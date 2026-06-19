Мотопротест блокира София днес заради повишените цени на "Гражданска отговорност"

Пореден голям протест на мотористите ще блокира столицата днес. Причините са повишените цени на „Гражданска отговорност“, задължението да се плаща целогодишна застраховка и отпадането на възможността за разсрочено плащане. Това съобщават от bTV.
От мотоклубовете настояват цените на задължителната застраховка да бъдат замразени на нивата от преди 1 март тази година, както и да бъдат въведени сезонни полици, тъй като много мотоциклети се използват само няколко месеца в годината.
Искат и оставки на председателите на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите заради загуба на доверие към тези институции.
Протестиращи от цялата страна се очаква да се съберат на три пункта около столицата, откъдето с бавно каране ще стигнат до площад „Княз Александър I Батенберг“.
Недоволството е насрочено за 11 часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПРОТЕСТИ ДО ОСТАВКА НА РАДЕВ !
Коментиран от #4
07:57 19.06.2026
2 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
07:57 19.06.2026
3 В цял свят тези застараховки са скъпи
Коментиран от #15
08:01 19.06.2026
4 Лама Мирчев
До коментар #1 от "ПРОТЕСТИ ДО ОСТАВКА НА РАДЕВ !":Да, точно така, ще свалим Радев, а ще докараме Ивайло Мирчев за министър-председател за да се бие с доставчиците на храна.
08:03 19.06.2026
5 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Пазете моториста а?
Има една стара българска поговорка - пази се сам за да те пази и Господ....
08:03 19.06.2026
6 селяк
08:04 19.06.2026
7 глоги
Коментиран от #26
08:05 19.06.2026
8 Протест срещу мотористите
Писна ни от камикадзета дето не знаят правилника!!
08:07 19.06.2026
9 завод
08:07 19.06.2026
10 ИНСТРУКТОРА
Коментиран от #29
08:08 19.06.2026
11 Някой
Иначе, 200 евра да им много, с карат мотори за по 10 000, каски за по 200-300 евро, някои имат и костюми за по над 1000... Иначе, застраховката им е скъпа
08:09 19.06.2026
12 Баце
Мигар за леките коли са еФтини? ами за камионите???
Апропо, нека някой, се опита да обясни на донорите какво значи рисков фактор, ако може де.
Тия си живеят в техен свят и искат другите все да се съобразяват с тях, просто нещо са ги активирали.
Значи вече всеки кара мотор от около 4000 до 40 000 евро ама плачат за 150 евро ГО..?!?
Има нещо дето не е така.
08:11 19.06.2026
13 Голям майтап
Абсолютно съм съгласен да плащат нещастниците, изобщо не ги подкрепям.
08:20 19.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 А бе кадаиф
До коментар #3 от "В цял свят тези застараховки са скъпи":В Гърция за моторче 50 куб. е около 50€ за година а тук ми искат 115€.
На теб трябва да ти е направят 1000€ защото с колите се чистите повече а на нас 20€. Не съм видял и чул моторист да е блъснал някой на пешеходна но вие го правите всекидневно.
Коментиран от #19, #21, #27, #35
08:24 19.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Коза Мострата
08:28 19.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гост
До коментар #15 от "А бе кадаиф":Абе, реване, що тогава не си караш цикалката в Гърция? Застраховките се определят от Застрахователите, имат си методи и могат да ти поискат и 215 евро на година! Като не ти отърва, просто не караш! Голямо мрънкане, голямо чудо!
Коментиран от #23, #25
08:32 19.06.2026
22 То Бива Крадливо Племе !
Ама Това !
На Нищо Не Прилича !
08:34 19.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Долно !
И Завистливо !
Племе !
08:36 19.06.2026
25 Долно !
До коментар #21 от "Гост":Долно !
Мръсно !
И Завистливо !
Племе !
Коментиран от #30
08:37 19.06.2026
26 Гост
До коментар #7 от "глоги":Вадя им жандармерията и 20 камиона от Чистотата, бой, моторите в камионите и за скрап! Всеки в Територията си мисли, че видиш ли, Той имал Право, Да е както Той иска, и да Затваря пътища и тормози граждани! Цитирам Върховния закон на Републиката:
Чл. 35. (1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.
Тоест, трябва бой за респект на Тези и други решили да нарушат Конституцията!!!
08:38 19.06.2026
27 Хахаха
До коментар #15 от "А бе кадаиф":Мълчи си и няма да ти личи колко си зле. Ти за процент чувал ли си. Нормално при 3.5 млн коли да има повече катастрофи пт 50000 мотора . Верно сте много кухи парчета.
08:38 19.06.2026
28 колко сте жалки егоисти
08:41 19.06.2026
29 НИКОЙ НЕ ГО ТВЪРДИ !
До коментар #10 от "ИНСТРУКТОРА":НВо с твоя Тонаж !
Ти застрашеаваш Живота на Много Хора !
Колко Бяха Катастрофите с Мотори ?
На Фона На Вашите Трошки ?
Коментиран от #32
08:43 19.06.2026
30 Гост
До коментар #25 от "Долно !":Чл. 39. (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.
(2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.
Конституция на Република България!
Достъпна за Всеки!
Пазеща основните права на Всеки!
Разделяща хората от Животните!
И за съжаление, Не спираща мнението!
На Всеки Ганчо!
Мислещ се за Голяма работа!
Но си е мрънкач!
08:44 19.06.2026
31 Перо
08:45 19.06.2026
32 Изглежда !
До коментар #29 от "НИКОЙ НЕ ГО ТВЪРДИ !":Гражданската Отговорност !
Трябва Да се Плаща На Час Управление !
Та Ха да Ви Видим !
Тогава ?
08:45 19.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Как се прави
До коментар #33 от "Как се прави":И това ви го пиша като човек който е имал мотор още 2008 имах К2 телефоника - сузуки 600 gsx. Старите рокери ни учеха минем ли покрай дете и майка с дете даа изключваме двигателя…. Така беше , сега едни пик0чи форсират до бременни жени. Те същите на 2 рия сезон макс се почупват но одват много нови и по прости.
08:52 19.06.2026
35 Бай Ху (By Who)
До коментар #15 от "А бе кадаиф":Господине, имаше един такъв случай преди 20 и повече години, когато един моторис бутна едно момиче на пешеходната пътека на Г. М. Димитров. Тя горката имаше сестра близначка и се казваха Калинка и Малинка. После се оказа, че моториста няма гражданска отговорнос.
09:00 19.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.