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Избират изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба

Избират изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба

17 Юни, 2026 07:32 651 8

  • нслс-
  • и.ф.-
  • ясен тодоров

Днес е и второто заседание, на което кадровиците могат да издигнат кандидатури за нов титуляр начело на Националната следствена служба

Избират изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия избира днес изпълняващ функциите „директор на Националната следствена служба”.

По предварителна информация петима души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителят на службата Мариан Маринов.

Днес е и второто заседание, на което кадровиците могат да издигнат кандидатури за нов титуляр начело на Националната следствена служба.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    3 2 Отговор
    Когато един човек не признава биологичния си пол, има права. Когато някой не признава държавата, която го унижава и прави за посмешище, какви права има? Защото тези циркове, които гледаме всеки ден, са безкрайно унизителни.

    07:37 17.06.2026

  • 2 И двамата не струват

    4 0 Отговор
    Ясен го изритаха съвсем основателно. Този некадърник е за разследване, а не за директор на такава важна служба.
    А другия клоун с кукуригуто на главата е не по- малко корумпиран. За това й някои дела не потръгват!
    Самият му вид е комичен и ориентацията му към левия бряг.
    Абе, спрете се бе!
    В тая служба има и достойни следователи, доказани професионалисти!
    Говоря за следователите в цяла България!!!
    Тия двамата са в кофата.

    Коментиран от #4

    07:43 17.06.2026

  • 3 Кой на практика ?

    2 0 Отговор
    Експропреира !

    Правата на Българските Граждани !

    И Инвалидите в България ?

    Коментиран от #6

    08:13 17.06.2026

  • 4 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "И двамата не струват":

    Да, да има и "обработени" от Някой!

    08:13 17.06.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ВРЕМЕ Е БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ
    ЧЕРВЕНАТА МУТРО - МОНАРХИЧЕСКА МЪГЛА
    ПРОСЛАВЯНА ОТ ХОДЖИ И ПОПОВЕ
    ......
    И НАТРАПВАНА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ЗАПАДНИЯ ЮДЕО - МОНАРХИЧЕН КАПИТАЛ
    ......
    ПОЖЕЛАВАМ НА РАДЕВ ДА СЕ ОГЛЕЖДА МНОГО ВНИМАТЕЛНО , А НА СЕБЕ СИ ТОЙ ДА ПРАВИ ПРАВИЛНИТЕ СТЪПКИ

    Коментиран от #7

    08:15 17.06.2026

  • 6 Държавата !

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кой на практика ?":

    С помощта На Прокуратурата!

    Следствените служби !

    И Съдебната Система !

    Така Че Всичките Са в Кюпа !

    Заедно с Народното Събрание !

    И Министерския Съвет !

    И Цялата !

    Сюр Билюк !

    Администрация.

    08:16 17.06.2026

  • 7 абре лапацало празно

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    какво стана с твоята кодруца-кьовеши и арестите ѝ?

    Коментиран от #8

    08:23 17.06.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "абре лапацало празно":

    СПОКОЙНО БРЕ - ДА ПОЧНЕ РАБОТА АНТИ- КОРУПЦИЯТА КОМИСИЯТА
    ......
    А И АЗ НЕ СПЯ ПО ЦЕЛИ НОЩИ - В МОМЕНТА ПУША НЕЩО С КОЕТО ЩЕ ГИ ВЗРИВЯ С ОТКРОВЕНИЯ ВСИЧКИ ..

    08:29 17.06.2026

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