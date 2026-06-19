Започва издаването на първите заповеди за събаряне в "Баба Алино"

В петък ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в "Баба Алино"

Утре ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността "Баба Алино", съобщи кметът на Варна Благомир Коцев, ц ...