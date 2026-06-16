Новини
България »
Шишков: Когато даваш пари в аванс и не се строи, не се гради бъдеще, краде се от него

Шишков: Когато даваш пари в аванс и не се строи, не се гради бъдеще, краде се от него

16 Юни, 2026 09:22 1 013 48

  • иван шишков-
  • аванси-
  • пътно строителство

Държавата няма пари, бюджетът е пробит. Направи се опит да се индексират аванси за 1 млрд. евро - за "Хемус" и пътя към Видин

Шишков: Когато даваш пари в аванс и не се строи, не се гради бъдеще, краде се от него - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Регионалният министър Иван Шишков заяви, че са приключили индексациите на авансите в пътното строителство.

"Когато даваш пари в аванс и не се строи, не се гради бъдеще, краде се от него."

"Държавата няма пари, бюджетът е пробит. Направи се опит да се индексират аванси за 1 млрд. евро - за "Хемус" и пътя към Видин", допълни Шишков.

И обеща - тази година няма да има тапи към морето.

Баба Алино

"Тук става въпрос между национална, местна и международна олигархия. Изпрани са един пари чрез националната олигархия с помощта на местната олигархия."

И разкри, че кметът на Варна е виновен за построяването, тъй като е градоначалник от три години.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 4 Отговор
    С тези пари мафията строи къщи на внуците си.Това си е бъдещето.

    09:26 16.06.2026

  • 2 ББ от Банкя

    7 5 Отговор
    Корекция шиши, не се краде а се пълни чекмедже

    Коментиран от #30

    09:27 16.06.2026

  • 3 глоги

    5 3 Отговор
    Изпрани са ЕДНИ пари чрез националната олигархия ,с помощта на местната олигархия." А НЕ ЕДИН пари.

    Коментиран от #24

    09:28 16.06.2026

  • 4 дам

    11 3 Отговор
    Парите ги няма, магистралите ги няма, но и виновни няма ... прогрес отвсякъде се задава
    Слушам, че цялата магистрална мрежа ще дадем на концесия на съседите, само не става явно за какво тогава са ни всички агенции, министерства и чиновници и бюджет от милиарди на МРРБ... да дадем държавата на концесия и да се омитат всички чиновници или те само заплати ще получават, а друг ще строи и слага такси на нашите пътища

    Коментиран от #15

    09:28 16.06.2026

  • 5 Сталин

    13 4 Отговор
    Значи вижте всички знаят че има кражби ,корупция и бандитизъм и няма арести и съд и представят всички тези престъпления като нещо нормално

    Коментиран от #9, #10

    09:28 16.06.2026

  • 6 Хм...

    10 3 Отговор
    Авансите са отишли по чекмеджетата. Как да започната да строят като парите ги няма?

    Коментиран от #40

    09:28 16.06.2026

  • 7 да си го кажем

    9 5 Отговор
    През 2020 Бойко Борисов остави ЦЯЛАТА сума за ДОВЪРШВАНЕ на ЦЯЛАТА Магистрала Хемус. Къде отидоха парите? Пари се дават в аванс, за да се купят материалите сега, а не на утрешни по-високи цени.

    Коментиран от #18, #29

    09:28 16.06.2026

  • 8 бюджета пробит хазната празна

    7 1 Отговор
    кажете къде са парите и кой ги окраде бе?

    09:29 16.06.2026

  • 9 така е

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Някои викат че пари няма, докато имат почти 5 милиарда в хазната. Това са си Честни сини очи.

    09:30 16.06.2026

  • 10 Значи...

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Съмнявам се всички да знаят. Инапе защо биха гласували толкова години за същите тези крадци? Опгербдпс управляват над десетилетие, превзеха държавата и опоскаха всичко.

    09:30 16.06.2026

  • 11 сбруя

    5 4 Отговор
    Пари в аванс не се дават. Заплаща се,след като дадена работа бъде свършена. В магазина плащате ли предварително на касата,преди да сте си взели стоките или продуктите?!

    Коментиран от #28

    09:31 16.06.2026

  • 12 Възрожденец 🇧🇬

    4 4 Отговор
    Шишков защо вече месец не попълва системата, която Правителството на Гюров създадоха, за текущи ремонти и възлагания на пътната инфраструктура ?! Какво крие ? Значи ли, че схемите по непрозрачно раздаване на пари продължава с нови бенефициенти на рестото от строителната мафия ?
    Докога едни 250 комунистически семейства, назначени от Москва за губернатори, ще ограбва България ?! кРадев, Буда, пеевски .. са само аватари

    09:31 16.06.2026

  • 13 чушки

    3 1 Отговор
    Бюджетът бил празен,пари нямало! Пак българска работа!

    09:32 16.06.2026

  • 14 вдигнаха цените двойно

    3 1 Отговор
    преди еврозоната след еврозоната още един път двойно и сега хазната била празна?

    09:33 16.06.2026

  • 15 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "дам":

    Местните администрации също могат да се отдават на концесия, както и училища, болници, дори и религиозните организации. Явно не сте се запознали с редица европейски директиви и българското законодателство.

    09:34 16.06.2026

  • 16 Ааа

    2 0 Отговор
    А ти къщичка за птиченца правил ли си? Нещо построил ли си в живота си, че да даваш акъл как се прави?

    Коментиран от #19

    09:37 16.06.2026

  • 17 Бай Ху (By Who)

    3 3 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията!

    09:39 16.06.2026

  • 18 0407

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "да си го кажем":

    Не се разбира какво казваш.....купуваш асфалт 20 година и къде го съхраняваш....за да го положиш 21 22 23 24 и тн години....

    Коментиран от #22, #27

    09:40 16.06.2026

  • 19 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ааа":

    Тава кой питаш?

    Коментиран от #20

    09:40 16.06.2026

  • 20 Ааа

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Абе":

    Шишков.

    Коментиран от #26

    09:41 16.06.2026

  • 21 Граматик

    3 0 Отговор
    Вчера по обяд пътувах от София за Пловдив с кола. 3 часа! 10км задръстване!

    Коментиран от #23

    09:45 16.06.2026

  • 22 ама верно не разбираш

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "0407":

    Под 1/6 от разходите са за асфалт.

    09:45 16.06.2026

  • 23 верно е

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Граматик":

    Асфалт не ядеме!

    09:46 16.06.2026

  • 24 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "глоги":

    Баба Алино е дребна хапка за нас
    Я вижте кви хотели имаме по морето
    За МИЛИАРДИ, откраднати от народа.

    09:46 16.06.2026

  • 25 Аз не мога да разбера

    3 1 Отговор
    как някой може да получи аванс за нещо и след това да има наглостта да иска този аванс да бъде индексиран - ами нали за това е аванс. Ако проектът е бил изготвен преди 5г на стари цени и сега започва реализацията му да искаш индексация, ама да си взел парите напред.... Значи призовавам всички фирми получили аванси да кажат пред националната телевизия по колко % от тези аванси са били за Бойко и Шиши иначи народният гняв скоро ще се излее върху цялата крадлива измет веднъж завинаги и ще поправи грешката от 89-та, когато вместо всички другари от върхушката да бъдат строени на стадиона за разстрел бяха оставени да окрадат държавата, да си подберат мутри за посредници и до ден днешен да продължават нагло да крадат.

    Коментиран от #46

    09:46 16.06.2026

  • 26 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ааа":

    Е па он е архитект, има проект, не е строител.

    Коментиран от #31

    09:48 16.06.2026

  • 27 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "0407":

    Купуваш асфалта през 20 година
    Докарват ти го 24 година, когато ша го слагаш
    Но цената вече му е друга.

    09:48 16.06.2026

  • 28 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "сбруя":

    Кой от нашите роми ша ти работи, ако нема пари в аванс.

    09:50 16.06.2026

  • 29 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "да си го кажем":

    Ква е тая строителна фирма дето нема пари за материали.

    Коментиран от #32

    09:52 16.06.2026

  • 30 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ББ от Банкя":

    Спрямо нас Бойко и Шиши
    Са мизерници

    Коментиран от #42

    09:54 16.06.2026

  • 31 Ааа

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Абе":

    Като е архитект, кога си взема хонорара? Като предаде проекта, или след като построят къщата, дето може и никога да не я построят? Ами инвеститорът кога му плаща? На акт 16, или преди това? На теория може и да се строи без предплащане, ама на практика, като тръгнеш да правиш къщичка за птиченца, първо трябва да си купиш предварително летвичките и гвоздейчетата. Не можеш да кажеш на продавача, "като я направя, тогава ще ти ги платя".

    09:56 16.06.2026

  • 32 я кажи

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Я пъ тоа":

    Коя строителна фирма работи със собствени пари?

    Коментиран от #34, #35, #45

    09:58 16.06.2026

  • 33 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    1 0 Отговор
    На нас ни дадоха всичко в БГ, БЕЗ ПАРИ
    От приватизацията де
    Яко са нагушкахме с НАРОДНА ПАРА...милиарди
    От отявлени комунисти
    Станахме върли капиталисти

    10:02 16.06.2026

  • 34 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "я кажи":

    Ако нема СОБСТВЕНИ пари
    Да тегли ЗАЕМ от банките
    Ама там кражба нема
    Или връща парите или банката слага ръка върху фирмата.

    10:04 16.06.2026

  • 35 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "я кажи":

    Като строителната фирма нема пари
    Вън от конкурса за строителство на магистрали.

    Коментиран от #36

    10:06 16.06.2026

  • 36 ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Я пъ тоа":

    Точно така се слагат "наши" фирми да свършат работата. Първо им разчистваш терена с невъзможни условия, после "нашата" фирма я уреждаш с кредит от "нашата" банка, гарантиран от държавата и готово. Най-типичната корупционна схема за големите инфраструктурни проекти.

    Коментиран от #48

    10:14 16.06.2026

  • 37 По малко обикаляне по студията

    1 0 Отговор
    Повече съсредоточаване в детайлите.

    10:17 16.06.2026

  • 38 Ето

    3 0 Отговор
    един крадец парекселанс ! Да не забравяме за убитото момче от неизрядностите му , мир на душата му , докато беше главен архитект на Община Триадица в София !

    10:20 16.06.2026

  • 39 Анонимен

    1 0 Отговор
    Шишото а ти какво построи защо саботираш цялата българска инфраструктура и си безнаказан Защо кой те пази Оставка получаваш заплата огромна с цел разруха вън

    10:20 16.06.2026

  • 40 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хм...":

    Авансите кои тези които червените олигарси зад месията си търсят

    10:22 16.06.2026

  • 41 ПБ-Партия БО(га)ТАШ

    3 0 Отговор
    ШишкOFF, НИЩО НОВО НЕ НИ КАЗВАШ...., ХАЙДЕ ДА ВИДИМ другарят П€Д€рад€в КОЛКО Г€РБ€РА$ТА Щ€ ДАД€ на "про К У Ра ТУРА та"?!?!
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    10:22 16.06.2026

  • 42 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    30 а ти кога мизернико ще спреш да лъжеш Кой ти плаща на теб мизернико

    Коментиран от #47

    10:24 16.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Майора

    3 0 Отговор
    Ало Шишков , много бързо забрави ч и по твое време раздаваше авансово средства!

    10:27 16.06.2026

  • 45 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "я кажи":

    А коя е тази държава която иска да краде от строителите що за лъжи от този служебник саботажник години години саботира българската инфраструктура и да го питам къде са парите предназначени за строежите на кого този ги раздава на червените олигарси своите

    10:28 16.06.2026

  • 46 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Аз не мога да разбера":

    До 25 а аз не мога да разбера такива като теб платени лъжци постоянни наглеци срещу държавата ни истински разрушители саботажници сте Вярно регреси радеви шишкото са на държавна хранилка лежат получават лъжат и нищо не работят а ти 25 и останалите защо го правите ЛЪЖИ лъжете безпаметно и кой ви е казал че с тези лъжи ще векувате

    10:34 16.06.2026

  • 47 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Анонимен":

    Приватизираха България
    Ограбиха милиардните спестявания на народа.
    Фалираха предприятията градени с НАРОДНИ пари.

    10:35 16.06.2026

  • 48 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "ъхъ":

    Нема кредит от ЧАСТНА БАНКА
    Гарниран от ДЪРЖАВАТА.

    10:38 16.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове