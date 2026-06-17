Прокурорската колегия на ВСС избра Мариан Маринов за и.ф. директор на НСлС

Прокурорската колегия на ВСС избра Мариан Маринов за и.ф. директор на Националната следствена служба (НСлС), след като Борислав Сарафов подаде оставка от поста, предават от БТА.

Преди седмица колегията реши да попита всички следователи в НСлС дали изразяват съгласие да бъдат и.ф. директор на Следствието. От всички съгласие са дали петима - бившият член на Висшия съдебен съвет следователят Ясен Тодоров, говорителят на НСлС Мариан Маринов, Красимир Кръстев, Владимир Дешев и Любомир Георгиев.

Преди гласуването Прокурорската колегия на ВСС взе решение да прекрати процедурата за избор на титулярен директор на Националната следствена служба поради липса на постъпили предложения.

Изборът на и.ф. директор на НСлС може да се обжалва в 14-дневен срок пред Върховния административен съд. Мариан Маринов бе избран по критерий „старшинство“, какъвто бе използван при избора на Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Част от членовете на колегията отбелязаха, че ситуацията е безпрецедентна, без аналог и се е наложило ВСС да действа, след като и.ф. главен прокурор не е предложила кандидат и никой от сегашните заместници в НСлС не е дал съгласие да заеме овакантения пост.

При дебата Йордан Стоев заяви, че ще подкрепи Ясен Тодоров в процедурата, тъй като има най-много административен опит. Гергана Мутафова от своя страна посочи, че се поинтересувала от всички кандидати и за Маринов не е намерила обществена информация, която да я притеснява. Тя отбеляза също, че трябва да се следва критерият „старшинство“ и затова ще го подкрепи. Калин Чапкънова заяви, че също ще подкрепи Маринов. Старшинството е критерият, от който винаги сме се водили, когато няма конкретни и ясни правила, по които трябва да бъде избрана дадена кандидатура, мисля, че административният опит е вторичен критерий, добави тя. Евгени Петров и Стефан Петров също се съгласиха, че критерият „старшинство“, предложен от Огнян Дамянов, е този, който трябва да се следва в случая.

При последвалото гласуване за Ясен Тодоров подкрепата си дадоха двама членове на колегията, а шестима гласуваха против, докато Мариан Маринов получи шест гласа „за“, а двама бяха против.