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Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по казуса КУБ

Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по казуса КУБ

18 Юни, 2026 21:46 388 5

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Появиха се съобщения, че КУБ е финансирала определени дейности на Община Варна, посочи Румен Младенов

Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по казуса КУБ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"ДАНС трябва да даде допълнителни данни към доклада за групировката КУБ", каза ротационният председател на парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения Румен Миланов пред журналисти след края на заседанието на комисията, на което бяха разгледани допълнителни точки при закрити врата.

Информацията, която вече е предоставена на прокуратурата, ние няма да я изискваме, защото тя вече е част от досъдебно производство и нямаме право да я разпространяваме по никакъв начин, добави той.

Той отбеляза, че ако участниците в комисията имат някаква различна информация за КУБ, е коректно тя да бъде предоставена на ДАНС.

На въпрос дали бившият ръководител на ДАНС Деньо Денев ще бъде поканен на разговор от прокуратурата, МВР или комисията, за да бъде изслушан, Миланов отговори, че това ще бъде обсъдено.

Темата КУБ е мащабна и се появиха редица фактори. Появиха се съобщения, че КУБ е финансирала определени дейности на Община Варна, посочи Румен Младенов. По думите му това може да се е случило както при сегашния кмет на Варна, така и при предишния.

Относно предоставяне на информация от ДАНС за проверки на бившия подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Момчил Мавров той посочи, че темата е широка и няма да навлиза в коментар. Въпросът за председателя и заместник-председателя на НЗОК тепърва ще се обсъжда, вероятно в зала, допълни Миланов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пич

    6 0 Отговор
    Що се правиш на луд бе...?! Как ДАНС да предостави информация, като някой е заповядал, да не работи !!! Арестувайте бившия началник на ДАНС, за да ви каже, кой е заповядал! После арестувайте и този който е заповядал, за да ви каже защо! А преди тях арестувайте кмет Благо, за да ви каже за мафията на местно ниво!!?

    21:52 18.06.2026

  • 2 az СВО Победа 81

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