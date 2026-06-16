Велизар Шаламанов: Провокациите от РСМ са част от по-голяма стратегия, която идва от Москва

Физическите провокации идват от РСМ. Те са част от по-голяма стратегия, която идва от Москва, която ни е определила за неприятелска страна, и която разполага с различни инструменти. Един от тях е управлението в Северна Македония за отслабване на позициите на България за създаване на напрежение за отвличане на вниманието. Това коментира бившият зам.-външен министър Велизар Шаламанов в предаването "Денят ON AIR".
Ролята на България в ЕС и НАТО
Силна България в силен ЕС означава да сме по-близо в основните процеси в ЕС, НАТО, подчерта той, като напомни, че предстои среща на върха на НАТО.
"Вместо това ние се ангажираме с елементарни провокации и сме обвинявани, че водим хибридна война срещу Скопие. Имаме силна позиция в ЕС и Европейския парламент. Нашите интереси ще бъдат защитени тогава, когато ние сме активен участник в процесите на ЕС. Не бива да се въвличаме в двустранни спорове с РСМ и да се поддаваме на провокации", настоя Шаламанов пред Bulgaria ON AIR.
Според него българското общество трябва да се фокусира върху своите интереси, а те трябва да бъдат ясно дефиниране.
Какви са рисковете от неясна външна политика
"Неяснотата във външната ни политика по отношение на приоритетите в ЕС и НАТО ни прави уязвими. Тя, към натиска от Русия, в някаква степен активира и Турция, защото тя не може да приеме, че България, изолирайки се от НАТО и ЕС, ще попадне под по-голяма зависимост на Русия", анализира бившият зам.-външен министър.
Шаламанов подчерта, че новата власт има на разположение 100 дни, които текат бързо.
"В сферата на външната политика и на отбраната е много важно да имаме изчистени позиции. Бързите посещения на премиера Радев в Берлин, Париж и Брюксел вместо да изяснят визията на България, въведоха в трудна ситуация разбирането на нашите намерения", смята той.
Ще има ли последици от спирането на военната помощ за Украйна
България спира безвъзмездните доставки на военна помощ от своите запаси за Украйна.
"Един от важните странични ефекти е, че България по никакъв начин не се възползва от подписаното споразумение за сигурност за Украйна, а то е единственият действен инструмент за превъоръжаване на Българската армия за трансформиране на отбранителната ни индустрия. България се самоизключва от най-важния европейски проект, свързан с възстановяването и интеграцията на Украйна в ЕС", изтъкна Шаламанов.
ова, което Украйна купува, все повече е свързано с нови разработки, и ако нашата отбранителна индустрия не се трансформира - това може да се окаже грешна калкулация, допълни той.
Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви официалните данни за работещи служители във ведомството, които са навършили пенсионна възраст. Това са 3495 души.
"Основният проблем за мен са непопълнените места в бойните поделения, привличането на млади хора, които трябва да бъдат оператори на дронове, да бъдат водачи на бронирани машини, пилоти, но това е въпрос на лидерство. "Задръстването" на системата с хора, които вече са упражнили правото на пенсия, демотивира привличането на млади хора", категоричен е бившият зам.-външен министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Болни мозъци!
Коментиран от #34, #35
22:29 16.06.2026
2 Реалист
фантазиите))))
Коментиран от #37
22:30 16.06.2026
3 Кайо го наби на КАЛАС
Коментиран от #38
22:30 16.06.2026
4 Господи
Коментиран от #39
22:30 16.06.2026
5 хмммм
22:32 16.06.2026
6 Гагней
22:32 16.06.2026
7 Град Крива паланка
Коментиран от #40
22:33 16.06.2026
8 Ганя Путинофила
Коментиран от #9
22:34 16.06.2026
9 Аре
До коментар #8 от "Ганя Путинофила":лъскай там онова мижавото и му се моли да се изпикаеш
Коментиран от #28
22:35 16.06.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Навън е тъмно, дъжд вали-
веднага Путин обвини🤔❗
Не вдигаш самолета вече ти-
отново Путин обвини 🤔❗
С друг избяга твоята жена-
Путин е виновен за това🤔❗
........
Когато пак си лягаш сам-
под кревата виж за Путин там❗
Коментиран от #12
22:36 16.06.2026
11 Боруна Лом
22:38 16.06.2026
12 Ген.Гном Атанасов!
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Потвърждавам!
Точно така стоят нещата...🙄!
22:39 16.06.2026
13 Съдията
Коментиран от #17
22:40 16.06.2026
14 Сталин
22:41 16.06.2026
15 ⚒️⚒️⚒️⚒️
Абе, т. Ъ. п. А. н. А. Р дайте по 1500€ пенсия и няма да е "задръстено"
22:41 16.06.2026
16 Румен Решетников
Тоя говори лошо за Матушката ви 😀
22:42 16.06.2026
17 Копейкин Костя
До коментар #13 от "Съдията":Петолъчниците, преди лягане проверявайте под леглото. Може да има скрити украинци...
Коментиран от #21, #23
22:43 16.06.2026
18 Ммммч
22:45 16.06.2026
19 Дрът русодебил
Те знаят, че страдат от безсъние!
Цяла нощ ще драскат!
22:45 16.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ммммч
22:46 16.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 малишали
22:49 16.06.2026
25 Ний ша Ва упрайм
22:52 16.06.2026
26 стоян георгиев
22:53 16.06.2026
27 Бако
Оправдават се некъдерниците и неможачите- и ти ли си такъв? Или финансово те помпат да се излагаш?
22:54 16.06.2026
28 Според психиатрите
До коментар #9 от "Аре":всеки, който говори нещо за някой е проекция на самият себе си!
22:55 16.06.2026
29 койдазнай
22:56 16.06.2026
30 АЙДЕ ГЪЧ
22:57 16.06.2026
31 Дзак
22:58 16.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
Значи всичко е Ок.
23:00 16.06.2026
34 Да точно
До коментар #1 от "Болни мозъци!":Те и балканския им сателит - Сърбия са виновни Югозападна България да се казва Северна Македония. Нещо неясно?
23:00 16.06.2026
35 Наивници
До коментар #1 от "Болни мозъци!":големи сте
23:05 16.06.2026
36 Ти да видиш
Не ни занимавайте с глупостите на евроатлантическите отрепки като този отпадък, които се хранят всеки ден с подхвърлени центове за насаждане на русофобия!!!
23:07 16.06.2026
37 Ей, България
До коментар #2 от "Реалист":ще предадете заради любимата ви мац ква
23:07 16.06.2026
38 Кви казаци
До коментар #3 от "Кайо го наби на КАЛАС":бе пар тен ко
23:09 16.06.2026
39 А ако ТОЙ
До коментар #4 от "Господи":те пожелае тебе
23:13 16.06.2026
40 Вземете
До коментар #7 от "Град Крива паланка":си я от мицков, той ви губи времето
23:16 16.06.2026
41 Спрете ги тея
23:17 16.06.2026