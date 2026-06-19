Партиите с критики към Радев за ветото върху санкциите срещу Русия

"Заявката за вето върху санкциите срещу Русия е стратегическа грешка. Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости, каза заместник-председателят на ПГ на „Демократична България“ Божидар Божанов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Той коментира изказването на премиера Румен Радев в четвъртък, че България ще поиска руският патриарх Кирил да бъде изваден от санкционния пакет.

„Не можем да превръщаме в повод за такъв стратегически ход един агент на руските служби, който пропагандира война, освещава автомати и изпраща млади руски мъже на фронта. Виждаме, че България се превръща в "Орбанова Унгария". С първото си заседание Радев заема позицията, която досега заемаше Орбан“, коментира Божанов.

Той смята, че могат да ни изолират при взимането на важни стратегически решения във връзка със сигурността и отбраната на Европа. „В момента се построява стратегическата рамка и форматът, в който Европа ще гарантира сигурността и отбраната си, така че сега е лош момент да бъдем в изолация“, заяви Божанов.

По думите му, това не е православен въпрос. „Унгария не е православна страна, а католическа. Орбан налагаше тези санкции изцяло по политически причини. Румъния и Гърция са православни страни и не заемат такава позиция, затова нека религията да не се използва за политически цели, а да се поема политическа отговорност“, добави той.

Божанов призова за преразглеждане на тези позиции.

Попитан какви парламентарни стъпки ще предприемат, той посочи, че ролята им като опозиция е рано да покажат къде са стратегическите грешки на управлението.

От ГЕРБ-СДС също посочиха, че защитата на патриарх Кирил не прави България по-сигурна, по-богата, по-влиятелна, по-конкурентоспособна, не укрепва позициите ни в Европейския съюз и сигурността на Черноморския регион. „Единствено създава впечатлението, че в момент, когато Европа се опитва да ограничи инструментите на руското влияние, България е избрала да защитава един от начините за това“, заяви Даниел Митов в декларацията от името на парламентарната група.

„Има моменти, в които политиката започва да подменя понятията. Агресията се представя като желание за мир, зависимостта - като суверенитет. Именно такъв момент преживяваме днес в спора около позицията на българското правителство по последния пакет европейски санкции срещу Руската федерация“, коментира той.

По думите му на пръв поглед спорът е за санкциите срещу руския патриарх. В действителност обаче е за нещо много по-голямо - за начина, по който България разбира своя национален интерес, за мястото ни в Европа, за отношението ни към войната, международното право и собствената ни история. „Позицията на правителството се опитва да представи този въпрос като сблъсък между политика и религия, внушава се, че едва ли не ЕС е решил да санкционира православието и че България е последната преграда пред подобна несправедливост. Подобна теза няма нищо общо с действителността, никой не санкционира православната вяра, никой не санкционира руската православна църква като религиозна институция“.

„Никой не поставя под въпрос свободата на вероизповеданията. Обсъжда се ролята на конкретен човек, който години наред използва огромния обществен и духовен авторитет, за да оправдава войната на Путин срещу Украйна и да придава на тази война нравствена и духовна легитимност“, смятат от ГЕРБ-СДС.

Митов припомни, че самият Румен Радев в ролята си на президент преди години е казал, че Кирил е дошъл като духовен водач, а е избрал да си тръгне като политик.

„Религиозният авторитет не може да служи като основание за политически имунитет. Още по-интересен е опитът този спор да бъде облечен в исторически аргументи. Беше казано, че руското православие имало принос за освобождението на България и че това следвало да бъде отчетено при формирането на българската позиция. България помни своята история, почита паметта на загиналите в Руско-турската война. България не страда от историческа амнезия“, заяви депутатът.

„Ако някой иска да превръща освобождението във вечен политически дълг към Русия, трябва да си спомни и друг исторически факт - след освобождението младото българско княжество десетилетия наред изплаща значителни суми на руската империя за издръжката на окупационната администрация и войски“, отбеляза Даниел Митов.

По думите му нито една зряла държава не определя международното си поведение според благодарности от XIX век. „Ако започнем да правим това, ще трябва да пренапишем цялата европейска история и да върнем международните отношения в епоха, която е отдавна приключила“.

В декларацията се посочва, че днешната българска държава не съществува, за да обслужва исторически митове, независимо откъде идват те, а за да защитава интересите на българските граждани тук и сега. „Какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако московският патриарх се окаже в списъка на санкциониране“, питат от политическата сила.

„Когато става дума за енергийната сигурност, за функционирането на рафинерията в Бургас, за реални икономически рискови последици за българската икономика, спор няма, всяко българско правителство е важно да защитава националните икономически интереси и да настоява за решения, които не вредят на българските граждани и предприятия“, посочи Даниел Митов.

Според него именно поради това е трудно да се разбере защо към тези напълно легитимни икономически аргументи се добави специална защита за един от най-разпознаваемите публични защитници на войната на Кремъл. По думите му едно е защита на българската икономика, друго е защита на руската политическа пропаганда.

„Независимата външна политика не е дебнене от засада кога да кажеш „не“ на съюзниците си, за да изглеждаш независим. Това е твърде елементарно разбиране за държавност. Суверенитетът е способността ясно да обясниш защо заемаш дадена позиция и как тя защитава интересите на собствената ти държава“, посочиха от ГЕРБ-СДС. И добавиха, че точно тук аргументите на правителството започват да се разпадат.

„Ние от ГЕРБ-СДС вярваме в различен подход. Вярваме, че България трябва да защитава твърдо своите икономически интереси, че трябва да бъде активен участник във формирането на европейските политики. Вярваме и в нещо друго, че българската история не трябва да бъде използвана като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости, че православието не трябва да бъде използвано като политическа пропаганда и че българският национален интерес не може да бъде дефиниран през призмата на това, какво е удобно за Кремъл“, пише още в декларацията.

Цончо Ганев от „Възраждане" пък заяви, че е правилно да се наложи вето и руският патриарх или който и да било друг да не бъде санкциониран, но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските икономически интереси.

„За тежките времена, в които живеем и се борим за финансовото си оцеляване, е изключително важно санкциите срещу Русия да бъдат премахнати. Правителството и Радев ще наложат вето не заради икономическия пакет, който касае нас, а само заради това, което е свързано с руския патриарх“, добави Ганев, цитиран от БТА.

„Реално правителството ще поскъпи санкциите по отношение на икономиката ни, ще подкрепи и няма да наложи вето за 90 милиарда евро за заем за Украйна и няма никакъв проблем за подписания договор от Андрей Гюров“, посочи той.

По думите му поредният дълг, който изтегли България, в размер на приблизително 8 млрд. лева, е изключително лош сигнал за това, което се случва в страната. „Към днешна дата 60 млрд. е общата задлъжнялост на страната ни. Всеки месец всеки един от нас респективно общо изплаща 205 млн., които даваме за кредитите, теглени от управляващите“, заяви Ганев.

„Управляващите вчера за първи път станаха пряко зависими, за да приемат този кредит и да има кворум от ГЕРБ и ДПС. Какво предстои да се случи с държавата ни по отношение на дълговата криза, мога да кажа е изключително страшно, защото задлъжнялостта на страната ни е в много големи размери“, каза Ганев. Той коментира, че са притеснителни и част от назначенията, свързани с новото правителство.