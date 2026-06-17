Ден на демонстрация в рамките на международното летателно учение Thracian Blade 2026 на летище Чешнегирово

Ден за демонстрация на способности на многонационалното летателно учение Thracian Blade 2026 ще се проведе от 10:00 ч. на летище Чешнегирово, съобщиха от Министерството на отбраната.
В учението участват сили и средства от Военновъздушните сили на България, Австрия, Белгия, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария и Швейцария. В изпълнението на съвместни задачи и мисии са включени още формирования от Сухопътните войски, Служба „Военна полиция“, Съвместното командване на специалните сили и Военномедицинска академия. Събитието включва демонстрация на бойни способности от участниците в учението и статичен показ на българска и чуждестранна авиационна техника.
В период сме на интензивна подготовка и отработваме елементи от националния отбранителен план и регионалния отбранителен план на НАТО. Целта е да повишим нивото на оперативна съвместимост както при планирането и провеждането на операциите и ученията, така и по време на тактическите епизоди, когато се действа самостоятелно или във взаимодействие с нашите съюзници, каза преди дни началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мурка
07:21 17.06.2026
2 оня с коня
какво ще показваме таз година?
Коментиран от #5, #8
07:25 17.06.2026
3 Без име
07:25 17.06.2026
4 леле мале
Коментиран от #15
07:26 17.06.2026
5 Мурка
До коментар #2 от "оня с коня":МИНАЛАТА ДВАМА , ТАЯ ТРИМА
07:27 17.06.2026
6 Някога, някога
Коментиран от #10
07:29 17.06.2026
7 Боруна Лом
07:30 17.06.2026
8 койдазнай
До коментар #2 от "оня с коня":Когато имахме армия, нормата за учение беше 2% загинали.
07:36 17.06.2026
9 Някой
Е ограбиха ни в милиарди. Ако имаше завод на СААБ можеше дори да печелим милиарди евро.
Колониална република ... към посолството, управлявана от одобрени от посолството.
07:42 17.06.2026
10 Беше
До коментар #6 от "Някога, някога":Служих в Авиобаза Чешнигирово 98-99 година като парашутен скатавач, хубави времена бяха и все още имахме що годе някаква армия.
07:50 17.06.2026
11 Атина Паднала
07:56 17.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Колко Ли ?
За Инвалиди ?
Изгориха ?
08:33 17.06.2026
14 Пловдив
08:36 17.06.2026
15 провинциалист
До коментар #4 от "леле мале":"с тоя бракми от снимката ли ще бием руснаците?" - Ти руснаците и сега можеш да ги биеш - зеления приема чужденци всякакви. Тук на местна почва руснаци не останаха и не се очакват, освен ако някой случайно обърка пътя и се озове тук.
08:57 17.06.2026