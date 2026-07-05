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Трудова злополука край Исперих: Мъж е с прерязана ръка

Трудова злополука край Исперих: Мъж е с прерязана ръка

5 Юли, 2026 09:28 1 212 9

  • исперих-
  • работник-
  • прерязана ръка

36-годишният работник е загубил равновесие и е паднал върху движещите се части на работещ зърнокомбайн

Трудова злополука край Исперих: Мъж е с прерязана ръка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

36-годишен мъж пострада тежко при трудова злополука в исперихското село Вазово. Работникът е приет в болница с прерязана дясна ръка след инцидент със селскостопанска техника, съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за инцидента е получен на телефон 112 около 10:30 часа в петък.

Произшествието е станало в ожънат земеделски блок в землището на село Вазово. Пострадалият, който е от село Владимировци, е извършвал ремонт на работещ зърнокомбайн. Той е изгубил равновесие от височина около 2,4 метра, при което дясната му ръка е попаднала между вариаторните шайби, задвижени от вършачния барабан на машината.

Мъжът е транспортиран по спешност в Многопрофилната болница за активно лечение в Разград. За случая е уведомена Инспекцията по труда и е образувано досъдебно производство, допълват от полицията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 влък

    6 0 Отговор
    Т.Е. ръката му е отрязана и няма да бъде възстановена. Мъжът ще остане с една ръка.

    09:32 05.07.2026

  • 2 Абе

    4 11 Отговор
    Добре, че не му е отрезало юуйя.

    Коментиран от #3, #4

    09:48 05.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Късмет

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Сeга ще cе yчи да дyши cмока с лявата ръка

    09:55 05.07.2026

  • 5 Откровен

    4 6 Отговор
    Тъпанари с коментари...

    10:13 05.07.2026

  • 6 Защо се

    5 0 Отговор
    ремонтира работещ зърнокомбайн ? 🤔

    10:56 05.07.2026

  • 7 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺

    3 1 Отговор
    ТРУДЕЩИТЕ СЕ
    ПАДАТ ОТ ИЗТОЩЕНИЕ
    ДОКАТО ЧОРАПА ВДИГА ИНФЛАЦИЯТА

    Коментиран от #8

    10:59 05.07.2026

  • 8 Абе

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺":

    А па ма кя ти дига краката по къра.

    11:08 05.07.2026

  • 9 Отново !

    1 0 Отговор
    Българския ГЕНИЙ !

    Се Прояви !

    11:30 05.07.2026

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