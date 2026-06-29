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Личен състав и военна техника на Сухопътните войски тръгват по републиканската пътна мрежа

Личен състав и военна техника на Сухопътните войски тръгват по републиканската пътна мрежа

29 Юни, 2026 05:23, обновена 29 Юни, 2026 06:15 523 5

  • военни-
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  • придвижване-
  • учение

Придвижването ще бъде за участие в полева подготовка от пунктовете за постоянна дислокация до учебния полигон „Корен” и обратно

Личен състав и военна техника на Сухопътните войски тръгват по републиканската пътна мрежа - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Предислоциране на личен състав и военна техника от военни формирования от състава на Сухопътните войски ще се извърши по републиканската пътна инфраструктура на 29 юни и на 4 юли т.г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Придвижването ще бъде за участие в полева подготовка от пунктовете за постоянна дислокация до учебния полигон „Корен” и обратно. Автоколоните ще бъдат съпровождани от „Военна полиция“, се посочва в съобщението.

В периода от 26 май до 13 юни т.г. личен състав и военна техника се придвижиха по републиканската пътна и железопътна мрежа за участие на Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция и на Многонационалната бойна група на НАТО в тактическото учение с бойни стрелби „Ответен удар 26“ на полигона „Корен“ край Хасково.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    3 1 Отговор
    Ма ние и войски ли сме имали?
    Да не съборят пак някой мост, ейй! Или да фанат да се заблудят и вместо на Корен да идат на КУРен?

    06:20 29.06.2026

  • 2 ибрям гидти

    1 1 Отговор
    Русия и Китай настръхнаха

    06:23 29.06.2026

  • 3 Чорба каша

    0 1 Отговор
    Военен туризъм?!? И без тях задръстванията и тапите са достатъчно досадни, да пътуват с БДЖ.

    06:31 29.06.2026

  • 4 Въздъхнал

    1 1 Отговор
    Помислих си за момент, че са излезли да се включат във войната по пътищата.

    06:59 29.06.2026

  • 5 дядото

    1 0 Отговор
    какво става бе хора.през ден -два военни колони по пътищата - български,нато -вски,влизат и не излизат.война ли ще започваме.а пътищата в това горещо време и тежките машини.кой ли му пука.

    07:20 29.06.2026

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