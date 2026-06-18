Министър Ефремова към социалните работници: Вие сте армия, на която хората могат да разчитат

Вие сте огромна армия от специалисти – хора със сърца, които работят с кауза и на които гражданите могат да разчитат. С тези думи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова се обърна към служителите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) по време на годишната им среща. В събитието участва и заместник-министър Надя Клисурска.

Министър Ефремова изрази признателност към социалните работници за бързата реакция по време на наводненията в страната през изминалите седмици и усилията им при оказването на подкрепа на пострадалите семейства. Тя подчерта, че работата им е високо оценена от правителството и че държавата разчита на тях в кризисни ситуации.

Наталия Ефремова увери служителите на АСП, че приоритет на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) остава запазването на капацитета на системата и подкрепата за хората, които ежедневно работят в пряк контакт с най-уязвимите граждани. „Няма да допусна служители, които оказват подкрепа на хора на първа линия или работят на гише, да бъдат освобождавани“, заяви тя.

По време на срещата министър Ефремова обсъди с ръководството и служителите на Агенцията актуални теми, свързани с развитието на системата за социално подпомагане и предстоящите задачи пред институцията. Сред акцентите беше работата по Националната карта на социалните услуги и необходимостта от нейното ефективно прилагане в подкрепа на хората в нужда.

В рамките на дискусията бяха разгледани и подготвяните промени, свързани с индивидуалната оценка на потребностите на хората с установена намалена работоспособност, като беше подчертан стремежът за по-справедлив и ефективен модел на подкрепа.

Заместник-министър Надя Клисурска поздрави социалните работници, че изпълняват коректно задълженията си и адекватно обслужват хората, които са потърсили подкрепа от тях. Тя добави, че пред АСП стоят сериозни предизвикателства, свързани с усъвършенстването на индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания. Заместник-министър Клисурска подчерта, че промените в тези политики трябва да бъдат съобразени с добрите европейски практики.

По време на срещата беше обсъден и напредъкът по изграждането на новата информационна система на Агенцията за социално подпомагане, която се разработва по проект на Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Очаква се тя да улесни работата на администрацията и да подобри качеството и бързината на предоставяните услуги.