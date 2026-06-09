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Благомир Коцев освободи заместника си Илия Коев

Благомир Коцев освободи заместника си Илия Коев

9 Юни, 2026 16:07 1 250 17

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  • илия коев

Илия Коев отговаряше за дирекциите „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, „Екология и опазване на околната среда“, „Превенции“ и „Спорт“. Освен това той ръководеше общинските предприятия „Спорт – Варна“ и „Паркинги и синя зона“

Благомир Коцев освободи заместника си Илия Коев - 1
Снимка: Община Варна
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Със своя заповед от днес кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместника си Илия Коев, съобщиха от пресслужбата на общинската администрация, цитирани от БТА.

Илия Коев отговаряше за дирекциите „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, „Екология и опазване на околната среда“, „Превенции“ и „Спорт“. Освен това той ръководеше общинските предприятия „Спорт – Варна“ и „Паркинги и синя зона“, припомнят от Общината.

Заповедта за освобождаването от длъжност е ефективна от днес, а ресорите на Коев се поемат от Благомир Коцев до назначаването на нов заместник-кмет.

БТА припомня, че в началото на май миналата година заместник-кметът на Варна Диан Иванов напусна поста си, а в мотивите си той бе посочил лични съображения и здравословни причини.

В края на август 2025 година от длъжност бе освободен заместник-кметът Христо Рафаилов, който отговаряше за финансите. Тогава от Общината не уточниха какви са мотивите за освобождаването му.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦК на БКП

    27 5 Отговор
    Змията си реже опашката 🤣

    16:09 09.06.2026

  • 2 Сталин

    25 2 Отговор
    Вижте му само мазната корумпирана муцуна на тоя кошерен уурод,този да бъде разследван колко милиона е взел от украинската мафия във Варна

    16:11 09.06.2026

  • 3 хехе

    35 4 Отговор
    И кВо всички около Блажко корумпета само той в бяла премяна.

    16:12 09.06.2026

  • 4 Тома

    23 2 Отговор
    Ние ги чакаме да тръгнат към затвора а те се освобождават.

    16:16 09.06.2026

  • 5 Ивайло

    24 3 Отговор
    Ее, Благомирчо сега и майка си би уволнил за да си измие ръцете и да изкара друг виновен

    16:16 09.06.2026

  • 6 Цвете

    6 20 Отговор
    ЕВАЛА НА КМЕТА. КАРАЙ ГИ НАРЕД. ДО ПОСЛЕДНИЯ ДА ГИ РАЗКАРА И ДА ДОЙДАТ ХОРА МИСЛЕЩИ, МИЛЕЕЩИ ЗА ВАРНА. ПРЕКРАСЕН ГРАД. И ДА СЪБАРЯТ ВСИЧКО ОТ МАФИОТСКАТА СГАН, КОЯТО ТАЙНО СИ НАПРАВИ РУСКОУКРАИНОГРУЗИНСКИ " КОМПЛЕКС " ТУК Е БЪЛГАРИЯ, А НЕ РУСКА ГУБЕРНИЯ.ДА СЕ МАХАТ, ЧЕ НИ ОЧЕРНИХА МОРЕТО. 🫎🦧🫎

    16:17 09.06.2026

  • 7 Цвете

    4 18 Отговор
    ЕВАЛА НА КМЕТА. КАРАЙ ГИ НАРЕД. ДО ПОСЛЕДНИЯ ДА ГИ РАЗКАРА И ДА ДОЙДАТ ХОРА МИСЛЕЩИ, МИЛЕЕЩИ ЗА ВАРНА. ПРЕКРАСЕН ГРАД. И ДА СЪБАРЯТ ВСИЧКО ОТ МАФИОТСКАТА СГАН, КОЯТО ТАЙНО СИ НАПРАВИ РУСКОУКРАИНОГРУЗИНСКИ " КОМПЛЕКС " ТУК Е БЪЛГАРИЯ, А НЕ РУСКА ГУБЕРНИЯ.ДА СЕ МАХАТ, ЧЕ НИ ОЧЕРНИХА МОРЕТО. 🫎🦧🫎

    16:19 09.06.2026

  • 8 Трол

    14 0 Отговор
    Даже формата на г-н Коев е подобна на тази на бушон.

    16:19 09.06.2026

  • 9 Честита такса електромер

    15 0 Отговор
    Блажко ич не блажи, затуй изгълмя бушона 😂😂

    16:25 09.06.2026

  • 10 Защо

    14 2 Отговор
    бе, Блаже ?

    16:27 09.06.2026

  • 11 този

    19 0 Отговор
    ще уволни всички около него, само да излезе сух, ама кой глупак още му вярва.

    16:28 09.06.2026

  • 12 МирчеФ

    9 0 Отговор
    Петраханците, пардон ПП ДБ започнаха да се Разпадат!

    16:41 09.06.2026

  • 13 Грозев е еничарин

    3 0 Отговор
    Това е гавра,да назначиш охранителя си,бивш борец от спортното-осъждан при това за зам. кмет.Малкият Рубинчо е затънал мн яко в лОйната.Нищо не казва за потопения им кораб Хера,за удавените моряци от друг кораб,защото отказаха да платят за спасителна операция,за обстрелвания им кораб в Мариупол.В Мариупол корабът прекарваше контрабанда,обстрелваха го.

    16:46 09.06.2026

  • 14 нашия

    7 0 Отговор
    Коцев чисти тия около него с надеждата той да успее да се задържи на позицията си,НО той при една работеща правсъдна система също е бъдещ затворник

    16:53 09.06.2026

  • 15 ?????

    4 0 Отговор
    Уф.
    То си е класика.
    Кметът се е оплел като пате в кълчища с тия свободолюбиви украинци и сега се мъчи да изкара ортаците си виновни.
    Надявам се тоя път да не се получи като предишния когато Баце го спаси поради някакви си свои сметки.

    17:12 09.06.2026

  • 16 🦁ЩЩД🦁

    4 0 Отговор
    Много характерна снимка.На типичен български властимащ.Нищо не можещ и нищо не правещ.Само и единствено през първите дни на управлението си "прави" нова структура,което означава уволнение на неудобни и назначение на наши хора, и девойки за разнообразие.Подписва с химикалчето от снимката и започва Голямото Нищоправене.Докато един ден и него не го изритат...

    17:27 09.06.2026

  • 17 Чапай

    3 0 Отговор
    Кви са тия изпълнения които минават години наред.Някой крал правил далавери и после или си подава оставката или го освобождават.Персонална отговорност какво си правил и колко си взел докато си бил на служба.че то така лесно ,да обера банка и ако ме хванат да кажа..повече няма да правя така и те да кажат .добре.Маймунска държава.

    17:34 09.06.2026

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