Депутатите приеха новия дълг от 3,8 млрд. евро

Депутатите приеха вдигането на тавана за външния дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Промените бяха приети със 136 гласа „за”. „Против” гласуваха един народен представител от „Прогресивна България”, 21 от „Демократична България”, 13 от „Продължаваме Промяната” и 9 от „Възраждане”. „Въздържал се” гласуваха всички от ГЕРБ-СДС.
Така ще се приложат промени в Удължителния закон за бюджета. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.
Според опозицията обаче управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно до 3.8 млрд евро, предвид, че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2.1 млрд. евро.
До този момент финансовото ведомство не е предоставило точните разчети за дълга на народните представители нито ги е обявило публично.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Тогава защо черешите в Лидл са 5 евро, а в най скъпите пазари са 4.50 евро?
Коментиран от #16, #28
14:34 18.06.2026
2 Точна статия
Коментиран от #12
14:35 18.06.2026
3 Тартюф
Помня, че даже Кирчо предложи миналата година да си платим дълговете с тия пари!
Та Радев.....къде са парите?!!!
Коментиран от #6, #20
14:40 18.06.2026
4 НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА
ДА СИ ВРЪЩА!
Коментиран от #27
14:40 18.06.2026
5 Последния Софиянец
14:40 18.06.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Тартюф":80 млрд валутен фонд го взеха ЕЦБ и казаха че ако има дивиденти ще дадат.Ама няма да има.А този фонд го събирахме 30 години точно за такива случаи.
Коментиран от #10, #14
14:42 18.06.2026
7 Иван Христанов бивш министър
Коментиран от #8, #31
14:43 18.06.2026
8 Така е
До коментар #7 от "Иван Христанов бивш министър":Прав сте
14:44 18.06.2026
9 Опозицията ряпа да яде
Това не са българи
Това са злобни дребни боклуци
Боклуците на боклука
Вън от тука
14:45 18.06.2026
10 Тартюф
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Аз пък помня, как миналата година ни залъгваха, че само половината от тези пари отиват в ЕЦБ!
Къде е другата половина, Радев!?
Пак ли Буци и Шиши ги делнаха?
14:47 18.06.2026
11 Никой
14:48 18.06.2026
12 Права е с точни факти
До коментар #2 от "Точна статия":3.8 млрд евро ,близо 8 млрд.лв.без отчетност къде ще отидат
14:50 18.06.2026
13 Да им преседне дано
14:51 18.06.2026
14 Това е голяма
До коментар #6 от "Последния Софиянец":лъжа.
14:52 18.06.2026
15 ББ от Банкя
14:54 18.06.2026
16 Никси
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Заради прекупвачите за туй , както Картелчицити с горивата щото било Война в Иран , ама нас кво ни бърка това , важното да надуят цените и да използват момента да печелят че сигурно ще живеят 300 години , че ние до сега взимахме Петрол и Газ от Азербайджан посредник доставчик от Русия , аре сега да ги видим дали ще намалят цените като е спряла войната в Ирак , ние във всяка Война си завираме пръстите дето скърца вратата , за това после ядем не модни , я ги виж съседите около нас дали ядът немирни , май не и даже през 99-та дадохме коридор въздушен на Хамериканцити да нападат комшиити Сърбите , всичките държави които бяха едно време към СИВ и СССР сега си кротуват а само ние надигаме Вой до небесата , Къде са Чехите къде сме ние , къде са Румънците къде сме ние , Сърбите са по добре от нас даже , а знаеш ли че те имат Заводи за Селско Стопанска Техника , Румънците с Дачията запалиха света , да не говорим за Чехите и Унгарците , докато в наша Държава да се населили Продажни Идиоти все ще е така, но дано Румен Радев оправи нещата !!!.
Коментиран от #21
14:55 18.06.2026
17 Тома
14:57 18.06.2026
18 Синя София
14:58 18.06.2026
19 Фсички стоки в България са по
Адрес на кореком калоян 8
14:58 18.06.2026
20 Хмм
До коментар #3 от "Тартюф":щом няма пари, някой преди него ги е шитнал
14:59 18.06.2026
21 Не, няма
До коментар #16 от "Никси":да ги оправи. Не го ли осъзна?
Коментиран от #25
15:02 18.06.2026
22 Кой ще плаща
15:04 18.06.2026
23 Даа...
Мунчо трябва да плати за това, че ДПС му прехвърлиха над 500 000 гласа контролиран вот.
15:06 18.06.2026
24 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
15:07 18.06.2026
25 Никси
До коментар #21 от "Не, няма":Кой ти каза и от къде си сигурен че няма да ги оправи нещата , Кой ти каза ? !!!
15:09 18.06.2026
26 Цвете
Коментиран от #29
15:11 18.06.2026
27 На практика обаче едни ги приемат ,
До коментар #4 от "НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА":а други ги "поемат" !
15:17 18.06.2026
28 Каква беше файдата от ползата
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":2025 протести свалиха правителството за лошо финансово управление и теглене на милиарди дългове. Сега пак така се продължава.
Е какъв беше смисълът тогава?
Коментиран от #32
15:24 18.06.2026
29 само питам
До коментар #26 от "Цвете":Имаш ли идея как се покриват наследени бюджетни дефицити?
А как се изплащат вече взети и изхарчени кредити когато имаш дефицит?
А имаш ли идея за последните 2-3 години колко нарастна дълга?
15:24 18.06.2026
30 Хмм
15:25 18.06.2026
31 КВИ ГИ ДРЪНКАШ БЕ
До коментар #7 от "Иван Христанов бивш министър":Аз и никой от моите познати никога не е гласувал и няма да гласува за ГРОБ.
Да се чуди човек как ги печелиха тези избори!?
На последните всички гласувахме за Радев.
15:26 18.06.2026
32 ти сам го каза
До коментар #28 от "Каква беше файдата от ползата":Огромни поети задължения плюс бюджетен дефицит.
Е за това!
Как се покрива тоз дефицит? Как се плашат вноски по изхарчени кредити?
Колко заема взе вашата партия и къде отидоха?
Клиентелата ви станали сбор от милионери от фризьорки, сервитьори и бакшили с ки 90?
15:26 18.06.2026
33 Да попитам
15:30 18.06.2026