Йотова: България има всички предимства и възможности да създава високите технологии

България има всички предимства и възможности да създава високите технологии. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на шестото издание на форума “Наука за бизнес”. Целта е да се насърчи сътрудничеството между науката и бизнеса.
Илияна Йотова - президент на Република България: "Имате последователни усилия за изглаждане на контакт с бизнеса и доказвате, че това не са отделни територии, а партньорство, което дава резултати. Тук научните институти представят своите най-нови разработки. Слоганът "Наука за бизнес" не е просто формула за успешно партньорство. Нито една държава не е станала по-богата, защото разполага с евтина работна ръка. България има всички предимства и възможности да създава високите технологии."
Атанас Мазнев - заместник-министър на иновациите и дигиталната трансформация: "Научното откритие не е край на процеса. То е неговото начало. Това си случва, когото между лабораторията и пазара съществува работещ мост. Нашата цел е всяка добра идея да достигне пазара."
акад. Николай Витанов - заместник-министър на образованието и науката: "БАН е пример за развитие на най-високи научни резултати. Силната образователна и научна система е основата за силна икономика."
чл.-кор. Евелина Славчева - председател на БАН: "Само когато бизнесът пипне, види и се убеди в качеството на едно изделие, само тогава може да прояви интерес. Пътят от лабораторния прототип до пазара - за да се преодолее са необходими инвестиции, които са рискови. За да стане нашето откритие иновация, трябва да се вложат средства. Бизнесът трябва да рискува повече и да има повече доверие в българските учени."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:55 16.06.2026
2 Последния Софиянец
10:56 16.06.2026
3 оня с коня
10:57 16.06.2026
4 Чушкопека е
Коментиран от #14
10:58 16.06.2026
5 А домати и краставици
10:59 16.06.2026
6 ОПРАВИХТЕ
ТА ДО ТЕХНОЛОГИИТЕ ОПРАХТЕ.
11:01 16.06.2026
7 честен ционист
Коментиран от #11, #12
11:02 16.06.2026
8 Мишел
11:02 16.06.2026
9 АГАТ а Кристи
Кухи фрази, празни приказки за необозримо бъдеще, за да блее стадото от задоволство.
Комунистке, когато това стане - кажи ето - постигнахме това и това.
До тогава - нищо друго от теб, освен да палиш кандилото с иконата на Господ Ленин в президентството !
Коментиран от #15
11:02 16.06.2026
10 Къдее са Куфарите ?
11:03 16.06.2026
11 За Терена !
До коментар #7 от "честен ционист":Съм Съгласен !
За Водата и Електричеството !
Се Съмнявам !
Всичко е !
Тука Има !
Тука Нема !
11:06 16.06.2026
12 Гларуса
До коментар #7 от "честен ционист":Вода да има еврейките да си мият милото да не миришат, и без електричество им намирам тръбите.
11:07 16.06.2026
13 Ярина-свръх висока технология.
11:07 16.06.2026
14 Печени Чушки
До коментар #4 от "Чушкопека е":На Чушкопек !
За Космоса !
11:07 16.06.2026
15 С ДКМС -то !
До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":Е Така !
11:09 16.06.2026
16 ОСТАВКАА, не на цифровото юро
О С Т А В КА!
ОСТАВКА!
11:16 16.06.2026