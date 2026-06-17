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Йотова: Коалиция между потребители и производители ще пребори високите цени

Йотова: Коалиция между потребители и производители ще пребори високите цени

17 Юни, 2026 14:38 604 18

  • илияна йотова-
  • потребители-
  • производители

Президентът откри официално жътвената кампания в ловешкото село Дренов

Йотова: Коалиция между потребители и производители ще пребори високите цени - 1
Снимка: Президентство
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нека ние, като общество, да направим коалиция срещу злоупотребите и високите цени – от производителите, които са най-ощетени, до крайните потребители. Когато всички сме заедно, подадем ръка на другия и обединим усилията си, недобросъвестният търговец не може да извърши злоупотребите си. За това призова президентът Илияна Йотова, която участва в Националното откриване на жътвената кампания „Златна жътва Ловеч 2026” в село Дренов.

Събитието, което събра земеделски производители и представители на институции, беше посветено на усилията и труда на българските зърнопроизводители, символното значение на жътвата в българската история и бит, както и отговорността към земята.

В приветствието си държавният глава отбеляза, че военните конфликти и глобалните кризи са ценен урок за необходимостта България сама да може да гарантира продоволствената си сигурност. „Виждате, че целият свят може да стане зависим от спирането на доставките на един продукт. Една държава е независима, когато произвежда и създава възможности и условия на производителите да дадат най-доброто от себе си”, подчерта президентът.

Илияна Йотова посочи, че представителите на земеделския сектор се справят с актуалните предизвикателства, но срещат редица трудности, за които отговорна е държавата. Най-важните решения ще трябва да бъдат взети от правителството и Народното събрание, вероятно ще са нужни и законови промени, но присъствието на представители на управляващото мнозинство, на министъра на земеделието и храните, на местната власт тук вече е гаранция за друго отношение към земеделието в страната, каза още президентът.

Държавният глава определи прибирането на реколтата като традиция, която се предава през поколенията и показва ясно любовта на българина към земята и хляба. По думите ѝ именно хлябът е задължителна част от българската трапеза поради неговото символно значение, чието ритуално начало започва от появата на човешкия живот и завършва с края на жизнения му път. „Има ли българска песен, фолклорна традиция или български танц, в който не участва хлябът? Той е навсякъде. Той е част от нашата българска душа”, каза тя.

Жътвата среща човека и земята, труда и надеждата за добра реколта, напомня за миналото, в което родителите ни възпитават в трудолюбие, заяви президентът, като изрази уважение и признателност към земеделските производители. „Зная колко е трудно и през какво трябва да минете. Благодарни сме за този труд и няма да забравим, че сме в дълг към вас”, посочи държавният глава.

„Нека направим така, че земята ни да е все по-плодородна, хамбарите все по-пълни, а производителите достойно наградени за труда, който полагат”, призова президентът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    ЕС ни дава да садим само жито което изнасяме за Египет и Алжир.

    Коментиран от #2, #12

    14:39 17.06.2026

  • 2 оня с коня

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И да внасяме от Украйна.

    14:42 17.06.2026

  • 3 Баба Яга

    13 0 Отговор
    Само дава акъл като Румбата, напъва се за президент на следващите избори.

    14:42 17.06.2026

  • 4 стринка Йодова

    9 0 Отговор
    пазарлъците между потребители и производители ще извие ръцете им с ниски изкупни цени

    Коментиран от #6

    14:42 17.06.2026

  • 5 Гост

    8 1 Отговор
    Високи цени се борят единствено с некупуване. Няма друг начин.

    Коментиран от #7

    14:44 17.06.2026

  • 6 Гост

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "стринка Йодова":

    Махнете посредниците. Те удвояват цената.

    14:45 17.06.2026

  • 7 Делю Хайдутин

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Магарето тъкмо го научили да не яде и то взело че умряло неговата кожа!

    14:49 17.06.2026

  • 8 Тая гривестата

    9 0 Отговор
    Не се чува, какво дрънка! Абе, Йотова, стига с тия купечки изказвания! Кажи нещо, което ти иде от сърцето.
    Ама слугите нямат право на собствена изява!

    14:49 17.06.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    6 0 Отговор
    Слезни бе, Господи, слезни !!!
    Прибира си тея версии, дето само клу@ости..
    Отхвърлил я оня за нощестна коалиция и тя сега я прехвърля на копачи и лапачи 😭

    14:50 17.06.2026

  • 10 Юлка

    7 0 Отговор
    Йотова, това ми звучи, като съотношението в България между празноглавци и бедни пенсионери, ще преборят високите цени в потреблението!

    14:50 17.06.2026

  • 11 Геро

    7 0 Отговор
    Тази да вземе да се скрие с тези ежедневни пиари! Глупостта и се увеличава
    не намалява, както е казал народа, глупостта, почивен ден няма!

    14:54 17.06.2026

  • 12 Недей рива бе

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всичкото зло за България, идва от София. Жалко че Чърчил не е успял да я изравни със земята.

    15:02 17.06.2026

  • 13 !!!?

    6 0 Отговор
    По-близо до масите другари - Кеша вдига на президента престижа, а за хората "кошница с грижа" !!!?

    15:05 17.06.2026

  • 14 Цвете

    3 0 Отговор
    ДА СИ СЕ РАЗХОЖДАТ, ЗАЩОТО НА ЕСЕН ДРУГ ЩЕ ЗАЕМЕ ПОСТА ПРЕЗИДЕНТ.НЯМА ЛОШО, НАЛИ? 🥂🥳🥂

    15:07 17.06.2026

  • 15 Цвете

    2 0 Отговор
    ДА СИ СЕ РАЗХОЖДАТ, ЗАЩОТО НА ЕСЕН ДРУГ ЩЕ ЗАЕМЕ ПОСТА ПРЕЗИДЕНТ.НЯМА ЛОШО, НАЛИ? 🥂🥳🥂

    15:08 17.06.2026

  • 16 Идийотова, ако

    3 0 Отговор
    не разбере,че трябва да се показва по-рядко ще гледа президентството само от външната страна, след изборите.

    15:11 17.06.2026

  • 17 Байгън

    3 0 Отговор
    от теб, ма. ( в превод: Писна ни от теб, ма).

    Коментиран от #18

    15:16 17.06.2026

  • 18 вошге

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Байгън":

    Ма то и не само от нея...
    Ама нас кой ли ни пита...?

    15:23 17.06.2026

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