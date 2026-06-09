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Николай Неделков: Спекулациите за нова криза с боклука в София са само „буря в чаша вода“

Николай Неделков: Спекулациите за нова криза с боклука в София са само „буря в чаша вода“

9 Юни, 2026 12:18 472 7

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  • кзк

Столичната община ще поиска от КЗК предварително изпълнение на новия дългосрочен договор за Зона 3 и гарантира почистването със собствен капацитет

Николай Неделков: Спекулациите за нова криза с боклука в София са само „буря в чаша вода“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Всичко, което чухте и прочетохте като стряскащи заглавия през последната седмица, е нищо повече от „буря в чаша вода“. Спекулациите, че от 1 юли почистването в “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне” ще спре и ще настъпи нова „криза“, са пълна манипулация“, заяви заместник-кметът по екология Николай Неделков.

Изявлението идва в отговор на засиленото напрежение относно сметосъбирането в районите „Слатина“, „Изгрев“ и „Подуяне“, където новата процедура за избор на изпълнител е изправена пред административни пречки.

„Новата процедура за Зона 3 е блокирана административно. Отново. Прави впечатление, че жалбите от „конкурентни“ фирми са почти идентични по съдържание, което показва ясно, че те не се борят за работа, а се борят да спрат нашата“, подчерта Неделков.

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) са подадени общо три жалби – една срещу начина на провеждане на поръчката и две срещу избрания изпълнител. Столичната община получи официалните уведомления за производствата в петък вечерта, след като процесът по образуването им в комисията отне близо два месеца.

„До сряда имаме срок да внесем становищата си и да поискаме от Комисията предварително изпълнение на решението ни за избор на изпълнител. Това е юридическият път, който ще ни позволи да започнем работа дългосрочно още преди 1 юли 2026 г.“, поясни зам.-кметът.

Този ход има за цел да заобиколи продължителните съдебни процедури и да осигури стабилност на услугата веднага. Общината е категорична, че няма да позволи градът да остане заложник на административни лабиринти.

„В район „Изгрев“ преходът е изцяло административен – кметът спира да наема техника, защото е достигнал законовите прагове, и отговорността преминава към Столичната община. Това е предвидим процес, за който сме подготвени от ден първи“, категоричен е Николай Неделков.

От Столичната община припомнят, че ситуацията в „Изгрев“ е била известна на всички страни още от зимата и не представлява извънредно събитие. От 1 юли, в случай, че не е подсигурено дългосрочното обслужване с договор, управлението на дейностите просто се концентрира в централната администрация, която разполага с необходимата организация за целта.

„Ако КЗК не допусне предварително изпълнение в срок, имаме готов оперативен план и ще изпълняваме услугата със собствен капацитет. Капацитетът, който изградихме именно с тази цел - никога повече да не бъдем поставени до стената, без право на избор.“, заяви зам.-кметът.

За последната година Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) беше трансформирано в оперативен гръбнак на системата, което позволи на Общината да не подписва неизгодни договори под натиск и да разчита на собствени камиони и екипи при нужда.

„Реформата в този сектор ни струва политически и репутационен комфорт, но ние не сме тук, за да ни е удобно. Тук сме, за да защитим интереса на софиянци и да наложим нови правила“, завърши Николай Неделков.


София / България
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  • 1 Мдаа

    0 0 Отговор
    Мафията всячески се опитва да създаде кризисни ситуации и недоволство.

    12:23 09.06.2026

  • 2 Абе

    1 0 Отговор
    Чаша вода, ама кофите меришат на мър ша.

    12:23 09.06.2026

  • 3 Ах Ох

    2 0 Отговор
    Карайте боклука на Петрохан, ахахахахахаааа 🤣🌈🖕

    12:24 09.06.2026

  • 4 честен ционист

    1 0 Отговор
    Кризата с боклука е повсеместна, не само в София. Откакто Китай отказа да внася токсични пластмаси, Ганчо иззе тия функции и гори боклуците на половин континент.

    12:24 09.06.2026

  • 5 Тя кризата

    2 0 Отговор
    Не е отминавала

    12:40 09.06.2026

  • 6 На Дедо

    1 0 Отговор
    Те този, не живее в София. Сляп е като, Варненски кмет.

    12:45 09.06.2026

  • 7 1488

    1 0 Отговор
    не им ли е топлочко с тея зимни дрешки и шапки

    12:47 09.06.2026

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