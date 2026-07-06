Съпругът на загиналата Христина след инцидента с АТВ в „Слънчев бряг“: Все още не мога да приема, че я няма

С разпити на свидетели започва поредното заседание по делото срещу 19- годишния Никола Бургазлиев. Той е обвинен за тежкия инцидент с АТВ в „Слънчев бряг“ миналото лято, при който загина 35-годишната Христина, а 5-годишният им син Марти още се възстановява.

Обвиненията срещу Бургазлиев включват евентуален умисъл и употреба на наркотици.

Съпругът на Христина – Мирослав Здравков, казва, че животът му е приключил във фаталния 15 август миналата година заедно с този на съпругата му.

„Още не мога да приема, че я няма. Все я чакам да влезе“, каза той.

„Не му искам парите, нищо не му искам. Той ми взе жената, детето ми остави почти инвалид. Не искам нищо от тях“, каза Мирослав за Никола Бургазлиев.

„От съда разчитам да има малко справедливост и да си получи заслуженото. За нас справедливост никога няма да има“, каза още той.

„Казвам на Марти, че мама я няма и е там горе, но той смята, че е на работа. Не може да осъзнае още какво става“, споделя бащата.

Детето се възстановява и продължава с рехабилитацията. Мирослав казва, че по 24 часа е с детето си.