РИОСВ - София: Наложената принудителна мярка на ТЕЦ „Бобов дол“ даде резултат

Предприетите от РИОСВ – София контролни действия спрямо ТЕЦ „Бобов дол“ АД дадоха резултат. След наложената през май принудителна административна мярка операторът е изпълнил задължителните предписания и е извършил необходимите ремонтни дейности по енергиен котел №2, прилежащите газоходи и пречиствателните съоръжения. Целта на предприетите мерки беше да се преустановят и предотвратят неорганизираните емисии, които влошават качеството на атмосферния въздух, съобщават от Инспектората и допълват:

За проверка на изпълнението на дадените предписания и ефекта от извършените ремонти експерти на РИОСВ – София извършиха общо 19 извънредни проверки на площадката на централата в периода от 8 до 25 юни 2026 г. При 18 от тях не бяха установени неорганизирани емисии от производствената мощност, спрямо която беше наложена принудителната мярка за спиране на енергиен котел №2. Само при една от проверките в рамките на последващия контрол бяха констатирани неорганизирани емисии, след което дружеството незабавно предприе допълнителни технически дейности за отстраняване на установените несъответствия и недопускане на повторната им поява.

По предписание на РИОСВ – София операторът представи подробна информация за извършените ремонтни дейности по енергиен котел №2, включително по прилежащите газоходи и пречиствателните съоръжения. Представената документация удостоверява изпълнението на дадените предписания и предприемането на необходимите технически мерки за ограничаване и предотвратяване на неорганизираните емисии.

Паралелно с контролните проверки Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) извърши измервания на качеството на атмосферния въздух в района на село Големо село чрез мобилна автоматична станция. Резултатите от проведените измервания не показват превишения на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух.

РИОСВ – София гарантира, че при всяко установено нарушение ще бъдат предприети предвидените в закона административни и принудителни мерки и санкции. Опазването на качеството на атмосферния въздух и защитата на здравето на хората остават сред основните приоритети в контролната дейност на МОСВ.