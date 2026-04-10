Симеон Сакскобургготски призова за смирение навръх Разпети петък

Бившият министър-председател и цар на българите Симеон Сакскобургготски отправи апел за човечност и постоянни усилия за доброта навръх Разпети петък. Той присъства на възпоменателното богослужение Опело Христово в столичния митрополитски катедрален храм "Света Неделя".

Призивът на бившия премиер дойде в отговор на журналистически въпрос относно нуждата от смирение за преодоляване на обществените кризи и политическото противопоставяне у нас.

"Да се замислим всички. И не само днес. Това трябва постоянно да го мислим всички, да полагаме усилия и да сме по-добри едни към други. Това е най-важното" – заяви Симеон Сакскобургготски, цитиран от БГНЕС.

Службата в храм "Света Неделя" бе възглавена лично от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. На Разпети петък, най-тъжният ден от Страстната седмица, православната църква отбелязва разпъването и физическата смърт на Исус Христос. Вярващите се събират в храмовете за съпреживяване на Христовите страдания в очакване на настъпващия Великден.