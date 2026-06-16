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Йотова: България има всички предимства и възможности да създава високите технологии

Йотова: България има всички предимства и възможности да създава високите технологии

16 Юни, 2026 10:53 303 16

  • илияна йотова-
  • бан-
  • наука за бизнес

Държавният глава откри шестото издание на форума “Наука за бизнес”

Йотова: България има всички предимства и възможности да създава високите технологии - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България има всички предимства и възможности да създава високите технологии. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на шестото издание на форума “Наука за бизнес”. Целта е да се насърчи сътрудничеството между науката и бизнеса.

Илияна Йотова - президент на Република България: "Имате последователни усилия за изглаждане на контакт с бизнеса и доказвате, че това не са отделни територии, а партньорство, което дава резултати. Тук научните институти представят своите най-нови разработки. Слоганът "Наука за бизнес" не е просто формула за успешно партньорство. Нито една държава не е станала по-богата, защото разполага с евтина работна ръка. България има всички предимства и възможности да създава високите технологии."

Атанас Мазнев - заместник-министър на иновациите и дигиталната трансформация: "Научното откритие не е край на процеса. То е неговото начало. Това си случва, когото между лабораторията и пазара съществува работещ мост. Нашата цел е всяка добра идея да достигне пазара."

акад. Николай Витанов - заместник-министър на образованието и науката: "БАН е пример за развитие на най-високи научни резултати. Силната образователна и научна система е основата за силна икономика."

чл.-кор. Евелина Славчева - председател на БАН: "Само когато бизнесът пипне, види и се убеди в качеството на едно изделие, само тогава може да прояви интерес. Пътят от лабораторния прототип до пазара - за да се преодолее са необходими инвестиции, които са рискови. За да стане нашето откритие иновация, трябва да се вложат средства. Бизнесът трябва да рискува повече и да има повече доверие в българските учени."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор
    аре намали малко , поне малко намали..

    10:55 16.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Държавите от ЕС взимат милиарди долари от данъци върху американските технологични компании.Само в България няма такъв данък.

    10:56 16.06.2026

  • 3 оня с коня

    5 0 Отговор
    Даже и чушкопека се произвежда в китай

    10:57 16.06.2026

  • 4 Чушкопека е

    2 0 Отговор
    българско изобретение, най великото в света!

    Коментиран от #14

    10:58 16.06.2026

  • 5 А домати и краставици

    3 0 Отговор
    кога ще произвеждаме?

    10:59 16.06.2026

  • 6 ОПРАВИХТЕ

    2 0 Отговор
    ПЕНСИИ,ЗАПЛАТИ,ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ,ТОК,ВОДА,
    ТА ДО ТЕХНОЛОГИИТЕ ОПРАХТЕ.

    11:01 16.06.2026

  • 7 честен ционист

    3 5 Отговор
    Иска да каже, че Ганчо има всички предимства да осигури терен, вода, и електричество за високите технологии.

    Коментиран от #11, #12

    11:02 16.06.2026

  • 8 Мишел

    2 0 Отговор
    България вече не може да създава технологии, защото бяха унищожени материалната база и кадрите, които можеха да правят такива технологии.

    11:02 16.06.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    А татко ти - купи ли ти колело ???

    Кухи фрази, празни приказки за необозримо бъдеще, за да блее стадото от задоволство.
    Комунистке, когато това стане - кажи ето - постигнахме това и това.
    До тогава - нищо друго от теб, освен да палиш кандилото с иконата на Господ Ленин в президентството !

    Коментиран от #15

    11:02 16.06.2026

  • 10 Къдее са Куфарите ?

    1 0 Отговор
    Със Парите ?

    11:03 16.06.2026

  • 11 За Терена !

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Съм Съгласен !

    За Водата и Електричеството !

    Се Съмнявам !

    Всичко е !

    Тука Има !

    Тука Нема !

    11:06 16.06.2026

  • 12 Гларуса

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Вода да има еврейките да си мият милото да не миришат, и без електричество им намирам тръбите.

    11:07 16.06.2026

  • 13 Ярина-свръх висока технология.

    0 0 Отговор
    Туршия от зелени джанки със вода и сол. Става за една седмица. Витамин С безплатно в тоя глад.

    11:07 16.06.2026

  • 14 Печени Чушки

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чушкопека е":

    На Чушкопек !

    За Космоса !

    11:07 16.06.2026

  • 15 С ДКМС -то !

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":

    Е Така !

    11:09 16.06.2026

  • 16 ОСТАВКАА, не на цифровото юро

    0 0 Отговор
    Само българският депутат взема минималната заплата х 7, в Европа е от 2 до 4 пъти. По света възнагражденията на управляващите се индексират веднъж годишно, у нас се вдигат на 3 месеца. Всъщност това ще е единствената промяна - замразяване на нивата от март.България традиционно заема места в дъното на таблиците, когато се сравняват доходите в ЕС. Но когато става въпрос за заплатата на депутата, се първи - водим по съотношение между основното възнаграждение на народните представителии минималната заплата за страната. В нито една друга европейска държава тази разлика не е толкова голяма - българската минимална заплата се побира 6,8 пъти, т.е. почти 7 пъти в депутатската. И това без добавките за стаж, парламентарни постове и участие в комисии, както и т.нар. представителни пари, които са още 2/3 върху основната заплата.
    О С Т А В КА!
    ОСТАВКА!

    11:16 16.06.2026

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