско финансиране за проекта.
Може би премиерът е имал предвид участие на украински специалисти. В Украйна осем реактора работят само с украински специалисти. Те развиха колосален капацитет за работа с ядрени централи, заяви Куюмджиев, цитиран от novini.bg.
Ние сме минали два основни етапа за изграждането на атомна централа. Остават ни етапите строителство на сграда, доставка и производство на оборудване на турбогенератора и системите за контрол и управление, посочи бившият зам.-енергиен министър.
Аз ще добавя шестата фаза – финансирането, защото то също отнема години, отбеляза икономистът Никола Янков.
Тук говорим за две държави, които нямат пари по обясними причини – Украйна и България. Двама души, които нямат пари, се договарят без кръчмаря – Европейската комисия. Но това няма да се случи, защото това не са семки и бонбонки, става въпрос за над 15 млрд. евро. Този проект трябва да бъде вкаран в частния сектор, където му е мястото. Премиерът трябва да покани частни инвеститори, но той не го прави. В частния сектор големият проблем е липсата на корупция – не можете да откраднете парите на частника. Докато с държавния сектор това се случва и сме го виждали - затова нямаме магистрали, нямаме и детска болница. Начинът да се случи този проект е с частни инвестиции, подчерта Янков.
Всичко останало е изпълнимо, основният въпрос остава кой ще се подпише за въвеждането в експлоатация на реакторите, защото конструкторът е руски, коментира Явор Куюмджиев.
Руската връзка е да няма политическа воля за частно строителство толкова години, защото личните договорки бяха с руснаците, добави Никола Янков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Азззззззз
Коментиран от #25, #31
18:41 06.07.2026
2 пръц
18:43 06.07.2026
3 1302
18:44 06.07.2026
4 Така е
Коментиран от #7
18:46 06.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ООрана държава
18:48 06.07.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Така е":бандерите си заслужават боя, дори малко бой ядат още трябва
18:48 06.07.2026
8 койдазнай
18:50 06.07.2026
9 Иван
18:50 06.07.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ВСИЧКИ СА В БИЗНЕСА С ФОТОВОЛТАИЦИТЕ И ПЕРКИТЕ
.... ТОВА Е НОВИЯ АЕЦ :)
18:54 06.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЗИ ОТ КАБИНЕТА РАДЕВ
СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИТЕ НА ТОКА И ВОДАТА
Коментиран от #14
18:57 06.07.2026
13 Мусорчик
19:00 06.07.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ВСИЧКИ ЗА ЗА ЗАТВОРА ... ЗАБРАВИХ НАЙ ГЛАВНОТО !
19:01 06.07.2026
15 Чорапа, с фуражката
19:04 06.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сатана Z
19:05 06.07.2026
18 Ами
За това и намаза ските на Зеленски :)
Отнсно финасирането на проекта ... Инвеститори има.
Но най-добре е това да е втория стълб на пенсионното осигуряване.
Така се гарантира един добър доход на бъдещите пенсионери.
19:07 06.07.2026
19 ЕС да даде парите, а Укр. да му построил
19:09 06.07.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СА ПРИЧИНАТА ЗА СКЪПИЯ ТОК В БЪЛГАРИЯ
.....
НЕ ЗАЩОТО ТЕХНОЛОГИИТЕ СА ЛОШИ,
А ЗАЩОТО СА ПОСТРОЕНИ ОТ МУТРИ И ТО С ЕВРО ПАРИ
......
А МУТРИТЕ КАТО ПИЯВИЦИ ИСКАТ ДА СМУЧАТ КРЪВ :)
.. ВСЕКИ БЪЛГАРИН КАТО СЕ СЪБУДИ ( И ДЕЦАТА ) ВЕЧЕ СА ПЛАТИЛИ ПОНЕ ПО 1 ЛЕВЧЕ НА БАТ МУТРАН ... САМО ЗА ТОКА
Коментиран от #30
19:09 06.07.2026
21 Премиерът
19:13 06.07.2026
22 име
19:13 06.07.2026
23 големдебил
Коментиран от #29
19:14 06.07.2026
24 Специалисти
Коментиран от #32
19:15 06.07.2026
25 тръц
До коментар #1 от "Азззззззз":Как от къде бе,от всички страни в ЕС.Нали плащат за да са член на Ес.
19:16 06.07.2026
26 3.14К
19:16 06.07.2026
27 ЗЕЛЕНСКИ ИМА ПАРА
19:16 06.07.2026
28 И на теб да ти вкарат нещо, сдухльо
19:16 06.07.2026
29 Ника
До коментар #23 от "големдебил":говори сам по себе си!Така е!
19:17 06.07.2026
30 Не е само това!
До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Тока ни става скъп,защото АЕЦа ни работи за укра! Безплатно!
19:19 06.07.2026
31 Идеята да се тегли заем
До коментар #1 от "Азззззззз":за сметка на Укр. по принцип е оригинална.Най - добрия заем които БГ може да вземе Защото няма да се връща -))
Друг е въпросът че е утопична. Ама е начин да им затворим мераците за подаръци.
19:20 06.07.2026
32 Всъщност тогава го взривиха
До коментар #24 от "Специалисти":рашките. Беше техен, ама карай!
19:22 06.07.2026
33 НЯМАМЕ НИЩО ЗАРАДИ ТАКИВА СЮРТУЦИ КАТ
19:24 06.07.2026
34 ТОВА ОБОРУДВАНЕ Е ВЕЧЕ
19:31 06.07.2026