Дърво падна върху два автомобила в центъра на Русе

Голямо дърво се стовари върху два паркирани автомобила в самия център на Русе, предизвиквайки сериозни материални щети и временно спиране на пътното движение, предаде БТА.

Ключовите факти накратко:

Локация: Улица „Църковна независимост“ в участъка между улиците „Любен Каравелов“ и „Тодор Александров“.

Улица „Църковна независимост“ в участъка между улиците „Любен Каравелов“ и „Тодор Александров“. Пострадали: Няма ранени граждани.

Няма ранени граждани. Щети: Смачкани са две коли, паркирани от двете страни на пътното платно.

Смачкани са две коли, паркирани от двете страни на пътното платно. Статус на трафика: Към 18:55 часа движението в района вече е изцяло възстановено.

Развитие на ситуацията

Инцидентът стана в ранните следобедни часове на неделния ден, когато дървото неочаквано е паднало напречно на пътя, затискайки превозните средства. На мястото веднага пристигна екип на Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, който отцепи района с цел сигурност.

Служителите на пожарната своевременно нарязаха стъблото и клоните, за да освободят затиснатите автомобили. Пътното платно бе разчистено за броени часове, което позволи пропускането на автомобилния поток да се възобнови нормално.