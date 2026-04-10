Симеон Сакскобургготски призова за смирение навръх Разпети петък

Симеон Сакскобургготски призова за смирение навръх Разпети петък

10 Април, 2026 20:19 1 420 71

Службата в храм "Света Неделя" бе възглавена лично от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил

Симеон Сакскобургготски призова за смирение навръх Разпети петък - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият министър-председател и цар на българите Симеон Сакскобургготски отправи апел за човечност и постоянни усилия за доброта навръх Разпети петък. Той присъства на възпоменателното богослужение Опело Христово в столичния митрополитски катедрален храм "Света Неделя".

Призивът на бившия премиер дойде в отговор на журналистически въпрос относно нуждата от смирение за преодоляване на обществените кризи и политическото противопоставяне у нас.

"Да се замислим всички. И не само днес. Това трябва постоянно да го мислим всички, да полагаме усилия и да сме по-добри едни към други. Това е най-важното" – заяви Симеон Сакскобургготски, цитиран от БГНЕС.

Службата в храм "Света Неделя" бе възглавена лично от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. На Разпети петък, най-тъжният ден от Страстната седмица, православната църква отбелязва разпъването и физическата смърт на Исус Христос. Вярващите се събират в храмовете за съпреживяване на Христовите страдания в очакване на настъпващия Великден.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 15 Отговор
    С номер 10 народа влиза в парламента а царя в затвора.

    Коментиран от #2, #17, #24, #30

    20:22 10.04.2026

  • 2 Само

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Росен Миленов

    Коментиран от #6, #65

    20:23 10.04.2026

  • 3 Ся че ви опрайм

    26 8 Отговор
    За 800 дни

    Коментиран от #5

    20:27 10.04.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    30 6 Отговор
    ГРЕШНИКО,
    ЗАРАДИ СЕМЕЙСТВОТО ТИ УМРЯХА 400 000 БЪЛГАРИ
    И БЯХА ОСАКАТЕНИ ОЩЕ ТОЛКОВА
    .....
    А ТВОИТЕ МИНИСТРИ В МОМЕНТА СА НАЙ - ДОЛНИ КРАДЦИ
    .....
    САМО КАЗАНА ЗА ВАС - ПРИ ГЬОБЕЛС И СТЕПАН БАНДЕРА :)

    Коментиран от #20

    20:28 10.04.2026

  • 5 И Господ

    11 12 Отговор

    До коментар #3 от "Ся че ви опрайм":

    да слезе на Земята , няма да може да оправи това племе !

    Коментиран от #9

    20:29 10.04.2026

  • 6 Точно

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Само":

    В десятката

    20:30 10.04.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    40 6 Отговор
    Какво смирение бе мош.еник ???
    Нае..а ни за 800 дни, окраде половин България и "смирение".
    Първо смири щерка си, княгинята пиян де и наркоманка, после призовавай тези, дето и снимката ти гледат с отвора.щение !!!

    Коментиран от #12, #32

    20:32 10.04.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 5 Отговор
    ПОНЕ 15 БИВШИ МИНИСТРИ ОТ КАБИНЕТИТЕ НА СТАНИШЕФ И КОБУРГА
    ЩЕ ВЛЯЗАТ В ПАНДЕЛАТА СЛЕД АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 19 АПРИЛ 2026 ГОДИНА
    ......
    ПОМНЕТЕ МИ ДУМАТА - 8 ДО 20 ГОДИНИ

    20:32 10.04.2026

  • 9 Само

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "И Господ":

    дедо може😁😁😁😆😆😆

    20:32 10.04.2026

  • 10 къш къш къш

    22 3 Отговор
    Птицо проклета

    Коментиран от #15

    20:33 10.04.2026

  • 11 Заминавай

    26 5 Отговор
    си за Испания бе кърлеж!

    20:33 10.04.2026

  • 12 Точно,

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":

    много точно!

    20:35 10.04.2026

  • 13 призова за смирение

    13 2 Отговор
    миряните на тиквата

    20:36 10.04.2026

  • 14 Мнение

    18 2 Отговор
    Съгласен съм!
    Първо смирение и обединение на нашия народ!
    А след това разследване на всички управляващи и управлявали, вкл Симеон Сакскобургготски, и при наличие на неизгодни за България сделки, конфискация на активи (за съответната стойност окрадена от България) и у пандиза за известно време!

    Не може да се г.врите с нашия народ и да очаквате, че все така ще си вървят нещата (народа плаща, а управляващите крадат и слугуват на чужди интереси)!
    Рано или късно идва справедливостта!!!

    20:36 10.04.2026

  • 15 Чекай , чекай ,чекай малко

    10 4 Отговор

    До коментар #10 от "къш къш къш":

    Още не ни е оправила птицата проклета....

    Коментиран от #66

    20:36 10.04.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 8 Отговор
    ПЛЮЕТЕ РУСИЯ
    ..... АМА В ТЕХНИТЕ ЦЪРКВИ НЕ ВЛИЗАТ
    ГЕРМАНСКИ ПЕДОФИЛИ И ИСПАНСКИ ФАШИСТИ
    КАТО В БЪЛГАРСКИТЕ ЦЪРКВИ :)

    Коментиран от #26

    20:38 10.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 9 Отговор
    СВЕТИ ПЕТЪР ТРИ ПЪТИ СЕ Е ОТРЕКЪЛ ОТ ИСУСА
    .....
    НИЕ ТРИ ПЪТИ СЕ ОТРИЧАМЕ ОТ РУСИЯ - ПСВ, ВСВ, 1989
    .....
    ДАНО РАДЕВ И КОСТАДИНОВ ПРОМЕНЯТ НЕЩАТА!

    Коментиран от #28

    20:39 10.04.2026

  • 20 а ти

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    при $ралин и гошко тарабата

    20:40 10.04.2026

  • 21 Тоз бил цар на българите

    11 8 Отговор
    Моят цар е Тодор Живков.....Разбра ли Марийке....

    Коментиран от #22

    20:41 10.04.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 8 Отговор

    До коментар #21 от "Тоз бил цар на българите":

    ЗАБРАВИ ЧЕ ТОДОР ЖИВКОВ
    Е ВСЪЩНОСТ
    ЗЕМФИР ФЕРДИНАНДОВ ЯШАРОВ - САКСКОБУРГОТСКИ
    .....

    Коментиран от #35

    20:43 10.04.2026

  • 23 Боко

    10 3 Отговор
    Утре Христос ще каже “Ту-тууу”

    Коментиран от #46

    20:44 10.04.2026

  • 24 Онзи

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да изпишеш "десятка" от вътрешната страна на вратата на "заведението" ти, та хората като седнат да си вършат работата да се подсещат

    20:45 10.04.2026

  • 25 Мазен Дедо

    12 4 Отговор
    След като ни оправи за 800 дни, сега молиш за прошка, НЕ, откраднатите пари за свещи да ги дадеш.

    Коментиран от #48

    20:47 10.04.2026

  • 26 а влизат

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    в хоспуха ти

    20:47 10.04.2026

  • 27 Васо

    16 4 Отговор
    Един от бандитите, ограбили и разрушили България. Какво смирение бе, крадлив и лъжлив дядка?

    20:49 10.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Чудесно!

    7 2 Отговор
    Мухобойко има нужда от голямо смирение, дано е прочел тази новина!

    Коментиран от #34

    20:50 10.04.2026

  • 30 Питане

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Как мога и аз с моята партия да се присъединим към комунистическият ви нов Отечествен фронт ???

    20:50 10.04.2026

  • 31 Силиций

    9 3 Отговор
    Не 800 дни,800 години няма да му стигнат да оправдае пред "поданиците" си глупостите дето им наговори за да си прибере едни мухлясали активи от България

    20:50 10.04.2026

  • 32 Призовава за смирение

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":

    Щото го е страх да не яде тоягата

    20:50 10.04.2026

  • 33 Голям

    6 16 Отговор
    Погледнете Симеон Сакскобургодски колко е възрастен и въпреки годините, каква невероятна осанка има. Да е жив и здрав да се застъпва все така за България и българите... Всичките му деца са с най-българските звучни имена, той е може би най-големия съвременен български патриот.

    Коментиран от #38

    20:51 10.04.2026

  • 34 бръм бръм

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Чудесно!":

    да не те стигне

    Коментиран от #37

    20:51 10.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Абсурдистан

    10 2 Отговор
    Крадливия и лъжлив Мони и смирение - немислимо!

    20:54 10.04.2026

  • 37 Щом не можеш да се смириш, ето ти

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "бръм бръм":

    Който кълне на Разпети петък, него го стига!

    20:54 10.04.2026

  • 38 Ку ку ку

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Голям":

    Ку ку ку ку🤮🤮🤮

    20:58 10.04.2026

  • 39 да попитам

    10 3 Отговор
    Този КРАДЕЦ още ли е жив?

    21:00 10.04.2026

  • 40 На връо

    3 4 Отговор
    Още някой алчен, германски разбойник, няма ли нещо да ме призове?

    21:01 10.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Баба

    6 3 Отговор
    Аристократ умен и богат допусна голяма грешка като направи Б Б главен секретар на МВР По добре монархия а не анархия Умните дотоини хора за жалост не са допуснати от мафията Нека Бог бди над България закриля достояние хора а на предателите и жадни за власт и пари това което причинила на народа Светли празници

    Коментиран от #44

    21:06 10.04.2026

  • 43 Гост

    5 3 Отговор
    Смирение за Разпети петък, след това ще ви е... цялата Гад, дето превърна България в най- нещастната държава на планетата...!

    21:10 10.04.2026

  • 44 Господ гледа

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Баба":

    Греховете на анархията няма да останат неизплатени.

    21:10 10.04.2026

  • 45 Горски

    5 5 Отговор
    За пореден път се доказва, че от нас нищо не става! Нямаме нита духовници, нито управляващи! Има само едно крадливо, завистливо, безидеейно и объркано племе, за което най-важно е да има бира и чалга! Гордейте се! Защо не казва, че и по време на ковида никоя от изброените православни църкви не отиде до Божи гроб за благодатния огън, т.е. сегашното решение на Светия ни синод не е прецедент. Още повече, че няколко епархии го пазят от миналата година. И тази година (вече за ПЕТИ ПЪТ след истерията по ковида и след като не го взеха през 2022 г.) поради “СЛОЖНАТА ОБСТАНОВКА” ПОПОВЕТЕ в България решиха ОТНОВО да не вземем Благодатния Огън от Йерусалим. А ти какво правиш на свобода и защо още не си в затвора?

    Коментиран от #50, #63

    21:22 10.04.2026

  • 46 по Дънинг-Крюгер

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Боко":

    "Когато си глупав, това е завинаги"

    21:24 10.04.2026

  • 47 3537

    3 2 Отговор
    Некролога какво търси пак тук, нещо да лапанджоса ли ?

    21:26 10.04.2026

  • 48 СЛОНА

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мазен Дедо":

    И ВАГОНИТЕ ОТ ДЯДО ТИ НЕМА ДА ГИ ВИДИШ .

    21:28 10.04.2026

  • 49 Ти да видиш

    3 1 Отговор
    Смирение и прошка няма да има , ще има революция!
    За продажници и боклуци като Симеончо и неговият телохранител Борисов - никаква прошка, както и за всички техни съучастници. Те унищожиха България!!!

    21:29 10.04.2026

  • 50 Поне

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Горски":

    Ти разбра ли нещо от тази "мешавина" дето си сътворил ???
    Ти - партизанин, шумкар, или горянин ?

    Коментиран от #71

    21:36 10.04.2026

  • 51 SDEЧЕВ

    1 5 Отговор
    Боже пази царя от богохулния плебс

    Коментиран от #53

    21:39 10.04.2026

  • 52 Тая

    3 2 Отговор
    Мумия откъде изпълзя?

    21:42 10.04.2026

  • 53 между другото

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "SDEЧЕВ":

    Ту-ту е богохулник! А ние не сме плебс, а граждани на републиката!

    21:42 10.04.2026

  • 54 SDEЧЕВ

    1 5 Отговор
    Интересни факти за цар Симеон 2. Видни булеварди в София са кръстени на негови роднини, вуйчо му принц Кирил и баща му цар Борис 3 са убити от Комунягите. Има българска копюра на 2 лева с с лика на цар Симеон 2. Симеон Сакскобургготски е бил цар на България. Съпругата му Маргарита е дъщеря на най богатия Испанец. Семейството му Сакскобурготски са създали инфраструктурата законова и административна на съвременна България. Човека уреди да ни приемат в ЕС и НАТО лично. Води и Първанов да се разписва за да има мир с Комунягите. Уреди и Румъния покрай България. Човека каза че благодарение на прочутото българско трудолюбие ще напреднем за 800 дни. Плебея чу , че някой ще му даде нещо след 800 дни без да работи. Комунягите му направиха две партии клонинги за да няма пълно мнозинство и успяха да му се впият отвсякъде за да го дискредитират. Набутаха му Бойко за охрана. Дори Бойко стана враг на партизаните заради него. Вече БСП не съществува. Паметника на партизаните стои на Позитано, но няма Паметник на цар Борис в цяла София и т. Н.

    Коментиран от #58

    21:53 10.04.2026

  • 55 Комшиите беснаха цял ден

    0 0 Отговор
    Като за последно без да ги интересува че е разпети петък.

    21:53 10.04.2026

  • 56 Защо Го Показвате ?

    2 2 Отговор
    Защо Го Показвате ?

    Тоя Айдук !

    21:59 10.04.2026

  • 57 На снимката зад царя

    3 1 Отговор
    Ми прилича да е неговия внук който се води престолонаследник след като баща му умря. Но все пак има разлика. Симеон е бил цар като дете. Роден е в царство България , но вече осемдесет години сме Република. Не би трябвало титлата цар да се онаследи. Ако имат други титли няма проблем князе и или херцози графове и тем подобни.

    21:59 10.04.2026

  • 58 Половината е верно половината не

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "SDEЧЕВ":

    Царя го уважавам той е станал цар още като дете. Но сме били Царство България. Сега не сме и неговите деца дори да са князе до там. Те не могат да наследяват титлата цар. Защото сме Република. Иначе царя има и добри неща например знае езика и история- та но синовете и внуците му не знаят нищо.

    22:06 10.04.2026

  • 59 Стига вече

    2 2 Отговор
    Бе крадлив наркоман и комарджия ..долна пиявица ..само заради лойко дето ни го натресе заслужаваш да те набия на кол и да те запаля изкуфял лъжлив изроде

    22:09 10.04.2026

  • 60 Смърт за кобурггскара свиня

    1 3 Отговор
    И семейството му ..смърт за тия изроди сатанински чудовища КИРЛИВА смрад

    22:10 10.04.2026

  • 61 толерантен

    2 1 Отговор
    царя в затвора - кой се ти бе

    22:14 10.04.2026

  • 62 Как Можете Да Вярвате ?

    2 2 Отговор
    Как Можете Да Вярвате ?

    На Този Австрийско - Иткалиански Мелез !

    Веднъж Ви Излъга !


    Искате Пак Ли ?


    Радев !


    Е Същия !

    22:20 10.04.2026

  • 63 Бъди по кратък

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Горски":

    Иначе си безполезен.

    Коментиран от #70

    22:25 10.04.2026

  • 64 царя

    0 2 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    22:26 10.04.2026

  • 65 Миленов

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Само":

    ще вкара всички комунета в жендема!

    22:27 10.04.2026

  • 66 Неподписан

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Чекай , чекай ,чекай малко":

    Кучета софийски дано надушат,на дядо му кокалите стари...

    22:30 10.04.2026

  • 67 А50

    3 0 Отговор
    Аз ще крада, вие се смиряваита

    22:58 10.04.2026

  • 68 Симо

    1 0 Отговор
    Сакскобурготски заради едно напред-две назад политиката му го направиха за посмешище и пародия. Срам за баща си, но почитащ дядо си та чак неговите кости докара тук, въпреки вероломно престъпното му поведение към България. Ти да видиш, а бе надежда като се появи с "демокрацията"....!

    23:02 10.04.2026

  • 69 6135

    2 1 Отговор
    "цар на българите Симеон Сакскобургготски "

    Какъв цар бе? Да ви осъществявам размножителни действия с родител номер 1!

    23:05 10.04.2026

  • 70 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Бъди по кратък":

    То пък като напишете една думичка и сте много оригинални.

    23:13 10.04.2026

  • 71 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Поне":

    Русофил съм, за ваш ужас. Моля русофобите да ходят в сайта на Огнян Минчев!

    23:14 10.04.2026

