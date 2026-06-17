Ваня Григорова: В Клуба на богатите сме като прислужници

Трябва ли чиновниците да започнат да плащат осигуровките си като всички останали? Време ли е пенсионерите в администрацията да освободят място за по-младите? Има ли смелост държавата наистина да съкрати 10% от собствената си администрация? Темата коментираха в „Тази сутрин“ икономистите Ваня Григорова и Михаил Кръстев и с финансиста Левон Хампарцумян.
Днес се очаква окончателно да бъде прието в парламента за вдигането на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро. Има спор, включително и в опозицията, за това какъв трябва да е таванът. От ГЕРБ казват – твърде малко, от „Продължаваме промяната“ – твърде много.
„Истината е, че имаме сериозен дефицит и той не може да се компенсира без заем в момента. Но дългосрочно трябва да се предприемат мерки за неговото намаляване. Например осигуряването в частните пенсионни фондове да не е задължително, защото там отиват около 3 милиарда лева годишно. Половината от този заем нямаше да се наложи да го вземем, ако едни частни пенсионни фондове не прибираха по силата на закон едни средства от работещите български граждани, без да дадат никаква гаранция за пенсиите, които след това ще изплащат“, коментира Ваня Григорова.
"Второ – премахване на максималния осигурителен доход. Това би донесло още около 5 милиарда лева годишно в бюджета. Това са смели мерки, които могат да балансират системата", посочи тя.
Григорова припомни, че вече има процедура по свръхдефицит срещу България и че ще последици, включително финансови санкции, ако не се изпълнят препоръките.
"Защото влизането в еврозоната, както господин Хампарцумян ни го представяше като влизане в Клуба на богатите, но не довършваше с това, че ние влизаме там като прислужници, а всъщност на нас ни коства изключително много и ние виждаме, че още преди тази година да е завършила, те започват процедура. Това е предварително. Тоест те дори не изчакват годината да свърши и да видят реално какъв ще бъде дефицитът, налагат предварително процедура. И това е всъщност загубата на суверенитет. Не липсата на лева, това, което често се коментираше. Загубата на суверенитета е от това, че вече ти предписват какво да правиш, включително могат да ти напишат и бюджет. И тогава защо избираме ние правителството", заяви Ваня Григорова.
"Когато говорим за Европейския съюз с „те“ - не е "те", а "ние", защото ние сме част от Европейския съюз, пълноправен член. Това, че може би не пращаме най-добрите си хора във Франкфурт, Брюксел и т.н., е друг въпрос. Сега какво да направя, че госпожа Григорова не се чувства като в клуба - просто трябва по-често да отиде там, да види за какво става дума", заяви Левон Хампарцумян.
"Той е банкер и е богат. Той е изключително богат. Аз няма как да се чувствам част от неговия клуб", посочи Григорова, на което финансисът отговори, че е работил пет години в Кремиковци и знае две и двеста.
"Проблемът през последните години не е в приходната част. Приходите са рекордни стойности, включително и тази година. Проблемът са разходите. Проблемът е счупените модели на автоматизация. Проблемът е счупеното швейцарско правило, което беше нарушено в предходните години, а сега се борим да остане. Когато спазваме правилата, трябва да ги спазваме и в двете посоки. Ние имаме проблем в разходната част. И глобата, която излиза около 60 милиона евро, която би ни наложила Европейската комисия, ние плащаме много по-голяма цена от това, че предстои емитиране на нови дългови емисии, които ще бъдат при по-неизгодни условия, тъй като, когато емитираме дълг, ние излизаме на международните пазари и търсим инвеститорски интерес", заяви икономистът Михил Кръстев.
"А когато имаме държава в свръхдефицит, интересът на инвеститорите е един и премията, която те изискват, е една. Лихвите могат да стигнат на годишна база до над 300 милиона евро заради това, че сме държава в свръхдефицит и когато излизаме на международните пазари, самите инвеститори искат по-изгодни за тях условия и по-неизгодни за държавата", посочи той.
"Би трябвало да престанем да използваме икономическото състояние на държавата за пропаганда или персонални политически придобивки и да започнем да се отнасяме професионално към това нещо. Защото има дисбаланси, има неща, които трябва да се оправят, това никога няма да свърши. Не е въпрос да напишем 10 точки, които ако изпълним, ще цъфнем и ще вържем, а да си използваме преимуществата и да вървим напред", отбеляза Левон Хампарцумян.
Според Ваня Григорова има тежко нарушена справедливост и държавните служители не са облагодетелствани. По думите ѝ те искат да плащат осигуровки.
"Категорично невярно е, че заплатата в обществения сектор е по-висока от тази в частния", заяви тя.
„Държавни служители не са публичният сектор. Тоест, когато си представим, че ще започне да се внасят нови осигуровки, те не са на тези 700 000 души. Те са на много по-малко хора“, посочи Михаил Кръстев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опааа
Коментиран от #14
12:47 17.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кобра Кай 🥋
12:48 17.06.2026
4 Повръща
Коментиран от #22
12:49 17.06.2026
5 Последния Софиянец
12:49 17.06.2026
6 Сила
И не ми обяснявайте , че социалния произход и първите седем години нямат значение за човека ....
Коментиран от #81
12:50 17.06.2026
7 МАНГе
12:50 17.06.2026
8 Боруна Лом
12:52 17.06.2026
9 И дъщеря
Коментиран от #66
12:52 17.06.2026
10 Гориил
Коментиран от #16
12:53 17.06.2026
11 не като прислужници, а като
12:53 17.06.2026
12 Европа е продължение на
12:54 17.06.2026
13 ДрайвингПлежър
Някъде ти почитат работата - някъде си просто роб... познайте ние къде сме!
Коментиран от #17
12:55 17.06.2026
14 Манипулация
До коментар #1 от "Опааа":„Истината е, че имаме сериозен дефицит и той не може да се компенсира без заем в момента."
Напротив , може много лесно .Като се намалят държавните заплати с 500€. Прави 3.5 млрд. =8%.
И много добре го знаят, ама се инатят като магаре мост и въртят сучат но не ги намаляват.
Коментиран от #40, #41
12:55 17.06.2026
15 !!!?
12:55 17.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пепи Волгата
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":Аз съм в Брюксел.Къде си ти не ме интересува.
12:59 17.06.2026
18 Нали така тетке
12:59 17.06.2026
19 Тая като я гледам
Въпрос на вътрешна нагласа е това 😂😂😂😂
13:00 17.06.2026
20 И ето го решението според Радев
Само припомням, че в Унгария депутатите си намалиха заплатите на 3800 евро.....
13:02 17.06.2026
21 Възраждане
13:02 17.06.2026
22 A мен
До коментар #4 от "Повръща":ми се повръща от такива като този арменец. Като си надиплил пачките е много лесно да даваш акъл. Най развитата държава в момента е комунистическа- Китай. За това какво ще каже мазният арменец, дето толкова хвали евросъюза.
13:02 17.06.2026
23 крадете
13:02 17.06.2026
24 бай Ставри
Пандизо е школа по оцеляване и на "сфубода", но айде да не ни зима за шарани арменецо. Бай Ставри мрази арменците защото арменецо златар прочете надписите на снимките на медальоно и така милицията стигна до бай Ставри 1988 г. за изяждането на германката и приятеля й на партизанскио паметник със москвичо каде на задната седалка имаше водка със реланиум. А жевотновъдите от ТКЗС-то докладвали каде има "бръкониери". Бай Ставри не знае какво е "бръкониера" и му го каза на следовател Иван Василев, но после излезна, че арменецо златар бил дуностник и изтърчал право у милицията.
13:03 17.06.2026
25 Дневниците на прислужницата
Коментиран от #59
13:03 17.06.2026
26 И Киев е Руски
13:04 17.06.2026
27 Канатис
13:04 17.06.2026
28 ГОРКАТА гЛигорова
13:04 17.06.2026
29 Кирил
13:06 17.06.2026
30 Гориил
Коментиран от #53
13:06 17.06.2026
31 Циганин
13:07 17.06.2026
32 Летец Пешеходец
13:07 17.06.2026
33 икономист
Коментиран от #43, #48
13:09 17.06.2026
34 Още един циганин
По коментарите се вижда, че буга рина е мнооого по про3
13:10 17.06.2026
35 нещастник долен
Коментиран от #38
13:13 17.06.2026
36 Франоти
Коментиран от #49
13:13 17.06.2026
37 бай Ставри
13:18 17.06.2026
38 Смърфиета
До коментар #35 от "нещастник долен":Ваня си мисли, че влиза като волнонаета прислужница, а не като робиня, какъвто е случаят. А Господин Хампарцумян има предвид, че Ваня е влязла прибързано в брак защото брадата на високопоставеният е синя, и работата й ще е на прислужница и освен това където нема да види наследство от баща си, защото ще го даде на батко й. И те ти сега дъската с пирони в килера на Синята брада.
13:23 17.06.2026
39 Нека да пиша
13:25 17.06.2026
40 ЛОШО е
До коментар #14 от "Манипулация":Аз като взимам 600 евро на държавна служба и ми вземеш 500 евро, с 100 евро на месец ли ще живея. Вие с толкова ли живеете.
Коментиран от #47
13:26 17.06.2026
41 Никой не казва
До коментар #14 от "Манипулация":Знаеш ли колко много държавни служители са на минимална.....знаеш ли...
Коментиран от #45
13:27 17.06.2026
42 Ами Тоя свят Е Такъв !
За да те Оскубе !
Ако ти искаш да постигнеш нещо !
Трябва да го направиш !
Сам !
13:30 17.06.2026
43 Никой не казва
До коментар #33 от "икономист":Парите от валутният борд ги раздадоха на банките, а те раздадоха КРЕДИТИ....къщи, апартаменти, лодки....инфлация...
13:30 17.06.2026
44 Дика
Коментиран от #52
13:30 17.06.2026
45 Не се прави на Две и половина !
До коментар #41 от "Никой не казва":Много добре знаеш !
За какво става Дума !
13:31 17.06.2026
46 Ха-ха
13:32 17.06.2026
47 Ами Намери си Друга Работа !
До коментар #40 от "ЛОШО е":Като Не ти Харесва !
13:33 17.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Смърфиета
До коментар #36 от "Франоти":Какви прогресисти? Къде е прогреса, в лицето на Иван Василев? Бактънъз, артък!
13:35 17.06.2026
50 И ммммангусите
13:37 17.06.2026
51 Ха ха ха
13:37 17.06.2026
52 А бе ГРИГОРОВА
До коментар #44 от "Дика":Що ли ЕС налива толкова пари в БГ.
13:38 17.06.2026
53 разбира се
До коментар #30 от "Гориил":Гурел, всеки вика за неговия отбор!
13:38 17.06.2026
54 Р Г В
Свикнал да ходи по къщите и да си предлага услугите за да почисти или за просия. А по Европата правят измами и простит.......Невероятно но факт.
Коментиран от #67
13:39 17.06.2026
55 един
13:40 17.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Димитър Манолев КТ Подкрепа
До коментар #25 от "Дневниците на прислужницата":Във синдикатите ние нямаме назначени на щат чистачки, представете си. При Пламен от КНСБ може да е друго, но при мене не е. Сам си изхвърлям пепелника в кошчето и торбичката – в казана на улицата. Сами си купуваме тоалетно пате, белина, паркетин веднъж в годината напролет, стирки разбира се и да не изброявам. Носиме си от къщи. И сега искат и осигуровките ни, на хората които са при нас, целите, на същите тия пенсионни фондове, които доказано не плащат, вижте какво става със Дъл бог. А пенсии ще получиме ли ако доживееме, или може и да не се осигуряваме и какъв е смисъла от съществуването ни тогава?
13:47 17.06.2026
60 8347
13:47 17.06.2026
61 Това
13:48 17.06.2026
62 лелле
13:48 17.06.2026
63 Ох-х...Ваня . Ти си моята богиня
13:48 17.06.2026
64 Нострадамус
в "Клуба на Богатите" без да имаме Икономическо и Финансово
ниво, както и без никаква подготовка за това, но сега вместо да се
почувства поне малко виновен, Мутрата на ГЕРБ борисоФ отново започна
да дава Тъпанарски съвети и да обикаля България, правейки се на велик.
13:49 17.06.2026
65 Вярно ле
Коментиран от #72
13:49 17.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Смърфиета
До коментар #54 от "Р Г В":Правят музика, чалга, и всички подрастващи я слушат. Тук няма изключения.
13:49 17.06.2026
68 Наглост на триещите
13:50 17.06.2026
69 Това ли е ?
Професора ме учи !
На онова !
Което Не знае !
И После !
Аз Защо Не знам ! ?
Всичките са За Изринване !
Здравеопазване ли имош !
Пътищата ли не ти се Срутиха ?
Цените ли Ти Не излетяха В Космоса !
Заплатите ти ли, препълват Джоба ти ?
Това ли е да си Престижен ?
Най -Долна Из !
--
мет !
Папу !
--
ас !
13:51 17.06.2026
70 кой разбрал, разбрал...
Така ще е докато на българина не му уври чайника, че едиствено от него и неговите действия зависи не само богатството му, а самочувствието и цялото бъдеще на него и на поколенията му. Никой от набедените за политици няма да изостави личните си интереси и гласуваните му позиции в обществото, с възможности лично да решава и да разполага с обществените средства, за да възтържествува справедливостта и истината в държавата. Всеки обещава да сваля звезди от небето, но като му се гласува доверие забравя обещанията си за сметка на личните си интереси. И така вече над 35 години, а българина не само, че не се учи от собствените си грешки и тези на другите, а още продължава да се надява да се появи "месия", който да се отрече от себе си за да се жертва за благото целия народ. Такива личности са амо в приказките и в Библията.
13:52 17.06.2026
71 дааа
Коментиран от #76
13:54 17.06.2026
72 Смърфиета
До коментар #65 от "Вярно ле":Може да е вярно, ама далеч не за всяка. Ако са си верни един на друг, може да се размине. Тук аз искам да попитам, при ламите по петроханския обред как е. Или подбират внимателно мунченцата, да са от добри семейства, което значи богати, чфтски семейства от центъра на София и не ги втриса като помислят за бъдещето без Бойко.
13:54 17.06.2026
73 Любомир
Истината е следната: За една и съща работа едните/държавните служители/ не плащат данък и осигуровки, а останалите работещи плащат. По тази начин те се явяват като глезени деца на държавата и е репресивно спрямо останалите които не са в графата държавни служители. Това е някаква ужасна несправедливост останала още от комунистическото време. Тв като активист на БСП много ясно че няма какво друго да каже...
13:56 17.06.2026
74 Мдааа
13:57 17.06.2026
75 Хаха
Няма абсолютно никаква нужда и няма разумно обяснение за тоя нов заем, освен да се напълнят нечии гуши!
Ако няма приет нов бюджет по закон се харчи 1:12 от миналогодишния и нито цент в повече, т.е. 100 единици м. юни 2025 г., точно толкова и юли 2026 г., независимо от повишението на цени на стоки и услуги!
Отделно повишението на цените на стоките и услугите през тази година при ненамаляващо търсене би следвало да генерира много повече приходи от ДДС, акцизи и други данъци и такси!
Къде са тези приходи и защо умишлено счетоводно се отчита "дефицити" и кой, кой има нужда от това!?!
Как една говоряща глава не се сети да пита, а всички са единни, като на партийно събрание!?
Коментиран от #80
14:00 17.06.2026
76 Смърфиета
До коментар #71 от "дааа":Ма то и у нас е така. Каква е разликата?
Супермаркето, супермаркет. Касата, каса. Складът, склад. Работното време – работно време. Панелката, панелка, че и нашите често са по-добри. Транспорта, транспорт. Предстъптността, навсякъде и никога не знаеш.
Какво искате? Черен труд, доносничество и да не се оплакваме? Да не мразиме властта, когато се намърдат някакви, които са се вредили. Аз като знам четири езика, и имам добри понятия, защото съм се образовала добре и виконта или вицепрезидента мое да ми яде, ай да не казвам какво? Да седя така, и да целувам ръце, ако ми подхвърлят 165 евро на половин работен ден ли? Ще си платя ли сметките, данъците, храната с достатъчно витамин Ц, лекарствата, обувките за два сезона, и малкото евтини удоволствия, които консумирам?
14:04 17.06.2026
77 Дилиндишков
14:05 17.06.2026
78 Ваня интересувам се
Коментиран от #82
14:11 17.06.2026
79 Баш Майстора
14:17 17.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Кмета
До коментар #6 от "Сила":Социален произход и първите седем години,излез от матрицата и се огледай! Колко процента от населението са със психични проблеми?Колко години едно съвременно семейство изкарва с партньора си? Какво е образованието и поведението в съвременното училище?Думи като морал,достойнство,чест вече са са чужди думи,трябва да ги търсят в речника!Големи изказвания,но не отговарят за това поколение!
Коментиран от #85
14:21 17.06.2026
82 Баба Вуна
До коментар #78 от "Ваня интересувам се":Същата,като мустака ми.Устройва ли те?
14:23 17.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Смърфиета
14:24 17.06.2026
85 Смърфиета
До коментар #81 от "Кмета":Ти като го казваш, вярваш ли го за собствената си личност?
Вярваш ли в хората, и в себе си?
Защото написаното е вярно.
14:26 17.06.2026
86 Мирослав
14:30 17.06.2026
87 Вижте
14:31 17.06.2026