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Прокурорската колегия на ВСС отложи извънредната точка за отстраняването на Емилия Русинова

Прокурорската колегия на ВСС отложи извънредната точка за отстраняването на Емилия Русинова

8 Юли, 2026 12:45 1 182 29

  • всс-
  • прокурорска колегия-
  • отлагане-
  • отстраняване-
  • емилия русинова

Отложихме го, за да осигурим право на защита на Русинова. То е едно от най-важните и е проектирано във всички закони със санкционен характер, каза пред медиите след заседанието Евгени Иванов от Прокурорската колегия. 

Прокурорската колегия на ВСС отложи извънредната точка за отстраняването на Емилия Русинова - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отложи за следващо заседание точката за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура (СГП) Емилия Русинова, предават от БТА. Днес точката беше извънредна и допълнително добавена в дневния ред на заседанието.

По-рано министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че е отправил мотивирано искане до колегията във ВСС за временно отстраняване на Русинова до приключване на дисциплинарното производство срещу нея.

Бившият служебен правосъден министър Андрей Янкулов съобщи през април, че е внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова. Аргументите са свързани с преминаването на границата на страната два пъти с бившия следовател Петьо Петров, по прякор Еврото, и Кристиян Христов, по времето, в което случаят „Осемте джуджета“ е публично известен. Тогава вече има и информация за образувани преписки за изясняване на фактологията по случая, добави Янкулов.

Отложихме го, за да осигурим право на защита на Русинова. То е едно от най-важните и е проектирано във всички закони със санкционен характер, каза пред медиите след заседанието на колегията, каза след заседанието пред медиите Евгени Иванов от Прокурорската колегия.

Той добави, че ще ѝ бъдат изпратени решенията на министъра, за да се запознае с тях и, ако реши, да изпрати писмено становище или да се яви лично.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    34 5 Отговор
    Прокурорите, съдиите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като кметовете за да се изчисти системата.

    Коментиран от #4

    12:47 08.07.2026

  • 2 Лост

    26 5 Отговор
    Каква е грозна не че онази Деса е много хубава.

    12:48 08.07.2026

  • 3 те ми да да ама не

    29 2 Отговор
    Гсрван гарвану око не вади!

    12:49 08.07.2026

  • 4 Ти луд ли си

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да ги избират циганете на Баце и ШИШИ 😆

    Коментиран от #6

    12:51 08.07.2026

  • 5 Човек за човека може и да е вълк,

    16 1 Отговор
    но това не важи за добрите олигарси.

    12:52 08.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ти луд ли си":

    Електронно гласуване по телефона с блокчейн.

    Коментиран от #12

    12:54 08.07.2026

  • 7 Браво, деградирали

    18 2 Отговор
    Мухльовци!

    12:56 08.07.2026

  • 8 Че Тук !

    17 1 Отговор
    Има ли Въобще ?

    Прокуратура ?

    Аман От !

    Частни Изпълнения !

    13:07 08.07.2026

  • 9 Прокурорската колегия на ВСС

    17 0 Отговор
    Отлагане му е майката. Те и без това друго не правят...

    13:08 08.07.2026

  • 10 Голяма метла

    17 0 Отговор
    Тези всичките са толкова изпаднали, че няма на къде. Знаят , че всички имат имоти за който нямат реални доходи и се пазят като мафиотски клан....

    13:09 08.07.2026

  • 11 Нострадамус

    15 0 Отговор
    Баш мутреса!

    13:11 08.07.2026

  • 12 те не

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    могат половината смс да прочетът или изпратят а ти искаш с блокчейн криптиране...

    13:11 08.07.2026

  • 13 МВР служител

    11 1 Отговор
    Престъпен конгломерат от псевдо прокурори, след края на делото за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на псевдо прокуратурата ще връщат заплатите си. Боклуци! Само бой и трудови лагери за тези, които си правят вятър с върховенството на правото. Прасето Цацаров е виновен за тази свинщина

    13:14 08.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    10 0 Отговор
    Всс - висши пеефски, мръсни слуги

    13:15 08.07.2026

  • 16 Тома

    9 0 Отговор
    От кого ще се защитава като знаем че прокурорите са мафията.

    13:19 08.07.2026

  • 17 Хахахахаха

    10 0 Отговор
    Нямало корупция казват
    Да си съдия е най честната професия само за най достойните

    Приказки от под шипковия храст
    Тия всичките са за народен съд

    13:20 08.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 така така

    1 10 Отговор
    Правилно! Защо да я уволняват? Защото шепа комунисти искат ли?

    Коментиран от #27

    13:21 08.07.2026

  • 20 БОЦ - ко

    9 0 Отговор
    Българската прокоратура,
    Да си я сложиш на .......

    13:23 08.07.2026

  • 21 20 000 Е заплата

    7 0 Отговор
    А са част от мафията

    13:39 08.07.2026

  • 22 Злодеи под слънцето

    6 0 Отговор
    След като отдавна са на дъното на общественото одобрение, продължават устремно надолу!

    13:42 08.07.2026

  • 23 Гарваните от ВСС

    4 0 Отговор
    гарван - гарвану, око не вади...

    13:48 08.07.2026

  • 24 Даниел

    2 0 Отговор
    А тя Ще заведе еврото при всс да обясни,че е натопена и че евентуалното и уволнение ще бъде грешка!

    13:51 08.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 НОМЕРА ПРОКОРОРСКИ

    3 0 Отговор
    ТЕЗИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ ВЪВ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗЛЕДВАТ ДО ЕДИН СРАМ И ПОЗОР С ГОЛЕМИ ЕВРО ЗАПЛАТИ НЕ ВИ ИСРАМ.

    14:02 08.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Поро

    1 0 Отговор
    А Явор Златанов в ареста с 40 градуса температура и уросепсис, няма ли право на защита? докато прокурорите изнасят в кашони 35 кг злато и 550 000 евро, които днес са "изчезнали" и никой "не знае" къде са и кой ги е откраднал.

    14:08 08.07.2026

  • 29 Трап

    0 0 Отговор
    Правилно. Ще вземат да разбутат прокурорките, с които искам да “работя”, така че никакво махане. Браво на всс!

    14:28 08.07.2026

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