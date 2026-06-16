Мика Зайкова: Базовата депутатска заплата е 4326 евро, но тя е "капка в морето“ на фона на реалните им доходи

За разлика от останалата част на Европа, където депутатските възнаграждения се актуализират веднъж годишно, в България народните представители ги вдигат на всеки три месеца на база средна брутна работна заплата в обществения сектор. Това заяви финансовият експерт и бивш народен представител Мика Зайкова в предаването "България, Европа и светът на Фокус“ на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

По думите ѝ базовата депутатска заплата в момента е 4326 евро, но тя е само "капка в морето“ на фона на реалните доходи, които се получават в парламента. "Към това нашите депутати получават едни, бих казала, необлагаеми пари, които са представителни и те са две трети от основното възнаграждение. Или към тия 4326 евро прибавяме още 2888 евро“, изчисли експертът.

Зайкова разясни, че сумата нараства значително и заради различните надбавки – по 1% за всяка година прослужено време, както и между 15% и 55% за участие или ръководство на комисии и заемане на председателски постове в Народното събрание. По същия начин се формират заплатите на министрите и премиера.

"В Румъния депутатите взимат 2,7 пъти над минималното възнаграждение, в Испания – 2,5 пъти, във Франция – 4 пъти, а най-високо е в Германия – 5 пъти. Никой не взима 6,8 пъти повече“, даде пример тя и допълни, че в Унгария депутатите сами са намалили възнагражденията си с 40%.

Във връзка с решението за временно замразяване на депутатските заплати до приемането на новия бюджет, Зайкова коментира: "Има реална възможност да продължат по същия начин. Аз мисля, че най-бедната страна не трябва да има най-богатите депутати.“

Финансовият експерт алармира за сериозни диспропорции в доходите в България, определяйки ниските заплати на младите хора като "престъпление“ на фона на демографската криза. Тя разкритикува и липсата на държавен бюджет към средата на годината, както и раздутата администрация в страната. "Защо са ни 18 министерства? Защо са ни 26 областни управители, като ни е половин България – селата са празни, я има една баба и един дядо, но пък има кметове и кметски управители. Това е една армия от хора, които нищо не правят“, подчерта Мика Зайкова.

Бившият народен представител изрази и силно възмущение от ниските нива на доходите на младите хора в България на фона на демографската криза. Според нея минималното възнаграждение трябва да бъде съобразено с 80% от издръжката на живота.

Липсата на приет държавен бюджет

"Аз не виждам причина, след като има разработени няколко варианта на бюджети, да нямаме бюджет досега и да чакаме до август месец. И сега влиза закон за дълга, решение да увеличат тавана на дълга, преди да има бюджет. Такова нещо в закона за фискалния съвет няма", заяви тя.