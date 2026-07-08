Прокурорската колегия на ВСС отложи извънредната точка за отстраняването на Емилия Русинова

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отложи за следващо заседание точката за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура (СГП) Емилия Русинова, предават от БТА. Днес точката беше извънредна и допълнително добавена в дневния ред на заседанието.
По-рано министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че е отправил мотивирано искане до колегията във ВСС за временно отстраняване на Русинова до приключване на дисциплинарното производство срещу нея.
Бившият служебен правосъден министър Андрей Янкулов съобщи през април, че е внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова. Аргументите са свързани с преминаването на границата на страната два пъти с бившия следовател Петьо Петров, по прякор Еврото, и Кристиян Христов, по времето, в което случаят „Осемте джуджета“ е публично известен. Тогава вече има и информация за образувани преписки за изясняване на фактологията по случая, добави Янкулов.
Отложихме го, за да осигурим право на защита на Русинова. То е едно от най-важните и е проектирано във всички закони със санкционен характер, каза пред медиите след заседанието на колегията, каза след заседанието пред медиите Евгени Иванов от Прокурорската колегия.
Той добави, че ще ѝ бъдат изпратени решенията на министъра, за да се запознае с тях и, ако реши, да изпрати писмено становище или да се яви лично.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
12:47 08.07.2026
2 Лост
12:48 08.07.2026
3 те ми да да ама не
12:49 08.07.2026
4 Ти луд ли си
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да ги избират циганете на Баце и ШИШИ 😆
Коментиран от #6
12:51 08.07.2026
5 Човек за човека може и да е вълк,
12:52 08.07.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Ти луд ли си":Електронно гласуване по телефона с блокчейн.
Коментиран от #12
12:54 08.07.2026
7 Браво, деградирали
12:56 08.07.2026
8 Че Тук !
Прокуратура ?
Аман От !
Частни Изпълнения !
13:07 08.07.2026
9 Прокурорската колегия на ВСС
13:08 08.07.2026
10 Голяма метла
13:09 08.07.2026
11 Нострадамус
13:11 08.07.2026
12 те не
До коментар #6 от "Последния Софиянец":могат половината смс да прочетът или изпратят а ти искаш с блокчейн криптиране...
13:11 08.07.2026
13 МВР служител
13:14 08.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гост
13:15 08.07.2026
16 Тома
13:19 08.07.2026
17 Хахахахаха
Да си съдия е най честната професия само за най достойните
Приказки от под шипковия храст
Тия всичките са за народен съд
13:20 08.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 така така
Коментиран от #27
13:21 08.07.2026
20 БОЦ - ко
Да си я сложиш на .......
13:23 08.07.2026
21 20 000 Е заплата
13:39 08.07.2026
22 Злодеи под слънцето
13:42 08.07.2026
23 Гарваните от ВСС
13:48 08.07.2026
24 Даниел
13:51 08.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 НОМЕРА ПРОКОРОРСКИ
14:02 08.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Поро
14:08 08.07.2026
29 Трап
14:28 08.07.2026