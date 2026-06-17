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Орхан Исмаилов: Разместванията в ДПС са опит за затягане на редиците, но процесът е закъснял

Орхан Исмаилов: Разместванията в ДПС са опит за затягане на редиците, но процесът е закъснял

17 Юни, 2026 09:38 993 6

  • орхан исмаилов-
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  • затягане на редиците-
  • късно

Исмаилов прогнозира, че процесите на отлив от структурите на ДПС ще продължат, особено ако лидерските позиции на Пеевски отслабват.

Орхан Исмаилов: Разместванията в ДПС са опит за затягане на редиците, но процесът е закъснял - 1
Снимка: euronews.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДПС Делян Пеевски предприе мащабни промени в ръководството на партията. От Централното оперативно бюро (ЦОБ) са отстранени знакови фигури и близки досега съратници, сред които Йордан Цонев, Станислав Анастасов и Хамид Хамид. За някои тези смени дойдоха изненадващо, но според прессъобщението на партията Пеевски е „чул хората“, остава начело на движението и декларира, че няма да допусне партийни членове и кметове да бъдат подлагани на натиск.

В ефира на „Euronews Primetime“ говори Орхан Исмаилов, бивш зам.-министър на отбраната и председател на партията „Свобода и достойнство“.

Разместванията в ръководството на ДПС са опит за затягане на редиците, но процесът вече изглежда закъснял, коментира Исмаилов. Според него отстраняването на част от водещите фигури в партията не променя съществено ситуацията. „Това означава, че „момчето“ иска да покаже, че стяга редиците, но според мен вече е късно“, заяви той. По думите му отговорността за кризата в движението е споделена между Ахмед Доган и Делян Пеевски.

Исмаилов прогнозира, че процесите на отлив от структурите на ДПС ще продължат, особено ако лидерските позиции на Пеевски отслабват. Той свърза тези процеси със загубата на влияние и механизми за въздействие върху местната власт. „Колкото повече отслабват позициите на лидера на ДПС, толкова повече общини и други хора, които са в структурите на „Ново начало“, ще получат свободата и независимостта да се отделят от това менгеме“, каза Исмаилов. Според него през годините партията е загубила ценностната си основа и се е превърнала в структура, в която доминират личните интереси.

По отношение на бъдещето на Делян Пеевски начело на формацията Исмаилов беше категоричен, че не вижда политическа перспектива пред него. „Най-доброто за него и да помогне на всички е той елегантно да напусне българската политическа сцена, за да даде ход на другите млади хора да се развиват“, заяви той. По думите му обществото ясно е показало, че Пеевски „не е желан партньор за нито една политическа сила“, а това поставя под въпрос бъдещето на партията в сегашния ѝ вид.

Бившият заместник-министър на отбраната отправи критики и към управляващите, като оцени първите им месеци във властта като белязани от „неадекватност и некомпетентност“. Според него забавянето на ключови решения и липсата на видими реформи създават риск от разочарование сред избирателите. „Властта е в техните ръце. Няма как да се оправдават, така че трябва да действат. Ако трябва, 24 часа ще работят в името на народа“, подчерта Исмаилов.


България
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  • 1 крива главо

    7 2 Отговор
    беги в анадола

    09:53 17.06.2026

  • 2 Без име

    11 1 Отговор
    Орхане, Хакан не се срещна с теб, а с Пеевски и после отиде да се очете в Москва. Теб никой за нищо те няма.

    09:53 17.06.2026

  • 3 Исмайл

    8 1 Отговор
    Този е най лъжливият и мазен бивш политик, който съм виждал досега. Абе я бягай бе мизерник лъжлив. Кой ти се вързва изобщо на приказките !!! Мазен лъжец с грозен фейс.

    09:55 17.06.2026

  • 4 Военен

    8 0 Отговор
    Ти ли крива главо ни говориш за честност?
    С тая измислена партия се правиш на някакъв и само лъжеш хората. Препоръчвам ти да гледаш филма на Тодор Колев ,,Господин за един ден,, и да се разпознаеш в него, мишок такъв. И български неможеш да говориш.

    10:02 17.06.2026

  • 5 Орхан

    3 3 Отговор
    Делян ще го дадем за курбан ... скоро !

    10:13 17.06.2026

  • 6 кмета на врани кон

    2 0 Отговор
    ОРХАНЧО е бита карта ,за какво ридае ,

    10:48 17.06.2026

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