Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по казуса КУБ

"ДАНС трябва да даде допълнителни данни към доклада за групировката КУБ", каза ротационният председател на парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения Румен Миланов пред журналисти след края на заседанието на комисията, на което бяха разгледани допълнителни точки при закрити врата.

Информацията, която вече е предоставена на прокуратурата, ние няма да я изискваме, защото тя вече е част от досъдебно производство и нямаме право да я разпространяваме по никакъв начин, добави той.

Той отбеляза, че ако участниците в комисията имат някаква различна информация за КУБ, е коректно тя да бъде предоставена на ДАНС.

На въпрос дали бившият ръководител на ДАНС Деньо Денев ще бъде поканен на разговор от прокуратурата, МВР или комисията, за да бъде изслушан, Миланов отговори, че това ще бъде обсъдено.

Темата КУБ е мащабна и се появиха редица фактори. Появиха се съобщения, че КУБ е финансирала определени дейности на Община Варна, посочи Румен Младенов. По думите му това може да се е случило както при сегашния кмет на Варна, така и при предишния.

Относно предоставяне на информация от ДАНС за проверки на бившия подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Момчил Мавров той посочи, че темата е широка и няма да навлиза в коментар. Въпросът за председателя и заместник-председателя на НЗОК тепърва ще се обсъжда, вероятно в зала, допълни Миланов.