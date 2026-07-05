Дърво падна върху два автомобила в центъра на Русе

Голямо дърво се стовари върху два паркирани автомобила в самия център на Русе, предизвиквайки сериозни материални щети и временно спиране на пътното движение, предаде БТА.
Ключовите факти накратко:
- Локация: Улица „Църковна независимост“ в участъка между улиците „Любен Каравелов“ и „Тодор Александров“.
- Пострадали: Няма ранени граждани.
- Щети: Смачкани са две коли, паркирани от двете страни на пътното платно.
- Статус на трафика: Към 18:55 часа движението в района вече е изцяло възстановено.
Развитие на ситуацията
Инцидентът стана в ранните следобедни часове на неделния ден, когато дървото неочаквано е паднало напречно на пътя, затискайки превозните средства. На мястото веднага пристигна екип на Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, който отцепи района с цел сигурност.
Служителите на пожарната своевременно нарязаха стъблото и клоните, за да освободят затиснатите автомобили. Пътното платно бе разчистено за броени часове, което позволи пропускането на автомобилния поток да се възобнови нормално.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ами да, те
Коментиран от #6
19:24 05.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Един от русенско
19:36 05.07.2026
5 Както Падат И Коли !
И Дървета !
Заровядайте Им !
Със Закон !
Да Не Падат !
19:44 05.07.2026
6 Най - често !
До коментар #2 от "Ами да, те":Си Ги Избират !
19:46 05.07.2026
7 Недей Да паркираш !
Да не Вземе !
Да Падне !
19:47 05.07.2026