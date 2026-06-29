Личен състав и военна техника на Сухопътните войски тръгват по републиканската пътна мрежа

Предислоциране на личен състав и военна техника от военни формирования от състава на Сухопътните войски ще се извърши по републиканската пътна инфраструктура на 29 юни и на 4 юли т.г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.
Придвижването ще бъде за участие в полева подготовка от пунктовете за постоянна дислокация до учебния полигон „Корен” и обратно. Автоколоните ще бъдат съпровождани от „Военна полиция“, се посочва в съобщението.
В периода от 26 май до 13 юни т.г. личен състав и военна техника се придвижиха по републиканската пътна и железопътна мрежа за участие на Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция и на Многонационалната бойна група на НАТО в тактическото учение с бойни стрелби „Ответен удар 26“ на полигона „Корен“ край Хасково.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Да не съборят пак някой мост, ейй! Или да фанат да се заблудят и вместо на Корен да идат на КУРен?
06:20 29.06.2026
2 ибрям гидти
06:23 29.06.2026
3 Чорба каша
06:31 29.06.2026
4 Въздъхнал
06:59 29.06.2026
5 дядото
07:20 29.06.2026