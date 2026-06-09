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Боян Юруков: Джигити засичат, карат по тротоари, опитват да газят пешеходци, а МВР и СДВР не ги гонят. Били си плащали! ВИДЕО
  Тема: Войната на пътя

Боян Юруков: Джигити засичат, карат по тротоари, опитват да газят пешеходци, а МВР и СДВР не ги гонят. Били си плащали! ВИДЕО

9 Юни, 2026 08:34 1 473 24

  • боян юруков-
  • войната на пътя-
  • засичане-
  • тротоар-
  • паркиране

Та и тоя "калашник-wannabe" до кога ще го чакаме са смачка някое от многото деца вървящи от училище през това място?

Боян Юруков: Джигити засичат, карат по тротоари, опитват да газят пешеходци, а МВР и СДВР не ги гонят. Били си плащали! ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук/Боян Юруков
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Втори хубостник за днес. Този пък избива комплекси освен с поведението си и с порше с номер CB8888AO. Засече ме от дясна лента и се качи да кара и паркира на тротоара, за да е точно до входа на заведението. За малко да сгази пешеходци.

За това предупреди във "Фейсбук" Боян Юруков.

Направих му забележка, че това не е паркомясто, а той ми каза, че си плащал и може да паркира. При условие, че КАТ и ЦГМ отговарят за това, кой ли има предвид?

При ресторант 101, злощастно известен с какво ли не, това място редовно се използва за паркинг. И не, не е "частен" имот на Национални спортни бази АД тоя тротоар, нито продължението му, по което държавната фирма си е направила паркинг. Не, че има значение в случая, но е общинска. И не, не остават 1.5 метра място за пешеходци.

Има сигнал до градска мобилност, но в миналото са си признавали, че на този ресторант ходят само с полиция, която пък бързо се скатава. Изпратих и на СДВР. Районният кмет на Изгрев има много сигнали за това място, включително за незаконния паркинг, бариери, подпорни стени, бетон и прочие на НСБ, но ги скрива бързо настоявайки, че общинската улица и тротоар са всъщност частни и явно могат да правят каквото си искат. Даже извадка от кадастъра и отбелязване от геодезисти е правено, но пак нищо.

Та и тоя "калашник-wannabe" до кога ще го чакаме са смачка някое от многото деца вървящи от училище през това място?


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    28 2 Отговор
    Кандев дори си каза, ако си патрулен полицай само за минута разбираш този, който спираш, кой е, какъв е, и дали може да ти стъжни живота, ако се правиш на интересен.

    08:37 09.06.2026

  • 2 Бачо

    35 7 Отговор
    Не разбрахте ли че това е резултатът от така наречената демокрация,37 г. разпад на всяко ниво и дори да се почне някаква промяна,ще са нужни години,но с тази либерална политика, чакай от умрял писмо

    Коментиран от #7

    08:38 09.06.2026

  • 3 РАЗБИРА СЕ

    33 2 Отговор
    НА ТАКИВА НАГЛЕЦИ ТРЯБВА ДА СЕ РЕЖАТ И ЧЕТИРИТЕ ГУМИ.

    Коментиран от #4

    08:40 09.06.2026

  • 4 честен ционист

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "РАЗБИРА СЕ":

    Ами ако се окаже баш калашник, а не "калашник-wannabe"..?

    Коментиран от #11

    08:41 09.06.2026

  • 5 МВР

    26 4 Отговор
    е ОПГ. Въпреки всичките им кусури, можем да си спомняме с умиление за старата милиция.

    08:43 09.06.2026

  • 6 Хм…

    34 1 Отговор
    Скъпа кола на тротоара? Значи е на абонамент към полицията. Която пък, както всички знаем, работи за себе си.

    08:43 09.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АГАТ а Кристи

    23 2 Отговор
    Разликата между свободата и СВОБОДИЯТА е от земята до небето.
    При соц-а нямахме свобода. Сега също нямаме. Имаме повсеместна свободия

    08:45 09.06.2026

  • 9 Милчо Лаков

    17 0 Отговор
    Така е пред Ниагара, на Дойран.Но понеже там ходят депутатите от съседната сграда,никой не ги закача.Даже има пазач за милионерските автомобили.Как няма някое по-смело журналистче,да снима баровците....

    08:46 09.06.2026

  • 10 Е, споко, момата Демерджиев уволни

    4 5 Отговор
    Шериф Кандев заради Калашниците, та на този ли момата Демерджиев ке му търси сметка, който се отчета на Радевата Хунта?🤣😝

    08:52 09.06.2026

  • 11 Ку-ку

    16 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Абе, имаше един футболист Стойчо Стоилов, който се правеше на бабаит, ама му излезе човечеца от ладата и му пусна един куршум.....още куца Стоилов и със сигурност няма да го забрави никога.....така, че тези "тарикати" да не си мислят, че като карат коли за стотици хиляди са недосегаеми....все ще се намери някой изперкал" и ще го сложи на мястото му..

    08:53 09.06.2026

  • 12 ООрана държава

    2 3 Отговор
    Караите тротинетки

    08:54 09.06.2026

  • 13 Директора👨‍✈️

    12 1 Отговор
    Факт е. Полицаите изключително рядко спират някой в движение. В повечето случаи всичко се случва пред очите им, но няма реакция. Само и нас е така. Возят се в патрулката и само гледат лошо. Търсят от кой могат да вземат лев. Иначе не. Обратен завой, отнемане на предимство, двойно неппрекъсната... каквото и да направиш, нищо. За паркирането на аварийни не ми се говори дори. Хиляди, стотици хиляди и никой нищо не прави. А е елементарно!!! Но няма желание.

    08:54 09.06.2026

  • 14 Трол

    1 15 Отговор
    Нормално е по-богатите и полезни хора да ползват повече възможности по пътното платно.

    08:55 09.06.2026

  • 15 Не работят и това е.

    9 1 Отговор
    Милицията чака само заплатите в банкоматите.

    08:55 09.06.2026

  • 16 И пак ще го напиша

    15 4 Отговор
    На това диво племе му трябва един диктатор..Ама диктатор - нещо средно между Хитлер, Сталин и Км Чен Ун за поне 10 години, за да вкара малко ред на тази територия. Иначе изчезваме като народ и нация!

    Коментиран от #22

    08:58 09.06.2026

  • 17 пресолена

    1 4 Отговор
    та нали министър на вътр работи е точен с парите . проблем няма . ефектът радев. популизъм в действие.

    09:01 09.06.2026

  • 18 101

    3 1 Отговор
    Това са на Боко аверите в на Боко държавата с на Боко ЦГМ-то и СДВР-то....и така ще бъде с на Боко премиера ГРадев

    09:01 09.06.2026

  • 19 Папуц

    7 0 Отговор
    Обяснението на случката е супер тривиално,въпреки че е жалко.
    Водачът се чувства безнаказан, защото - и по неговите думи , си плаща.
    На кого ли- ами как на кого на Бойкопвите полицаи!
    Защо Бойкови ли , ами защото МВР му беше лична охрана.
    Да не изброяваме хилядите случай на полицейщина.Случаят Семерджиев, случаят с убитият френски гражданин- все полицески истории.
    И понеже тези иначе добри момчета в униформи, не им стигат огромните заплати, а и според тях-защото всички вземат, са се научили да "лапват" по някоя и друга пачка , от водачи с такова поведенеие.
    Лечение има,и всички го знаем - както казват хирурзите - режеш до здраво!
    В случая с МВР - всички пенсионери -на лозето или на риба , двама-трима уличени в подкуп в затвора, и нещата ще се наредят.

    Коментиран от #21

    09:07 09.06.2026

  • 20 Хасково

    4 0 Отговор
    както се казва, системата трябва да се изчисти сама, отвътре
    демек, МВР-то, да си подреди къщичката
    като се почне от пенсионираните полицаи, та се стигне до скритите в храстите катаджии
    а в Хасково май, повечето полицаи са пенсионери

    09:14 09.06.2026

  • 21 Хах, ха, МВР половината взимат Пенсия

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Папуц":

    по хронична болест и Заплата.

    Кръста най често ги боли защото по цял ден седят на столове и пият 3 в 1.

    09:22 09.06.2026

  • 22 Не за 10 години а за един месец,

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "И пак ще го напиша":

    може и по-малко.
    Тоя tупан в Гърция сигурно е по-нисък от тревата щото знае, че ще го шамарят яко с глоби.

    09:24 09.06.2026

  • 23 да го намерят

    3 0 Отговор
    Това порше и да му направят пълна проверка от а до я - кат, политция, нап.... дори шофера да ходи на психотест.

    Ама за да заработят институциите трябва от там да бъдат изритани ВСИЧКИ сглобаджии!
    Администерацията цялата тяхна и очаквате законност, ред и нормалност? Няма как да стане!

    09:27 09.06.2026

  • 24 Как

    0 0 Отговор
    Намесени ли са ченгета , законите не важат за тях.Между полиция и организирана престъпност няма разлика.

    09:32 09.06.2026

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