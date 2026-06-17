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Прокурорската колегия на ВСС избра Мариан Маринов за и.ф. директор на НСлС

Прокурорската колегия на ВСС избра Мариан Маринов за и.ф. директор на НСлС

17 Юни, 2026 12:40 1 048 10

  • прокурорска колегия към всс-
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  • нслс

Изборът на и.ф. директор на НСлС може да се обжалва в 14-дневен срок пред Върховния административен съд. Мариан Маринов бе избран по критерий „старшинство“, какъвто бе използван при избора на Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Прокурорската колегия на ВСС избра Мариан Маринов за и.ф. директор на НСлС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на ВСС избра Мариан Маринов за и.ф. директор на Националната следствена служба (НСлС), след като Борислав Сарафов подаде оставка от поста, предават от БТА.

Преди седмица колегията реши да попита всички следователи в НСлС дали изразяват съгласие да бъдат и.ф. директор на Следствието. От всички съгласие са дали петима - бившият член на Висшия съдебен съвет следователят Ясен Тодоров, говорителят на НСлС Мариан Маринов, Красимир Кръстев, Владимир Дешев и Любомир Георгиев.

Преди гласуването Прокурорската колегия на ВСС взе решение да прекрати процедурата за избор на титулярен директор на Националната следствена служба поради липса на постъпили предложения.

Изборът на и.ф. директор на НСлС може да се обжалва в 14-дневен срок пред Върховния административен съд. Мариан Маринов бе избран по критерий „старшинство“, какъвто бе използван при избора на Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Част от членовете на колегията отбелязаха, че ситуацията е безпрецедентна, без аналог и се е наложило ВСС да действа, след като и.ф. главен прокурор не е предложила кандидат и никой от сегашните заместници в НСлС не е дал съгласие да заеме овакантения пост.

При дебата Йордан Стоев заяви, че ще подкрепи Ясен Тодоров в процедурата, тъй като има най-много административен опит. Гергана Мутафова от своя страна посочи, че се поинтересувала от всички кандидати и за Маринов не е намерила обществена информация, която да я притеснява. Тя отбеляза също, че трябва да се следва критерият „старшинство“ и затова ще го подкрепи. Калин Чапкънова заяви, че също ще подкрепи Маринов. Старшинството е критерият, от който винаги сме се водили, когато няма конкретни и ясни правила, по които трябва да бъде избрана дадена кандидатура, мисля, че административният опит е вторичен критерий, добави тя. Евгени Петров и Стефан Петров също се съгласиха, че критерият „старшинство“, предложен от Огнян Дамянов, е този, който трябва да се следва в случая.

При последвалото гласуване за Ясен Тодоров подкрепата си дадоха двама членове на колегията, а шестима гласуваха против, докато Мариан Маринов получи шест гласа „за“, а двама бяха против.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой

    10 0 Отговор
    може и би им запомнил имената ? Кой кум , кой сват , кой на булката брат ?

    12:45 17.06.2026

  • 2 Инспектор Дюдю

    8 0 Отговор
    А защо не попитаха следователите, кога НСлС ще започне да работи адекватно? Добре е че са им сложили нов и.ф. Шеф, обаче трябва и да се бачка.

    13:01 17.06.2026

  • 3 Старшинството е често използван Критерий

    4 0 Отговор
    При фамилно структурираните организации !

    Но В Случая Проблема е !

    Начина на функциониранеето на Тези Групи !

    13:04 17.06.2026

  • 4 Пожелание

    7 0 Отговор
    Пред родната Темида трябва да се издигне паметник на доктор - Гилотин за да си помислят как работят .

    Коментиран от #10

    13:05 17.06.2026

  • 5 Коя прокурорска колегия?

    4 0 Отговор
    Тези с изтекъл мандат от преди години и нагушваха заплати от над 20 000€?
    И тая карикатура между другото е реално отражение на дейността на Националният Санаториум за Некадърни юристи! Но с дебели връзки!
    Къде е Рашков да обясни как назначи цели фамилии на държавна работа?

    13:07 17.06.2026

  • 6 Авакум Захов

    1 0 Отговор
    Всички престъпления са от омраза, алчност и ревност. Важното е да има смелост да разследва групи!

    13:07 17.06.2026

  • 7 Зъл пес

    6 0 Отговор
    Тоз е много смешен,белокос пенсионер.

    13:12 17.06.2026

  • 8 Не Очаквом Промана !

    2 0 Отговор
    В Близко !

    И Далечно !

    Бъдеще !


    Или пък !

    Каквато и да Било !

    Законност !

    13:15 17.06.2026

  • 9 безпартиен

    3 0 Отговор
    Дали ще е този или някой друг, нищо няма да се промени! Всичко свързано с т.нар."съдебна власт" е сбъркано! Съдът е този който трябва да е НЕЗАВИСИМ.Но заедно с него в тази "съдебна власт" са СЛЕДСТВИЕ и ПРОКУРАТУРА! Единственото независимо е,че тази съдебна власт сама си определя бюджета и ползва имунитет!Не им пука,че държат дела с години неприключени!Не им пука,че има смешни присъди за тежки престъпления!Не им пука,че не признават писмени доказателства за сметка на свидетелски показания! Не им пука,че имат имоти надвишаващи многократно получените възнаграждения от заплатите!Тях няма кой да провери!Трябва промяна в конституцията и изваждане на прокуратурата и следствието от съдебната власт и преминаването им към ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ!!! Тогава спечелилите ще си носят отговорност за всичко и ще търсят отговорност от предишните!

    13:15 17.06.2026

  • 10 Иван4о

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пожелание":

    Паметник -не. На Б-я и трябва Пиночет.

    14:24 17.06.2026

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