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Шестима министри отговарят на депутатски въпроси в редовния парламентарен контрол

Шестима министри отговарят на депутатски въпроси в редовния парламентарен контрол

19 Юни, 2026 07:13 581 8

  • шестима министри-
  • народно събрание-
  • парламентарен контрол

На първо четене трябва да бъдат гласувани промени в Закона за кредитните институции. С тях се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на Управителния съвет на БНБ.

Шестима министри отговарят на депутатски въпроси в редовния парламентарен контрол - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В Народното събрание депутатите ще ратифицират изменение на споразумението ни с ЕС. Една от промените предвижда увеличаване на финансовия принос на страната - от 150 млн. евро на близо 245 млн. евро, съобщават от БНТ.

На първо четене трябва да бъдат гласувани промени в Закона за кредитните институции. С тях се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на Управителния съвет на БНБ. Шестима министри ще отговарят в редовния парламентарен контрол.

Земеделският министър Пламен Абровски ще отговаря за състоянието на язовирите Огоста и Рабиша. Освен към него има въпроси към министъра на спорта, на околната среда и водите, на образованието, отбраната и регионалното развитие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    2 1 Отговор
    Радев ме притеснява

    07:19 19.06.2026

  • 2 глоги

    0 0 Отговор
    Шестима министри ЩЕ отговарят на депутатски въпроси в редовния, парламентарен контрол.

    07:24 19.06.2026

  • 3 И Кво кат Отговарят ?

    3 0 Отговор
    След като !

    Резултата !

    няма да е По -Различен !

    От !

    Досегашния !

    След Като !

    Основните Проблеми !

    Си Оставят !

    Същите !

    07:36 19.06.2026

  • 4 Ха ха

    3 1 Отговор
    Мижи да те лъжем Радевци взеха власта и ще си крадът колкото си искат .Правят само циркове

    07:40 19.06.2026

  • 5 Може

    3 1 Отговор
    да си спестят "отговорите" !

    07:51 19.06.2026

  • 6 Бо(га)таши

    1 0 Отговор
    защо скихте чамовата талпа?!

    08:16 19.06.2026

  • 7 Отново !

    2 0 Отговор
    Мижи !

    Да Те Лъжем !

    08:54 19.06.2026

  • 8 Факт

    1 0 Отговор
    РАДЕВ ЗНАЕ ДА НИ ЛЪЖЕ !
    И В ТИГАН БЕЗ ОЛИО ДА ПЪРЖЕ !!!

    09:01 19.06.2026

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