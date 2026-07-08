Прокурорската колегия на ВСС ще обсъди временното отстраняване на Емилия Русинова

Очаква се днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извънредно да се занимава с временното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор, съобщават от Нова телевизия. Обсъждането е по искане на правосъдния министър. Причината - срещу нея има образувано дисциплинарно производство.
На ръководителя на Софийската градска прокуратура се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров-Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
07:23 08.07.2026
2 Фен
07:23 08.07.2026
3 Пояснение
А Демержиев разбута гпездо на оси.
07:33 08.07.2026
4 Как временно,бре?
07:40 08.07.2026
5 И Махнете Този Герб !
За Нацията !
07:41 08.07.2026
6 миме
07:55 08.07.2026