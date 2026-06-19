Започва издаването на първите заповеди за събаряне в "Баба Алино"

Първите заповеди за събаряне на 13 незаконни сгради в местността "Баба Алино" трябва да бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев, съобщават от БНТ.
Според регионалния министър Иван Шишков 42 са неоснователните удостоверения за търпимост, които са издадени. Има и построени незаконни трафопостове, които са в спорната местност. Те захранват законни сгради извън "Баба Алино". Над 300 са проверените удостоверения за търпимост на сгради на територията на Варна. За половината от тях няма данни сградите да са съществували преди 2009 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 444
Коментиран от #16
07:46 19.06.2026
2 КУБ
- Момент бос, пълнителчики зареждаю!
07:47 19.06.2026
3 Българин
07:55 19.06.2026
4 Али Бабаинов и 40те крадливи общинаря
08:11 19.06.2026
5 КСХ
08:12 19.06.2026
6 Сталин
08:16 19.06.2026
7 иве
08:16 19.06.2026
8 Сталин
08:17 19.06.2026
9 Сталин
08:19 19.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 А виновниците
08:22 19.06.2026
13 Там
08:23 19.06.2026
14 Kaлпазанин
08:25 19.06.2026
15 Справедливост
08:31 19.06.2026
16 те ми да да ама не
До коментар #1 от "444":В случая хубавото е че няма закон по който да се Узаконят (пише се с "у" 😉), така че освен, ако не прокарат нов закон трябва всичко построено без разрешително за строеж да се разруши иначе, ще се създаде юридически прецедент на който, ще се позовава всеки, който построи или реши да строи без разрешително!
08:34 19.06.2026
17 венсеремос
08:42 19.06.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... ИЗЛИЗАТ ВСЕ ЕДНИ И СЪЩИ ХОРА
.......
ДОБРАТА НОВИНА Е ЧЕ НЕ СА ПОВЕЧЕ ОТ 2-3000 МАЙМУНИ - ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЦЕЛИТЕ ИМ СЕМЕЙСТВА :)
.....
ДЕМЕК НЯМА ЧАК ТОЛКОВА МНОГО ЗА РЕПРЕСИРАНЕ И ЗАТВАРЯНЕ В БЕЛЕНЕ
08:42 19.06.2026
19 Абе да не е само Баба Алино
08:43 19.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ЛОШАТА Е ЧЕ ОБЕКТА СЕ СТРОИ С ПАРИ ОТКРАДНАТИ ОТ БЮДЖЕТА И НА ЗЕМЯ ПОДАРЕНА МУ ОТ ОБЩИНА :)
08:49 19.06.2026
23 калина /алена
08:53 19.06.2026
24 койдазнай
Коментиран от #27
08:53 19.06.2026
25 мишо
09:00 19.06.2026
26 На бас че
09:05 19.06.2026
27 Я пъ тоа
До коментар #24 от "койдазнай":Колко хотела имат ТИМ на Златните ????
09:13 19.06.2026