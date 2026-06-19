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Мотопротест блокира София днес заради повишените цени на "Гражданска отговорност"

Мотопротест блокира София днес заради повишените цени на "Гражданска отговорност"

19 Юни, 2026 07:52 1 021 36

  • мотопротест-
  • софия-
  • блокиране-
  • застраховка гражданска отговорност

От мотоклубовете настояват цените на задължителната застраховка да бъдат замразени на нивата от преди 1 март тази година, както и да бъдат въведени сезонни полици, тъй като много мотоциклети се използват само няколко месеца в годината

Мотопротест блокира София днес заради повишените цени на "Гражданска отговорност" - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Пореден голям протест на мотористите ще блокира столицата днес. Причините са повишените цени на „Гражданска отговорност“, задължението да се плаща целогодишна застраховка и отпадането на възможността за разсрочено плащане. Това съобщават от bTV.

От мотоклубовете настояват цените на задължителната застраховка да бъдат замразени на нивата от преди 1 март тази година, както и да бъдат въведени сезонни полици, тъй като много мотоциклети се използват само няколко месеца в годината.

Искат и оставки на председателите на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите заради загуба на доверие към тези институции.

Протестиращи от цялата страна се очаква да се съберат на три пункта около столицата, откъдето с бавно каране ще стигнат до площад „Княз Александър I Батенберг“.

Недоволството е насрочено за 11 часа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРОТЕСТИ ДО ОСТАВКА НА РАДЕВ !

    8 27 Отговор
    Абсолютна подкрепа за мотористите !

    Коментиран от #4

    07:57 19.06.2026

  • 2 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    36 4 Отговор
    Четворно да им ги вдигнат карат като ненормални изобщо не спазват ограниченията

    07:57 19.06.2026

  • 3 В цял свят тези застараховки са скъпи

    25 5 Отговор
    Управляването на мотоциклет е рисково и в развитите страни тези застраховки са изключително високи. Това, което знам със сигурност е, че в Канада, провинция Онтарио застраховката на мотоциклет е около $500 на месец, това е инфо преди голямото вдигане на цените. Сега като нищо застраховките може да се удвоили.

    Коментиран от #15

    08:01 19.06.2026

  • 4 Лама Мирчев

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "ПРОТЕСТИ ДО ОСТАВКА НА РАДЕВ !":

    Да, точно така, ще свалим Радев, а ще докараме Ивайло Мирчев за министър-председател за да се бие с доставчиците на храна.

    08:03 19.06.2026

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    23 3 Отговор
    По 1000 евро на калпак за сезон е разумна цена за донорите мислещи се за безсмъртни....
    Пазете моториста а?
    Има една стара българска поговорка - пази се сам за да те пази и Господ....

    08:03 19.06.2026

  • 6 селяк

    18 0 Отговор
    В клуба на богатите сте! Дръжте се кат такива!

    08:04 19.06.2026

  • 7 глоги

    3 3 Отговор
    Мотопротест ЩЕ блокира София днес ...

    Коментиран от #26

    08:05 19.06.2026

  • 8 Протест срещу мотористите

    20 1 Отговор
    Кога???
    Писна ни от камикадзета дето не знаят правилника!!

    08:07 19.06.2026

  • 9 завод

    1 6 Отговор
    Недоволството е насрочено за 11.00 часа,преди обяд.

    08:07 19.06.2026

  • 10 ИНСТРУКТОРА

    16 1 Отговор
    ДОНОРИТЕ НЕ СА ПРЕВИЛЕГИРОВАНИ НА ПЪТЯ ......КАКТО СИ МИСЛЯТ...!

    Коментиран от #29

    08:08 19.06.2026

  • 11 Някой

    23 3 Отговор
    Абе, точни тези да ми протестират за застраховка, е двуличие. Щом ви е скъпо, не карайте бракмите си. По-добре ще е за нормалните хора - няма да има кой да се опитва да ги убие по пътищата, няма да ги тормозят със шум.
    Иначе, 200 евра да им много, с карат мотори за по 10 000, каски за по 200-300 евро, някои имат и костюми за по над 1000... Иначе, застраховката им е скъпа

    08:09 19.06.2026

  • 12 Баце

    17 3 Отговор
    Що???
    Мигар за леките коли са еФтини? ами за камионите???
    Апропо, нека някой, се опита да обясни на донорите какво значи рисков фактор, ако може де.
    Тия си живеят в техен свят и искат другите все да се съобразяват с тях, просто нещо са ги активирали.
    Значи вече всеки кара мотор от около 4000 до 40 000 евро ама плачат за 150 евро ГО..?!?
    Има нещо дето не е така.

    08:11 19.06.2026

  • 13 Голям майтап

    10 3 Отговор
    Не може да си боклук смотан и да не си плащаш... това са едни от най-долните същества, най-комплексираните и болни мозъци. На такива Гражданската отговорност трябва да е според колко нарушения са направили, колко опасно са се държали на пътя, нали има камери... при само едно опасно карана на мотор и Гражданската отговорност да отива до небесата, това са боклуци и от друго не разбират.
    Абсолютно съм съгласен да плащат нещастниците, изобщо не ги подкрепям.

    08:20 19.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А бе кадаиф

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "В цял свят тези застараховки са скъпи":

    В Гърция за моторче 50 куб. е около 50€ за година а тук ми искат 115€.
    На теб трябва да ти е направят 1000€ защото с колите се чистите повече а на нас 20€. Не съм видял и чул моторист да е блъснал някой на пешеходна но вие го правите всекидневно.

    Коментиран от #19, #21, #27, #35

    08:24 19.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Коза Мострата

    5 0 Отговор
    В западнАлите държави застрахователни полици могат да се сключват и за един час. В “милата” ми мафиотска държава трябва да е едногодишна защо ли? Имали пилот в самолета?

    08:28 19.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гост

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "А бе кадаиф":

    Абе, реване, що тогава не си караш цикалката в Гърция? Застраховките се определят от Застрахователите, имат си методи и могат да ти поискат и 215 евро на година! Като не ти отърва, просто не караш! Голямо мрънкане, голямо чудо!

    Коментиран от #23, #25

    08:32 19.06.2026

  • 22 То Бива Крадливо Племе !

    1 0 Отговор
    Бива !

    Ама Това !

    На Нищо Не Прилича !

    08:34 19.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Долно !

    2 0 Отговор
    Мръсно !

    И Завистливо !

    Племе !

    08:36 19.06.2026

  • 25 Долно !

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    Долно !

    Мръсно !

    И Завистливо !

    Племе !

    Коментиран от #30

    08:37 19.06.2026

  • 26 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "глоги":

    Вадя им жандармерията и 20 камиона от Чистотата, бой, моторите в камионите и за скрап! Всеки в Територията си мисли, че видиш ли, Той имал Право, Да е както Той иска, и да Затваря пътища и тормози граждани! Цитирам Върховния закон на Републиката:
    Чл. 35. (1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.
    Тоест, трябва бой за респект на Тези и други решили да нарушат Конституцията!!!

    08:38 19.06.2026

  • 27 Хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "А бе кадаиф":

    Мълчи си и няма да ти личи колко си зле. Ти за процент чувал ли си. Нормално при 3.5 млн коли да има повече катастрофи пт 50000 мотора . Верно сте много кухи парчета.

    08:38 19.06.2026

  • 28 колко сте жалки егоисти

    4 1 Отговор
    Когато трябваше да спасите България от еврозоната и да не загуби останалата и малко независимост не протестирахте...Пияници и друсалки с промити мозъци това сте вие!

    08:41 19.06.2026

  • 29 НИКОЙ НЕ ГО ТВЪРДИ !

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "ИНСТРУКТОРА":

    НВо с твоя Тонаж !

    Ти застрашеаваш Живота на Много Хора !

    Колко Бяха Катастрофите с Мотори ?

    На Фона На Вашите Трошки ?

    Коментиран от #32

    08:43 19.06.2026

  • 30 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Долно !":

    Чл. 39. (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.
    (2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.

    Конституция на Република България!

    Достъпна за Всеки!

    Пазеща основните права на Всеки!

    Разделяща хората от Животните!

    И за съжаление, Не спираща мнението!

    На Всеки Ганчо!

    Мислещ се за Голяма работа!

    Но си е мрънкач!

    08:44 19.06.2026

  • 31 Перо

    1 1 Отговор
    Мотористите са прави за рекета! Липсата на държавност остави безнаказани престъпни организации на концесии и застрахователи, банки и др. Такива са, освен застрахователните фирми, Софийска вода, Топлофикация София и мн. др. Просто използват неработещата съдебна система и държавните регулатори!

    08:45 19.06.2026

  • 32 Изглежда !

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "НИКОЙ НЕ ГО ТВЪРДИ !":

    Гражданската Отговорност !

    Трябва Да се Плаща На Час Управление !

    Та Ха да Ви Видим !

    Тогава ?

    08:45 19.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Как се прави

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Как се прави":

    И това ви го пиша като човек който е имал мотор още 2008 имах К2 телефоника - сузуки 600 gsx. Старите рокери ни учеха минем ли покрай дете и майка с дете даа изключваме двигателя…. Така беше , сега едни пик0чи форсират до бременни жени. Те същите на 2 рия сезон макс се почупват но одват много нови и по прости.

    08:52 19.06.2026

  • 35 Бай Ху (By Who)

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "А бе кадаиф":

    Господине, имаше един такъв случай преди 20 и повече години, когато един моторис бутна едно момиче на пешеходната пътека на Г. М. Димитров. Тя горката имаше сестра близначка и се казваха Калинка и Малинка. После се оказа, че моториста няма гражданска отговорнос.

    09:00 19.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

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