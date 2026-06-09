Със своя заповед от днес кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместника си Илия Коев, съобщиха от пресслужбата на общинската администрация, цитирани от БТА.
Илия Коев отговаряше за дирекциите „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, „Екология и опазване на околната среда“, „Превенции“ и „Спорт“. Освен това той ръководеше общинските предприятия „Спорт – Варна“ и „Паркинги и синя зона“, припомнят от Общината.
Заповедта за освобождаването от длъжност е ефективна от днес, а ресорите на Коев се поемат от Благомир Коцев до назначаването на нов заместник-кмет.
БТА припомня, че в началото на май миналата година заместник-кметът на Варна Диан Иванов напусна поста си, а в мотивите си той бе посочил лични съображения и здравословни причини.
В края на август 2025 година от длъжност бе освободен заместник-кметът Христо Рафаилов, който отговаряше за финансите. Тогава от Общината не уточниха какви са мотивите за освобождаването му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЦК на БКП
16:09 09.06.2026
2 Сталин
16:11 09.06.2026
3 хехе
16:12 09.06.2026
4 Тома
16:16 09.06.2026
5 Ивайло
16:16 09.06.2026
6 Цвете
16:17 09.06.2026
7 Цвете
16:19 09.06.2026
8 Трол
16:19 09.06.2026
9 Честита такса електромер
16:25 09.06.2026
10 Защо
16:27 09.06.2026
11 този
16:28 09.06.2026
12 МирчеФ
16:41 09.06.2026
13 Грозев е еничарин
16:46 09.06.2026
14 нашия
16:53 09.06.2026
15 ?????
То си е класика.
Кметът се е оплел като пате в кълчища с тия свободолюбиви украинци и сега се мъчи да изкара ортаците си виновни.
Надявам се тоя път да не се получи като предишния когато Баце го спаси поради някакви си свои сметки.
17:12 09.06.2026
16 🦁ЩЩД🦁
17:27 09.06.2026
17 Чапай
17:34 09.06.2026