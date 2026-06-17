Избират изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба

Прокурорската колегия избира днес изпълняващ функциите „директор на Националната следствена служба”.
По предварителна информация петима души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителят на службата Мариан Маринов.
Днес е и второто заседание, на което кадровиците могат да издигнат кандидатури за нов титуляр начело на Националната следствена служба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
07:37 17.06.2026
2 И двамата не струват
А другия клоун с кукуригуто на главата е не по- малко корумпиран. За това й някои дела не потръгват!
Самият му вид е комичен и ориентацията му към левия бряг.
Абе, спрете се бе!
В тая служба има и достойни следователи, доказани професионалисти!
Говоря за следователите в цяла България!!!
Тия двамата са в кофата.
Коментиран от #4
07:43 17.06.2026
3 Кой на практика ?
Правата на Българските Граждани !
И Инвалидите в България ?
Коментиран от #6
08:13 17.06.2026
4 Дзак
До коментар #2 от "И двамата не струват":Да, да има и "обработени" от Някой!
08:13 17.06.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕРВЕНАТА МУТРО - МОНАРХИЧЕСКА МЪГЛА
ПРОСЛАВЯНА ОТ ХОДЖИ И ПОПОВЕ
......
И НАТРАПВАНА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ЗАПАДНИЯ ЮДЕО - МОНАРХИЧЕН КАПИТАЛ
......
ПОЖЕЛАВАМ НА РАДЕВ ДА СЕ ОГЛЕЖДА МНОГО ВНИМАТЕЛНО , А НА СЕБЕ СИ ТОЙ ДА ПРАВИ ПРАВИЛНИТЕ СТЪПКИ
Коментиран от #7
08:15 17.06.2026
6 Държавата !
До коментар #3 от "Кой на практика ?":С помощта На Прокуратурата!
Следствените служби !
И Съдебната Система !
Така Че Всичките Са в Кюпа !
Заедно с Народното Събрание !
И Министерския Съвет !
И Цялата !
Сюр Билюк !
Администрация.
08:16 17.06.2026
7 абре лапацало празно
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":какво стана с твоята кодруца-кьовеши и арестите ѝ?
Коментиран от #8
08:23 17.06.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #7 от "абре лапацало празно":СПОКОЙНО БРЕ - ДА ПОЧНЕ РАБОТА АНТИ- КОРУПЦИЯТА КОМИСИЯТА
......
А И АЗ НЕ СПЯ ПО ЦЕЛИ НОЩИ - В МОМЕНТА ПУША НЕЩО С КОЕТО ЩЕ ГИ ВЗРИВЯ С ОТКРОВЕНИЯ ВСИЧКИ ..
08:29 17.06.2026