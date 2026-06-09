Боян Юруков: Джигити засичат, карат по тротоари, опитват да газят пешеходци, а МВР и СДВР не ги гонят. Били си плащали! ВИДЕО

Втори хубостник за днес. Този пък избива комплекси освен с поведението си и с порше с номер CB8888AO. Засече ме от дясна лента и се качи да кара и паркира на тротоара, за да е точно до входа на заведението. За малко да сгази пешеходци.

За това предупреди във "Фейсбук" Боян Юруков.

Направих му забележка, че това не е паркомясто, а той ми каза, че си плащал и може да паркира. При условие, че КАТ и ЦГМ отговарят за това, кой ли има предвид?

При ресторант 101, злощастно известен с какво ли не, това място редовно се използва за паркинг. И не, не е "частен" имот на Национални спортни бази АД тоя тротоар, нито продължението му, по което държавната фирма си е направила паркинг. Не, че има значение в случая, но е общинска. И не, не остават 1.5 метра място за пешеходци.

Има сигнал до градска мобилност, но в миналото са си признавали, че на този ресторант ходят само с полиция, която пък бързо се скатава. Изпратих и на СДВР. Районният кмет на Изгрев има много сигнали за това място, включително за незаконния паркинг, бариери, подпорни стени, бетон и прочие на НСБ, но ги скрива бързо настоявайки, че общинската улица и тротоар са всъщност частни и явно могат да правят каквото си искат. Даже извадка от кадастъра и отбелязване от геодезисти е правено, но пак нищо.

Та и тоя "калашник-wannabe" до кога ще го чакаме са смачка някое от многото деца вървящи от училище през това място?