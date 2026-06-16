Сметната палата проверява МВР за изразходвани над 1,3 млрд. лева, предназначени за борба с пожарите?

Сметната палата започва мащабна проверка на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите за това как са изразходвани над 1,3 млрд. лева, предназначени за превенция, овладяване и възстановяване след горски пожари, разкри "Нова телевизия".
Одитът ще обхване периода от началото на 2024 г. до средата на 2026 г. и ще проследи не само как са използвани средствата, но и доколко институциите са били подготвени да реагират при бедствия и дали са работили координирано.
Проверката идва на фона на тревожна статистика. През 2025 г. България е сред десетте най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз. Само за една година у нас са изгорели близо 300 000 декара гори, включително територии от мрежата „Натура 2000“.
Одиторите ще проверят разходите за пожарна техника, оборудване, защитни средства, ремонти на сгради, обучение на служители и подготовка на населението за реакция при бедствия. В проверката ще бъде събрана информация и от Министерския съвет, областните управители и общините.
Според данните около 96% от горските пожари у нас са причинени от човешка дейност – умишлено или поради небрежност. В повече от 80% от случаите огънят тръгва извън горските територии и впоследствие се разпространява в тях.
Сметната палата посочва и редица проблеми, които налагат проверката. Сред тях са липсата на актуална национална стратегия за развитие на горския сектор, както и данни за недостатъчна подготовка и капацитет на част от институциите, особено на местно ниво. Целта на одита е да покаже дали вложените средства са довели до по-добра превенция, по-бърза реакция при пожари и по-ефективна защита на хората и горските територии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 не са много . пожарите бяха много .
Коментиран от #2
08:58 16.06.2026
2 Пилотът Гошу
До коментар #1 от "не са много . пожарите бяха много .":Под няколко нови коли визираш новите “пожарни” БМВ 540 надявам се…
09:12 16.06.2026
3 Това пък е най-лесно
09:14 16.06.2026
4 Таки
09:17 16.06.2026
5 ту-туу
09:17 16.06.2026
6 чудесно
09:20 16.06.2026
7 Иванич
09:21 16.06.2026
8 Опорка
Коментиран от #10, #14
09:33 16.06.2026
9 Пожарен кран
09:34 16.06.2026
10 Гръм от ясно небе
До коментар #8 от "Опорка":За много по-малко пари могат да се ангажират индиански шамани и местни врачки да правят пеперуда.
09:37 16.06.2026
11 1488
има ли нужда от тоз сарказъм в заглавието ??
09:40 16.06.2026
12 Пожарникар
Коментиран от #13
09:41 16.06.2026
13 Ако,
До коментар #12 от "Пожарникар":Тези смени са по 24 часа, са часовете за един месец на 8 ч.? И Терес и съждения имаш, явно нищо не вдяваш. Ходи в казиното, че само това можеш май.....
Коментиран от #15
09:50 16.06.2026
14 шефчето
До коментар #8 от "Опорка":Къде е моя интерес в това?
09:51 16.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Защо
10:04 16.06.2026