Трудова злополука край Исперих: Мъж е с прерязана ръка

36-годишен мъж пострада тежко при трудова злополука в исперихското село Вазово. Работникът е приет в болница с прерязана дясна ръка след инцидент със селскостопанска техника, съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за инцидента е получен на телефон 112 около 10:30 часа в петък.

Произшествието е станало в ожънат земеделски блок в землището на село Вазово. Пострадалият, който е от село Владимировци, е извършвал ремонт на работещ зърнокомбайн. Той е изгубил равновесие от височина около 2,4 метра, при което дясната му ръка е попаднала между вариаторните шайби, задвижени от вършачния барабан на машината.

Мъжът е транспортиран по спешност в Многопрофилната болница за активно лечение в Разград. За случая е уведомена Инспекцията по труда и е образувано досъдебно производство, допълват от полицията.