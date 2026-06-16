Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Калоян Методиев за СИГМА: PR димка! Тук няма ревизия или реформа в обществените поръчки. Няма борба с олигархията!

Калоян Методиев за СИГМА: PR димка! Тук няма ревизия или реформа в обществените поръчки. Няма борба с олигархията!

16 Юни, 2026 13:03 1 154 22

  • калоян методиев-
  • сигма-
  • обществени поръчки-
  • олигархия-
  • заплати-
  • министерски заплати

Нито е реформа, нито е борба с мафия, нито демонтаж на системата. Крият си държавните заплати от данъкоплатците! Това е резил! За каква прозрачност ни говорят?

Калоян Методиев за СИГМА: PR димка! Тук няма ревизия или реформа в обществените поръчки. Няма борба с олигархията! - 1
Снимка: БГНЕС
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

Искам да поздравя кабинета. Преди малко премиерът представи система за контрол на обществените поръчки чрез система със съкратено име СИГМА. За периода от 2020-2026 г. Според него това е част от поетите ангажименти за повече прозрачност в управлението и ограничаване на възможностите за неправомерно влияние върху държавните ресурси от олигархията.

Това коментира Калоян Методиев от "Непокорна България".

Поздравявам ги за ПР хода! Пресконференция в Министерски съвет, всички медии, гръмки заглавия. Добре изглежда и звучи!

А сега по същество.

Това не е никаква борба с олигархията.

Фирми се регистрират, сливат, закриват. Какво говорят имената им? Или подставени лица? Олигарси играят на едро и видимо - енергетика, концесии, банки, магистрали. Пред цялото общество, което се занимава с тях от десетилетия. Не зареждат тайно с химикалки община Х. По документи всичко е наред като параметри, цена, но... дерето непочистено, асфалта се рони...

Тук няма ревизия, отнемане на обществен ресурс, реформа на начина на правене на поръчките (онлайн). Няма реални стъпки, каквито ни се представиха.

Заявката за прозрачност в управлението. Вчера студентката по медицина Василена Кияра Димитрова получи отказ от премиера Радев на искането ѝ по ЗДОИ за заплатата на един от министрите.

В нарушение на закона. В нарушение на морала. В нарушение на европейската практика.

Крият си държавните заплати от данъкоплатците! Това е резил! За каква прозрачност ни говорят?

За каква равнопоставеност и справедливост? За какви правила и ред? За каква отчетност? Ето сравнение на конкретно тяхно действие спрямо конкретното им говорене.

Това е улеснителен онлайн инструмент. Нито е реформа, нито е борба с мафия, нито демонтаж на системата. Започнаха с ПР-ските димки.

За хранене на масите. За манипулиране на електората си. Да видим, докога ще я карат така?


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как Корни какво каза..

    9 6 Отговор
    нито един патрон за Украйна

    13:13 16.06.2026

  • 2 кедрфе

    17 1 Отговор
    Къде са милиардите ограбени от българите??? Къде??? Кой ги ограби??? 15 г лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя ограби с другата свиня и разбойниците им милиарди и още е неизвестен извършител??? И милиардите ограбени и ги няма и извършителя е неизвестен??? Сигма, заеми теглят всеки на гърба на българите и не търсят къде са ограбените милиарди. До кога??? Мизерията за българите, а големите заплати и превилегии за айдуците??? Няма да стане. НЕ. Слава на Господ Иисус Христос ПБ имат мнозинство. Или си вършете работата и намерете ограбените милиарди и кои ги ограби, или се махайте сами. Да не се налага да ви изритаме. Заплатите ви са по 10 хиляди евро и за общи приказки няма да ви храним. Или вършете работа или се махайте и не ни губете времето.

    13:13 16.06.2026

  • 3 Гост

    13 8 Отговор
    Не разбрахте ли, че просто сменихме крадеца! Моделът си върви с пълна сила, плюс, назначенията на апетитни държавни позиции. Как си беше при прасетата, така си е и сега! Нищо ново!

    13:14 16.06.2026

  • 4 Калоян и Методий

    4 4 Отговор
    Някой трябва да плати изборите!Безплатен обяд няма!Който е инвестирал в ПБ ще остане доволен.Такива са законите на капитализма.

    13:15 16.06.2026

  • 5 Е, какво друго

    8 9 Отговор
    сте очаквали от Радев?

    13:16 16.06.2026

  • 6 Курнелка активира Калоянчо бройлера.

    10 5 Отговор
    Пара се лее за интриганстване.

    13:18 16.06.2026

  • 7 А досега що беше?

    9 0 Отговор
    Да не би да е имало прозрачност?!

    13:18 16.06.2026

  • 8 Хмм

    6 3 Отговор
    ренегат

    13:20 16.06.2026

  • 9 Лари Флинт

    5 7 Отговор
    Димките на Радев с нулево полезно действие.

    13:25 16.06.2026

  • 10 Кочо

    8 1 Отговор
    Хората искат дела и възмездие, а не констатации, анализи и портали! Какво като покажете кой каква обществена поръчка присвоил - той си усвоява, ти коментираш в пресата онлайн! 97% не разбраха, а и аз не обяснявам грамотно! Затова давам пример - Излязоха факти, че някои директори по законни механизми са си подсигурили заплати от 40, 36, 20 хиляди евро, а директорката на НДК - 14 000, което тя оспорва, както и повечето директори! И какво от това, че тези факти излязоха, след като никой няма намерение да ги гони, нито да ги накара да връщат парите!? Румънските депутати получавали заплата 2,7 пъти по голяма от средната там, вашите 6,8 пъти! Първо място в ЕС по дисбаланс на пропорцията! В ЕС ги актуализирали веднъж годишно, БТ представителите на народа - всяко тримесичие!

    13:29 16.06.2026

  • 11 Гост

    5 0 Отговор
    Мутрите си искат тяхното и няма кой да им го откаже.

    13:31 16.06.2026

  • 12 за сведение

    2 1 Отговор
    Той, нашенеца от ученическата скамейка е свикнал да се подчинява на бабаита.Както "учените" казват ЕНДЕМИЧЕН СИНДРОМ. Преди години когато нямаше интернет японските капиталисти си правели т.н ЧУЧЕЛО и работниците минавайки покрай чучелото можели да го оплюват и да го бият, като така се разтоварвали от омразата към работодателя. Сега тази дейност се изпълнява във форумите.

    13:32 16.06.2026

  • 13 Да питам,

    6 3 Отговор
    Хората гласуваха за Радев, заблудени, че мутрите .... и техните подлоги, ще са вън по затворите. Времето минава, а виждаме какво..? Мимикрия и празнословие. Ясен пакт между kpaдцu за ненападение. Ти на мен, аз на теб...... и тишина....

    13:36 16.06.2026

  • 14 Кочо

    5 2 Отговор
    Вечерта на 19 април се обвинявах, че отново не отидох да гласувам, за да има ПБ мощ да извърши мечтаните промени и ни отърве от Модела! Сега си благодаря, че не отидох да легетимирам едно нищо! Очакването бе да започнат да отстраняват компрометирани хора, настанени от десетилетя на хранилка, както и видима борба с дразнещи практики и несправедливости! И какво става, въпреки, че не е минало много време - статуквото стои непокътнато, а премахнати са не тези, които трябва, а Христанов и Кандев, които положиха някакви усилия срещу вредни практики в земеделието и изборните търговии!

    13:39 16.06.2026

  • 15 смешник

    6 5 Отговор
    Скрий се бе, нищожество. Трябва да ми платиш, за да ти чета глупостите. Отивай при курнелия да се утешавате взаимно

    13:44 16.06.2026

  • 16 така, де

    6 5 Отговор
    Тоя ренегат заедно с дружката му - инспексовата корнела, явно много изгладняха, откакто не са на софрата и ката ден киснат по медиите! Тия двамцата ще се задавят от злоба!

    13:46 16.06.2026

  • 17 Ти да видиш

    6 4 Отговор
    "Започнаха с ПР-ските димки".
    Поправете ме ако греша, но те - Мунчовците, не са спирали с ПР-а. Те само него умеят.

    13:49 16.06.2026

  • 18 Аква

    5 4 Отговор
    Като спечелиш изборите, предателю, тогава си отваряй устата!

    13:53 16.06.2026

  • 19 Мунчо Лизачев

    4 2 Отговор
    Всичкото трол на амбразурата! Калоян е предател и завистник! Това да се повтори поне по 20 пъти!

    14:04 16.06.2026

  • 20 жокера

    2 2 Отговор
    не съм фен на Радев но много се надявам намерението му всички минали, настоящи и бъдещи обществени поръчки да са ясно видими с възможности за срявняване на цени свързани фирми и качестово на свършената работа и много други параметри ...

    14:30 16.06.2026

  • 21 Може и да е ПР

    1 0 Отговор
    Но до сега такова нещо нямаше. Прозрачността, както и превенцията и наказанията за злоупотреби с обществени средства няма да станат веднага. Има намерение, има и някаква реализация. Все нещо става. Защо никой не го направи по-рано?

    14:42 16.06.2026

  • 22 Смешник

    0 0 Отговор
    Тоя ненормалник до кога ще продължава да плюе президента

    14:55 16.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове