Трудова злополука край Исперих: Мъж е с прерязана ръка

36-годишен мъж пострада тежко при трудова злополука в исперихското село Вазово. Работникът е приет в болница с прерязана дясна ръка след инцидент със селскостопанска техника, съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.
Сигналът за инцидента е получен на телефон 112 около 10:30 часа в петък.
Произшествието е станало в ожънат земеделски блок в землището на село Вазово. Пострадалият, който е от село Владимировци, е извършвал ремонт на работещ зърнокомбайн. Той е изгубил равновесие от височина около 2,4 метра, при което дясната му ръка е попаднала между вариаторните шайби, задвижени от вършачния барабан на машината.
Мъжът е транспортиран по спешност в Многопрофилната болница за активно лечение в Разград. За случая е уведомена Инспекцията по труда и е образувано досъдебно производство, допълват от полицията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 влък
09:32 05.07.2026
2 Абе
Коментиран от #3, #4
09:48 05.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Късмет
До коментар #2 от "Абе":Сeга ще cе yчи да дyши cмока с лявата ръка
09:55 05.07.2026
5 Откровен
10:13 05.07.2026
6 Защо се
10:56 05.07.2026
7 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺
ПАДАТ ОТ ИЗТОЩЕНИЕ
ДОКАТО ЧОРАПА ВДИГА ИНФЛАЦИЯТА
Коментиран от #8
10:59 05.07.2026
8 Абе
До коментар #7 от "ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺":А па ма кя ти дига краката по къра.
11:08 05.07.2026
9 Отново !
Се Прояви !
11:30 05.07.2026