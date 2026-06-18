Трима шофьори останаха без коли след акция срещу дрифт в Стара Загора

Трима шофьори са санкционирани с актове за административно нарушение за дрифтене по време на мащабна специализирана полицейска операция, извършена на територията на Областна дирекция на МВР - Стара Загора през изминалата нощ. Това съобщиха от пресцентъра на дирекцията и допълниха, че колите на водачите са спрени от движение.

Акцията е била с цел превенция и противодействие на нарушения на Закона за движение по пътищата - нерегламентирани гонки, дрифтове, управление на технически неизправни моторни превозни средства и такива с агресивни водачи, движение с висока скорост, на територията на областта.

В хода ѝ полицейските служители са проверили осем места - бензиностанции и паркинги, които са сборища на хора, участващи в нерегламентирани състезания, уточняват от дирекцията. В рамките на часове са проверени 286 души и 179 моторни превозни средства. Установени са 18 случая на управление на автомобил с тъмни стъкла, както и 19 технически неизправни моторни превозни средства, които са спрени от движение. Сред нарушителите са и трима водачи, ползвали мобилен телефон по време на движение, както и девет без поставени предпазни колани. За отнемане на предимство на пешеходци са санкционирани шестима водачи, установени са девет рискови изпреварвания.

По време на акцията са констатирани 118 нарушения на скоростните режими и са връчени 106 фиша и наказателни постановления на водачи и пътници в автомобили.