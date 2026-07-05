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Дърво падна върху два автомобила в центъра на Русе

Дърво падна върху два автомобила в центъра на Русе

5 Юли, 2026 18:56, обновена 5 Юли, 2026 18:59 611 7

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  • инцидент

Инцидентът на улица „Църковна независимост“ блокира движението в следобедните часове, за щастие няма пострадали хора

Дърво падна върху два автомобила в центъра на Русе - 1
Снимка: rusemedia.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Голямо дърво се стовари върху два паркирани автомобила в самия център на Русе, предизвиквайки сериозни материални щети и временно спиране на пътното движение, предаде БТА.

Ключовите факти накратко:

  • Локация: Улица „Църковна независимост“ в участъка между улиците „Любен Каравелов“ и „Тодор Александров“.
  • Пострадали: Няма ранени граждани.
  • Щети: Смачкани са две коли, паркирани от двете страни на пътното платно.
  • Статус на трафика: Към 18:55 часа движението в района вече е изцяло възстановено.

Развитие на ситуацията

Инцидентът стана в ранните следобедни часове на неделния ден, когато дървото неочаквано е паднало напречно на пътя, затискайки превозните средства. На мястото веднага пристигна екип на Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, който отцепи района с цел сигурност.

Служителите на пожарната своевременно нарязаха стъблото и клоните, за да освободят затиснатите автомобили. Пътното платно бе разчистено за броени часове, което позволи пропускането на автомобилния поток да се възобнови нормално.


Русе / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами да, те

    2 0 Отговор
    така правят дърветата - падат връз автомобилите...

    Коментиран от #6

    19:24 05.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Един от русенско

    0 1 Отговор
    Русе заради Пенчо и жина му ри.ба бал.он стана много дълбока провинция

    19:36 05.07.2026

  • 5 Както Падат И Коли !

    1 0 Отговор
    Така Падат !

    И Дървета !

    Заровядайте Им !

    Със Закон !

    Да Не Падат !

    19:44 05.07.2026

  • 6 Най - често !

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами да, те":

    Си Ги Избират !

    19:46 05.07.2026

  • 7 Недей Да паркираш !

    1 0 Отговор
    Под Дърво !

    Да не Вземе !

    Да Падне !

    19:47 05.07.2026

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