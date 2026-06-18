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Депутатите приеха новия дълг от 3,8 млрд. евро

Депутатите приеха новия дълг от 3,8 млрд. евро

18 Юни, 2026 14:32 726 33

  • депутати-
  • приемане-
  • дълг

Ще се приложат промени в Удължителния закон за бюджета

Депутатите приеха новия дълг от 3,8 млрд. евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите приеха вдигането на тавана за външния дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Промените бяха приети със 136 гласа „за”. „Против” гласуваха един народен представител от „Прогресивна България”, 21 от „Демократична България”, 13 от „Продължаваме Промяната” и 9 от „Възраждане”. „Въздържал се” гласуваха всички от ГЕРБ-СДС.

Така ще се приложат промени в Удължителния закон за бюджета. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

Според опозицията обаче управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно до 3.8 млрд евро, предвид, че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2.1 млрд. евро.

До този момент финансовото ведомство не е предоставило точните разчети за дълга на народните представители нито ги е обявило публично.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    12 9 Отговор
    Радев се примоли на Мерц, Лидъла да намали цените!
    Тогава защо черешите в Лидл са 5 евро, а в най скъпите пазари са 4.50 евро?

    Коментиран от #16, #28

    14:34 18.06.2026

  • 2 Точна статия

    13 6 Отговор
    Корнелия Нинова първа днес ги разкри

    Коментиран от #12

    14:35 18.06.2026

  • 3 Тартюф

    17 3 Отговор
    Така и никой не каза къде изчезнаха милиардите от буфера на Валутния борд!
    Помня, че даже Кирчо предложи миналата година да си платим дълговете с тия пари!
    Та Радев.....къде са парите?!!!

    Коментиран от #6, #20

    14:40 18.06.2026

  • 4 НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА

    6 9 Отговор
    КОЙТО ТЕГЛИ ЗАЕМИ
    ДА СИ ВРЪЩА!

    Коментиран от #27

    14:40 18.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    При удължителен бюджет нямат право да теглят нови заеми.Нарушават конституцията.

    14:40 18.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Тартюф":

    80 млрд валутен фонд го взеха ЕЦБ и казаха че ако има дивиденти ще дадат.Ама няма да има.А този фонд го събирахме 30 години точно за такива случаи.

    Коментиран от #10, #14

    14:42 18.06.2026

  • 7 Иван Христанов бивш министър

    11 6 Отговор
    В кабинета "Гюров" и чест гост в студиото на факти - "Няма да мълча. 30-40 мастити олигарси от тежката организирана престъпност като Таки ,Маджо, Гергов,близки преди до Пеевски и Борисов и още около 100-на по дребни вложиха 120-150 милиона и донесоха на ПБ на лицето Румен Георгиев Радев около 700 хиляди гласа. Също така преди от гласовете за ГЕРБ 19% бяха ромски вот. На миналите избори се преорентираха за ПБ. Ето защо ГЕРБ се срина от 634 хиляди гласа на миналите избори на 430 хиляди. Реалният вот за Радев е почти колкото ГЕРБ и ПП/ДБ. Около 400 хиляди. Всички останали са купен и корпоративен олигархистичен вот. За месец си върнаха десетократно вложените от тях за Радев 120-150 милиона. Няма да мълча"

    Коментиран от #8, #31

    14:43 18.06.2026

  • 8 Така е

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Иван Христанов бивш министър":

    Прав сте

    14:44 18.06.2026

  • 9 Опозицията ряпа да яде

    8 3 Отговор
    Това не са хора
    Това не са българи
    Това са злобни дребни боклуци
    Боклуците на боклука
    Вън от тука

    14:45 18.06.2026

  • 10 Тартюф

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Аз пък помня, как миналата година ни залъгваха, че само половината от тези пари отиват в ЕЦБ!
    Къде е другата половина, Радев!?
    Пак ли Буци и Шиши ги делнаха?

    14:47 18.06.2026

  • 11 Никой

    10 4 Отговор
    Какво може да очаквате от Партия Боташ ? Да удавят българския народ с нов дълг вместо икономии в държавната администрация . Харесва им цифрата 3 милиарда.

    14:48 18.06.2026

  • 12 Права е с точни факти

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Точна статия":

    3.8 млрд евро ,близо 8 млрд.лв.без отчетност къде ще отидат

    14:50 18.06.2026

  • 13 Да им преседне дано

    8 2 Отговор
    колко ще отидат при Мутрофановна и Гудняев?

    14:51 18.06.2026

  • 14 Това е голяма

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    лъжа.

    14:52 18.06.2026

  • 15 ББ от Банкя

    4 1 Отговор
    Оох мама голема лапачка ше има, чекмеджето паа ше прелива

    14:54 18.06.2026

  • 16 Никси

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Заради прекупвачите за туй , както Картелчицити с горивата щото било Война в Иран , ама нас кво ни бърка това , важното да надуят цените и да използват момента да печелят че сигурно ще живеят 300 години , че ние до сега взимахме Петрол и Газ от Азербайджан посредник доставчик от Русия , аре сега да ги видим дали ще намалят цените като е спряла войната в Ирак , ние във всяка Война си завираме пръстите дето скърца вратата , за това после ядем не модни , я ги виж съседите около нас дали ядът немирни , май не и даже през 99-та дадохме коридор въздушен на Хамериканцити да нападат комшиити Сърбите , всичките държави които бяха едно време към СИВ и СССР сега си кротуват а само ние надигаме Вой до небесата , Къде са Чехите къде сме ние , къде са Румънците къде сме ние , Сърбите са по добре от нас даже , а знаеш ли че те имат Заводи за Селско Стопанска Техника , Румънците с Дачията запалиха света , да не говорим за Чехите и Унгарците , докато в наша Държава да се населили Продажни Идиоти все ще е така, но дано Румен Радев оправи нещата !!!.

    Коментиран от #21

    14:55 18.06.2026

  • 17 Тома

    4 3 Отговор
    Ох отдъхнах си.Ще има за заплати на администрацията и за полицаите с телк и пенсия

    14:57 18.06.2026

  • 18 Синя София

    3 1 Отговор
    Старите крадци помагат на новите крадци ,и кражбата върви, вече трима, двама генерали и едно прасе....

    14:58 18.06.2026

  • 19 Фсички стоки в България са по

    5 0 Отговор
    Второ направление и за да пазаруваш от кореком трябва твърда валута
    Адрес на кореком калоян 8

    14:58 18.06.2026

  • 20 Хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тартюф":

    щом няма пари, някой преди него ги е шитнал

    14:59 18.06.2026

  • 21 Не, няма

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Никси":

    да ги оправи. Не го ли осъзна?

    Коментиран от #25

    15:02 18.06.2026

  • 22 Кой ще плаща

    2 1 Отговор
    Добре ще си изкарат мандата

    15:04 18.06.2026

  • 23 Даа...

    4 2 Отговор
    Как хубаво си гласуват заедно сглобката кРадев-делян в заробването на България.
    Мунчо трябва да плати за това, че ДПС му прехвърлиха над 500 000 гласа контролиран вот.

    15:06 18.06.2026

  • 24 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    1 2 Отговор
    Нали ви е ясно, че поне 2 млрд. € са предвидени за Путлер и рашисткия му режим .

    15:07 18.06.2026

  • 25 Никси

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Не, няма":

    Кой ти каза и от къде си сигурен че няма да ги оправи нещата , Кой ти каза ? !!!

    15:09 18.06.2026

  • 26 Цвете

    4 3 Отговор
    ТЕЗИ СЕ УЛЯХА ТОТАЛНО. " БОТАШ " ПЛЮС 3,8 МИЛИАРДА, КАКТО И ДА ГИ СМЯТАМЕ СМЕ ВЪТРЕ ВЕЧЕ С ДОСТА МИЛИАРДИ. 🤷‍♀️🤦‍♂️👀

    Коментиран от #29

    15:11 18.06.2026

  • 27 На практика обаче едни ги приемат ,

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА":

    а други ги "поемат" !

    15:17 18.06.2026

  • 28 Каква беше файдата от ползата

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    2025 протести свалиха правителството за лошо финансово управление и теглене на милиарди дългове. Сега пак така се продължава.
    Е какъв беше смисълът тогава?

    Коментиран от #32

    15:24 18.06.2026

  • 29 само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Цвете":

    Имаш ли идея как се покриват наследени бюджетни дефицити?
    А как се изплащат вече взети и изхарчени кредити когато имаш дефицит?

    А имаш ли идея за последните 2-3 години колко нарастна дълга?

    15:24 18.06.2026

  • 30 Хмм

    1 0 Отговор
    вече се люспят, един е гласувал против

    15:25 18.06.2026

  • 31 КВИ ГИ ДРЪНКАШ БЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иван Христанов бивш министър":

    Аз и никой от моите познати никога не е гласувал и няма да гласува за ГРОБ.
    Да се чуди човек как ги печелиха тези избори!?
    На последните всички гласувахме за Радев.

    15:26 18.06.2026

  • 32 ти сам го каза

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Каква беше файдата от ползата":

    Огромни поети задължения плюс бюджетен дефицит.
    Е за това!

    Как се покрива тоз дефицит? Как се плашат вноски по изхарчени кредити?
    Колко заема взе вашата партия и къде отидоха?
    Клиентелата ви станали сбор от милионери от фризьорки, сервитьори и бакшили с ки 90?

    15:26 18.06.2026

  • 33 Да попитам

    0 0 Отговор
    А Тиквата и Пра се то, докога ще са на свобода ?

    15:30 18.06.2026

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