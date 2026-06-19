Шестима министри отговарят на депутатски въпроси в редовния парламентарен контрол

В Народното събрание депутатите ще ратифицират изменение на споразумението ни с ЕС. Една от промените предвижда увеличаване на финансовия принос на страната - от 150 млн. евро на близо 245 млн. евро, съобщават от БНТ.
На първо четене трябва да бъдат гласувани промени в Закона за кредитните институции. С тях се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на Управителния съвет на БНБ. Шестима министри ще отговарят в редовния парламентарен контрол.
Земеделският министър Пламен Абровски ще отговаря за състоянието на язовирите Огоста и Рабиша. Освен към него има въпроси към министъра на спорта, на околната среда и водите, на образованието, отбраната и регионалното развитие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
07:19 19.06.2026
2 глоги
07:24 19.06.2026
3 И Кво кат Отговарят ?
Резултата !
няма да е По -Различен !
От !
Досегашния !
След Като !
Основните Проблеми !
Си Оставят !
Същите !
07:36 19.06.2026
4 Ха ха
07:40 19.06.2026
5 Може
07:51 19.06.2026
6 Бо(га)таши
08:16 19.06.2026
7 Отново !
Да Те Лъжем !
08:54 19.06.2026
8 Факт
И В ТИГАН БЕЗ ОЛИО ДА ПЪРЖЕ !!!
09:01 19.06.2026