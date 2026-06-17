Илияна Йотова ще участва в откриването на "Златна жътва Ловеч 2026"

Президентът Илияна Йотова ще посети село Дренов, където ще участва в Националното откриване на жътвената кампания "Златна жътва Ловеч 2026".

Събитието се организира от Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч с подкрепата на националната браншова асоциация.

От читалището в село Горан ще направят ритуала „зажънване“ - това са жени със сърпове, както са били едно време. Те ще направят „зажънване“ от блока с пшеница.

споделя Симеон Симеонов, председател на Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч.

"Златна жътва Ловеч 2026" ще събере земеделски производители и представители на институции, за да бъде отбелязано началото на прибирането на зърнената реколта. Събитието е посветено на усилията и труда на българските зърнопроизводители, символното значение на жътвата, отговорността към земята и продоволствената сигурност на страната