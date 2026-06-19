Мотопротест блокира София днес заради повишените цени на "Гражданска отговорност"

Пореден голям протест на мотористите ще блокира столицата днес. Причините са повишените цени на „Гражданска отговорност“, задължението да се плаща целогодишна застраховка и отпадането на възможността за разсрочено плащане. Това съобщават от bTV.

От мотоклубовете настояват цените на задължителната застраховка да бъдат замразени на нивата от преди 1 март тази година, както и да бъдат въведени сезонни полици, тъй като много мотоциклети се използват само няколко месеца в годината.

Искат и оставки на председателите на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите заради загуба на доверие към тези институции.

Протестиращи от цялата страна се очаква да се съберат на три пункта около столицата, откъдето с бавно каране ще стигнат до площад „Княз Александър I Батенберг“.

Недоволството е насрочено за 11 часа.