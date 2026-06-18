Делото за смъртта на 14-годишния Филип започва отначало

Делото за смъртта на 14-годишния Филип Арсов, който през септември 2023-та година беше блъснат на пешеходна пътека на кръстовището на столичните улици "Шишман" и "Гурко", започва отначало.
След 25 съдебни заседания по искане на близките на момчето съдия Снежина Колева си направи отвод.
Днес се очаква разпоредителното заседание с новия съдебен състав.
Преди днешното заседание по делото близки на загиналото момче и представители на сдружение "Ангели на пътя" ще протестират пред Съдебната палата в София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Каква
07:18 18.06.2026
2 понякога неискам да повярвам че е истина
07:20 18.06.2026
3 Питане
За сега единственото което не сте писали за него е по колко пъти на ден пуска гълъбче
07:24 18.06.2026
4 АГАТ а Кристи
07:30 18.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този отново ли е умрел🤣🤣🤣
07:52 18.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Двуок ЦИКЛОП
08:02 18.06.2026
9 филоксерА
Така ли трябва да бъде и тук ? Защото иначе справедливост липсва !
08:05 18.06.2026