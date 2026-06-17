19-годишна получи 1500 евро глоба след дрифтове, в Пловдив кола катастрофира на 50 метра от директора на полицията

С автомобил под прикритие, кръжащ полицейски дрон и устройство за измерване на шума на двигателя бяха проверявани пловдивските шофьори на възловия булевард „Васил Априлов“ тази сутрин. По време на проверката се случи и нещо непредвидено – ПТП на около 50 метра от директора на ОДМВР – Пловдив.

„Това е показателно за пътно-транспортната обстановка, за движението на водачите на пътя“, казва ст. комисар Васил Костадинов, директор на ОДМВР – Пловдив, цитиран от бТВ.

На внезапната проверка водачите бяха посрещани с дрон и устройство, което измерва шума от ауспуха.

„Това е чудесно. Дрон, който лови нарушителите. Аз предлагам на пазителите на реда да се фокусират върху хора, които шофират прекалено бързо“, казва Павлина Накаленова, шофьор от Пловдив.

„Дронът основно може да констатира нарушения – преминаване на забраняващ сигнал на светофара. Отделно дронът може да следи и за неизползването на обезопасителен колан по време на движение, както и използването на мобилен телефон“, посочва гл. инсп. Радослав Начев, началник на сектор „Пътна полиция“ – Пловдив.

Първата спряна кола се оказа нарушител.

„В 08:22 сутринта проверка за алкохол, проверка на шума на гърнето ми! Мисля, че това е прекалено. Аз съм тръгнала за работа. Отнеха ми около 10-15 минути за нищо. В смисъл, всичко ми е изправно. Да, забравила съм да си подновя прегледа, но не съм единствената и глобата ми е в размер на 51 евро“, казва Павлина Накаленова.

Цивилни полицейски автомобили в Пловдив вече ловят арогантни водачи.

„Бива изпреварван и се пуска надписът отзад: „Полиция, последвай ме. Полиция, отбий“. По този начин тези водачи се изкарват от трафика“, посочва гл. инсп. Радослав Начев.

„На ден около 50 водачи са санкционирани по този ред“, казва ст. комисар Васил Костадинов.

От 1 август Пловдив ще разполага с нова лаборатория, в която кръвният тест за наркотици ще излиза за 3 дни.

В София полицаи санкционираха млада шофьорка за дрифт. Тази нощ, в 2.55 ч. в ОДЧ на отдел „Пътна полиция“-СДВР е получен сигнал за дрифт на ул. „Филип Аврамов“ в столичния ж.к. „Младост“. След светкавичната реакция на пътните полицаи, на място е установен лек автомобил „БМВ“, управляван от 19-годишна девойка. Служителите на реда съставили акт на нарушителката за неизползване на пътя по предназначение, санкционирана е с глоба в размер на 1500 евро и лишена от правоуправление на МПС за 12 месеца. Свалени са регистрационните табели на автомобила и той е спрян от движение за три месеца.

Младата водачка е санкционирана от органите на реда през 2024 г. още преди да придобие правоспособност – тогава е наказана за управление на МПС без шофьорска книжка. От момента на придобиване на правоспособност – 24 март 2025 г. досега тя е санкционирана с 10 фиша за различни нарушения – неспазване на знаци и маркировка, неправилно паркиране и неизползване на обезопасителен колан.