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Ваня Григорова: В Клуба на богатите сме като прислужници

Ваня Григорова: В Клуба на богатите сме като прислужници

17 Юни, 2026 12:45 2 032 87

  • ваня григорова-
  • герб-
  • ес-
  • левон хампарцумян-
  • михаил кръстев

ЕС не е "те", а "ние", каза Хампарцумян

Ваня Григорова: В Клуба на богатите сме като прислужници - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Трябва ли чиновниците да започнат да плащат осигуровките си като всички останали? Време ли е пенсионерите в администрацията да освободят място за по-младите? Има ли смелост държавата наистина да съкрати 10% от собствената си администрация? Темата коментираха в „Тази сутрин“ икономистите Ваня Григорова и Михаил Кръстев и с финансиста Левон Хампарцумян.

Днес се очаква окончателно да бъде прието в парламента за вдигането на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. Има спор, включително и в опозицията, за това какъв трябва да е таванът. От ГЕРБ казват – твърде малко, от „Продължаваме промяната“ – твърде много.

„Истината е, че имаме сериозен дефицит и той не може да се компенсира без заем в момента. Но дългосрочно трябва да се предприемат мерки за неговото намаляване. Например осигуряването в частните пенсионни фондове да не е задължително, защото там отиват около 3 милиарда лева годишно. Половината от този заем нямаше да се наложи да го вземем, ако едни частни пенсионни фондове не прибираха по силата на закон едни средства от работещите български граждани, без да дадат никаква гаранция за пенсиите, които след това ще изплащат“, коментира Ваня Григорова.

"Второ – премахване на максималния осигурителен доход. Това би донесло още около 5 милиарда лева годишно в бюджета. Това са смели мерки, които могат да балансират системата", посочи тя.

Григорова припомни, че вече има процедура по свръхдефицит срещу България и че ще последици, включително финансови санкции, ако не се изпълнят препоръките.

"Защото влизането в еврозоната, както господин Хампарцумян ни го представяше като влизане в Клуба на богатите, но не довършваше с това, че ние влизаме там като прислужници, а всъщност на нас ни коства изключително много и ние виждаме, че още преди тази година да е завършила, те започват процедура. Това е предварително. Тоест те дори не изчакват годината да свърши и да видят реално какъв ще бъде дефицитът, налагат предварително процедура. И това е всъщност загубата на суверенитет. Не липсата на лева, това, което често се коментираше. Загубата на суверенитета е от това, че вече ти предписват какво да правиш, включително могат да ти напишат и бюджет. И тогава защо избираме ние правителството", заяви Ваня Григорова.

"Когато говорим за Европейския съюз с „те“ - не е "те", а "ние", защото ние сме част от Европейския съюз, пълноправен член. Това, че може би не пращаме най-добрите си хора във Франкфурт, Брюксел и т.н., е друг въпрос. Сега какво да направя, че госпожа Григорова не се чувства като в клуба - просто трябва по-често да отиде там, да види за какво става дума", заяви Левон Хампарцумян.

"Той е банкер и е богат. Той е изключително богат. Аз няма как да се чувствам част от неговия клуб", посочи Григорова, на което финансисът отговори, че е работил пет години в Кремиковци и знае две и двеста.

"Проблемът през последните години не е в приходната част. Приходите са рекордни стойности, включително и тази година. Проблемът са разходите. Проблемът е счупените модели на автоматизация. Проблемът е счупеното швейцарско правило, което беше нарушено в предходните години, а сега се борим да остане. Когато спазваме правилата, трябва да ги спазваме и в двете посоки. Ние имаме проблем в разходната част. И глобата, която излиза около 60 милиона евро, която би ни наложила Европейската комисия, ние плащаме много по-голяма цена от това, че предстои емитиране на нови дългови емисии, които ще бъдат при по-неизгодни условия, тъй като, когато емитираме дълг, ние излизаме на международните пазари и търсим инвеститорски интерес", заяви икономистът Михил Кръстев.

"А когато имаме държава в свръхдефицит, интересът на инвеститорите е един и премията, която те изискват, е една. Лихвите могат да стигнат на годишна база до над 300 милиона евро заради това, че сме държава в свръхдефицит и когато излизаме на международните пазари, самите инвеститори искат по-изгодни за тях условия и по-неизгодни за държавата", посочи той.

"Би трябвало да престанем да използваме икономическото състояние на държавата за пропаганда или персонални политически придобивки и да започнем да се отнасяме професионално към това нещо. Защото има дисбаланси, има неща, които трябва да се оправят, това никога няма да свърши. Не е въпрос да напишем 10 точки, които ако изпълним, ще цъфнем и ще вържем, а да си използваме преимуществата и да вървим напред", отбеляза Левон Хампарцумян.

Според Ваня Григорова има тежко нарушена справедливост и държавните служители не са облагодетелствани. По думите ѝ те искат да плащат осигуровки.

"Категорично невярно е, че заплатата в обществения сектор е по-висока от тази в частния", заяви тя.

„Държавни служители не са публичният сектор. Тоест, когато си представим, че ще започне да се внасят нови осигуровки, те не са на тези 700 000 души. Те са на много по-малко хора“, посочи Михаил Кръстев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    11 25 Отговор
    До керес ма?

    Коментиран от #14

    12:47 17.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кобра Кай 🥋

    33 2 Отговор
    Това пръв го каза Костадин Костадинов. Не му креди изказванията!

    12:48 17.06.2026

  • 4 Повръща

    16 39 Отговор
    ми се от тая красавица!

    Коментиран от #22

    12:49 17.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    22 6 Отговор
    С Ваня бяхме в събота на Шествието за семейството.

    12:49 17.06.2026

  • 6 Сила

    12 33 Отговор
    Слугинята ( чистачката ) ще си остане такава винаги и навсякъде ....
    И не ми обяснявайте , че социалния произход и първите седем години нямат значение за човека ....

    Коментиран от #81

    12:50 17.06.2026

  • 7 МАНГе

    11 26 Отговор
    Златно зъбче имаш ли?

    12:50 17.06.2026

  • 8 Боруна Лом

    29 3 Отговор
    КАЖИ ГО НА БОКО И ДЖИЛЯЗКО

    12:52 17.06.2026

  • 9 И дъщеря

    18 11 Отговор
    ти като теб на чужд гръб я натресе ! Студентка в Италия , фондацията плаща всичко ! Явно България ѝ е тясна и непрестижна !

    Коментиран от #66

    12:52 17.06.2026

  • 10 Гориил

    36 6 Отговор
    Бих го казал по-остро и по-категорично: в клуба на богатите са се появили роби, които безсрамно са ограбвани и мамени.

    Коментиран от #16

    12:53 17.06.2026

  • 11 не като прислужници, а като

    30 3 Отговор
    плебеи. Всичко на този свят си има цена и най-вече това да влезеш през парадния вход в Клубът на богатите с гол г.......

    12:53 17.06.2026

  • 12 Европа е продължение на

    25 8 Отговор
    Мераците на наполеон бисмарк хитлер да докопат ресурсите и територията на русия това е как и да го въртите и сучите...грешката на сталин е че не изби сички народи на европата като настъпваше към берлин и сега такива дилеми нямаше да съществуват

    12:54 17.06.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    23 3 Отговор
    То зависи и в каква къща си прислуга!
    Някъде ти почитат работата - някъде си просто роб... познайте ние къде сме!

    Коментиран от #17

    12:55 17.06.2026

  • 14 Манипулация

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    „Истината е, че имаме сериозен дефицит и той не може да се компенсира без заем в момента."
    Напротив , може много лесно .Като се намалят държавните заплати с 500€. Прави 3.5 млрд. =8%.
    И много добре го знаят, ама се инатят като магаре мост и въртят сучат но не ги намаляват.

    Коментиран от #40, #41

    12:55 17.06.2026

  • 15 !!!?

    12 7 Отговор
    От тунеядци прислужници не става...я някой да каже с какво прислугва тази на ЕС !?

    12:55 17.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пепи Волгата

    7 12 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Аз съм в Брюксел.Къде си ти не ме интересува.

    12:59 17.06.2026

  • 18 Нали така тетке

    10 21 Отговор
    Друго си е да сме прислужници в клуба на бедните русНАЦИ!!!

    12:59 17.06.2026

  • 19 Тая като я гледам

    6 15 Отговор
    Цял живот си е жила прислужница 😂😂😂
    Въпрос на вътрешна нагласа е това 😂😂😂😂

    13:00 17.06.2026

  • 20 И ето го решението според Радев

    12 5 Отговор
    Отговорът на прогресивните - за това ще си замразим заплатите от 9000 евро !!!
    Само припомням, че в Унгария депутатите си намалиха заплатите на 3800 евро.....

    13:02 17.06.2026

  • 21 Възраждане

    4 5 Отговор
    Нещо по-лошо Ванче, като твоите сестри и братовчедки по околовръстно сме. Или като тези пред министерството на земеделието

    13:02 17.06.2026

  • 22 A мен

    27 4 Отговор

    До коментар #4 от "Повръща":

    ми се повръща от такива като този арменец. Като си надиплил пачките е много лесно да даваш акъл. Най развитата държава в момента е комунистическа- Китай. За това какво ще каже мазният арменец, дето толкова хвали евросъюза.

    13:02 17.06.2026

  • 23 крадете

    2 4 Отговор
    Крадете госпожа, крадете. Е как няма да сме. Кралдте, лъжете , нищо човешко, няма интелект, няма образование. Само кражби и лъжи.

    13:02 17.06.2026

  • 24 бай Ставри

    8 1 Отговор
    Като е ръмботил 5 год. у Кремиковци, как е станал вишис?
    Пандизо е школа по оцеляване и на "сфубода", но айде да не ни зима за шарани арменецо. Бай Ставри мрази арменците защото арменецо златар прочете надписите на снимките на медальоно и така милицията стигна до бай Ставри 1988 г. за изяждането на германката и приятеля й на партизанскио паметник със москвичо каде на задната седалка имаше водка със реланиум. А жевотновъдите от ТКЗС-то докладвали каде има "бръкониери". Бай Ставри не знае какво е "бръкониера" и му го каза на следовател Иван Василев, но после излезна, че арменецо златар бил дуностник и изтърчал право у милицията.

    13:03 17.06.2026

  • 25 Дневниците на прислужницата

    4 9 Отговор
    На тази колко и ходи метлата и лопатата, не е истина!!!!

    Коментиран от #59

    13:03 17.06.2026

  • 26 И Киев е Руски

    4 7 Отговор
    Ти си хостета.Споко.мургавите сте с препоръки

    13:04 17.06.2026

  • 27 Канатис

    6 1 Отговор
    Просто няма истински реформи и парите изтичат - колко ни критикува ЕС , че министерството на правосъдието не е реформирано, а та да не би и МВР да е реформирано, ами разните служби и агенции, непрекъснато се назначават хора по общини въпреки, че се пукат по шевовете от презаети щатове, но измислят нови. Пенсионерите в МВР , МО и други министерства от години на пенсия и заплата. Реформи не се очакват. И ПБ ще теглят заем след заем и народа ще ги плаща с поколения напред.

    13:04 17.06.2026

  • 28 ГОРКАТА гЛигорова

    4 4 Отговор
    Чувствала се като прислужничка милата, щото тези от “клуба на богатите” не са съгласни да се правим на богати, като взимаме заеми… ПРИМЕР: Интересно Глигорова как ще се чувства с приятел, който е давал в началото заявка за финансова благонадежност, а веднага след това тоз приятел й е поискал заем за да отидат на ресторант да изпият по една бира.

    13:04 17.06.2026

  • 29 Кирил

    4 7 Отговор
    Къде искаш да сме.... в евро Рома или в ЕС. ... ти си една лъжлива мизерница, кажи си за имотите и далаверите

    13:06 17.06.2026

  • 30 Гориил

    17 3 Отговор
    Тази прекрасна жена компетентно и експертно оценява позицията на България в съвременна Европа. Искрено и сърдечно я подкрепям.

    Коментиран от #53

    13:06 17.06.2026

  • 31 Циганин

    6 1 Отговор
    Кой крадне повече, циганина или буга рина, а ?

    13:07 17.06.2026

  • 32 Летец Пешеходец

    19 0 Отговор
    Арменският тарикат е работил в "Кремиковци", но да не мислите, че е бил в производството. Бил е "инженер- химик", каквото и да означава това. А означава- "клатикурчик". За останалите му "достойнства", като "одитор", "бизнесмен", "съветник" и "банкер", няма да се впускам в подробности. Накратко- червена номенклатура. "Ромската перла" била чистачка и "хостеса". Не знам какво е чистила и "хостесвала", но бързо се ориентира към "Отворено общество", а впоследствие и към "Подкрепа", откъдето добре се е "нагушила" с кинти, за да стартира в политиката. "Хвани единия, удари другия". Лицемери.

    13:07 17.06.2026

  • 33 икономист

    11 4 Отговор
    Не сме прислужници , а роби .Взеха ни 42 милиарда евро от валутния борд , събирани пари от българите .Нали се сещате ,че с толкова пари няма да имаме ниакакъв външен дълг, за заплати и пенсии ще са минимум по 2

    Коментиран от #43, #48

    13:09 17.06.2026

  • 34 Още един циганин

    6 1 Отговор
    Кой е по про3, циганина или буга рина?
    По коментарите се вижда, че буга рина е мнооого по про3

    13:10 17.06.2026

  • 35 нещастник долен

    8 1 Отговор
    прислужника влиза в трапезарията и кухнята, на едното място слуша разговори на другото може да си хапне. Ние нито слушаме нито хапваме. Кое му е пълноправното ние? Меркосур удари земеделието,санкциите удариха говрива и енергетика с цени, туризма изгуби 450 хил руснаци, транспорта ги удариха регламенти за мобилност, зелената сделка удари мариците и бизнеса? за всички тези уадри, къде беше нашия глас? може би в тоалетната......

    Коментиран от #38

    13:13 17.06.2026

  • 36 Франоти

    3 2 Отговор
    Прогресистите няма да правят резки движения за да се харесат на народа и останат повече години на власт и това ще им е за последно. Народа очакваше промени, а те си трайкат. Имат ли министерствата програми н-р министерството на земеделието какво ще прави за да има на българската трапеза по евтино и вкусно - зеленчуци, плодове, месо, млеко - не е известно. Има ли МВР програма за полицията близо до народа в борбата срещу престъпноста . Та доверието в полицията е много зле, надменни , ниско образовани и ниско културни полицаи, изрисувани, накои и дрогирани, отделно там 8000 на пенсия и заплата и 3000 с ТЕЛК.

    Коментиран от #49

    13:13 17.06.2026

  • 37 бай Ставри

    1 2 Отговор
    После кога вече Тато падна, и президенто Желев помилва бай Ставри, бай Ставри колеги му дадоха да види карта на Европа, за да види каде е Франция. И после бай Ставри попита къде е тоя "Берлин" и гледа и пита каде е Източен, и каде е Западен. И до ден днешен главата на бай Ставри не мое да разбере защо германците беха тръгнали от Източен Берлин за Западен, защото в Източен "няма дъфки" а в западен "има дъфки и цигари". Първо вика "жвачка, жвачка, цигаретен" и като взе да преживя бай Ставри се сети, каде жвачка е дъфка. А у България нема месо. И бай Ставри ги качи на задната седалка у москвичо, и те пиха от водката със реланиум, където тогава мадамите не пиеха ракия. Даже на стоп за Хисарски минерални бани не я пиеха.

    13:18 17.06.2026

  • 38 Смърфиета

    1 4 Отговор

    До коментар #35 от "нещастник долен":

    Ваня си мисли, че влиза като волнонаета прислужница, а не като робиня, какъвто е случаят. А Господин Хампарцумян има предвид, че Ваня е влязла прибързано в брак защото брадата на високопоставеният е синя, и работата й ще е на прислужница и освен това където нема да види наследство от баща си, защото ще го даде на батко й. И те ти сега дъската с пирони в килера на Синята брада.

    13:23 17.06.2026

  • 39 Нека да пиша

    4 6 Отговор
    Благодаря ,но ум от сиганка не искам. Къде и учи чаавето и,имотното и състояние. Що не живее в резервата Христо Ботев,със нейните сърлемевници.

    13:25 17.06.2026

  • 40 ЛОШО е

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Манипулация":

    Аз като взимам 600 евро на държавна служба и ми вземеш 500 евро, с 100 евро на месец ли ще живея. Вие с толкова ли живеете.

    Коментиран от #47

    13:26 17.06.2026

  • 41 Никой не казва

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Манипулация":

    Знаеш ли колко много държавни служители са на минимална.....знаеш ли...

    Коментиран от #45

    13:27 17.06.2026

  • 42 Ами Тоя свят Е Такъв !

    2 0 Отговор
    Всеки те чака с Отворени Обятия !

    За да те Оскубе !

    Ако ти искаш да постигнеш нещо !

    Трябва да го направиш !

    Сам !

    13:30 17.06.2026

  • 43 Никой не казва

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "икономист":

    Парите от валутният борд ги раздадоха на банките, а те раздадоха КРЕДИТИ....къщи, апартаменти, лодки....инфлация...

    13:30 17.06.2026

  • 44 Дика

    4 4 Отговор
    В клуба на богатите, прислужници, а извън клуба какви сме, Григорова? Или искаш и ти да сме в блатния руски клуб?

    Коментиран от #52

    13:30 17.06.2026

  • 45 Не се прави на Две и половина !

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Никой не казва":

    Много добре знаеш !

    За какво става Дума !

    13:31 17.06.2026

  • 46 Ха-ха

    4 0 Отговор
    Сега разбрах каква е причината да фалира Кремиковци.А мен ме изпратиха по разпределение в машиностроителен завод.Над 15 години бачках там.Направих заводчето кукла,западни машини всичко на 6.Обаче дойдоха руснаците,гепиха заводчето и правят пачки братушките.А нас ни пратиха в Европа.

    13:32 17.06.2026

  • 47 Ами Намери си Друга Работа !

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "ЛОШО е":

    Като Не ти Харесва !

    13:33 17.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Франоти":

    Какви прогресисти? Къде е прогреса, в лицето на Иван Василев? Бактънъз, артък!

    13:35 17.06.2026

  • 50 И ммммангусите

    1 0 Отговор
    Ще ги настанят у нас да ги храннтутим с дамъците ни. Работа от тях не се очаква, единствено да убият някой, по избран от тях нсчин. Имат цялото свободно време на света

    13:37 17.06.2026

  • 51 Ха ха ха

    5 3 Отговор
    Браво на Ваня! Запиши устата на арменския мошеник Хампарцунигъзян.

    13:37 17.06.2026

  • 52 А бе ГРИГОРОВА

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Дика":

    Що ли ЕС налива толкова пари в БГ.

    13:38 17.06.2026

  • 53 разбира се

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гориил":

    Гурел, всеки вика за неговия отбор!

    13:38 17.06.2026

  • 54 Р Г В

    3 0 Отговор
    Децата са облик на семейството в което са израснали , от родители ром.....какво друго да очакваш да се пръкне на белия свят. Вари го , печи го , ро....си е ро....
    Свикнал да ходи по къщите и да си предлага услугите за да почисти или за просия. А по Европата правят измами и простит.......Невероятно но факт.

    Коментиран от #67

    13:39 17.06.2026

  • 55 един

    4 0 Отговор
    Друго си е в клуба на бедните,кеф ти обереш спестяванията на хората,кеф ти вкараш парите на държавните субекти в една банка и после я фалираш,а за слугинажа към Кремъл да не говорим!

    13:40 17.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Димитър Манолев КТ Подкрепа

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дневниците на прислужницата":

    Във синдикатите ние нямаме назначени на щат чистачки, представете си. При Пламен от КНСБ може да е друго, но при мене не е. Сам си изхвърлям пепелника в кошчето и торбичката – в казана на улицата. Сами си купуваме тоалетно пате, белина, паркетин веднъж в годината напролет, стирки разбира се и да не изброявам. Носиме си от къщи. И сега искат и осигуровките ни, на хората които са при нас, целите, на същите тия пенсионни фондове, които доказано не плащат, вижте какво става със Дъл бог. А пенсии ще получиме ли ако доживееме, или може и да не се осигуряваме и какъв е смисъла от съществуването ни тогава?

    13:47 17.06.2026

  • 60 8347

    5 0 Отговор
    В този клуб сме от 19 години, откакто ни приеха в ЕС. Валутата няма никакво значение. Останахме си бедни, защото избираме престъпници и корумпета да ни крадат. Тази е същата. Вижте поляците, чехите, словаците и т.н. братята от СИВ, с които почнахме наравно през 1989-а те къде са... и помислете защо ни не сме там? Дали е защото тях ЕС ги обича пък нас мрази или защото избираме тук престъпници да ни управляват?

    13:47 17.06.2026

  • 61 Това

    3 1 Отговор
    с прислугата си го знаех още от 1989 година. Някой вече го разбраха, а други се правят, че още не са го разбрали.

    13:48 17.06.2026

  • 62 лелле

    2 0 Отговор
    колко прости хора има в България , не е истина, направо се чудя как още съществуваме

    13:48 17.06.2026

  • 63 Ох-х...Ваня . Ти си моята богиня

    3 0 Отговор
    Така ми го изправяш .......

    13:48 17.06.2026

  • 64 Нострадамус

    3 2 Отговор
    Престъпника и Крадец борисоФ, с помощта на ПП/ДБ-тата ни вкара
    в "Клуба на Богатите" без да имаме Икономическо и Финансово
    ниво, както и без никаква подготовка за това, но сега вместо да се
    почувства поне малко виновен, Мутрата на ГЕРБ борисоФ отново започна
    да дава Тъпанарски съвети и да обикаля България, правейки се на велик.

    13:49 17.06.2026

  • 65 Вярно ле

    1 1 Отговор
    Че циганките техните ни са по топли с два градуса

    Коментиран от #72

    13:49 17.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Р Г В":

    Правят музика, чалга, и всички подрастващи я слушат. Тук няма изключения.

    13:49 17.06.2026

  • 68 Наглост на триещите

    2 1 Отговор
    И да триете, и да не триете, не можете да изтриете произхода на тази нахална, нагла и безочлива хубавица, дето се е пръкнала във Факулето! Поради тази причина Нинова не я припозна за кандидат - кмет на комунистие, въпреки че нищожеството на снимката яко й се натискаше! Днес нещо се мъчеше да се прави на по-умна от един доказан банкер, но стана още по-смешна и жалка

    13:50 17.06.2026

  • 69 Това ли е ?

    1 0 Отговор
    Преастижното !

    Професора ме учи !

    На онова !

    Което Не знае !

    И После !

    Аз Защо Не знам ! ?

    Всичките са За Изринване !

    Здравеопазване ли имош !

    Пътищата ли не ти се Срутиха ?

    Цените ли Ти Не излетяха В Космоса !

    Заплатите ти ли, препълват Джоба ти ?

    Това ли е да си Престижен ?

    Най -Долна Из !

    --

    мет !

    Папу !

    --

    ас !

    13:51 17.06.2026

  • 70 кой разбрал, разбрал...

    6 0 Отговор
    "В Клуба на богатите сме като прислужници"

    Така ще е докато на българина не му уври чайника, че едиствено от него и неговите действия зависи не само богатството му, а самочувствието и цялото бъдеще на него и на поколенията му. Никой от набедените за политици няма да изостави личните си интереси и гласуваните му позиции в обществото, с възможности лично да решава и да разполага с обществените средства, за да възтържествува справедливостта и истината в държавата. Всеки обещава да сваля звезди от небето, но като му се гласува доверие забравя обещанията си за сметка на личните си интереси. И така вече над 35 години, а българина не само, че не се учи от собствените си грешки и тези на другите, а още продължава да се надява да се появи "месия", който да се отрече от себе си за да се жертва за благото целия народ. Такива личности са амо в приказките и в Библията.

    13:52 17.06.2026

  • 71 дааа

    4 1 Отговор
    много ми е чудно , като кажат че в чужбина сме работили като роби. Ами ти отиваш там без образование, без език , без пари, какъв искаш да работиш - вицепрезидент ли? Омръзна ми от хора, на които все някой им пречи да си разкрият , невероятния потенциал който имат.

    Коментиран от #76

    13:54 17.06.2026

  • 72 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Вярно ле":

    Може да е вярно, ама далеч не за всяка. Ако са си верни един на друг, може да се размине. Тук аз искам да попитам, при ламите по петроханския обред как е. Или подбират внимателно мунченцата, да са от добри семейства, което значи богати, чфтски семейства от центъра на София и не ги втриса като помислят за бъдещето без Бойко.

    13:54 17.06.2026

  • 73 Любомир

    3 1 Отговор
    Абсолютно не е вярно това за държавните служители което иска да ни внуши Григорова.
    Истината е следната: За една и съща работа едните/държавните служители/ не плащат данък и осигуровки, а останалите работещи плащат. По тази начин те се явяват като глезени деца на държавата и е репресивно спрямо останалите които не са в графата държавни служители. Това е някаква ужасна несправедливост останала още от комунистическото време. Тв като активист на БСП много ясно че няма какво друго да каже...

    13:56 17.06.2026

  • 74 Мдааа

    1 0 Отговор
    Ма нг ата има дъщеря, студентка в Италия на държавна издръжка, ама нема мъж. Сигурно е родила от непорочното зачатие.

    13:57 17.06.2026

  • 75 Хаха

    0 0 Отговор
    Лъжат всички говорящи глави вкупом от телевизора!
    Няма абсолютно никаква нужда и няма разумно обяснение за тоя нов заем, освен да се напълнят нечии гуши!
    Ако няма приет нов бюджет по закон се харчи 1:12 от миналогодишния и нито цент в повече, т.е. 100 единици м. юни 2025 г., точно толкова и юли 2026 г., независимо от повишението на цени на стоки и услуги!
    Отделно повишението на цените на стоките и услугите през тази година при ненамаляващо търсене би следвало да генерира много повече приходи от ДДС, акцизи и други данъци и такси!
    Къде са тези приходи и защо умишлено счетоводно се отчита "дефицити" и кой, кой има нужда от това!?!
    Как една говоряща глава не се сети да пита, а всички са единни, като на партийно събрание!?

    Коментиран от #80

    14:00 17.06.2026

  • 76 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "дааа":

    Ма то и у нас е така. Каква е разликата?
    Супермаркето, супермаркет. Касата, каса. Складът, склад. Работното време – работно време. Панелката, панелка, че и нашите често са по-добри. Транспорта, транспорт. Предстъптността, навсякъде и никога не знаеш.
    Какво искате? Черен труд, доносничество и да не се оплакваме? Да не мразиме властта, когато се намърдат някакви, които са се вредили. Аз като знам четири езика, и имам добри понятия, защото съм се образовала добре и виконта или вицепрезидента мое да ми яде, ай да не казвам какво? Да седя така, и да целувам ръце, ако ми подхвърлят 165 евро на половин работен ден ли? Ще си платя ли сметките, данъците, храната с достатъчно витамин Ц, лекарствата, обувките за два сезона, и малкото евтини удоволствия, които консумирам?

    14:04 17.06.2026

  • 77 Дилиндишков

    1 1 Отговор
    Изпитах огромно удоволствие от последните думи на арменеца към тази неуравновесената

    14:05 17.06.2026

  • 78 Ваня интересувам се

    0 1 Отговор
    Отдолу каква ти е прическата ?

    Коментиран от #82

    14:11 17.06.2026

  • 79 Баш Майстора

    1 0 Отговор
    Пак семейни кавги и драми , кои какви пари носи в семейния бюджет , бранжелина / лопезафлек ама на квадрат ......

    14:17 17.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Кмета

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Социален произход и първите седем години,излез от матрицата и се огледай! Колко процента от населението са със психични проблеми?Колко години едно съвременно семейство изкарва с партньора си? Какво е образованието и поведението в съвременното училище?Думи като морал,достойнство,чест вече са са чужди думи,трябва да ги търсят в речника!Големи изказвания,но не отговарят за това поколение!

    Коментиран от #85

    14:21 17.06.2026

  • 82 Баба Вуна

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Ваня интересувам се":

    Същата,като мустака ми.Устройва ли те?

    14:23 17.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Смърфиета

    0 0 Отговор
    Кво става тука бе?

    14:24 17.06.2026

  • 85 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Кмета":

    Ти като го казваш, вярваш ли го за собствената си личност?
    Вярваш ли в хората, и в себе си?
    Защото написаното е вярно.

    14:26 17.06.2026

  • 86 Мирослав

    0 1 Отговор
    Тиквата набута стадото в обора на богатите и сега се е покрил, кат шуменска пантера да не го добарат да му благодарят

    14:30 17.06.2026

  • 87 Вижте

    0 0 Отговор
    Пенсионерите , които все още имат способността и желание за работа , не трябва да бъдат принуждавани да напускат , тъй като много от тях поради опита си се справят по-добре от младите ! Но осигуровките всеки трябва да си ги плаща от собствения джоб !

    14:31 17.06.2026

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