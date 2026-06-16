Калоян Методиев за СИГМА: PR димка! Тук няма ревизия или реформа в обществените поръчки. Няма борба с олигархията!

Искам да поздравя кабинета. Преди малко премиерът представи система за контрол на обществените поръчки чрез система със съкратено име СИГМА. За периода от 2020-2026 г. Според него това е част от поетите ангажименти за повече прозрачност в управлението и ограничаване на възможностите за неправомерно влияние върху държавните ресурси от олигархията.

Това коментира Калоян Методиев от "Непокорна България".

Поздравявам ги за ПР хода! Пресконференция в Министерски съвет, всички медии, гръмки заглавия. Добре изглежда и звучи!

А сега по същество.

Това не е никаква борба с олигархията.

Фирми се регистрират, сливат, закриват. Какво говорят имената им? Или подставени лица? Олигарси играят на едро и видимо - енергетика, концесии, банки, магистрали. Пред цялото общество, което се занимава с тях от десетилетия. Не зареждат тайно с химикалки община Х. По документи всичко е наред като параметри, цена, но... дерето непочистено, асфалта се рони...

Тук няма ревизия, отнемане на обществен ресурс, реформа на начина на правене на поръчките (онлайн). Няма реални стъпки, каквито ни се представиха.

Заявката за прозрачност в управлението. Вчера студентката по медицина Василена Кияра Димитрова получи отказ от премиера Радев на искането ѝ по ЗДОИ за заплатата на един от министрите.

В нарушение на закона. В нарушение на морала. В нарушение на европейската практика.

Крият си държавните заплати от данъкоплатците! Това е резил! За каква прозрачност ни говорят?

За каква равнопоставеност и справедливост? За какви правила и ред? За каква отчетност? Ето сравнение на конкретно тяхно действие спрямо конкретното им говорене.

Това е улеснителен онлайн инструмент. Нито е реформа, нито е борба с мафия, нито демонтаж на системата. Започнаха с ПР-ските димки.

За хранене на масите. За манипулиране на електората си. Да видим, докога ще я карат така?