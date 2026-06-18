Новини
България »
София »
Мартин Димитров предложи всички заплати в бюджетния сектор трябва да станат публични

Мартин Димитров предложи всички заплати в бюджетния сектор трябва да станат публични

18 Юни, 2026 13:08 644 20

  • мартин димитров-
  • заплати-
  • държавен сектор-
  • публичен сектор-
  • бюджетен дефицит-
  • мерки

И второ - трябва да се намери формула и подход, така че всичко да изглежда обективно и справедливо

Мартин Димитров предложи всички заплати в бюджетния сектор трябва да станат публични - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Предвид проблемите с дефицита в цялата бюджетна сфера трябва да се случат няколко неща. Първо всички заплати трябва да станат публични - било то на директори на болници, администрации или всичко, което е на държавен бюджет. И второ - трябва да се намери формула и подход, така че всичко да изглежда обективно и справедливо“. Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS депутатът от „Демократична България” Мартин Димитров, коментирайки решението на народните представители да замразят заплатите си.

По отношение на евентуално намаляване на депутатските възнаграждения той подчерта че, "ако има такива предложения- аз съм за такъв подход“.

Димитров изтъкна, че тази мярка не трябва да се ограничава само до парламента: „За мен в целия бюджетен сектор, покрай процедурата по свръхдефицит, трябва да се направи реформа, която да включва и хората в пенсионна възраст. Липсват данни относно броя на пенсионерите, работещи в държавната администрация".

По въпроса за прозрачността в публичните финанси депутатът изтъкна, че: „Първата стъпка трябва да бъде никой да не може да получава по-висока заплата в бюджетната сфера от премиера".

Той припомни и необходимостта от последователност и контрол върху разходите. „Трябват серия от мерки“, изтъкна Димитров и даде пример с незаетите щатни бройки, които според него създават възможности за изкривявания и неефективно разходване на средства. „Колко са тези бройки - нямам точен отговор. Не знам. Не ми отговарят на този въпрос с години“, категоричен е той.

Като възможни стъпки за реформа той изтъкна съкращаване на незаети позиции, ограничаване на едновременното получаване на пенсия и заплата в държавния сектор, както и цялостен одит на администрацията с цел премахване на дублиращи функции.

По отношение на бюджетната рамка и новия дълг от 3,8 милиарда евро той изтъкна липсата на яснота: „Никой не ни е дал конкретен разчет как са изчислени тези 3,8 милиарда евро дълг. Липсва и информация какво е предназначението на тези средства".

Според него са необходими структурни реформи и фискална дисциплина. „Трябва да се приеме план за реформи и бюджет с дефицит под 3%. В никакъв случай не трябва да се увеличават данъците“, категоричен е депутатът.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Очилатото джудже с говорния дефект

    18 0 Отговор
    защо не ги предлагаше тези работи във всички предишни парламенти в които беше дупетат?

    Коментиран от #9

    13:09 18.06.2026

  • 2 Отивай при Дилов

    12 0 Отговор
    "И второ - трябва да се намери формула и подход, така че всичко да изглежда обективно и справедливо" тоест не е важно да е обективно и справедливо, а да изглежда, че е. Много умен тоя Мартинчо бе, умен като игумен

    13:11 18.06.2026

  • 3 Скромен държавен служител

    16 0 Отговор
    Моля ви не ни публикувайте заплатите че малкото чест която ни остана отива на вятъра като видят хората за какви заплати работим.

    13:11 18.06.2026

  • 4 Нямаме нищо против

    9 0 Отговор
    Да станат!

    13:11 18.06.2026

  • 5 хехе

    15 1 Отговор
    МаЛтинчо защо преди депутати да си замразите заплатите не ги намалихте с 50% като в Унгария, а сега лееш крокодилски сълзи за народа.

    13:11 18.06.2026

  • 6 Окооо

    12 0 Отговор
    Сега изведнъж се разшумя за депутатски и бюджетни заплати..... Защо си мълчахте, когато Пеевски- Борисов вдигнаха редовно през 3 месеца депутатските заплати... Сега, когато новите управляващи замразяват заплатите си, това вече е лошо , според коментари.... ,Какъв народ!?!?

    Коментиран от #12

    13:12 18.06.2026

  • 7 Българският народ построи НДК

    15 0 Отговор
    а сега някаква кифла от чалга поколението взима 10 000 евро заплата от НДК !

    13:12 18.06.2026

  • 8 Априлско въстание!

    10 1 Отговор
    Българският народ трябва да измете тази крадлива сган!

    13:15 18.06.2026

  • 9 Ако може да мине Тънкаж !

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Очилатото джудже с говорния дефект":

    Защо Не ?

    13:18 18.06.2026

  • 10 МалтинЯ дЪ простЯ е бастун на Урсула

    7 0 Отговор
    Малтин, заедно с петроханските си дружки да напуснат парламента и никога да не стъпят в него

    13:18 18.06.2026

  • 11 Боньо Монев

    5 1 Отговор
    Какво е направил Марти Димитров, за да спре опростачаването на нацията?

    13:19 18.06.2026

  • 12 Даа

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Окооо":

    И когато миналата година Пеевски- Борисов изтеглиха 20 милиарда дълг си мълчаха, сега новите, като теглят 3,8 милиарда за да запълват зейнали дупки в бюджета, сега много шум, много лошо било вече.... Какъв народ !?!?

    13:20 18.06.2026

  • 13 Павел Пенев

    8 1 Отговор
    От този мухльо очаквате ли нещо умно да каже. Той е експерт по всички въпроси,съсипа нашата енергетика,икономика а сега и финансите. Отвратително нищожество.

    13:22 18.06.2026

  • 14 На това момченце трябва да се

    5 1 Отговор
    помогне да отиде при Любен Дилов. Да си плюят като си говорят двамата дефектирали

    13:26 18.06.2026

  • 15 АБВ

    5 1 Отговор
    Този човечец никога не е работил в администрация, или фирма, а само в соросовите фондации, кръстени като "институти". И като депутат естествено. А си позволява да дава акъл при нулев практически опит.
    Аман от соросоиди !

    13:29 18.06.2026

  • 16 Марто

    1 0 Отговор
    защо чак сега.И второ-защо да не е както трябва, а само да изглежда обективно.Големи сте шмекери брей.

    13:29 18.06.2026

  • 17 Берия

    3 0 Отговор
    Мартинчо, публично оповестяването на
    заплатите в сектора, не значи да се намалят с 50%,заплатите, както в Унгария! Тази функция има само Рундьо в България!
    До септември у нас, това няма да се случи!
    С малко акъл, ще прозреш, защо е така?
    Богата България, бедни българи! Жалко, че
    си дупедат, за много пъти в Парламента!

    13:30 18.06.2026

  • 18 кьораф

    0 0 Отговор
    обяви своята заплата

    13:40 18.06.2026

  • 19 Баба ви Алина

    0 0 Отговор
    Значи и пенсията ми не може да е по-висока от премиерската заплата.

    13:43 18.06.2026

  • 20 а що ве плямпащ

    2 0 Отговор
    Мартинчо не предложиш всички чекмеджета в бюджетния сектор трябва да станат публични
    демек обратно в хазната

    аман от дърдоркофци
    хем не бъркате в меда като чекмеджарите ама никога няма да ги посочите с пръст

    13:47 18.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове