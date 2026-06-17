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Ден на демонстрация в рамките на международното летателно учение Thracian Blade 2026 на летище Чешнегирово

Ден на демонстрация в рамките на международното летателно учение Thracian Blade 2026 на летище Чешнегирово

17 Юни, 2026 07:16 701 15

  • демонстрация-
  • учение-
  • thracian blade 2026

Събитието включва демонстрация на бойни способности от участниците в учението и статичен показ на българска и чуждестранна авиационна техника

Ден на демонстрация в рамките на международното летателно учение Thracian Blade 2026 на летище Чешнегирово - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ден за демонстрация на способности на многонационалното летателно учение Thracian Blade 2026 ще се проведе от 10:00 ч. на летище Чешнегирово, съобщиха от Министерството на отбраната.

В учението участват сили и средства от Военновъздушните сили на България, Австрия, Белгия, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария и Швейцария. В изпълнението на съвместни задачи и мисии са включени още формирования от Сухопътните войски, Служба „Военна полиция“, Съвместното командване на специалните сили и Военномедицинска академия. Събитието включва демонстрация на бойни способности от участниците в учението и статичен показ на българска и чуждестранна авиационна техника.

В период сме на интензивна подготовка и отработваме елементи от националния отбранителен план и регионалния отбранителен план на НАТО. Целта е да повишим нивото на оперативна съвместимост както при планирането и провеждането на операциите и ученията, така и по време на тактическите епизоди, когато се действа самостоятелно или във взаимодействие с нашите съюзници, каза преди дни началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    3 0 Отговор
    АЛА НЕ БОЙТЕ СЕ ДЕЦА ЗА УТРЕШНИЯТ ДЕН

    07:21 17.06.2026

  • 2 оня с коня

    9 0 Отговор
    миналата година от големи демонстрация двама загина без война

    какво ще показваме таз година?

    Коментиран от #5, #8

    07:25 17.06.2026

  • 3 Без име

    9 0 Отговор
    По-добре да извикаме шамани да ни баят, че за руските ракети пречки няма.

    07:25 17.06.2026

  • 4 леле мале

    9 0 Отговор
    с тоя бракми от снимката ли ще бием руснаците?

    Коментиран от #15

    07:26 17.06.2026

  • 5 Мурка

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    МИНАЛАТА ДВАМА , ТАЯ ТРИМА

    07:27 17.06.2026

  • 6 Някога, някога

    11 0 Отговор
    Това летище Чешнигирово беше опасна военна база за враговете на НРБ. Сега е смешна писта за разни паради...

    Коментиран от #10

    07:29 17.06.2026

  • 7 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    И КАКВО,, ДЕМОНСТРИРАТЕ,, ...КРАХА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА?

    07:30 17.06.2026

  • 8 койдазнай

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Когато имахме армия, нормата за учение беше 2% загинали.

    07:36 17.06.2026

  • 9 Някой

    8 1 Отговор
    В статията са пропуснали, че унгарски Грипени са летели с нашите Ф-16. Няма никакъв проблем да летят заедно и същото над Балтийско море, но тук лъжеха за съвместимости с НАТО. Тук преди дойде директор на Локхийд Мартин и го питаха, дали Ф-16 е съвместим със стандартите на НАТО и той каза, че не знае точно какво визират под това. Директор на производителят на Ф-16 не знаеше за такова нещо. После го научиха какво да дрънка тук.
    Е ограбиха ни в милиарди. Ако имаше завод на СААБ можеше дори да печелим милиарди евро.
    Колониална република ... към посолството, управлявана от одобрени от посолството.

    07:42 17.06.2026

  • 10 Беше

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някога, някога":

    Служих в Авиобаза Чешнигирово 98-99 година като парашутен скатавач, хубави времена бяха и все още имахме що годе някаква армия.

    07:50 17.06.2026

  • 11 Атина Паднала

    4 0 Отговор
    Ама ние и летище ли имаме?

    07:56 17.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Колко Ли ?

    1 0 Отговор
    Помощни средства !

    За Инвалиди ?

    Изгориха ?

    08:33 17.06.2026

  • 14 Пловдив

    1 0 Отговор
    Бях в казармата там през 1997 г. Хубава авиобаза беше. Беше.

    08:36 17.06.2026

  • 15 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "леле мале":

    "с тоя бракми от снимката ли ще бием руснаците?" - Ти руснаците и сега можеш да ги биеш - зеления приема чужденци всякакви. Тук на местна почва руснаци не останаха и не се очакват, освен ако някой случайно обърка пътя и се озове тук.

    08:57 17.06.2026

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