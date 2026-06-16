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Велизар Шаламанов: Провокациите от РСМ са част от по-голяма стратегия, която идва от Москва

Велизар Шаламанов: Провокациите от РСМ са част от по-голяма стратегия, която идва от Москва

16 Юни, 2026 22:25 716 41

  • велизар шаламанов-
  • провокации-
  • рсм-
  • москва-
  • стратегия

"Имаме силна позиция в ЕС и Европейския парламент. Нашите интереси ще бъдат защитени тогава, когато ние сме активен участник в процесите на ЕС. Не бива да се въвличаме в двустранни спорове с РСМ и да се поддаваме на провокации", коментира бившият зам.-външен министър

Велизар Шаламанов: Провокациите от РСМ са част от по-голяма стратегия, която идва от Москва - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Физическите провокации идват от РСМ. Те са част от по-голяма стратегия, която идва от Москва, която ни е определила за неприятелска страна, и която разполага с различни инструменти. Един от тях е управлението в Северна Македония за отслабване на позициите на България за създаване на напрежение за отвличане на вниманието. Това коментира бившият зам.-външен министър Велизар Шаламанов в предаването "Денят ON AIR".
Ролята на България в ЕС и НАТО
Силна България в силен ЕС означава да сме по-близо в основните процеси в ЕС, НАТО, подчерта той, като напомни, че предстои среща на върха на НАТО.

"Вместо това ние се ангажираме с елементарни провокации и сме обвинявани, че водим хибридна война срещу Скопие. Имаме силна позиция в ЕС и Европейския парламент. Нашите интереси ще бъдат защитени тогава, когато ние сме активен участник в процесите на ЕС. Не бива да се въвличаме в двустранни спорове с РСМ и да се поддаваме на провокации", настоя Шаламанов пред Bulgaria ON AIR.
Според него българското общество трябва да се фокусира върху своите интереси, а те трябва да бъдат ясно дефиниране.

Какви са рисковете от неясна външна политика
"Неяснотата във външната ни политика по отношение на приоритетите в ЕС и НАТО ни прави уязвими. Тя, към натиска от Русия, в някаква степен активира и Турция, защото тя не може да приеме, че България, изолирайки се от НАТО и ЕС, ще попадне под по-голяма зависимост на Русия", анализира бившият зам.-външен министър.
Шаламанов подчерта, че новата власт има на разположение 100 дни, които текат бързо.

"В сферата на външната политика и на отбраната е много важно да имаме изчистени позиции. Бързите посещения на премиера Радев в Берлин, Париж и Брюксел вместо да изяснят визията на България, въведоха в трудна ситуация разбирането на нашите намерения", смята той.

Ще има ли последици от спирането на военната помощ за Украйна
България спира безвъзмездните доставки на военна помощ от своите запаси за Украйна.

"Един от важните странични ефекти е, че България по никакъв начин не се възползва от подписаното споразумение за сигурност за Украйна, а то е единственият действен инструмент за превъоръжаване на Българската армия за трансформиране на отбранителната ни индустрия. България се самоизключва от най-важния европейски проект, свързан с възстановяването и интеграцията на Украйна в ЕС", изтъкна Шаламанов.
ова, което Украйна купува, все повече е свързано с нови разработки, и ако нашата отбранителна индустрия не се трансформира - това може да се окаже грешна калкулация, допълни той.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви официалните данни за работещи служители във ведомството, които са навършили пенсионна възраст. Това са 3495 души.

"Основният проблем за мен са непопълнените места в бойните поделения, привличането на млади хора, които трябва да бъдат оператори на дронове, да бъдат водачи на бронирани машини, пилоти, но това е въпрос на лидерство. "Задръстването" на системата с хора, които вече са упражнили правото на пенсия, демотивира привличането на млади хора", категоричен е бившият зам.-външен министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Болни мозъци!

    44 8 Отговор
    Паак ли Москва ви е виновна,ве...?!?!

    Коментиран от #34, #35

    22:29 16.06.2026

  • 2 Реалист

    39 5 Отговор
    Да бе точно от Москва ти "идват"
    фантазиите))))

    Коментиран от #37

    22:30 16.06.2026

  • 3 Кайо го наби на КАЛАС

    37 5 Отговор
    Ето този е един от най-долнопробните подлоги!Като дойдат казаците ще го клатят!

    Коментиран от #38

    22:30 16.06.2026

  • 4 Господи

    39 4 Отговор
    прибери ги вече тея смърдящи фашизирани пенционери

    Коментиран от #39

    22:30 16.06.2026

  • 5 хмммм

    35 4 Отговор
    Фашистката му глава е напълно празна!

    22:32 16.06.2026

  • 6 Гагней

    32 5 Отговор
    Аман от кретени и аман от медии пускащи кретеноидните им дивотии

    22:32 16.06.2026

  • 7 Град Крива паланка

    5 8 Отговор
    Спекулативно е и ЕУ скоро ке ве порицае..и налог ке платите ,штото ЕУ не е магистрална патарина ,ей бълг.ари

    Коментиран от #40

    22:33 16.06.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    5 27 Отговор
    Радев и ЗКПЧ-то Гълъб Донев, да кажат, защо 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони в България не извършват никаква дейност ?

    Коментиран от #9

    22:34 16.06.2026

  • 9 Аре

    21 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    лъскай там онова мижавото и му се моли да се изпикаеш

    Коментиран от #28

    22:35 16.06.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 4 Отговор
    За всичко е виновен Путин ❗

    Навън е тъмно, дъжд вали-
    веднага Путин обвини🤔❗
    Не вдигаш самолета вече ти-
    отново Путин обвини 🤔❗
    С друг избяга твоята жена-
    Путин е виновен за това🤔❗
    ........
    Когато пак си лягаш сам-
    под кревата виж за Путин там❗

    Коментиран от #12

    22:36 16.06.2026

  • 11 Боруна Лом

    20 3 Отговор
    ШАЛАМАНОГЛУ ЖИВ ЛИ СИ БЕ? ДАНО ДА НЕ Е ЗА ДЪЛГО!ОТПАДЪК!

    22:38 16.06.2026

  • 12 Ген.Гном Атанасов!

    18 2 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Потвърждавам!
    Точно така стоят нещата...🙄!

    22:39 16.06.2026

  • 13 Съдията

    18 3 Отговор
    Тоя всяка нощ се буди облян в пот след кошмар, че Путин е под леглото му. Как може да канят хора с психични отклонения по телевизиите?!😂

    Коментиран от #17

    22:40 16.06.2026

  • 14 Сталин

    18 3 Отговор
    Шашаманов ,тоя негодник е полезен колкото торба с използвани тампони

    22:41 16.06.2026

  • 15 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    8 2 Отговор
    "Задръстванет на системата с хора, които вече са упражнили правото на пенсия".
    Абе, т. Ъ. п. А. н. А. Р дайте по 1500€ пенсия и няма да е "задръстено"

    22:41 16.06.2026

  • 16 Румен Решетников

    6 12 Отговор
    Рашибозука, юруш на коментарите.
    Тоя говори лошо за Матушката ви 😀

    22:42 16.06.2026

  • 17 Копейкин Костя

    3 14 Отговор

    До коментар #13 от "Съдията":

    Петолъчниците, преди лягане проверявайте под леглото. Може да има скрити украинци...

    Коментиран от #21, #23

    22:43 16.06.2026

  • 18 Ммммч

    14 3 Отговор
    М. А. Л. О. У. М. Н. И. К

    22:45 16.06.2026

  • 19 Дрът русодебил

    6 12 Отговор
    Русодебилите се накачулиха на амбразурата!
    Те знаят, че страдат от безсъние!
    Цяла нощ ще драскат!

    22:45 16.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ммммч

    12 2 Отговор
    Мястото на тоя е при съби събев.

    22:46 16.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 малишали

    9 3 Отговор
    Глупав слуга!

    22:49 16.06.2026

  • 25 Ний ша Ва упрайм

    10 3 Отговор
    болен мозък! Промит мозък!

    22:52 16.06.2026

  • 26 стоян георгиев

    8 3 Отговор
    Заминавай при съби, боклук!

    22:53 16.06.2026

  • 27 Бако

    7 4 Отговор
    Абе Шаламане, според теб, тея в Москва са виновни, и че слънцето изгрява от изток, а!
    Оправдават се некъдерниците и неможачите- и ти ли си такъв? Или финансово те помпат да се излагаш?

    22:54 16.06.2026

  • 28 Според психиатрите

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Аре":

    всеки, който говори нещо за някой е проекция на самият себе си!

    22:55 16.06.2026

  • 29 койдазнай

    2 1 Отговор
    От Москва са наредили, че Македония остава за Сърбия. Който не е съгласен, да ходи на фронта и да се бие, за да принуди Русия да си промени решението. Но докато не победите Руската Армия, ще изпълнявате всички нареждания от Москва. Инчае ще последвате съдбата на украта!

    22:56 16.06.2026

  • 30 АЙДЕ ГЪЧ

    3 2 Отговор
    ШАМИМАМИ ....ПРОМИТАТА КРА ТУНА

    22:57 16.06.2026

  • 31 Дзак

    2 3 Отговор
    Провокациите от РСМ са част от по-голяма стратегия, която идва от двете гънки на простия русофоб

    22:58 16.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    2 4 Отговор
    РЕВАТ.

    Значи всичко е Ок.

    23:00 16.06.2026

  • 34 Да точно

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Болни мозъци!":

    Те и балканския им сателит - Сърбия са виновни Югозападна България да се казва Северна Македония. Нещо неясно?

    23:00 16.06.2026

  • 35 Наивници

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Болни мозъци!":

    големи сте

    23:05 16.06.2026

  • 36 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Ама разбира се. Тази нощ руснаците отново бяха под кревата на Шаламанов и му споделиха всички мисли на Путин.

    Не ни занимавайте с глупостите на евроатлантическите отрепки като този отпадък, които се хранят всеки ден с подхвърлени центове за насаждане на русофобия!!!

    23:07 16.06.2026

  • 37 Ей, България

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Реалист":

    ще предадете заради любимата ви мац ква

    23:07 16.06.2026

  • 38 Кви казаци

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кайо го наби на КАЛАС":

    бе пар тен ко

    23:09 16.06.2026

  • 39 А ако ТОЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Господи":

    те пожелае тебе

    23:13 16.06.2026

  • 40 Вземете

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Град Крива паланка":

    си я от мицков, той ви губи времето

    23:16 16.06.2026

  • 41 Спрете ги тея

    0 0 Отговор
    Тоя манипулира ли обществото? Защо не е в затвора

    23:17 16.06.2026

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