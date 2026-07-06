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Съпругът на загиналата Христина след инцидента с АТВ в „Слънчев бряг“: Все още не мога да приема, че я няма

Съпругът на загиналата Христина след инцидента с АТВ в „Слънчев бряг“: Все още не мога да приема, че я няма

6 Юли, 2026 11:06 699 9

  • никола бургазлиев-
  • атв-
  • слънчев бряг-
  • христина

От съда разчитам да има малко справедливост и да си получи заслуженото. За нас справедливост никога няма да има

Съпругът на загиналата Христина след инцидента с АТВ в „Слънчев бряг“: Все още не мога да приема, че я няма - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С разпити на свидетели започва поредното заседание по делото срещу 19- годишния Никола Бургазлиев. Той е обвинен за тежкия инцидент с АТВ в „Слънчев бряг“ миналото лято, при който загина 35-годишната Христина, а 5-годишният им син Марти още се възстановява.

Обвиненията срещу Бургазлиев включват евентуален умисъл и употреба на наркотици.

Съпругът на Христина – Мирослав Здравков, казва, че животът му е приключил във фаталния 15 август миналата година заедно с този на съпругата му.

„Още не мога да приема, че я няма. Все я чакам да влезе“, каза той.

„Не му искам парите, нищо не му искам. Той ми взе жената, детето ми остави почти инвалид. Не искам нищо от тях“, каза Мирослав за Никола Бургазлиев.

„От съда разчитам да има малко справедливост и да си получи заслуженото. За нас справедливост никога няма да има“, каза още той.

„Казвам на Марти, че мама я няма и е там горе, но той смята, че е на работа. Не може да осъзнае още какво става“, споделя бащата.

Детето се възстановява и продължава с рехабилитацията. Мирослав казва, че по 24 часа е с детето си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    8 1 Отговор
    Никой не може да умре истински, допкато има хора да го помнят и споменават.

    Коментиран от #7

    11:08 06.07.2026

  • 2 Изродска държава

    13 1 Отговор
    населена с изродчета създадени от родители изроди. Полицаи, прокурори, съдии и други подобни трябва да бъдат скопявани, за да не цапат земята със семката си. Тоя убавец е полицейско чадо, оня пернишкия изрод прокуроски син... Няма какво да кажем повече

    11:16 06.07.2026

  • 3 пенчо

    8 0 Отговор
    Една грешка реши съдбите на много хора. Момчето научи по трудният начин, че ще носи последствията от своята безотговорност. От другата страна има едно малко дете, което няма да знае какво е майчина обич.

    11:16 06.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Бях там и трябваше да го спра това момче но на всеки ъгъл в курорта имаше патрулка а на всяка улица пеши патрул и не вярвах че ще стигне далеч.

    11:25 06.07.2026

  • 5 Дичо

    3 1 Отговор
    Трябват по-големи наказания. Акумулиране на присъди. Отпадане на бързите процедури за по-къса присъда.

    11:25 06.07.2026

  • 6 по улиците е опасно . който ходи и не

    1 0 Отговор
    гледа е пътник . така семерджииски отнесе 2 жени на хемус . всеки път, тротоар, кръстовище, е под съмнение . има и сигнали . един иска залегнал полицай , друг иска друго . по лесно атракционите да са отделени от пешеходните зони . взимаш атв, тротонетка или кънки . караш ги в края на града . защо в парка между хората и кучетата . или между туризам квартала и морето . глупост . все някой пострадва .

    11:29 06.07.2026

  • 7 Фин

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    Ами то никой не умира истински - животът продължава и след смъртта. Вие не сте ли християни, не ви ли е срам?

    11:30 06.07.2026

  • 8 КАТ под шипковият храст

    1 0 Отговор
    Всяка нощ реват гонки, какво тук значи един случай? Животните безпишкови се чудят как да се обозначат полово и за това го правят.

    11:41 06.07.2026

  • 9 скарлет

    2 0 Отговор
    да не дава господ на никого толкова мъка и болка !!! справедливост трябва да има эащото ако и това не сторят магистратите, тогава наистина човешкия живот ще се обеэсмисли !!!

    11:43 06.07.2026

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