Мартин Димитров предложи всички заплати в бюджетния сектор трябва да станат публични

„Предвид проблемите с дефицита в цялата бюджетна сфера трябва да се случат няколко неща. Първо всички заплати трябва да станат публични - било то на директори на болници, администрации или всичко, което е на държавен бюджет. И второ - трябва да се намери формула и подход, така че всичко да изглежда обективно и справедливо“. Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS депутатът от „Демократична България” Мартин Димитров, коментирайки решението на народните представители да замразят заплатите си.

По отношение на евентуално намаляване на депутатските възнаграждения той подчерта че, "ако има такива предложения- аз съм за такъв подход“.

Димитров изтъкна, че тази мярка не трябва да се ограничава само до парламента: „За мен в целия бюджетен сектор, покрай процедурата по свръхдефицит, трябва да се направи реформа, която да включва и хората в пенсионна възраст. Липсват данни относно броя на пенсионерите, работещи в държавната администрация".

По въпроса за прозрачността в публичните финанси депутатът изтъкна, че: „Първата стъпка трябва да бъде никой да не може да получава по-висока заплата в бюджетната сфера от премиера".

Той припомни и необходимостта от последователност и контрол върху разходите. „Трябват серия от мерки“, изтъкна Димитров и даде пример с незаетите щатни бройки, които според него създават възможности за изкривявания и неефективно разходване на средства. „Колко са тези бройки - нямам точен отговор. Не знам. Не ми отговарят на този въпрос с години“, категоричен е той.

Като възможни стъпки за реформа той изтъкна съкращаване на незаети позиции, ограничаване на едновременното получаване на пенсия и заплата в държавния сектор, както и цялостен одит на администрацията с цел премахване на дублиращи функции.

По отношение на бюджетната рамка и новия дълг от 3,8 милиарда евро той изтъкна липсата на яснота: „Никой не ни е дал конкретен разчет как са изчислени тези 3,8 милиарда евро дълг. Липсва и информация какво е предназначението на тези средства".

Според него са необходими структурни реформи и фискална дисциплина. „Трябва да се приеме план за реформи и бюджет с дефицит под 3%. В никакъв случай не трябва да се увеличават данъците“, категоричен е депутатът.