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Ще гледа ли Прокурорската колегия на ВСС отстраняването на градския прокурор на София?

Ще гледа ли Прокурорската колегия на ВСС отстраняването на градския прокурор на София?

15 Юли, 2026 07:35 659 8

  • градски прокурор-
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  • прокурорска колегия-
  • емилия русинова

На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров-Еврото

Ще гледа ли Прокурорската колегия на ВСС отстраняването на градския прокурор на София? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес трябва да стане ясно дали Прокурорската колегия на ВСС ще разгледа предложението за отстраняването на градския прокурор на София Емилия Русинова, пише БНТ.

То е по искане на правосъдния министър Николай Найденов заради образувано дисциплинарно производство срещу шефа на Софийската Градска Прокуратура.

На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров-Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател.

На предишното заседание прокурорската колегия отложи решението по казуса за следващо заседание, за да даде право на Емилия Русинова за защита.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съдебни рИформи

    3 0 Отговор
    Ако направят драматичен филм по случая, ще го гледа.

    Коментиран от #3

    07:37 15.07.2026

  • 2 очевидец

    5 0 Отговор
    „Това, което се случи след затварянето на КТБ, е най-големият пладнешки обир в историята на България. С помощта на синдиците на КТБ и Фонда за гарантиране на влоговете, работещи предприятия за милиарди бяха подарени на безценица на фирми, контролирани от Пеевски."

    07:40 15.07.2026

  • 3 Ахааа

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Съдебни рИформи":

    Ами да, докато не стане реалност съдебната система, няма управия! Това са назначения на Шиши и Боко! Сега вече имаме нов съдебен закон, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Тогава можем да очакваме справедливост и възмездие! Но сега на есен, двамата се стягат да плащат яко за протести срещу Радев, защото това е единственият им начин да си спасят кожата!

    Коментиран от #6

    07:44 15.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой

    4 0 Отговор
    И защо ми скрихте коментара? Толкова ли ви е страх. Реално трябваше да се интересувате как така прокуратурата и МВР ще пропуснат убийци само за да нямат работа? Народът и в частност аз сме им работодателите и трябва да изискваме да си свършат работата, а не да се превръщат в част от престъпността!

    08:05 15.07.2026

  • 6 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ахааа":

    От къде да сме сигурни,че новите няма да са като старите?До кога Контитуцията ще озаконява безпределната и безконтролна власт на прокурори,следователи и съдии?До кога ще търпим три инстационната система в правосъдието,при която делата се протакат с години,а магистратите живеят царски?До кога ще търпим,бе Народе?

    08:19 15.07.2026

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Докога ще се молим на прокуратурата за прависъдие?

    08:28 15.07.2026

  • 8 Щял Ли ?

    1 0 Отговор
    Да Си Върши Работата ?

    Хеодала ?

    Или Не ?

    08:59 15.07.2026

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