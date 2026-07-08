Прокурорската колегия на ВСС ще обсъди временното отстраняване на Емилия Русинова

Крум Зарков: Дефицитът трябва да бъде преодолян, но не за сметка на трудещите се, а на капитала

„Този бюджет е авариен – има за цел да фиксира обстановката такава, каквато е и каквато я вижда новата власт. Истинският бюджетен разго ...