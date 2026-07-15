Ще гледа ли Прокурорската колегия на ВСС отстраняването на градския прокурор на София?

Днес трябва да стане ясно дали Прокурорската колегия на ВСС ще разгледа предложението за отстраняването на градския прокурор на София Емилия Русинова, пише БНТ.
То е по искане на правосъдния министър Николай Найденов заради образувано дисциплинарно производство срещу шефа на Софийската Градска Прокуратура.
На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров-Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател.
На предишното заседание прокурорската колегия отложи решението по казуса за следващо заседание, за да даде право на Емилия Русинова за защита.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съдебни рИформи
Коментиран от #3
07:37 15.07.2026
2 очевидец
07:40 15.07.2026
3 Ахааа
До коментар #1 от "Съдебни рИформи":Ами да, докато не стане реалност съдебната система, няма управия! Това са назначения на Шиши и Боко! Сега вече имаме нов съдебен закон, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Тогава можем да очакваме справедливост и възмездие! Но сега на есен, двамата се стягат да плащат яко за протести срещу Радев, защото това е единственият им начин да си спасят кожата!
Коментиран от #6
07:44 15.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Някой
08:05 15.07.2026
6 Моряка
До коментар #3 от "Ахааа":От къде да сме сигурни,че новите няма да са като старите?До кога Контитуцията ще озаконява безпределната и безконтролна власт на прокурори,следователи и съдии?До кога ще търпим три инстационната система в правосъдието,при която делата се протакат с години,а магистратите живеят царски?До кога ще търпим,бе Народе?
08:19 15.07.2026
7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:28 15.07.2026
8 Щял Ли ?
Хеодала ?
Или Не ?
08:59 15.07.2026