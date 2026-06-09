Със своя заповед от днес кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместника си Илия Коев, съобщиха от пресслужбата на общинската администрация, цитирани от БТА.

Илия Коев отговаряше за дирекциите „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, „Екология и опазване на околната среда“, „Превенции“ и „Спорт“. Освен това той ръководеше общинските предприятия „Спорт – Варна“ и „Паркинги и синя зона“, припомнят от Общината.

Заповедта за освобождаването от длъжност е ефективна от днес, а ресорите на Коев се поемат от Благомир Коцев до назначаването на нов заместник-кмет.

БТА припомня, че в началото на май миналата година заместник-кметът на Варна Диан Иванов напусна поста си, а в мотивите си той бе посочил лични съображения и здравословни причини.

В края на август 2025 година от длъжност бе освободен заместник-кметът Христо Рафаилов, който отговаряше за финансите. Тогава от Общината не уточниха какви са мотивите за освобождаването му.