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Сметната палата проверява МВР за изразходвани над 1,3 млрд. лева, предназначени за борба с пожарите?

Сметната палата проверява МВР за изразходвани над 1,3 млрд. лева, предназначени за борба с пожарите?

16 Юни, 2026 09:08 1 133 16

  • пожар-
  • сметна палата-
  • средства-
  • изразходване

Одитът ще обхване периода от началото на 2024 г. до средата на 2026 г.

Сметната палата проверява МВР за изразходвани над 1,3 млрд. лева, предназначени за борба с пожарите? - 1
Снимка: МВР
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Сметната палата започва мащабна проверка на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите за това как са изразходвани над 1,3 млрд. лева, предназначени за превенция, овладяване и възстановяване след горски пожари, разкри "Нова телевизия".

Одитът ще обхване периода от началото на 2024 г. до средата на 2026 г. и ще проследи не само как са използвани средствата, но и доколко институциите са били подготвени да реагират при бедствия и дали са работили координирано.

Проверката идва на фона на тревожна статистика. През 2025 г. България е сред десетте най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз. Само за една година у нас са изгорели близо 300 000 декара гори, включително територии от мрежата „Натура 2000“.

Одиторите ще проверят разходите за пожарна техника, оборудване, защитни средства, ремонти на сгради, обучение на служители и подготовка на населението за реакция при бедствия. В проверката ще бъде събрана информация и от Министерския съвет, областните управители и общините.

Според данните около 96% от горските пожари у нас са причинени от човешка дейност – умишлено или поради небрежност. В повече от 80% от случаите огънят тръгва извън горските територии и впоследствие се разпространява в тях.

Сметната палата посочва и редица проблеми, които налагат проверката. Сред тях са липсата на актуална национална стратегия за развитие на горския сектор, както и данни за недостатъчна подготовка и капацитет на част от институциите, особено на местно ниво. Целта на одита е да покаже дали вложените средства са довели до по-добра превенция, по-бърза реакция при пожари и по-ефективна защита на хората и горските територии.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не са много . пожарите бяха много .

    4 1 Отговор
    разходи за вода , пясък , химикали за разпръскване . няколко нови коли . наеми от европа на няколко самолети за пожари , малко награди и бонуси . с лопатите доброволците са взели и те нещо . 300 пожара на ден . 200 дена поне . са 60 000 пожари . по 20000 лева на пожар . ето 1,2 милярда лева . около 600 милиона евро . следователно огнеборците не са крали .

    Коментиран от #2

    08:58 16.06.2026

  • 2 Пилотът Гошу

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "не са много . пожарите бяха много .":

    Под няколко нови коли визираш новите “пожарни” БМВ 540 надявам се…

    09:12 16.06.2026

  • 3 Това пък е най-лесно

    7 0 Отговор
    "Пожар унищожил сгради, съоръжения..."! А дали е имало 100 компютъра вътре и пари и т.н. ? Пожарът е скрил всичко. Може да се изпише многократно повече... Такъв трик имаше с погреби. Симулира се "голям пожар" и оръжия и боеприпаси "унищожени" за милиони. А след това се изнасят по света и се печели яко...

    09:14 16.06.2026

  • 4 Таки

    4 0 Отговор
    Че ме фанете за дубайския

    09:17 16.06.2026

  • 5 ту-туу

    11 1 Отговор
    Защо сега бе Главчо герберски б-к-ук,а не по времето на Дани митов къдравата сю

    09:17 16.06.2026

  • 6 чудесно

    14 0 Отговор
    А кога Сметната палата ще провери и как се изразходват средствата от фонда с глобите за нарушения на пътя? Дали отиват за повишаване безопасността на пътищата и намаляването на жертвите, или отиват за нови коли на МВР?

    09:20 16.06.2026

  • 7 Иванич

    8 1 Отговор
    До сега Сметната палата не е имала одит със значими констатации за разхищения, корупция и кражби. И сега ще е така, а и не е ясно кога ще излязат резултатите, може би в края на 2027 г.? ЕФЕКТ никакъв...

    09:21 16.06.2026

  • 8 Опорка

    12 0 Отговор
    Само да вметна, че един самолет Бе-200, който е възможно най-добрия специализиран самолет за борба с пожари, струва около 80 млн. лева. Тоест, с 1.3 милиарда е можело да се купят 16 от най-добрите самолети в света.

    Коментиран от #10, #14

    09:33 16.06.2026

  • 9 Пожарен кран

    5 0 Отговор
    И на сметната палата ще и видят сметката.

    09:34 16.06.2026

  • 10 Гръм от ясно небе

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Опорка":

    За много по-малко пари могат да се ангажират индиански шамани и местни врачки да правят пеперуда.

    09:37 16.06.2026

  • 11 1488

    5 0 Отговор
    абе редакцията !!
    има ли нужда от тоз сарказъм в заглавието ??

    09:40 16.06.2026

  • 12 Пожарникар

    3 2 Отговор
    Раздаването на бонуси и вземането на "компенсации" на работещите в системата сигурно също минават към тоя разход. Незнам как при 7 (сеседем) работни дни в месеца се получават по една - две смени "компенсация" на два месеца, което са 7 или 10 почивни дни.....

    Коментиран от #13

    09:41 16.06.2026

  • 13 Ако,

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пожарникар":

    Тези смени са по 24 часа, са часовете за един месец на 8 ч.? И Терес и съждения имаш, явно нищо не вдяваш. Ходи в казиното, че само това можеш май.....

    Коментиран от #15

    09:50 16.06.2026

  • 14 шефчето

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Опорка":

    Къде е моя интерес в това?

    09:51 16.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Защо

    1 0 Отговор
    От началото 2024год?Заданрсе засегнат и гафовете на служебното правителство на Гълъба.Той да е рахат.Хайде моля урвенски номера???????

    10:04 16.06.2026

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