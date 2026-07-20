Рекорден трафик и километрични опашки на „Капитан Андреево”

В разгара на сезона за летните отпуски трафикът на граничния пункт "Капитан Андреево" в посока Турция достигна рекордни нива. Пътуващите се сблъскват с километрични опашки и часове чакане в условията на високи температури, достигащи 32-33 градуса, съобщи Нова тв.

Ситуацията на границата е изключително натоварена, като подобно струпване на автомобили се случва едва един или два пъти в годината. Колоната от леки коли излиза извън рамките на самия граничен пункт и се простира на около километър и половина - два, достигайки до края на автомагистрала "Марица". Към това разстояние се прибавя и чакането в самия плац на пункта до бариерите за контрол, който в момента е изцяло пълен с автомобили.

Около 95% от преминаващите са турски гастарбайтери, които пътуват от Западна Европа към родината си за лятната си отпуска. Тази тенденция се повтаря традиционно от десетилетия. Хората споделят, че преди да стигнат дотук, вече са чакали между 8 и 10 часа на българо-сръбската граница. На "Капитан Андреево" положението е сходно – в най-натоварените моменти преминаването през българския пункт и турския "Капъкуле" отнема между 5 и 8 часа.

Данните на Гранична полиция потвърждават безпрецедентния трафик. През последното денонощие на пункта са обработени 10 120 леки автомобила, което е рекорд за "Капитан Андреево".

Очакванията са интензивният трафик в посока Турция да се запази поне още една-две седмици. Същевременно започва да се засилва и движението в обратната посока. Опашките от автомобили, пътуващи от Турция обратно към Западна Европа, ще продължат да бъдат големи до края на август, когато приключват отпуските на пътуващите.