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Мика Зайкова: Базовата депутатска заплата е 4326 евро, но тя е "капка в морето“ на фона на реалните им доходи

Мика Зайкова: Базовата депутатска заплата е 4326 евро, но тя е "капка в морето“ на фона на реалните им доходи

16 Юни, 2026 20:55 820 15

  • мика зайкова-
  • депутатска заплата-
  • капка в морето-
  • реални доходи

"Защо са ни 18 министерства? Защо са ни 26 областни управители, като ни е половин България – селата са празни, я има една баба и един дядо, но пък има кметове и кметски управители. Това е една армия от хора, които нищо не правят“, подчерта финансовият експерт

Мика Зайкова: Базовата депутатска заплата е 4326 евро, но тя е "капка в морето“ на фона на реалните им доходи - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За разлика от останалата част на Европа, където депутатските възнаграждения се актуализират веднъж годишно, в България народните представители ги вдигат на всеки три месеца на база средна брутна работна заплата в обществения сектор. Това заяви финансовият експерт и бивш народен представител Мика Зайкова в предаването "България, Европа и светът на Фокус“ на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

По думите ѝ базовата депутатска заплата в момента е 4326 евро, но тя е само "капка в морето“ на фона на реалните доходи, които се получават в парламента. "Към това нашите депутати получават едни, бих казала, необлагаеми пари, които са представителни и те са две трети от основното възнаграждение. Или към тия 4326 евро прибавяме още 2888 евро“, изчисли експертът.

Зайкова разясни, че сумата нараства значително и заради различните надбавки – по 1% за всяка година прослужено време, както и между 15% и 55% за участие или ръководство на комисии и заемане на председателски постове в Народното събрание. По същия начин се формират заплатите на министрите и премиера.

"В Румъния депутатите взимат 2,7 пъти над минималното възнаграждение, в Испания – 2,5 пъти, във Франция – 4 пъти, а най-високо е в Германия – 5 пъти. Никой не взима 6,8 пъти повече“, даде пример тя и допълни, че в Унгария депутатите сами са намалили възнагражденията си с 40%.

Във връзка с решението за временно замразяване на депутатските заплати до приемането на новия бюджет, Зайкова коментира: "Има реална възможност да продължат по същия начин. Аз мисля, че най-бедната страна не трябва да има най-богатите депутати.“

Финансовият експерт алармира за сериозни диспропорции в доходите в България, определяйки ниските заплати на младите хора като "престъпление“ на фона на демографската криза. Тя разкритикува и липсата на държавен бюджет към средата на годината, както и раздутата администрация в страната. "Защо са ни 18 министерства? Защо са ни 26 областни управители, като ни е половин България – селата са празни, я има една баба и един дядо, но пък има кметове и кметски управители. Това е една армия от хора, които нищо не правят“, подчерта Мика Зайкова.

Бившият народен представител изрази и силно възмущение от ниските нива на доходите на младите хора в България на фона на демографската криза. Според нея минималното възнаграждение трябва да бъде съобразено с 80% от издръжката на живота.

Липсата на приет държавен бюджет

"Аз не виждам причина, след като има разработени няколко варианта на бюджети, да нямаме бюджет досега и да чакаме до август месец. И сега влиза закон за дълга, решение да увеличат тавана на дълга, преди да има бюджет. Такова нещо в закона за фискалния съвет няма", заяви тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янор

    13 1 Отговор
    Права е! Повечето депутати не разчитат на заплатата си.

    20:58 16.06.2026

  • 2 ЕХ МИКА

    2 3 Отговор
    ТЕ АКО СТАВАХА ЗА РАБОТА НЯМАШЕ ДА СЕ НАТИСКАТ В ПОЛИТИКАТА И АДМИНИСТРАЦИЯТА.А ТО Я СИ ПРЕДСТАВИ 600 000-10% ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ДА ГИ МАХНАТ.И КАКВО , ДА СТАНАТ КОНТИНГЕНТ НА СОЦИАЛНИТЕ.НЯМА ТАКАВА СОЦИАЛНА СИСТЕМА , КОЯТО ДА ИЗДЪРЖИ

    Коментиран от #8

    21:03 16.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ♟️♟️♟️♟️

    2 5 Отговор
    Докато беше депутатка слива ли имаше в устата.

    Коментиран от #12

    21:09 16.06.2026

  • 5 Виктор

    6 0 Отговор
    Факт - Нито един няма да напусне мястото си ако вземат решение поради тежкото финансово състояние и скъпотията върху намаляващия народ трябва да останат поне една година на определената минимална заплата за страната. Всичките там държат икономиката на страната с подставени лица или родата и приятелите си . Тям заплата изобщо не им трябва . Тя е само като трамплин към огромните им пенсии за тези които още нямат такива. Има ли не представени сектори от икономиката в редиците на депутатите? Нямаме закони наливащи в ръцете на посредници и разните му там уж частни фирими ,но не можещи без парите на хората взети през данъци със закон от същите тези изедници. Застрахователи, КАТ-НАП, лекари , ЕРП и ЕРД , ВиК , Парното , Няма . Единствено интересите на данъкоплатец ,работещ бедняк не са защитени от никого . Там е място за борба кой-колко повече ще завлече от данъкоплатците и от парите на "Европа. Клики ,банди ,тумби по интереси . Най-общо казано- икономически мафии с власт. Охранени бандити смятащи ни с над 90% право за глупаци и овце за стригане.

    21:09 16.06.2026

  • 6 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Ужасно права ,защото има много шуробаджанащина и хрантутници ,а дупетатите са милионери ,там трябва да са хора от народа

    21:11 16.06.2026

  • 7 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Не може да си бизнесмен и политик ,но в такива материални и егоистични времена живеем

    21:12 16.06.2026

  • 8 Андрешко

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЕХ МИКА":

    На къра социални няма. Само мотики.

    21:13 16.06.2026

  • 9 Помак

    1 4 Отговор
    Мика Зайкова е лайкаджика и абер няма нито от социална политика нито от икономика ...от помакия са такива ,почват да се мислят за специалисти а те са нула и под нулата ...хора от ТКЗС то

    21:13 16.06.2026

  • 10 Мика

    2 2 Отговор
    като беше депутатка какви ги свърши. Само на приказки. Нали вожда ти Слави обещаваше да намали субсидиите и т.н. А за броя на депутатите? Населението ни е намаляло с 1/3 по официални данни, тоест и депутатите надолу с 80 депутата, а също и бордове и одитни комитети и т.н., а те се роят и приказките на Мика и подобни на никого не помагат.

    21:14 16.06.2026

  • 11 Смотания Бай Ганьо

    3 0 Отговор
    Си избира бъдещи милионери и не му пука. Територия на 80%+ дебилирани, както каза проф. Христов. Много мъка има в територията.

    21:18 16.06.2026

  • 12 Същите

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "♟️♟️♟️♟️":

    Същите приказки говореше, за това и Слави я махна.

    21:28 16.06.2026

  • 13 Много са на клона

    4 0 Отговор
    Администрацията, през социализма, е била наполовина, при 9 милиона население, сега сме 5 и нещо, а разходите са им огромни, за държава в дългова спирала, е катастрофа.

    21:30 16.06.2026

  • 14 Р.Н

    1 0 Отговор
    Велика жена!!!!

    21:31 16.06.2026

  • 15 Без име

    0 1 Отговор
    Само момчетата Ким могат да въведат ред тук.

    21:31 16.06.2026

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