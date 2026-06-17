Орхан Исмаилов: Разместванията в ДПС са опит за затягане на редиците, но процесът е закъснял

Лидерът на ДПС Делян Пеевски предприе мащабни промени в ръководството на партията. От Централното оперативно бюро (ЦОБ) са отстранени знакови фигури и близки досега съратници, сред които Йордан Цонев, Станислав Анастасов и Хамид Хамид. За някои тези смени дойдоха изненадващо, но според прессъобщението на партията Пеевски е „чул хората“, остава начело на движението и декларира, че няма да допусне партийни членове и кметове да бъдат подлагани на натиск.

В ефира на „Euronews Primetime“ говори Орхан Исмаилов, бивш зам.-министър на отбраната и председател на партията „Свобода и достойнство“.

Разместванията в ръководството на ДПС са опит за затягане на редиците, но процесът вече изглежда закъснял, коментира Исмаилов. Според него отстраняването на част от водещите фигури в партията не променя съществено ситуацията. „Това означава, че „момчето“ иска да покаже, че стяга редиците, но според мен вече е късно“, заяви той. По думите му отговорността за кризата в движението е споделена между Ахмед Доган и Делян Пеевски.

Исмаилов прогнозира, че процесите на отлив от структурите на ДПС ще продължат, особено ако лидерските позиции на Пеевски отслабват. Той свърза тези процеси със загубата на влияние и механизми за въздействие върху местната власт. „Колкото повече отслабват позициите на лидера на ДПС, толкова повече общини и други хора, които са в структурите на „Ново начало“, ще получат свободата и независимостта да се отделят от това менгеме“, каза Исмаилов. Според него през годините партията е загубила ценностната си основа и се е превърнала в структура, в която доминират личните интереси.

По отношение на бъдещето на Делян Пеевски начело на формацията Исмаилов беше категоричен, че не вижда политическа перспектива пред него. „Най-доброто за него и да помогне на всички е той елегантно да напусне българската политическа сцена, за да даде ход на другите млади хора да се развиват“, заяви той. По думите му обществото ясно е показало, че Пеевски „не е желан партньор за нито една политическа сила“, а това поставя под въпрос бъдещето на партията в сегашния ѝ вид.

Бившият заместник-министър на отбраната отправи критики и към управляващите, като оцени първите им месеци във властта като белязани от „неадекватност и некомпетентност“. Според него забавянето на ключови решения и липсата на видими реформи създават риск от разочарование сред избирателите. „Властта е в техните ръце. Няма как да се оправдават, така че трябва да действат. Ако трябва, 24 часа ще работят в името на народа“, подчерта Исмаилов.