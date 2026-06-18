Делото за смъртта на 14-годишния Филип започва отначало

Делото за смъртта на 14-годишния Филип Арсов, който през септември 2023-та година беше блъснат на пешеходна пътека на кръстовището на столичните улици "Шишман" и "Гурко", започва отначало.

След 25 съдебни заседания по искане на близките на момчето съдия Снежина Колева си направи отвод.

Днес се очаква разпоредителното заседание с новия съдебен състав.

Преди днешното заседание по делото близки на загиналото момче и представители на сдружение "Ангели на пътя" ще протестират пред Съдебната палата в София.