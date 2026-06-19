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Politico: България е изнасяла технологии в държави, обвинени в нарушения на човешките права

Politico: България е изнасяла технологии в държави, обвинени в нарушения на човешките права

19 Юни, 2026 12:13 815 17

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  • българия-
  • pegasus

Властите са издали лицензи на базирана в София компания за продажба на системи за прихващане на комуникации

Politico: България е изнасяла технологии в държави, обвинени в нарушения на човешките права - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България е одобрила износ на технологии за наблюдение и проследяване към служби за сигурност и разузнаване в редица държави, обвинявани от международни организации в нарушения на човешките права. Това се посочва в нов доклад на правозащитната организация Human Rights Watch, изнесен от Politico.

Според публикацията българските власти са издали лицензи на базираната в София компания Circles BG за продажба на системи за прихващане на комуникации, проследяване на мобилни устройства и друга техника за наблюдение на служби в Азербайджан, Сърбия, Малайзия, Мексико и други държави.

Документите, с които POLITICO твърди, че се е запознало, показват, че износът е осъществяван в периода между 2018 и 2023 година, съобщава Нова тв.

Circles BG е свързана с израелската компания NSO Group - разработчик на шпионския софтуер Pegasus, който през последните години предизвика международни скандали заради използването му срещу политици, журналисти и обществени фигури по света.

В доклада се отбелязва, че един от основателите на Circles - бившият офицер от израелското военно разузнаване Тал Дилиан - е бил санкциониран от САЩ през 2024 г. заради предполагаемо участие в разработването на шпионски технологии, използвани срещу журналисти, експерти и държавни служители.

Според Human Rights Watch случаят поставя нови въпроси относно начина, по който отделните държави членки на Европейския съюз прилагат правилата за износ на технологии за наблюдение.

„Тези лицензи са ясно доказателство, че България разрешава износ на технологии за следене към полицейски, военни и разузнавателни служби в държави с дълга история на използване на подобни инструменти за ограничаване на граждански права“, заявява Зак Кембъл, старши изследовател по темата в Human Rights Watch.

От българското Министерство на външните работи са посочили пред POLITICO, че според представената документация технологиите са били предназначени за законни дейности, свързани с предотвратяване и разследване на престъпления и тероризъм, както и за операции по издирване и спасяване при хуманитарни кризи.

„При разглеждането на заявленията се оценяват всички относими обстоятелства, включително документите за крайния потребител и информацията, получена по официални канали“, заявяват от външното министерство.

Докладът посочва редица конкретни сделки. Според наличните данни азербайджанската Служба за външно разузнаване е закупила сървърна и комуникационна инфраструктура на стойност над 42 000 долара. Отделно са били лицензирани системи за локализиране на мобилни телефони чрез клетъчната мрежа.

В Сърбия, според документите, Министерството на вътрешните работи е придобило преносимо устройство за проследяване на мобилни телефони малко преди парламентарните избори през 2023 г. По-късно Amnesty International обвини сръбските власти в използване на шпионски софтуер срещу журналисти и граждански активисти - обвинения, които Белград отрича.

Сред държавите, посочени като крайни потребители на технологии на Circles, са още Бахрейн, Бразилия, Доминиканската република, Гана, Гватемала, Ел Салвадор, Йордания, Мароко, Панама и Мексико.

Една от сделките за Мексико е включвала система за радиоразузнаване и проследяване на мобилни устройства, предназначена за властите в щата Мичоакан - регион, известен с проблемите си с наркокартели и организирана престъпност.

В доклада се отбелязва, че няма доказателства лицензите да са издадени в нарушение на закона, нито че изнесените технологии са били използвани незаконно. От компанията Circles не са отговорили на запитванията за коментар.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 България е пълна с технологии

    7 0 Отговор
    На кражбите.

    12:16 19.06.2026

  • 3 Нищо

    2 0 Отговор
    ново , нито сефте !

    12:16 19.06.2026

  • 4 на територията

    5 0 Отговор
    няма технологии

    12:16 19.06.2026

  • 5 Без име

    3 0 Отговор
    Мошетата, не България.

    12:20 19.06.2026

  • 6 Родина

    5 1 Отговор
    И какво излиза , само на запад спазват
    човешките права . Затова хиляди изнасилени
    или намушкани с нож . Лицемери ! От 100
    години западният свят измъква ресурсите
    на останалите . Време е медиите да казват
    истината.

    Коментиран от #8, #11

    12:27 19.06.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    2 4 Отговор
    Нормално...
    България е руски АНКЛАВ
    5000 руски фирми за които нищо не се знае официално

    12:29 19.06.2026

  • 8 Питане

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Родина":

    Като е толкова гадно на запад, защо внуците ти заминаха за там и даже ти пращат помощи ???

    Коментиран от #16

    12:33 19.06.2026

  • 9 Гоце

    3 5 Отговор
    С радевото правителство ще сме в черния списък

    12:33 19.06.2026

  • 10 И какво

    3 1 Отговор
    От това ? Бизнеса си е бизнес

    12:36 19.06.2026

  • 11 Вълк

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Родина":

    В любимата ти р00сия изобщо изнасилените и намужканите с нож не ги търсят там тава е нормално

    Коментиран от #14

    12:36 19.06.2026

  • 12 Лили

    2 5 Отговор
    Като ви казвах да не гласувате за злоРадев ! На ви сега

    12:38 19.06.2026

  • 13 България нищо не може да изнесе

    2 1 Отговор
    Защото "технологии" в смисълът, който Човеството прилага, е смешно примитивен, маймунски.
    Апологетите на квантовата физика знаят за какво става въпрос.
    България няма високи технологии, Сахибът не й позволява.
    Но има евтина работна ръка и Ресурси, които обаче бягат, когато енергоресурсите поскъпнат.
    България подписа ли "Пактът за емиграция" на Сатанистите от ЕС, в частност ЕНП и вечният обслужвач - орк, Ковачев ли беше, пожизненият слуга на Сатаната и "Вавилонската кула"?
    Който днес пак е изхвърлил отровата си в медиите чрез подкрепата си на Оръжия за убиване на деца и старци.
    Какви нищожества създадохме?!
    Народе?????

    12:38 19.06.2026

  • 14 Родина

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Вълк":

    Никъде не споменавам Русия . Такива като теб, само омраза имат в себе си .

    12:54 19.06.2026

  • 15 Механик

    0 0 Отговор
    Всяко наблюдение без съгласието на наблюдавания е НАРУШЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ права.
    И няма значение дали е "демократично" или е "авторитарно".
    Не я знам България да произвежда нещо, че да може па и да изнася. Изнасяме само "лилав багаж" и берачи на ягоди.

    12:56 19.06.2026

  • 16 Родина

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Питане":

    Внуците ми не са на Запад . И никой не ми
    праща помощи . Достатъчно съм кадърен
    да си изкарвам хляба . Прав ти път в
    Европа.

    12:57 19.06.2026

  • 17 ?????

    0 0 Отговор
    Факти що мълчите за скандала в Англия?
    Или тва е друго? А?

    12:59 19.06.2026

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