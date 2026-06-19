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Започва издаването на първите заповеди за събаряне в "Баба Алино"

Започва издаването на първите заповеди за събаряне в "Баба Алино"

19 Юни, 2026 07:41 1 193 27

  • заповеди-
  • събаряне-
  • незаконно строителство-
  • баба алино

Според регионалния министър Иван Шишков 42 са неоснователните удостоверения за търпимост, които са издадени. Има и построени незаконни трафопостове, които са в спорната местност. Те захранват законни сгради извън "Баба Алино".

Започва издаването на първите заповеди за събаряне в "Баба Алино" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Първите заповеди за събаряне на 13 незаконни сгради в местността "Баба Алино" трябва да бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев, съобщават от БНТ.
Според регионалния министър Иван Шишков 42 са неоснователните удостоверения за търпимост, които са издадени. Има и построени незаконни трафопостове, които са в спорната местност. Те захранват законни сгради извън "Баба Алино". Над 300 са проверените удостоверения за търпимост на сгради на територията на Варна. За половината от тях няма данни сградите да са съществували преди 2009 година.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 444

    27 0 Отговор
    Време беше да се събаря незаконно строителство, а не все да се намира вратичка да се озаконява!

    Коментиран от #16

    07:46 19.06.2026

  • 2 КУБ

    13 4 Отговор
    - Олександър, иди к Благо!
    - Момент бос, пълнителчики зареждаю!

    07:47 19.06.2026

  • 3 Българин

    15 3 Отговор
    И сега какво,този Коцев,който нищо не знаел,пък КУП му били подарили една цяла улица в "комплекса",трябва да издаде заповед да си бутне подаръка,така ли?

    07:55 19.06.2026

  • 4 Али Бабаинов и 40те крадливи общинаря

    19 0 Отговор
    ВЕДНАГА СЪБАРЯЙТЕ УКРОАНКЛАВА!!!

    08:11 19.06.2026

  • 5 КСХ

    7 1 Отговор
    А ДАНО АМА, НАДАЛИ

    08:12 19.06.2026

  • 6 Сталин

    11 3 Отговор
    А на бас че нищо няма да бъде съборено , бандерите ще обжалват във съда и след 100 години съда ще излезе със решение

    08:16 19.06.2026

  • 7 иве

    10 1 Отговор
    Корумпето благо коцев най-много да събори 1-2 сгради още в строеж.

    08:16 19.06.2026

  • 8 Сталин

    12 1 Отговор
    Руските медии пишат за скандала във Варна;-Одеската мафия строят таен град за главатарите на Азов в България

    08:17 19.06.2026

  • 9 Сталин

    13 0 Отговор
    Кога започнете да арестувате всички корумпета които са подписвали "разрешителни " за строежа на тайния град

    08:19 19.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А виновниците

    4 0 Отговор
    по екзотични пътешествия с милионни рушвети се подсмиват !

    08:22 19.06.2026

  • 13 Там

    3 3 Отговор
    са свлачища , така , че и без цирковете всичко ще се сурне към морето !

    08:23 19.06.2026

  • 14 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    И всичко новини както винаги пак ,няма .шъ са оправим ,докато ни оправят

    08:25 19.06.2026

  • 15 Справедливост

    5 1 Отговор
    Украинската посланичка е персона нон грата!

    08:31 19.06.2026

  • 16 те ми да да ама не

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "444":

    В случая хубавото е че няма закон по който да се Узаконят (пише се с "у" 😉), така че освен, ако не прокарат нов закон трябва всичко построено без разрешително за строеж да се разруши иначе, ще се създаде юридически прецедент на който, ще се позовава всеки, който построи или реши да строи без разрешително!

    08:34 19.06.2026

  • 17 венсеремос

    3 0 Отговор
    Да се прекратят отношенията с Фашистка Бандеровска Окраина.Зелената еуглена да бъде арестуван и съден за унищожаване на собствения си народ-бандерите ,фшисти.Окраинският посланик в България да бъде изгонена от Православна България.Да бъде съдена в международен съд в Хага.Да бъдат изравнени със Земята всички постройки в Баба Алино.Фашистите окраинци ,да засадят дръвчета и да възстановят предишния вид на Баба Алино-гора, трева, цветя .ВЪН ФАШИСТИТЕ БАНДЕРИ от ВАРНА и от ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРИЯ.Румен Радев да издаде заповед за персона нон грата за Олеся .ВЪН от България на всички фашисти бандери окраинци.

    08:42 19.06.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    СТРАШНО Е ЧЕ КАКТО И ДА ВЪРТЯ ДАННИТЕ ОТ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
    ..... ИЗЛИЗАТ ВСЕ ЕДНИ И СЪЩИ ХОРА
    .......
    ДОБРАТА НОВИНА Е ЧЕ НЕ СА ПОВЕЧЕ ОТ 2-3000 МАЙМУНИ - ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЦЕЛИТЕ ИМ СЕМЕЙСТВА :)
    .....
    ДЕМЕК НЯМА ЧАК ТОЛКОВА МНОГО ЗА РЕПРЕСИРАНЕ И ЗАТВАРЯНЕ В БЕЛЕНЕ

    08:42 19.06.2026

  • 19 Абе да не е само Баба Алино

    2 0 Отговор
    Цялото море е пълно с незаконни обекти. Режат се дървета насипват се камъни, пръст и се строят всякакви бараки, изграждат се водопроводи, опъват се кабели без разрешение. Никоя институция не вижда какво става край Созопол.

    08:43 19.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ДОБРАТА НОВИНА Е ЧЕ РУНЕН ГАЙТАНСКИ ВЪЛКА В МОМЕНТА СТРОИ ЗАКОНЕН ОБЕКТ ПАК НА ЯЗОВИР
    ......
    ЛОШАТА Е ЧЕ ОБЕКТА СЕ СТРОИ С ПАРИ ОТКРАДНАТИ ОТ БЮДЖЕТА И НА ЗЕМЯ ПОДАРЕНА МУ ОТ ОБЩИНА :)

    08:49 19.06.2026

  • 23 калина /алена

    2 0 Отговор
    ВЪН ФАШИСТКАТА БАНДЕРКА ОЛЕСЯ!!! ПЕРСОНА НОН ГРАТА!!! Румен Радев вместо да се среща с нтелегитимния ЗЕЛЕНА еуглена,да издаде заповед за прекъсване дипломатичните отношения с ФАШИСТКА БАНДЕРОВСКА ОКРАИНА!!! ТАНАТОС!!! EXZIKUZIA!ТАНАТОС на всички Фашисти, Бандери Окраинци ! ТАНАТОС На Фашистка Бандеровска Окраина.За Правослвието! За Патриарха на Русия Кирил!!За Вл. Вл. Путин!!!

    08:53 19.06.2026

  • 24 койдазнай

    0 1 Отговор
    Във Варна управлява ТИМ. Те са служба на ГРУ. Също като КУБ. И също ка Радев. Така че, всичко е наред, не се вълнувайте!

    Коментиран от #27

    08:53 19.06.2026

  • 25 мишо

    2 0 Отговор
    трябва да помогнем на украйнците да се върнат в украйна и да подкрепят страната си в Бг им е трудно карат без застраховки и данъци после нямат да имат стаж за пенсия по добре да се приберът а и кой им гледа визите ИМИГРАЦИОННА ПОЛИЦИЯ СПИ ЛИ ?

    09:00 19.06.2026

  • 26 На бас че

    1 1 Отговор
    Нищо няма да бутнат. Само ви баламосват.

    09:05 19.06.2026

  • 27 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "койдазнай":

    Колко хотела имат ТИМ на Златните ????

    09:13 19.06.2026

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