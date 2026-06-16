Шишков: Когато даваш пари в аванс и не се строи, не се гради бъдеще, краде се от него

Регионалният министър Иван Шишков заяви, че са приключили индексациите на авансите в пътното строителство.
"Когато даваш пари в аванс и не се строи, не се гради бъдеще, краде се от него."
"Държавата няма пари, бюджетът е пробит. Направи се опит да се индексират аванси за 1 млрд. евро - за "Хемус" и пътя към Видин", допълни Шишков.
И обеща - тази година няма да има тапи към морето.
Баба Алино
"Тук става въпрос между национална, местна и международна олигархия. Изпрани са един пари чрез националната олигархия с помощта на местната олигархия."
И разкри, че кметът на Варна е виновен за построяването, тъй като е градоначалник от три години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:26 16.06.2026
2 ББ от Банкя
Коментиран от #30
09:27 16.06.2026
3 глоги
Коментиран от #24
09:28 16.06.2026
4 дам
Слушам, че цялата магистрална мрежа ще дадем на концесия на съседите, само не става явно за какво тогава са ни всички агенции, министерства и чиновници и бюджет от милиарди на МРРБ... да дадем държавата на концесия и да се омитат всички чиновници или те само заплати ще получават, а друг ще строи и слага такси на нашите пътища
Коментиран от #15
09:28 16.06.2026
5 Сталин
Коментиран от #9, #10
09:28 16.06.2026
6 Хм...
Коментиран от #40
09:28 16.06.2026
7 да си го кажем
Коментиран от #18, #29
09:28 16.06.2026
8 бюджета пробит хазната празна
09:29 16.06.2026
9 така е
До коментар #5 от "Сталин":Някои викат че пари няма, докато имат почти 5 милиарда в хазната. Това са си Честни сини очи.
09:30 16.06.2026
10 Значи...
До коментар #5 от "Сталин":Съмнявам се всички да знаят. Инапе защо биха гласували толкова години за същите тези крадци? Опгербдпс управляват над десетилетие, превзеха държавата и опоскаха всичко.
09:30 16.06.2026
11 сбруя
Коментиран от #28
09:31 16.06.2026
12 Възрожденец 🇧🇬
Докога едни 250 комунистически семейства, назначени от Москва за губернатори, ще ограбва България ?! кРадев, Буда, пеевски .. са само аватари
09:31 16.06.2026
13 чушки
09:32 16.06.2026
14 вдигнаха цените двойно
09:33 16.06.2026
15 честен ционист
До коментар #4 от "дам":Местните администрации също могат да се отдават на концесия, както и училища, болници, дори и религиозните организации. Явно не сте се запознали с редица европейски директиви и българското законодателство.
09:34 16.06.2026
16 Ааа
Коментиран от #19
09:37 16.06.2026
17 Бай Ху (By Who)
09:39 16.06.2026
18 0407
До коментар #7 от "да си го кажем":Не се разбира какво казваш.....купуваш асфалт 20 година и къде го съхраняваш....за да го положиш 21 22 23 24 и тн години....
Коментиран от #22, #27
09:40 16.06.2026
19 Абе
До коментар #16 от "Ааа":Тава кой питаш?
Коментиран от #20
09:40 16.06.2026
20 Ааа
До коментар #19 от "Абе":Шишков.
Коментиран от #26
09:41 16.06.2026
21 Граматик
Коментиран от #23
09:45 16.06.2026
22 ама верно не разбираш
До коментар #18 от "0407":Под 1/6 от разходите са за асфалт.
09:45 16.06.2026
23 верно е
До коментар #21 от "Граматик":Асфалт не ядеме!
09:46 16.06.2026
24 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #3 от "глоги":Баба Алино е дребна хапка за нас
Я вижте кви хотели имаме по морето
За МИЛИАРДИ, откраднати от народа.
09:46 16.06.2026
25 Аз не мога да разбера
Коментиран от #46
09:46 16.06.2026
26 Абе
До коментар #20 от "Ааа":Е па он е архитект, има проект, не е строител.
Коментиран от #31
09:48 16.06.2026
27 Я пъ тоа
До коментар #18 от "0407":Купуваш асфалта през 20 година
Докарват ти го 24 година, когато ша го слагаш
Но цената вече му е друга.
09:48 16.06.2026
28 Я пъ тоа
До коментар #11 от "сбруя":Кой от нашите роми ша ти работи, ако нема пари в аванс.
09:50 16.06.2026
29 Я пъ тоа
До коментар #7 от "да си го кажем":Ква е тая строителна фирма дето нема пари за материали.
Коментиран от #32
09:52 16.06.2026
30 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #2 от "ББ от Банкя":Спрямо нас Бойко и Шиши
Са мизерници
Коментиран от #42
09:54 16.06.2026
31 Ааа
До коментар #26 от "Абе":Като е архитект, кога си взема хонорара? Като предаде проекта, или след като построят къщата, дето може и никога да не я построят? Ами инвеститорът кога му плаща? На акт 16, или преди това? На теория може и да се строи без предплащане, ама на практика, като тръгнеш да правиш къщичка за птиченца, първо трябва да си купиш предварително летвичките и гвоздейчетата. Не можеш да кажеш на продавача, "като я направя, тогава ще ти ги платя".
09:56 16.06.2026
32 я кажи
До коментар #29 от "Я пъ тоа":Коя строителна фирма работи със собствени пари?
Коментиран от #34, #35, #45
09:58 16.06.2026
33 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
От приватизацията де
Яко са нагушкахме с НАРОДНА ПАРА...милиарди
От отявлени комунисти
Станахме върли капиталисти
10:02 16.06.2026
34 Я пъ тоа
До коментар #32 от "я кажи":Ако нема СОБСТВЕНИ пари
Да тегли ЗАЕМ от банките
Ама там кражба нема
Или връща парите или банката слага ръка върху фирмата.
10:04 16.06.2026
35 Я пъ тоа
До коментар #32 от "я кажи":Като строителната фирма нема пари
Вън от конкурса за строителство на магистрали.
Коментиран от #36
10:06 16.06.2026
36 ъхъ
До коментар #35 от "Я пъ тоа":Точно така се слагат "наши" фирми да свършат работата. Първо им разчистваш терена с невъзможни условия, после "нашата" фирма я уреждаш с кредит от "нашата" банка, гарантиран от държавата и готово. Най-типичната корупционна схема за големите инфраструктурни проекти.
Коментиран от #48
10:14 16.06.2026
37 По малко обикаляне по студията
10:17 16.06.2026
38 Ето
10:20 16.06.2026
39 Анонимен
10:20 16.06.2026
40 Анонимен
До коментар #6 от "Хм...":Авансите кои тези които червените олигарси зад месията си търсят
10:22 16.06.2026
41 ПБ-Партия БО(га)ТАШ
ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
10:22 16.06.2026
42 Анонимен
До коментар #30 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":30 а ти кога мизернико ще спреш да лъжеш Кой ти плаща на теб мизернико
Коментиран от #47
10:24 16.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Майора
10:27 16.06.2026
45 Анонимен
До коментар #32 от "я кажи":А коя е тази държава която иска да краде от строителите що за лъжи от този служебник саботажник години години саботира българската инфраструктура и да го питам къде са парите предназначени за строежите на кого този ги раздава на червените олигарси своите
10:28 16.06.2026
46 Анонимен
До коментар #25 от "Аз не мога да разбера":До 25 а аз не мога да разбера такива като теб платени лъжци постоянни наглеци срещу държавата ни истински разрушители саботажници сте Вярно регреси радеви шишкото са на държавна хранилка лежат получават лъжат и нищо не работят а ти 25 и останалите защо го правите ЛЪЖИ лъжете безпаметно и кой ви е казал че с тези лъжи ще векувате
10:34 16.06.2026
47 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #42 от "Анонимен":Приватизираха България
Ограбиха милиардните спестявания на народа.
Фалираха предприятията градени с НАРОДНИ пари.
10:35 16.06.2026
48 Я пъ тоа
До коментар #36 от "ъхъ":Нема кредит от ЧАСТНА БАНКА
Гарниран от ДЪРЖАВАТА.
10:38 16.06.2026