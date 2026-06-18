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Министър Ефремова към социалните работници: Вие сте армия, на която хората могат да разчитат

Министър Ефремова към социалните работници: Вие сте армия, на която хората могат да разчитат

18 Юни, 2026 15:42 464 6

  • наталия ефремова-
  • асп-
  • социални работници

Тя подчерта, че работата им е високо оценена от правителството

Министър Ефремова към социалните работници: Вие сте армия, на която хората могат да разчитат - 1
Снимка: МТСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вие сте огромна армия от специалисти – хора със сърца, които работят с кауза и на които гражданите могат да разчитат. С тези думи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова се обърна към служителите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) по време на годишната им среща. В събитието участва и заместник-министър Надя Клисурска.

Министър Ефремова изрази признателност към социалните работници за бързата реакция по време на наводненията в страната през изминалите седмици и усилията им при оказването на подкрепа на пострадалите семейства. Тя подчерта, че работата им е високо оценена от правителството и че държавата разчита на тях в кризисни ситуации.

Наталия Ефремова увери служителите на АСП, че приоритет на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) остава запазването на капацитета на системата и подкрепата за хората, които ежедневно работят в пряк контакт с най-уязвимите граждани. „Няма да допусна служители, които оказват подкрепа на хора на първа линия или работят на гише, да бъдат освобождавани“, заяви тя.

По време на срещата министър Ефремова обсъди с ръководството и служителите на Агенцията актуални теми, свързани с развитието на системата за социално подпомагане и предстоящите задачи пред институцията. Сред акцентите беше работата по Националната карта на социалните услуги и необходимостта от нейното ефективно прилагане в подкрепа на хората в нужда.

В рамките на дискусията бяха разгледани и подготвяните промени, свързани с индивидуалната оценка на потребностите на хората с установена намалена работоспособност, като беше подчертан стремежът за по-справедлив и ефективен модел на подкрепа.

Заместник-министър Надя Клисурска поздрави социалните работници, че изпълняват коректно задълженията си и адекватно обслужват хората, които са потърсили подкрепа от тях. Тя добави, че пред АСП стоят сериозни предизвикателства, свързани с усъвършенстването на индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания. Заместник-министър Клисурска подчерта, че промените в тези политики трябва да бъдат съобразени с добрите европейски практики.

По време на срещата беше обсъден и напредъкът по изграждането на новата информационна система на Агенцията за социално подпомагане, която се разработва по проект на Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Очаква се тя да улесни работата на администрацията и да подобри качеството и бързината на предоставяните услуги.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Без име

    6 0 Отговор
    На обществото така и не е ясно как се набират приемни родители и какви са критериите за приемен родител. И защо жени на 70-80 години, както и неграмотни, са подходящи за такива

    15:48 18.06.2026

  • 2 Димитрова

    1 0 Отговор
    В МТСП винаги се толерира Агенцията за социално подпомагане, а Агенцията по заетостта е неглижирана. Насажда се мнение, че социалните работници са единствените работещи в МТСП

    16:04 18.06.2026

  • 3 Вицове

    4 0 Отговор
    Хахахаах

    16:15 18.06.2026

  • 4 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    за да станеш Родител не е задължително да си грамотен или академик.Задължително е да си човек,който се грижи с любов за детето!Колкото до тази министърка.Тя ми направи много добро впечатление.Много точен изказ не бърка цифра с число и е с много качествен ум!Тук тя защити моята теория ,че за управленски високо управленски постове трябва ДС-да избира ЖЕНИ!!!Според мен жените робуват много по-малко на слабоститеси от мъжете!

    16:36 18.06.2026

  • 5 Дрънкат глупости!

    0 0 Отговор
    Социалните работнички цял ден пият кафета!

    17:05 18.06.2026

  • 6 Никой

    0 0 Отговор
    вие сте огромна армия държавни служители които българския народ , който всяка година намаля демографски безропотно ще ви храни .

    17:14 18.06.2026

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