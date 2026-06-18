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Делото за смъртта на 14-годишния Филип започва отначало

Делото за смъртта на 14-годишния Филип започва отначало

18 Юни, 2026 07:13 715 9

  • дело-
  • смърт-
  • филип арсов

След 25 съдебни заседания по искане на близките на момчето съдия Снежина Колева си направи отвод

Делото за смъртта на 14-годишния Филип започва отначало - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Делото за смъртта на 14-годишния Филип Арсов, който през септември 2023-та година беше блъснат на пешеходна пътека на кръстовището на столичните улици "Шишман" и "Гурко", започва отначало.

След 25 съдебни заседания по искане на близките на момчето съдия Снежина Колева си направи отвод.

Днес се очаква разпоредителното заседание с новия съдебен състав.

Преди днешното заседание по делото близки на загиналото момче и представители на сдружение "Ангели на пътя" ще протестират пред Съдебната палата в София.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каква

    19 0 Отговор
    Е тази подигравка ? Пиян с превишена скорост блъска и убива дете на пешеходна пътека ! Доживотна и това е ! Какво има да му мислите ? Това ,което представяте за правосъдие е нищо повече освен начин за печелене на пари .

    07:18 18.06.2026

  • 2 понякога неискам да повярвам че е истина

    14 1 Отговор
    тези хора буквално се гаврят с паметта на детето!!! какво има за нищене толкова едно дете е убито от нагъл шофьор шофьора в затвора и толкова какво има за умуване че 3 годни вече немогат да го осъдят???

    07:20 18.06.2026

  • 3 Питане

    1 4 Отговор
    Тоя от долният "материал" ДО КОГА ЩЕ НИ ЗАНИМАВАТЕ С НЕГО ?
    За сега единственото което не сте писали за него е по колко пъти на ден пуска гълъбче

    07:24 18.06.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    "Прави" са си от "правосъдната система" - с по едно дело НЯКОЙ стигат и да пенсия....

    07:30 18.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този отново ли е умрел🤣🤣🤣

    1 2 Отговор
    Или предния път не е бил добре умрел та сега отново🤣🤣🤣🤣

    07:52 18.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Двуок ЦИКЛОП

    0 0 Отговор
    Зъб за зъб , ОКО за ОКО ! Така ли трябва да бъде ?

    08:02 18.06.2026

  • 9 филоксерА

    0 0 Отговор
    Арабите имали някакъв техен неписан закон - ако някой бъде убит , неговото семейство има 24 часа , за да си отмъсти и чак след това влиза в сила писания , официален закон !
    Така ли трябва да бъде и тук ? Защото иначе справедливост липсва !

    08:05 18.06.2026

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