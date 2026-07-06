Инцидент в Шумен: 8-годишно дете блъсна с АТВ 4-годишно момиченце

4-годишно момиченце пострада, след като беше блъснато от електрическо АТВ, управлявано от 8-годишно дете в Градската градина в Шумен, съобщиха от полицията, информират от "Фокус.
Инцидентът е станал около 11:30 часа в неделя в района на детска площадка. Момчето ударило играещото наблизо дете и го повалило на земята.
Пострадалото момиченце било транспортирано в шуменската болница за медицински преглед. Лекарите не са установили счупвания, но детето е оставено под наблюдение в хирургично отделение заради контузии и травматични наранявания по тялото, допълват от Нова телевизия.
Проверката е установила, че електрическото АТВ е било предоставено за демонстрационни и рекламни цели от фирма, а 8-годишното дете го управлявало със съгласието на майка си. По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хипотетично
15:53 06.07.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #4
15:54 06.07.2026
3 2 месеца пълно безхаберие и продължаваме
15:55 06.07.2026
4 Без име
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Защо е било в парка ли.
Коментиран от #7, #9
15:56 06.07.2026
5 Е ГАТИ
ВЕЧЕ И ДЕЦА ЗАПОЧНАХА ДА БЛЪСКАТ ДЕЦА...
16:00 06.07.2026
6 Теглете един хубав
16:13 06.07.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Без име":Без име и без мозАк,
Районът за демонстрация трябва да е обезопасен, а не да е целия парк или град❗
Коментиран от #10
16:16 06.07.2026
8 Даже и децата
16:18 06.07.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Без име":Не си ли виждал, че когато се прави някаква демонстрация или рали в някой град - районът на събитието се отцепва, а не се оставят състезатели или други участници свободно да тестват моделите и възможностите си из целия град ❗
16:19 06.07.2026
10 Без име
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Верно си бил блъскан в главата. Детенцето е било до детската площадка.
16:20 06.07.2026