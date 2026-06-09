Боян Юруков: Джигити засичат, карат по тротоари, опитват да газят пешеходци, а МВР и СДВР не ги гонят. Били си плащали! ВИДЕО

Втори хубостник за днес. Този пък избива комплекси освен с поведението си и с порше с номер CB8888AO. Засече ме от дясна лента и се качи да кара и паркира на тротоара, за да е точно до входа на заведението. За малко да сгази пешеходци.
За това предупреди във "Фейсбук" Боян Юруков.
Направих му забележка, че това не е паркомясто, а той ми каза, че си плащал и може да паркира. При условие, че КАТ и ЦГМ отговарят за това, кой ли има предвид?
При ресторант 101, злощастно известен с какво ли не, това място редовно се използва за паркинг. И не, не е "частен" имот на Национални спортни бази АД тоя тротоар, нито продължението му, по което държавната фирма си е направила паркинг. Не, че има значение в случая, но е общинска. И не, не остават 1.5 метра място за пешеходци.
Има сигнал до градска мобилност, но в миналото са си признавали, че на този ресторант ходят само с полиция, която пък бързо се скатава. Изпратих и на СДВР. Районният кмет на Изгрев има много сигнали за това място, включително за незаконния паркинг, бариери, подпорни стени, бетон и прочие на НСБ, но ги скрива бързо настоявайки, че общинската улица и тротоар са всъщност частни и явно могат да правят каквото си искат. Даже извадка от кадастъра и отбелязване от геодезисти е правено, но пак нищо.
Та и тоя "калашник-wannabe" до кога ще го чакаме са смачка някое от многото деца вървящи от училище през това място?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
08:37 09.06.2026
2 Бачо
Коментиран от #7
08:38 09.06.2026
3 РАЗБИРА СЕ
Коментиран от #4
08:40 09.06.2026
4 честен ционист
До коментар #3 от "РАЗБИРА СЕ":Ами ако се окаже баш калашник, а не "калашник-wannabe"..?
Коментиран от #11
08:41 09.06.2026
5 МВР
08:43 09.06.2026
6 Хм…
08:43 09.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 АГАТ а Кристи
При соц-а нямахме свобода. Сега също нямаме. Имаме повсеместна свободия
08:45 09.06.2026
9 Милчо Лаков
08:46 09.06.2026
10 Е, споко, момата Демерджиев уволни
08:52 09.06.2026
11 Ку-ку
До коментар #4 от "честен ционист":Абе, имаше един футболист Стойчо Стоилов, който се правеше на бабаит, ама му излезе човечеца от ладата и му пусна един куршум.....още куца Стоилов и със сигурност няма да го забрави никога.....така, че тези "тарикати" да не си мислят, че като карат коли за стотици хиляди са недосегаеми....все ще се намери някой изперкал" и ще го сложи на мястото му..
08:53 09.06.2026
12 ООрана държава
08:54 09.06.2026
13 Директора👨✈️
08:54 09.06.2026
14 Трол
08:55 09.06.2026
15 Не работят и това е.
08:55 09.06.2026
16 И пак ще го напиша
Коментиран от #22
08:58 09.06.2026
17 пресолена
09:01 09.06.2026
18 101
09:01 09.06.2026
19 Папуц
Водачът се чувства безнаказан, защото - и по неговите думи , си плаща.
На кого ли- ами как на кого на Бойкопвите полицаи!
Защо Бойкови ли , ами защото МВР му беше лична охрана.
Да не изброяваме хилядите случай на полицейщина.Случаят Семерджиев, случаят с убитият френски гражданин- все полицески истории.
И понеже тези иначе добри момчета в униформи, не им стигат огромните заплати, а и според тях-защото всички вземат, са се научили да "лапват" по някоя и друга пачка , от водачи с такова поведенеие.
Лечение има,и всички го знаем - както казват хирурзите - режеш до здраво!
В случая с МВР - всички пенсионери -на лозето или на риба , двама-трима уличени в подкуп в затвора, и нещата ще се наредят.
Коментиран от #21
09:07 09.06.2026
20 Хасково
демек, МВР-то, да си подреди къщичката
като се почне от пенсионираните полицаи, та се стигне до скритите в храстите катаджии
а в Хасково май, повечето полицаи са пенсионери
09:14 09.06.2026
21 Хах, ха, МВР половината взимат Пенсия
До коментар #19 от "Папуц":по хронична болест и Заплата.
Кръста най често ги боли защото по цял ден седят на столове и пият 3 в 1.
09:22 09.06.2026
22 Не за 10 години а за един месец,
До коментар #16 от "И пак ще го напиша":може и по-малко.
Тоя tупан в Гърция сигурно е по-нисък от тревата щото знае, че ще го шамарят яко с глоби.
09:24 09.06.2026
23 да го намерят
Ама за да заработят институциите трябва от там да бъдат изритани ВСИЧКИ сглобаджии!
Администерацията цялата тяхна и очаквате законност, ред и нормалност? Няма как да стане!
09:27 09.06.2026
24 Как
09:32 09.06.2026