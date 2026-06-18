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Трима шофьори останаха без коли след акция срещу дрифт в Стара Загора
  Тема: Войната на пътя

Трима шофьори останаха без коли след акция срещу дрифт в Стара Загора

18 Юни, 2026 15:41 827 11

  • дрифт-
  • полиция-
  • стара загора-
  • висока скорост

Акцията е била с цел превенция и противодействие

Трима шофьори останаха без коли след акция срещу дрифт в Стара Загора - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима шофьори са санкционирани с актове за административно нарушение за дрифтене по време на мащабна специализирана полицейска операция, извършена на територията на Областна дирекция на МВР - Стара Загора през изминалата нощ. Това съобщиха от пресцентъра на дирекцията и допълниха, че колите на водачите са спрени от движение.

Акцията е била с цел превенция и противодействие на нарушения на Закона за движение по пътищата - нерегламентирани гонки, дрифтове, управление на технически неизправни моторни превозни средства и такива с агресивни водачи, движение с висока скорост, на територията на областта.

В хода ѝ полицейските служители са проверили осем места - бензиностанции и паркинги, които са сборища на хора, участващи в нерегламентирани състезания, уточняват от дирекцията. В рамките на часове са проверени 286 души и 179 моторни превозни средства. Установени са 18 случая на управление на автомобил с тъмни стъкла, както и 19 технически неизправни моторни превозни средства, които са спрени от движение. Сред нарушителите са и трима водачи, ползвали мобилен телефон по време на движение, както и девет без поставени предпазни колани. За отнемане на предимство на пешеходци са санкционирани шестима водачи, установени са девет рискови изпреварвания.

По време на акцията са констатирани 118 нарушения на скоростните режими и са връчени 106 фиша и наказателни постановления на водачи и пътници в автомобили.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русенец

    20 0 Отговор
    Може да си голям състезател но пътната мрежа не е за демонстрация на пилотски умение. За тях си има писти и полигони.
    Шофьор и пилот са различни понятие. Единият не бива да предприема излишни рискове, докато другият рискува за да спечели.
    На пътя няма място за състезатели.

    Коментиран от #7

    15:44 18.06.2026

  • 2 А така

    16 0 Отговор
    Тия акции требе да са ЕЖЕНОЩИЕ в цялата страна.
    Закона да предвижда и КОНФИСКАЦИЯ на автомобили.

    Коментиран от #5

    15:51 18.06.2026

  • 3 И. НИИИИИТО ЕДИН ТИР ЗАЛОВЕН

    3 4 Отговор
    В НАРУШЕНИЕ МАКАР ЧЕ ОТ ДРИФТ НЕ СЕЕ ЧУЛО ДА ИМА ЖЕРТВИ А СЪС ТИР Е СЯКА ВТОРА КАТАСТРОФА...

    16:00 18.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор
    Взели са на се.яците сапанитте б.ички.Нека да мрат селяците

    16:18 18.06.2026

  • 5 Тия с тъмните стъкла

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "А така":

    Как се санкционират

    Коментиран от #6

    16:21 18.06.2026

  • 6 От източника

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тия с тъмните стъкла":

    Глоба и спиране от движение .....

    16:27 18.06.2026

  • 7 А къде са тези полигони за дрифтване?

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Русенец":

    Дрифтването трябва да се узакони на определени места /полигони/ или пътни участъци без интензивно движение в определени часове и дни. И трябва да се контролира от съответните органи. Точно както и спортовете. Който желае да се учи как се дрифтва и да има желае да го практикува да го прави но там. Така е на други места по света. Вижте в интернет.
    Техниката на контролирано дрифтване се учи бързо с инструктор и е много полезна за излизане от критична ситуация на пътя.

    Коментиран от #8

    16:33 18.06.2026

  • 8 Пр0ст нар0д

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "А къде са тези полигони за дрифтване?":

    Абе, карач! И да стреляш със снайпер може да ти е полезно, но не бива да го правиш сред хора!
    Върна ли си учебниците?

    Коментиран от #9, #11

    16:46 18.06.2026

  • 9 Абе как пишеш без да гледаш

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пр0ст нар0д":

    Не четете ли коментара? Не го разбрахте ли?
    Ами и със снайпер съм стрелял и дрифт съм правил. Ама там където е позволено.

    16:54 18.06.2026

  • 10 много

    1 0 Отговор
    късно бальци.То като се срути язовирната стена и вълната тръгне към полето и те да ми редят торбички с песък.Трябваше емили тротинетката да я глобите яко и да има закон за тротинетките.И щяхте да спасите животи...Трябваше всеки причинил смърт на пътя с белезници в затвора да си чака 20 те години и т.н и т. н.

    16:59 18.06.2026

  • 11 Да ти отговоря на питането момко

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пр0ст нар0д":

    Карам автомобил доста добре. Нямам произшествия. Последната ми глоба е от преди 20 години за 20 лв, е за несветеща стоп светлина от едни пътни полицаи на които не бутнах пари.
    Изстрелял съм толкова патрони, че не можеш да им теглиш празните гилзи на каручка.
    Учебници не връщам защото съм си ги купувал. Пазя ги за внуците да четат и запомнят нещо което в новите учебници няма да намерят.

    17:13 18.06.2026

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