Трима шофьори останаха без коли след акция срещу дрифт в Стара Загора

Трима шофьори са санкционирани с актове за административно нарушение за дрифтене по време на мащабна специализирана полицейска операция, извършена на територията на Областна дирекция на МВР - Стара Загора през изминалата нощ. Това съобщиха от пресцентъра на дирекцията и допълниха, че колите на водачите са спрени от движение.
Акцията е била с цел превенция и противодействие на нарушения на Закона за движение по пътищата - нерегламентирани гонки, дрифтове, управление на технически неизправни моторни превозни средства и такива с агресивни водачи, движение с висока скорост, на територията на областта.
В хода ѝ полицейските служители са проверили осем места - бензиностанции и паркинги, които са сборища на хора, участващи в нерегламентирани състезания, уточняват от дирекцията. В рамките на часове са проверени 286 души и 179 моторни превозни средства. Установени са 18 случая на управление на автомобил с тъмни стъкла, както и 19 технически неизправни моторни превозни средства, които са спрени от движение. Сред нарушителите са и трима водачи, ползвали мобилен телефон по време на движение, както и девет без поставени предпазни колани. За отнемане на предимство на пешеходци са санкционирани шестима водачи, установени са девет рискови изпреварвания.
По време на акцията са констатирани 118 нарушения на скоростните режими и са връчени 106 фиша и наказателни постановления на водачи и пътници в автомобили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русенец
Шофьор и пилот са различни понятие. Единият не бива да предприема излишни рискове, докато другият рискува за да спечели.
На пътя няма място за състезатели.
Коментиран от #7
15:44 18.06.2026
2 А така
Закона да предвижда и КОНФИСКАЦИЯ на автомобили.
Коментиран от #5
15:51 18.06.2026
3 И. НИИИИИТО ЕДИН ТИР ЗАЛОВЕН
16:00 18.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:18 18.06.2026
5 Тия с тъмните стъкла
До коментар #2 от "А така":Как се санкционират
Коментиран от #6
16:21 18.06.2026
6 От източника
До коментар #5 от "Тия с тъмните стъкла":Глоба и спиране от движение .....
16:27 18.06.2026
7 А къде са тези полигони за дрифтване?
До коментар #1 от "Русенец":Дрифтването трябва да се узакони на определени места /полигони/ или пътни участъци без интензивно движение в определени часове и дни. И трябва да се контролира от съответните органи. Точно както и спортовете. Който желае да се учи как се дрифтва и да има желае да го практикува да го прави но там. Така е на други места по света. Вижте в интернет.
Техниката на контролирано дрифтване се учи бързо с инструктор и е много полезна за излизане от критична ситуация на пътя.
Коментиран от #8
16:33 18.06.2026
8 Пр0ст нар0д
До коментар #7 от "А къде са тези полигони за дрифтване?":Абе, карач! И да стреляш със снайпер може да ти е полезно, но не бива да го правиш сред хора!
Върна ли си учебниците?
Коментиран от #9, #11
16:46 18.06.2026
9 Абе как пишеш без да гледаш
До коментар #8 от "Пр0ст нар0д":Не четете ли коментара? Не го разбрахте ли?
Ами и със снайпер съм стрелял и дрифт съм правил. Ама там където е позволено.
16:54 18.06.2026
10 много
16:59 18.06.2026
11 Да ти отговоря на питането момко
До коментар #8 от "Пр0ст нар0д":Карам автомобил доста добре. Нямам произшествия. Последната ми глоба е от преди 20 години за 20 лв, е за несветеща стоп светлина от едни пътни полицаи на които не бутнах пари.
Изстрелял съм толкова патрони, че не можеш да им теглиш празните гилзи на каручка.
Учебници не връщам защото съм си ги купувал. Пазя ги за внуците да четат и запомнят нещо което в новите учебници няма да намерят.
17:13 18.06.2026