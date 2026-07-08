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Прокурорската колегия на ВСС ще обсъди временното отстраняване на Емилия Русинова

Прокурорската колегия на ВСС ще обсъди временното отстраняване на Емилия Русинова

8 Юли, 2026 07:19 580 6

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  • емилия русинова

На ръководителя на Софийската градска прокуратура се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров-Еврото.

Прокурорската колегия на ВСС ще обсъди временното отстраняване на Емилия Русинова - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Очаква се днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извънредно да се занимава с временното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор, съобщават от Нова телевизия. Обсъждането е по искане на правосъдния министър. Причината - срещу нея има образувано дисциплинарно производство.
На ръководителя на Софийската градска прокуратура се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров-Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател.


България
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  • 1 Овчар

    8 0 Отговор
    Ама няма значение кой ще бъде отстранен и от кого заменен ..! Гласуваме почти 40 години и заменяме едни кърлежи с други с единствената разлика че едните са наядени а другите гладни..!

    07:23 08.07.2026

  • 2 Фен

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    А Демерджиев, кога ще обясни от къде Деса има печати от истанбулското летище в паспорта си, докато според него е била в Дубай?

    07:23 08.07.2026

  • 3 Пояснение

    4 0 Отговор
    Тук става въпрос за Русинова, а не за Деса.
    А Демержиев разбута гпездо на оси.

    07:33 08.07.2026

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    2 0 Отговор
    Тая трябва да е за постоянно в Сливенският затвор.

    07:40 08.07.2026

  • 5 И Махнете Този Герб !

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    07:41 08.07.2026

  • 6 миме

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