19-годишна получи 1500 евро глоба след дрифтове, в Пловдив кола катастрофира на 50 метра от директора на полицията

С автомобил под прикритие, кръжащ полицейски дрон и устройство за измерване на шума на двигателя бяха проверявани пловдивските шофьори на възловия булевард „Васил Априлов“ тази сутрин. По време на проверката се случи и нещо непредвидено – ПТП на около 50 метра от директора на ОДМВР – Пловдив.
„Това е показателно за пътно-транспортната обстановка, за движението на водачите на пътя“, казва ст. комисар Васил Костадинов, директор на ОДМВР – Пловдив, цитиран от бТВ.
На внезапната проверка водачите бяха посрещани с дрон и устройство, което измерва шума от ауспуха.
„Това е чудесно. Дрон, който лови нарушителите. Аз предлагам на пазителите на реда да се фокусират върху хора, които шофират прекалено бързо“, казва Павлина Накаленова, шофьор от Пловдив.
„Дронът основно може да констатира нарушения – преминаване на забраняващ сигнал на светофара. Отделно дронът може да следи и за неизползването на обезопасителен колан по време на движение, както и използването на мобилен телефон“, посочва гл. инсп. Радослав Начев, началник на сектор „Пътна полиция“ – Пловдив.
Първата спряна кола се оказа нарушител.
„В 08:22 сутринта проверка за алкохол, проверка на шума на гърнето ми! Мисля, че това е прекалено. Аз съм тръгнала за работа. Отнеха ми около 10-15 минути за нищо. В смисъл, всичко ми е изправно. Да, забравила съм да си подновя прегледа, но не съм единствената и глобата ми е в размер на 51 евро“, казва Павлина Накаленова.
Цивилни полицейски автомобили в Пловдив вече ловят арогантни водачи.
„Бива изпреварван и се пуска надписът отзад: „Полиция, последвай ме. Полиция, отбий“. По този начин тези водачи се изкарват от трафика“, посочва гл. инсп. Радослав Начев.
„На ден около 50 водачи са санкционирани по този ред“, казва ст. комисар Васил Костадинов.
От 1 август Пловдив ще разполага с нова лаборатория, в която кръвният тест за наркотици ще излиза за 3 дни.
В София полицаи санкционираха млада шофьорка за дрифт. Тази нощ, в 2.55 ч. в ОДЧ на отдел „Пътна полиция“-СДВР е получен сигнал за дрифт на ул. „Филип Аврамов“ в столичния ж.к. „Младост“. След светкавичната реакция на пътните полицаи, на място е установен лек автомобил „БМВ“, управляван от 19-годишна девойка. Служителите на реда съставили акт на нарушителката за неизползване на пътя по предназначение, санкционирана е с глоба в размер на 1500 евро и лишена от правоуправление на МПС за 12 месеца. Свалени са регистрационните табели на автомобила и той е спрян от движение за три месеца.
Младата водачка е санкционирана от органите на реда през 2024 г. още преди да придобие правоспособност – тогава е наказана за управление на МПС без шофьорска книжка. От момента на придобиване на правоспособност – 24 март 2025 г. досега тя е санкционирана с 10 фиша за различни нарушения – неспазване на знаци и маркировка, неправилно паркиране и неизползване на обезопасителен колан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #33
14:21 17.06.2026
2 замислен
Коментиран от #9, #10
14:25 17.06.2026
3 Глобите са малки
Коментиран от #6, #19
14:26 17.06.2026
4 Стара чанта
14:27 17.06.2026
5 ДрайвингПлежър
От тая новина разбираме само, че 19 годишна мацка си владее колата перфектно и е по-безопасна от всички препарирани пенсии, които се карлабат с 20 и катастрофират!
Цялата работа е за още терор над шофьорите, а терора води разбира се до повече кеш!
чак с дрон снимат! АМА ЩО СЕ ОГРАНИЧАВАТЕ БЕ - СНИМАЙТЕ СЪС САТЕЛИТ!
А до утре ще имаме още катастрофи и още жертви, защото причините за тях пак не са адресирани!
Коментиран от #8, #15, #37
14:27 17.06.2026
6 напротив
До коментар #3 от "Глобите са малки":Вярно, че е в нарушение, но има къде по-опасни нарушители от Павлинка, която карала без преглед. Това си е чисто пълнене на бюджета, нищо друго. Ако участва в катастрофа и не е виновна, си е за нейна сметка щото няма преглед.
14:29 17.06.2026
7 Браво
14:29 17.06.2026
8 Сила
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Абе , кърски ездач !!! Седи си на къра и си дрифти с талигата в буренака и не се обаждай !!!
Провинциален дегенерат нещастен !!!
Коментиран от #14
14:31 17.06.2026
9 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "замислен":Карането с по-ниска скорост също е забранено (или поне дълго време беше забранено и според нашия закон ама те толкова пъти го променяхя, че вече не знам). В много държави това също се санкционира!
Европейския център за транспортни политики изрично упоменава карането с по-ниска от разрешената скорост като ВИСОКОРИСКОВО, като изрично упоменава и че "НЕОПРАВДАНО БАВНОТО ДВИЖЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-ОПАСНО ОТ ПРЕВИШАВАНЕ НА СКОРОСТТА"!!!
ама то четенето и мисленето не е за милиционери нито за роби!!!
Коментиран от #21
14:33 17.06.2026
10 охлюв
До коментар #2 от "замислен":Какъв ти е проблема като видиш полицейска кола, която се движи под ограничението на скоростта, да я изпревариш? Като спичате всички и карате като охлюви, ако може под асфалта даже да минете, да не мислите че няма да ви забележат? Ако съм пътен полицай, точно такива спекове бих ги спирал за да ги гърча.
Коментиран от #12, #25
14:33 17.06.2026
11 ДрайвингПлежър
края на робите винаги е един и същ! пребити до смърт! деразйте - края ви се вижда!
14:34 17.06.2026
12 ДрайвингПлежър
До коментар #10 от "охлюв":проблема е, че скапаняците го правят на места, на които е забранено... тръгнеш ли си изгорял - чиста злоупотреба.
Коментиран от #16
14:36 17.06.2026
13 шофер
14:39 17.06.2026
14 браво, селинджър
До коментар #8 от "Сила":Виж как знаеш колко хубаво и спокойно е на село. И в града беше така, преди ти и други като теб да се намъкнат.
Коментиран от #23
14:45 17.06.2026
15 МммА
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Много малко хора ще те разбират. Шофирането с ниска скорост също е много опасно. Особенно ако имаш ограничение 50 и караш с 25-30 . Има голяма предпоставка за ПТП. Но такава е тя. Промиха мозъците на хората че високата скорост е по рискова.
14:45 17.06.2026
16 Абе келеш
До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":Имаш разсъждения на 15 годишен. Обесняваш се като някаква ученичка на непознати по цял ден тука. Ти изобщо мислиш ли ,че на някой му пука Ти какво мислиш и разсъждаваш?
Коментиран от #45
14:46 17.06.2026
17 Гост
Какво чакате още, че не й вземете книжката? Не е ли ясно, че не трябва да има такава?
Коментиран от #20
14:47 17.06.2026
18 очевидец
14:48 17.06.2026
19 Гост
До коментар #3 от "Глобите са малки":Павлинка не е разбрала, че чуждите нарушения не оправдават нейното. - "Да, забравила съм да си подновя прегледа, но не съм единствената."
14:49 17.06.2026
20 МммА
До коментар #17 от "Гост":Защо? Момичето умее да владее колата. Глобите най вероятно са за неправилно паркиране,маркировка. Аз имам стотина такива. По добре такива като нея вместо младежи който не знаят как да паркират и правят колони зад себе си.
Коментиран от #22, #24, #44
14:54 17.06.2026
21 Гост
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":Не ми цитирай чужди закони! Имаме си български закони. Единственото забранено бавно каране е по магистралата, ако МПС-то ти не може да вдигне над 50 км/ч.
Във всички останали случаи можеш да си караш по-бавно. Това е идивидуална преценка на водача, който е длъжен да се съобрази с пътна обстановка, метеорологични условия, състояние на МПС, както и със своите собствени умения и здравословното си състояние. И ти нямаш никакво право да го съдиш за тази негова преценка.
Двифтачите и всички, които са се помислили за състезатели с бангии за по 2000€, да отиват на полигон и да се правят там на мъже.
Коментиран от #32, #36, #43
14:55 17.06.2026
22 Гост
До коментар #20 от "МммА":И пилотите от Ф1 си владеят колите, но пътната мрежа не е за дрифтене.
Кое не разбра?
Има си такъв вид нарушение - Използва пътното платно не по предназначение.
Коментиран от #26
14:57 17.06.2026
23 Сила
До коментар #14 от "браво, селинджър":Знам , помня , беше ... идвахте от Централна гара до ЦУМ да си търсите дънки и касетофони и ви набивахме 22 долара ( преправен 1) на цяло за да си имате спомен от гостуването ви в София ...ти и другите като тебе !!! Палячо ....
15:00 17.06.2026
24 Гост
До коментар #20 от "МммА":За паркиране, за дрифтене, за неспазен знак, светофар, маркировка....... Всичкото това са все нарушения на правилника за движение по пътищата. Един водач трябва да спазва правилата от правилника. Иначе не става за водач. Може да става за състезател, но не и за водач сред обществото.
Дисциплината на водачите е ключов елемент за ограничаването на ПТП.
Може да кара по-бавно. Може да паркира по-дълго време. Важнот е, да не се мисли за състезател сред стотици други коли. Неувереният внимава. Самоувереният се надценява.
15:01 17.06.2026
25 замислен
До коментар #10 от "охлюв":Много просто, има места където изпреварването не е позволено и това се прави нарочно. Имал съм случай кога патрулката просто спря и тръгна няколко пъти. Отзад са едни 30+ коли и всичко това се влачи 1 километър като керван тип тръгни-спри, а онези дебнат в огледалата кой ще изпревари. Когато някой започне "да заобикаля" патрулката, тези тръгват и се отнася акта за изпреварване а не заобикаляне. Друг номер който въртят - ускоряват, после набиват спирачките, започват да криволичат, започваш да мислиш че този отпред "има здравословен проблем" и го изпреварваш за да не го блъснеш при следващото набиване на спирачки. Не си попадал на подобна постановка за това пишеш. Вече има регистратори, всичко си ходи по медиите спокойно.
Коментиран от #35
15:03 17.06.2026
26 МммА
До коментар #22 от "Гост":Ако от червен светофар,тръгна с въртене на гуми и достигна скорост 25 км в час на първа. Това дрифт ли е? Има ли нарушение
Коментиран от #29, #41
15:04 17.06.2026
27 Каруцар
15:04 17.06.2026
28 Цвете
15:04 17.06.2026
29 Хорхе
До коментар #26 от "МммА":Ако го правите всички едновременно по сигнал от светофара в колони по двама НЕ Е дрифт. Пътна хореография е....
15:08 17.06.2026
30 Хм…
15:11 17.06.2026
31 Е......ти
15:12 17.06.2026
32 замислен
До коментар #21 от "Гост":Ходи си върни книжката! цитирам "Разпоредби на Член 22 от ЗДвПЧл. 22, ал. 1: Водачът на пътно превозно средство не трябва да се движи без основателна причина с твърде ниска скорост, когато по този начин затруднява движението на останалите пътни превозни средства.Чл. 22, ал. 2: Водач на пътно превозно средство, което се движи с ниска скорост и поради това е причинило образуването на колона от пътни превозни средства, е длъжен да ги пропусне, като намали скоростта или отбие при първа възможност"
Коментиран от #38
15:12 17.06.2026
33 Даже и пиклите ли
До коментар #1 от "име":амче даже и кифлите
научили от посестрими кифли
че носят скъпоценно месарниче и има все още бая губещи времето си
лапнишарани напращяли да ги заглеждат и свалят
15:14 17.06.2026
34 Наблюдател
Коментиран от #40
15:17 17.06.2026
35 да бе
До коментар #25 от "замислен":Вероятно има такива бoклyци, но вместо да се влачите всички зад патрулката, правиш едно кратко клипче, спираш пред патрулката и звъниш на 112 да дойдат тяхни колеги да им обяснят как се кара. Или пък надуй клаксона отзад, те ше се направят на отворени, ще те спрат и ше искат да ти пишат за ненужно ползване на клаксона и пак викни пътни полицаи да им покажеш как дебилите в патрулката карат опасно и затова сигнализираш.
15:17 17.06.2026
36 охлюв
До коментар #21 от "Гост":Не става въпрос за състезатели, не е нормално всички да карат с 80-90, ти да се влачиш с 50-60. Това показва че не си уверен. Може да имаш документ за правоуправление, но явно не си се научил да караш. Мястото на такива, дето имат книжка, но ги е страх да карат, не е на пътя.
Коментиран от #39, #48
15:23 17.06.2026
37 1234
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Ти си поредния идиот
15:29 17.06.2026
38 Гост
До коментар #32 от "замислен":БЕЗ ОСНОВАТЕЛНА ПРИЧИНА - Четеш ли или само през ред?
Аз ти изброих все основателни причини.
15:31 17.06.2026
39 Гост
До коментар #36 от "охлюв":Не карам така. Не говорим за мен. Не е подсъдно да не си уверен. Подсъдно е когато си самоуверен и се надцениш.
Неуверените постигат увереност с практика.
Самоуверените се научават по друг начин, ама дано да не стигат до там.
Щом си зад волана си длъжен да спазваш абсолютно всички правила от закона! Извъртането не ти помага.
Коментиран от #47
15:34 17.06.2026
40 Гост
До коментар #34 от "Наблюдател":Не става. Един колега се опита да мине с този номер. Заключението на съда беше, че в него ден и час пътната настилка не е била нито заледена, нито омазнена, нито на дупки, и не е имало причина за случайно поднасяне. 2 бона си ги плати, момчето, заедно със съдебните разходи на експертите.
15:36 17.06.2026
41 Гост
До коментар #26 от "МммА":Въртенето на гуми не е дрифт.
15:37 17.06.2026
42 Гост
Разбирам да беше случайно - всеки греши. Тук говорим за младо кифле с 1 година стаж и 10 нарушения!!!!
Какво чакате да стане?
15:39 17.06.2026
43 ДрайвингПлежър
До коментар #21 от "Гост":Тъкмо мe амбицира да ровя в закона, ама колегите са ме изпреварили!!!
И какво значи не гледай другите?!! Не смяташ ли, че да се поучиш от това, което другите са постигнали е далеч по-ефективен начин да повишиш безопасността от това да правиш проби и грешки сам?!
Разбирам да имаме постижения - да кажем другите не ни интересуват - но ние сме на дъното - фактически от всеки може да вземем нещо полезно!!
Ако не може да караш със скоростта, с която е определена (без обективна доказуема причина) значи вероятно нямаш място на пътя!!! Нямаш умения да си там, защото скоростта обикновено е силно занижена за да си "вържат властите гащите"!
3/4 от ограниченията може БЕЗОПАСНО да ги минеш с 50% по-висока от разрешената скорост - пробвал съм много пъти. Тази 1/4, които са реални обикновено говорим тук-там за някой много остър завой и който пак при добри условия може да го преодолееш и с по-висока скорост, но вече е некомфортно за пътниците щото ги подхвърляш!
За проблемите на пътя трябва да се говори!!!! Те с глоби и ръкоплескане не се решават!
Коментиран от #46
15:41 17.06.2026
44 ДрайвингПлежър
До коментар #20 от "МммА":Както виждаш колега - само препарирани пенсии са по пътищата - чудно ли е тогава, че има толкова катастрофи?! Той нито знае що е в колата, нито знае колата му кво прави... и си мисли, че ограничението ще го спаси... мдам...
Коментиран от #50, #53
15:44 17.06.2026
45 Сила
До коментар #16 от "Абе келеш":Само виж "размисли и страсти" 43 и 44 на въпросния субект ( и останалите му словоблудства естествено !)
Тоя е "калашник " , обаче тежък провинциален "калашник" !!! Даже не е СО "калашник" , а е от някъде мнооооого далеко ...!!!
15:52 17.06.2026
46 Гост
До коментар #43 от "ДрайвингПлежър":Бъркаш ограничителната скорост с препоръчителна.
Толкова за познанията ти.
Точно от чуждите грешки ти предлагам да се поучиш, но уви.
15:54 17.06.2026
47 ДрайвингПлежър
До коментар #39 от "Гост":Подсъдно е колега!
На пътя трябва да си уверен какво правиш! Ако не знаеш - не си за там!
Вероятно нямаш вина за това, защото не са те научили и са те пуснали на пътя!
Макар, че аз ще споря, че тя е споделена вина, защото ти си съучаствал в това!
Знам как съм взел книжка, знам и как се взима книжка!
Срещу едни пари ти дават право да си на пътя! БЕЗ УМЕНИЯ!
Само че аз съм автомобилен ентусиаст от 9 годишен! Хвърлиха ми книжката след 20 метра и един ляв завой на изпита (поне листовките си взех със знания). СЛЕД КАТО ВЗЕХ КНИЖКА баща ми ме водеше на полигона да се науча! След това карах академията на Митко Илиев, след това продължих да си тормозя колата по полигони и паркинги - и когато тренирах извън обществените пътища как да си владея колата ченгесаря пак ми правеше проблеми!
Никога няма да твърдя, че съм добър шофьор защото има милиард ситуации, в които мога да попадна. Но твърдя, че си познавам колата, знам какво е поведението и възможностите и и че имам познанието теоретично и практично как да реагирам! А ТОВА 99% от вас го нямат!!!
И парадоксалното е, че точно тая "кифла" го има същото, за разлика от теб, който разчита, че като се карлаба по пътя няма да му се случи нищо! 70% от загиналите са загинали фоокато мислят същото! 40% от загиналите са при несъобразена, а не превишена скорост!!!
Цялата система е сбъркана, но са ви промити и капсулирани мозъците да я поддържате, вместо да я промените! Е... още много ще загинат! А м
Коментиран от #51, #52
15:56 17.06.2026
48 тъй ли...
До коментар #36 от "охлюв":А при ограничение 60 всички да карат с 90 нормално ли е? И тогава ли ще се скриеш зад мнозинството на нарушителите?
Не става, мой! И с такова мислене глобите няма да спрат.
15:56 17.06.2026
49 НЯКОЙ ПОЛИТИК ПОЛУЧИЛ ЛИ Е
15:57 17.06.2026
50 ПЕНСИИТЕ СИ НАПРАВИХА ПЪТИЩА
До коментар #44 от "ДрайвингПлежър":И КАРАТ ПО ТЯХ СЯ ВИЙ СИ НАПРАВЕТЕ И СИ КАРАЙТЕ ОТДЕЛНО. ПРОСТО Е......
15:58 17.06.2026
51 тъй ли...
До коментар #47 от "ДрайвингПлежър":нали знаеш къде е пълно с хора, които са си мислисли, че могат да карат?
15:59 17.06.2026
52 Сила
До коментар #47 от "ДрайвингПлежър":Сега те разбрах провинциален "автомобилен ентусиаст от 9 годишен" ....
ЛИПСВАТ ТИ ПЪРВИТЕ СЕДЕМ (7) ГОДИНИ !!!!
16:01 17.06.2026
53 тъй ли...
До коментар #44 от "ДрайвингПлежър":по новините все младоци направили катастрофи.
пенсионерите все са потърпевши.
грешно мислене имаш.
16:01 17.06.2026