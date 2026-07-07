Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
РИОСВ - София: Наложената принудителна мярка на ТЕЦ „Бобов дол“ даде резултат

РИОСВ - София: Наложената принудителна мярка на ТЕЦ „Бобов дол“ даде резултат

7 Юли, 2026 17:31 505 2

  • риосв - софия-
  • тец бобов дол-
  • замърсяване

РИОСВ - София продължава да осъществява стриктен контрол върху работата на централата и при всяко установено нарушение ще предприеме предвидените в закона административни и принудителни мерки

РИОСВ - София: Наложената принудителна мярка на ТЕЦ „Бобов дол“ даде резултат - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предприетите от РИОСВ – София контролни действия спрямо ТЕЦ „Бобов дол“ АД дадоха резултат. След наложената през май принудителна административна мярка операторът е изпълнил задължителните предписания и е извършил необходимите ремонтни дейности по енергиен котел №2, прилежащите газоходи и пречиствателните съоръжения. Целта на предприетите мерки беше да се преустановят и предотвратят неорганизираните емисии, които влошават качеството на атмосферния въздух, съобщават от Инспектората и допълват:

За проверка на изпълнението на дадените предписания и ефекта от извършените ремонти експерти на РИОСВ – София извършиха общо 19 извънредни проверки на площадката на централата в периода от 8 до 25 юни 2026 г. При 18 от тях не бяха установени неорганизирани емисии от производствената мощност, спрямо която беше наложена принудителната мярка за спиране на енергиен котел №2. Само при една от проверките в рамките на последващия контрол бяха констатирани неорганизирани емисии, след което дружеството незабавно предприе допълнителни технически дейности за отстраняване на установените несъответствия и недопускане на повторната им поява.

По предписание на РИОСВ – София операторът представи подробна информация за извършените ремонтни дейности по енергиен котел №2, включително по прилежащите газоходи и пречиствателните съоръжения. Представената документация удостоверява изпълнението на дадените предписания и предприемането на необходимите технически мерки за ограничаване и предотвратяване на неорганизираните емисии.

Паралелно с контролните проверки Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) извърши измервания на качеството на атмосферния въздух в района на село Големо село чрез мобилна автоматична станция. Резултатите от проведените измервания не показват превишения на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух.

РИОСВ – София гарантира, че при всяко установено нарушение ще бъдат предприети предвидените в закона административни и принудителни мерки и санкции. Опазването на качеството на атмосферния въздух и защитата на здравето на хората остават сред основните приоритети в контролната дейност на МОСВ.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ковачки унищожи Бобов дол

    4 0 Отговор
    и изтрови народеца!
    Къде е Радев?

    17:40 07.07.2026

  • 2 оня с коня

    1 2 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    17:45 07.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове