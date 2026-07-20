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Рекорден трафик и километрични опашки на „Капитан Андреево”

Рекорден трафик и километрични опашки на „Капитан Андреево”

20 Юли, 2026 13:56 1 063 9

  • трафик-
  • капитан андреево-
  • ам марица

Над 10 000 коли минаха границата за денонощие

Рекорден трафик и километрични опашки на „Капитан Андреево” - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В разгара на сезона за летните отпуски трафикът на граничния пункт "Капитан Андреево" в посока Турция достигна рекордни нива. Пътуващите се сблъскват с километрични опашки и часове чакане в условията на високи температури, достигащи 32-33 градуса, съобщи Нова тв.

Ситуацията на границата е изключително натоварена, като подобно струпване на автомобили се случва едва един или два пъти в годината. Колоната от леки коли излиза извън рамките на самия граничен пункт и се простира на около километър и половина - два, достигайки до края на автомагистрала "Марица". Към това разстояние се прибавя и чакането в самия плац на пункта до бариерите за контрол, който в момента е изцяло пълен с автомобили.

Около 95% от преминаващите са турски гастарбайтери, които пътуват от Западна Европа към родината си за лятната си отпуска. Тази тенденция се повтаря традиционно от десетилетия. Хората споделят, че преди да стигнат дотук, вече са чакали между 8 и 10 часа на българо-сръбската граница. На "Капитан Андреево" положението е сходно – в най-натоварените моменти преминаването през българския пункт и турския "Капъкуле" отнема между 5 и 8 часа.

Данните на Гранична полиция потвърждават безпрецедентния трафик. През последното денонощие на пункта са обработени 10 120 леки автомобила, което е рекорд за "Капитан Андреево".

Очакванията са интензивният трафик в посока Турция да се запази поне още една-две седмици. Същевременно започва да се засилва и движението в обратната посока. Опашките от автомобили, пътуващи от Турция обратно към Западна Европа, ще продължат да бъдат големи до края на август, когато приключват отпуските на пътуващите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Всяка година гастарбайтери от Германия за Турция и никакви мерки.

    Коментиран от #9

    13:59 20.07.2026

  • 2 Да ама !

    3 2 Отговор
    Да Чуеш !

    Маането В Къщи !

    Си Е !

    Голама работа !

    13:59 20.07.2026

  • 3 Май

    1 2 Отговор
    Шенген се оказа добро нещо. Без шенген става така, по 10 часа чакане на граница

    14:03 20.07.2026

  • 4 Гробар

    3 1 Отговор
    Всеки си минава как си иска през жалката територия.

    14:06 20.07.2026

  • 5 Истината

    5 0 Отговор
    За първи път от години да се даде точна информация за положението на пункта Капитан Андреево! От години положението е едно и също чака се с часове! Да не говорим че майки с малки деца болни отиващи за операция в Истанбул чакат по четири часа на пункта възрастни над 70 години също търсещи помощ медицинска в Турция са принудени по 4-5 часа да чакат на границата! И това е наследството от управлението на Борисов и Шишо които още контролират пункта. Трябва да се сложи край на това безобразие!

    14:18 20.07.2026

  • 6 5 милиона българи

    3 0 Отговор
    Резултат от влизането ни в Шенген и разбира се кой страда от това да ние българите. Отблизо пет години на тази граница е така само че се криеше истината в официалните ни медии на режима Шишо Борисов.

    14:24 20.07.2026

  • 7 това

    3 0 Отговор
    е безхаберието на българската демокрация 36 години само крадене и нито един аутобан не направиха със просторни бензиностанций, хотели ,паркинги ,ресторанти и.г.н.. !
    страшно мъчение за пътуващите и преминаващи България !

    14:29 20.07.2026

  • 8 Гарга Сарис

    2 0 Отговор
    Алоооууу, Ингилизова това снимка от сръбската граница, а не на Капитан Андреево. Стига заблуждавайте и лъгахте!

    14:45 20.07.2026

  • 9 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Еми прав си, чакал съм седем часа навлизане в България края на август месец, наистина беше ужасно.... Не знам тия гастърбайтери, имат ли винетки и кой ги проверява затова, но наистина карат като луди по магистралата.... Юли и август в Турция пътувам през Малко Търново , за да избягна лудницата на Капитан Андреево, а въпреки че ми е много по-дълго....

    15:17 20.07.2026

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