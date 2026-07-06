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Инцидент в Шумен: 8-годишно дете блъсна с АТВ 4-годишно момиченце

Инцидент в Шумен: 8-годишно дете блъсна с АТВ 4-годишно момиченце

6 Юли, 2026 15:46 638 10

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  • блъскане

Проверката е установила, че електрическото АТВ е било предоставено за демонстрационни и рекламни цели от фирма, а 8-годишното дете го управлявало със съгласието на майка си.

Инцидент в Шумен: 8-годишно дете блъсна с АТВ 4-годишно момиченце - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

4-годишно момиченце пострада, след като беше блъснато от електрическо АТВ, управлявано от 8-годишно дете в Градската градина в Шумен, съобщиха от полицията, информират от "Фокус.
Инцидентът е станал около 11:30 часа в неделя в района на детска площадка. Момчето ударило играещото наблизо дете и го повалило на земята.
Пострадалото момиченце било транспортирано в шуменската болница за медицински преглед. Лекарите не са установили счупвания, но детето е оставено под наблюдение в хирургично отделение заради контузии и травматични наранявания по тялото, допълват от Нова телевизия.

Проверката е установила, че електрическото АТВ е било предоставено за демонстрационни и рекламни цели от фирма, а 8-годишното дете го управлявало със съгласието на майка си. По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.


Шумен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипотетично

    12 1 Отговор
    А тест за алкохол и наркотици взети ли са и от двете майки?

    15:53 06.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 14 Отговор
    Не оправдавам АТВ фирмата, но защо 4 годишното момиченце е било оставено там❓

    Коментиран от #4

    15:54 06.07.2026

  • 3 2 месеца пълно безхаберие и продължаваме

    6 5 Отговор
    схемата, След измамата Боташ и потоп!

    15:55 06.07.2026

  • 4 Без име

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Защо е било в парка ли.

    Коментиран от #7, #9

    15:56 06.07.2026

  • 5 Е ГАТИ

    8 0 Отговор
    ДЪРЖАВАТА...
    ВЕЧЕ И ДЕЦА ЗАПОЧНАХА ДА БЛЪСКАТ ДЕЦА...

    16:00 06.07.2026

  • 6 Теглете един хубав

    4 0 Отговор
    Бой на ,, майката"на момчето, та да и държи ,, влага" дълго време!

    16:13 06.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Без име и без мозАк,
    Районът за демонстрация трябва да е обезопасен, а не да е целия парк или град❗

    Коментиран от #10

    16:16 06.07.2026

  • 8 Даже и децата

    2 1 Отговор
    изтрещяха от Радевия бюджет

    16:18 06.07.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    Не си ли виждал, че когато се прави някаква демонстрация или рали в някой град - районът на събитието се отцепва, а не се оставят състезатели или други участници свободно да тестват моделите и възможностите си из целия град ❗

    16:19 06.07.2026

  • 10 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Верно си бил блъскан в главата. Детенцето е било до детската площадка.

    16:20 06.07.2026

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