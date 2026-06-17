Йотова: Коалиция между потребители и производители ще пребори високите цени

Нека ние, като общество, да направим коалиция срещу злоупотребите и високите цени – от производителите, които са най-ощетени, до крайните потребители. Когато всички сме заедно, подадем ръка на другия и обединим усилията си, недобросъвестният търговец не може да извърши злоупотребите си. За това призова президентът Илияна Йотова, която участва в Националното откриване на жътвената кампания „Златна жътва Ловеч 2026” в село Дренов.

Събитието, което събра земеделски производители и представители на институции, беше посветено на усилията и труда на българските зърнопроизводители, символното значение на жътвата в българската история и бит, както и отговорността към земята.

В приветствието си държавният глава отбеляза, че военните конфликти и глобалните кризи са ценен урок за необходимостта България сама да може да гарантира продоволствената си сигурност. „Виждате, че целият свят може да стане зависим от спирането на доставките на един продукт. Една държава е независима, когато произвежда и създава възможности и условия на производителите да дадат най-доброто от себе си”, подчерта президентът.

Илияна Йотова посочи, че представителите на земеделския сектор се справят с актуалните предизвикателства, но срещат редица трудности, за които отговорна е държавата. Най-важните решения ще трябва да бъдат взети от правителството и Народното събрание, вероятно ще са нужни и законови промени, но присъствието на представители на управляващото мнозинство, на министъра на земеделието и храните, на местната власт тук вече е гаранция за друго отношение към земеделието в страната, каза още президентът.

Държавният глава определи прибирането на реколтата като традиция, която се предава през поколенията и показва ясно любовта на българина към земята и хляба. По думите ѝ именно хлябът е задължителна част от българската трапеза поради неговото символно значение, чието ритуално начало започва от появата на човешкия живот и завършва с края на жизнения му път. „Има ли българска песен, фолклорна традиция или български танц, в който не участва хлябът? Той е навсякъде. Той е част от нашата българска душа”, каза тя.

Жътвата среща човека и земята, труда и надеждата за добра реколта, напомня за миналото, в което родителите ни възпитават в трудолюбие, заяви президентът, като изрази уважение и признателност към земеделските производители. „Зная колко е трудно и през какво трябва да минете. Благодарни сме за този труд и няма да забравим, че сме в дълг към вас”, посочи държавният глава.

„Нека направим така, че земята ни да е все по-плодородна, хамбарите все по-пълни, а производителите достойно наградени за труда, който полагат”, призова президентът.